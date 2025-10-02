Радев: Службите ще бъдат употребени-не само за манипулация при избори, но и за компромати срещу неудобните

Службите ще бъдат употребени. Така президентът Румен Радев коментира двата законопроекта, предвиждащи промяна в органа, който назначава председателите на Държавната агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), цитират от dariknews.bg.
Припомняме, че днес депутатите разгледаха законопроектите, с които се предлага ръководителите на двете ведомства да бъдат избирани от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. В момента те се назначават с указ на президента. Законопроектите са внесени от Александър Рашев („Има такъв народ“) и група депутати от управляващата коалиция.
"Тази промени окончателно ще подчинят службите на политическите цели на управляващите. И службите, повярвайте ми, ще бъдат употребени - не само за манипулация при избори, не само за прикриване на кражби и грабеж, но и за композиране на компромати срещу неудобните и задушаване на всяка възможна опозиция", заяви Радев в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, където присъства на представяне на фототипно издание на „Македонски алманахъ“.
Той не скри очакванията си подобни похвати да бъдат използвани срещу него.
Президентът припомни предложение на ГЕРБ от 2013 г., когато от партията са поискали президентската институция да е органът, който назначава шефовете на двете ведомства:
"Какво се смени сега, та си отричат сами мотивите?", попита Радев.
Върховният касационен съд (ВКС) се произнася съгласно закона, а законът е много ясен. Така държавният глава коментира новината, че от ВКС са отказали да образуват производства по искания на Борислав Сарафов, тъй като мандатът му като и.ф. главен прокурор е изтекъл.
"Законът е много ясен с условията и сроковете, в които може да се изпълнява тази длъжност временно. Крайно време е нашата съдебна система да бъде така организирана, че да има истинско върховенство на правото, а не върховенство на силовия натиск", заяви той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 няма държава
19:52 02.10.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #16, #21, #52
19:52 02.10.2025
3 ООрана държава
Коментиран от #56
19:53 02.10.2025
4 като свърши мандата
19:53 02.10.2025
5 име
Коментиран от #8
19:54 02.10.2025
6 рундьо
Коментиран от #42
19:54 02.10.2025
7 име
19:55 02.10.2025
9 Службите, нищо ново не са научили
19:56 02.10.2025
10 Хипотетично
19:57 02.10.2025
11 Абсурдистан
19:57 02.10.2025
12 ГЕРБ
19:59 02.10.2025
13 име
До коментар #8 от "Герп боклуци":Те за сега му правят мили очички на президента. Привидно нямат повод да кървят.
19:59 02.10.2025
15 .......
20:01 02.10.2025
17 Те щото
20:02 02.10.2025
18 Гост
20:02 02.10.2025
19 Импийчмънт
Да върти коремни
"колкотo му душа сака".
20:03 02.10.2025
20 Гюмюл
Коментиран от #31, #33
20:03 02.10.2025
23 Не напразно във Славяново му викахме
А той бил и Крадливото
Коментиран от #34
20:04 02.10.2025
24 Уса
Коментиран от #40
20:05 02.10.2025
25 Анджо
20:05 02.10.2025
26 Спецназ
значи Народното събрание 3 месеца в годината
САМО това да дебатира, защото на ТЕХ им е интересно!!
ТОВА ЛИ СА проблемите на България, ВЕ??
20:06 02.10.2025
27 оня с големия
Пеевски докарал некви овчари в парламента с тениски на пудели и пачки. Това в отговор на вчерашната акция нс младежи от ПП, които бяха с тениски "Свобода за Благо".
Ми те момчетата искат свобода за Благо бе, Д, не са казвали кой го вкара там. Ти как се разпознаваш като виновен за ареста на Благо?
20:06 02.10.2025
28 Що бе, този?
Коментиран от #37
20:07 02.10.2025
29 Хи хи
20:07 02.10.2025
30 Последния Софиянец
До коментар #21 от "линейка за Копейка":Имам снимки но тук не ги пускат.
20:08 02.10.2025
31 име
До коментар #20 от "Гюмюл":Анго, като не ти харесва, пътя и към родната Индия!
20:09 02.10.2025
32 43215
20:10 02.10.2025
33 Прав си!
До коментар #20 от "Гюмюл":Няма по крадливи същества от двамата Мазни и Охранени индивида-Тиквата и Дебелото с.винче.
20:10 02.10.2025
34 Така е!
До коментар #23 от "Не напразно във Славяново му викахме":Никой не може да достигне простотията на Тиквата Борисов и аверчето му Г.рух Г.рух.
20:13 02.10.2025
36 Време е
20:13 02.10.2025
37 име
До коментар #28 от "Що бе, този?":Папагал, президента само одобряваше предложенията на министерски съвет, народно събрание и квито още паразити има там. Такава беше процедурата. Имало е зависими назначения, но не той ги е предлагал. Сега просто го прескачат, щото им прави секано. А ти не се опитвай да приплюваш на принципа вие що си биете негрите.
Коментиран от #46
20:14 02.10.2025
38 Гост
20:15 02.10.2025
39 Мъж
20:16 02.10.2025
40 Брой внимателно
До коментар #24 от "Уса":171 депутата от това НС подкрепиха декларацията на Парламента за приемане на еврото.
20:16 02.10.2025
41 Съгласен
20:17 02.10.2025
42 Селянин
До коментар #6 от "рундьо":Когато дойдат Фките и пази боже и полетят.А и като намерят чувалите с парите в брой за Хемус.
20:17 02.10.2025
43 този поглед казва всичко
Добре че м-р магнитников да го спре
Нали беше
С ВА СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ
20:18 02.10.2025
44 държавата се тресе
20:18 02.10.2025
45 Фори
20:20 02.10.2025
46 Така е ,
До коментар #37 от "име":но тази привилегия му беше дадена 2013 г ,сега просто му я отнемат . Защо този се е разциврил ?
Коментиран от #51
20:21 02.10.2025
47 Тракич
20:27 02.10.2025
49 09876
20:34 02.10.2025
50 Радев пи една студена вода
20:35 02.10.2025
51 име
До коментар #46 от "Така е ,":Дори и да е била дадена "тази привилегия" през 2013, не е била дадена на него, а на роско плиувнята.
20:38 02.10.2025
53 Церберус
20:39 02.10.2025
54 ОСТАВКА ЗА мунчо БОгаТАША!
"Н€зави$ими"?!?!?!
20:40 02.10.2025
55 Промяна
20:51 02.10.2025
56 Промяна
До коментар #3 от "ООрана държава":И КАКВО КАТО ВЛЕЗЕ В ПАРЛАМЕНТА ТАМ ИМА ОЩЕ МНОГО ПАРТИИ
20:52 02.10.2025
57 НАТИК
21:06 02.10.2025
58 ???
21:11 02.10.2025