Радев: Службите ще бъдат употребени-не само за манипулация при избори, но и за компромати срещу неудобните

Радев: Службите ще бъдат употребени-не само за манипулация при избори, но и за компромати срещу неудобните

2 Октомври, 2025 19:50

Президентът припомни предложение на ГЕРБ от 2013 г., когато от партията са поискали президентската институция да е органът, който назначава шефовете на двете ведомства: "Какво се смени сега, та си отричат сами мотивите?", попита Радев.

Службите ще бъдат употребени. Така президентът Румен Радев коментира двата законопроекта, предвиждащи промяна в органа, който назначава председателите на Държавната агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), цитират от dariknews.bg.

Припомняме, че днес депутатите разгледаха законопроектите, с които се предлага ръководителите на двете ведомства да бъдат избирани от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. В момента те се назначават с указ на президента. Законопроектите са внесени от Александър Рашев („Има такъв народ“) и група депутати от управляващата коалиция.

"Тази промени окончателно ще подчинят службите на политическите цели на управляващите. И службите, повярвайте ми, ще бъдат употребени - не само за манипулация при избори, не само за прикриване на кражби и грабеж, но и за композиране на компромати срещу неудобните и задушаване на всяка възможна опозиция", заяви Радев в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, където присъства на представяне на фототипно издание на „Македонски алманахъ“.

Той не скри очакванията си подобни похвати да бъдат използвани срещу него.

Президентът припомни предложение на ГЕРБ от 2013 г., когато от партията са поискали президентската институция да е органът, който назначава шефовете на двете ведомства:

"Какво се смени сега, та си отричат сами мотивите?", попита Радев.

Върховният касационен съд (ВКС) се произнася съгласно закона, а законът е много ясен. Така държавният глава коментира новината, че от ВКС са отказали да образуват производства по искания на Борислав Сарафов, тъй като мандатът му като и.ф. главен прокурор е изтекъл.

"Законът е много ясен с условията и сроковете, в които може да се изпълнява тази длъжност временно. Крайно време е нашата съдебна система да бъде така организирана, че да има истинско върховенство на правото, а не върховенство на силовия натиск", заяви той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 няма държава

    30 13 Отговор
    Мафията от НС. си назначава пазачи и биячи !!

    19:52 02.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    24 18 Отговор
    Румен Радев беше при нас на плаж Тополите до Созопол без охрана.Играеше табла на масата до мен и никой не забеляза кога си тръгна.Много е скромен.

    Коментиран от #16, #21, #52

    19:52 02.10.2025

  • 3 ООрана държава

    29 17 Отговор
    Айде Румба, прави една партия и влизай в парламента докато е останало нещо от тая държавица, иначе ще закриваме скоро

    Коментиран от #56

    19:53 02.10.2025

  • 4 като свърши мандата

    24 16 Отговор
    прави наистина една партия за борба с мафията завладяла България

    19:53 02.10.2025

  • 5 име

    19 15 Отговор
    Кеф, Радев премиер, Йотова президент! А ОПГ ГРОБ-ДПС, ПроститеПарчета и ДайБългария ще изпускат от всички места кръв!

    Коментиран от #8

    19:54 02.10.2025

  • 6 рундьо

    17 21 Отговор
    боташ КОГА?

    Коментиран от #42

    19:54 02.10.2025

  • 7 име

    16 4 Отговор
    Сто процента от посолството са дали акъл за тая схема с назначенията. Записа как да се овладеят службите го помним.

    19:55 02.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Службите, нищо ново не са научили

    9 7 Отговор
    и нищо старо не са забравили, Раша, Раша и Д. Тръмп да ви говори нещо, та камо ли в ДеСарската Територия на бивша Тоталитарна Държава от Комунистическият Блок?

    19:56 02.10.2025

  • 10 Хипотетично

    17 14 Отговор
    Службите са били и са очи, уши, боксови ръквици и секретарки на властта. Президента си е още и ще си остане с фатмашки амбициозен манталитет. Ходилите в казармата биха разбрали.

    19:57 02.10.2025

  • 11 Абсурдистан

    14 14 Отговор
    Злобния разделител дали знае, че със службите винаги може да се злоупотреби особено в треторазрядните държави, като нашата, управлявана от примати.

    19:57 02.10.2025

  • 12 ГЕРБ

    9 6 Отговор
    Тъп ПУЧ

    19:59 02.10.2025

  • 13 име

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Герп боклуци":

    Те за сега му правят мили очички на президента. Привидно нямат повод да кървят.

    19:59 02.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 .......

    13 10 Отговор
    Мунчо е нещастен, което е добре 🙂

    20:01 02.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Те щото

    4 3 Отговор
    света вода ненапита до сега ?!

    20:02 02.10.2025

  • 18 Гост

    13 2 Отговор
    В службите работят едни безгръбначни слуги без никаква чест и достойнство. Само слугинаж и изпълняване на заповеди на един определен. Много жалка работа са службите и тъжна

    20:02 02.10.2025

  • 19 Импийчмънт

    14 12 Отговор
    И лост в килията.
    Да върти коремни
    "колкотo му душа сака".

    20:03 02.10.2025

  • 20 Гюмюл

    15 17 Отговор
    Най Крадливият и некъдърен Президент на Булгария от Освобождението

    Коментиран от #31, #33

    20:03 02.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Не напразно във Славяново му викахме

    11 13 Отговор
    Румен Тъпото
    А той бил и Крадливото

    Коментиран от #34

    20:04 02.10.2025

  • 24 Уса

    14 10 Отговор
    Подлите крадливи гербаджии искат цялата власт,за да ви нахлузят еврото преди 1ви яниари.Ще ви вдигнат данъците двойно и тройно

    Коментиран от #40

    20:05 02.10.2025

  • 25 Анджо

    10 12 Отговор
    А тоя за какво ги ползва да прикрива руското разузнаване в България. Тоя е за затвора кадето ни натресе БОТАШ.

