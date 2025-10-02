Радев: Службите ще бъдат употребени-не само за манипулация при избори, но и за компромати срещу неудобните

Службите ще бъдат употребени. Така президентът Румен Радев коментира двата законопроекта, предвиждащи промяна в органа, който назначава председателите на Държавната агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), цитират от dariknews.bg.

Припомняме, че днес депутатите разгледаха законопроектите, с които се предлага ръководителите на двете ведомства да бъдат избирани от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. В момента те се назначават с указ на президента. Законопроектите са внесени от Александър Рашев („Има такъв народ“) и група депутати от управляващата коалиция.

"Тази промени окончателно ще подчинят службите на политическите цели на управляващите. И службите, повярвайте ми, ще бъдат употребени - не само за манипулация при избори, не само за прикриване на кражби и грабеж, но и за композиране на компромати срещу неудобните и задушаване на всяка възможна опозиция", заяви Радев в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, където присъства на представяне на фототипно издание на „Македонски алманахъ“.

Той не скри очакванията си подобни похвати да бъдат използвани срещу него.

Президентът припомни предложение на ГЕРБ от 2013 г., когато от партията са поискали президентската институция да е органът, който назначава шефовете на двете ведомства:

"Какво се смени сега, та си отричат сами мотивите?", попита Радев.

Върховният касационен съд (ВКС) се произнася съгласно закона, а законът е много ясен. Така държавният глава коментира новината, че от ВКС са отказали да образуват производства по искания на Борислав Сарафов, тъй като мандатът му като и.ф. главен прокурор е изтекъл.

"Законът е много ясен с условията и сроковете, в които може да се изпълнява тази длъжност временно. Крайно време е нашата съдебна система да бъде така организирана, че да има истинско върховенство на правото, а не върховенство на силовия натиск", заяви той.