    20:05 02.10.2025

  • 26 Спецназ

    7 4 Отговор
    Да се назначават 10- на Директори на Служби от Парламента,

    значи Народното събрание 3 месеца в годината

    САМО това да дебатира, защото на ТЕХ им е интересно!!

    ТОВА ЛИ СА проблемите на България, ВЕ??

    20:06 02.10.2025

  • 27 оня с големия

    7 7 Отговор
    ПЕЕВСКИ СИ ПРИЗНА

    Пеевски докарал некви овчари в парламента с тениски на пудели и пачки. Това в отговор на вчерашната акция нс младежи от ПП, които бяха с тениски "Свобода за Благо".

    Ми те момчетата искат свобода за Благо бе, Д, не са казвали кой го вкара там. Ти как се разпознаваш като виновен за ареста на Благо?

    20:06 02.10.2025

  • 28 Що бе, този?

    11 8 Отговор
    Докато ти ги назначаваше независими ли бяха?

    Коментиран от #37

    20:07 02.10.2025

  • 29 Хи хи

    10 9 Отговор
    Ама и самочувствие не ти липсва ! Радев , ти не си неудобен , ти просто си един КРИВ човек . Криво дърво се изправя , крив човек не , затова и те заобиколиха .

    20:07 02.10.2025

  • 30 Последния Софиянец

    0 2 Отговор

    До коментар #21 от "линейка за Копейка":

    Имам снимки но тук не ги пускат.

    20:08 02.10.2025

  • 31 име

    5 2 Отговор

    До коментар #20 от "Гюмюл":

    Анго, като не ти харесва, пътя и към родната Индия!

    20:09 02.10.2025

  • 32 43215

    10 6 Отговор
    Единственият русодебил, допуснат до такава висока позиция, очакван от прокуратурата

    20:10 02.10.2025

  • 33 Прав си!

    9 8 Отговор

    До коментар #20 от "Гюмюл":

    Няма по крадливи същества от двамата Мазни и Охранени индивида-Тиквата и Дебелото с.винче.

    20:10 02.10.2025

  • 34 Така е!

    9 6 Отговор

    До коментар #23 от "Не напразно във Славяново му викахме":

    Никой не може да достигне простотията на Тиквата Борисов и аверчето му Г.рух Г.рух.

    20:13 02.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Време е

    8 5 Отговор
    да замълчиш, родоизменико! Всъщност си един криминален случай. Жалкото е, че си генерал, което е срамно за всяка уважаваща себе си държава!

    20:13 02.10.2025

  • 37 име

    4 7 Отговор

    До коментар #28 от "Що бе, този?":

    Папагал, президента само одобряваше предложенията на министерски съвет, народно събрание и квито още паразити има там. Такава беше процедурата. Имало е зависими назначения, но не той ги е предлагал. Сега просто го прескачат, щото им прави секано. А ти не се опитвай да приплюваш на принципа вие що си биете негрите.

    Коментиран от #46

    20:14 02.10.2025

  • 38 Гост

    6 7 Отговор
    Айде да прави партия и да гласуваме за него.

    20:15 02.10.2025

  • 39 Мъж

    7 6 Отговор
    Шшш алоо службите са си много добри корумпиран президент. На следващите избори президента ще бъде от ДПС ново начало.

    20:16 02.10.2025

  • 40 Брой внимателно

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Уса":

    171 депутата от това НС подкрепиха декларацията на Парламента за приемане на еврото.

    20:16 02.10.2025

  • 41 Съгласен

    7 8 Отговор
    Контрол на службите + измами с хартиените бюлетини = победа за бойко и пеевски.

    20:17 02.10.2025

  • 42 Селянин

    2 3 Отговор

    До коментар #6 от "рундьо":

    Когато дойдат Фките и пази боже и полетят.А и като намерят чувалите с парите в брой за Хемус.

    20:17 02.10.2025

  • 43 този поглед казва всичко

    10 2 Отговор
    поглед на озлобено дете лишено от играчките си.

    Добре че м-р магнитников да го спре

    Нали беше

    С ВА СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ

    20:18 02.10.2025

  • 44 държавата се тресе

    3 8 Отговор
    от кражби безводия пожари корупция битово насилие липса на здравеопазване отровни храни и напитки масова неграмотност а наще гунчовци с бетонни глави с петолъчки вместо мозъци не могат да се разберат кой да е по по най на хранилката...

    20:18 02.10.2025

  • 45 Фори

    12 3 Отговор
    Президентът ни е действащ агент на КГБ! Само говори и създава раздори! Това му е задачата от Митрофановная!

    20:20 02.10.2025

  • 46 Така е ,

    7 2 Отговор

    До коментар #37 от "име":

    но тази привилегия му беше дадена 2013 г ,сега просто му я отнемат . Защо този се е разциврил ?

    Коментиран от #51

    20:21 02.10.2025

  • 47 Тракич

    4 6 Отговор
    Първо на полиция и служби им увеличиха с 50 до 70% заплатите за да слушкат вожда. Сега вожда си ги приватизира.

    20:27 02.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 09876

    6 3 Отговор
    Тази матрьошка ще се пръсне от злоба. Браво на управляващите. 👏Да живее парламентарната държава.

    20:34 02.10.2025

  • 50 Радев пи една студена вода

    6 0 Отговор
    Късно е либе за китка! Да си се държал цивилизовано! Няма да ти търпим инатлъците!

    20:35 02.10.2025

  • 51 име

    0 2 Отговор

    До коментар #46 от "Така е ,":

    Дори и да е била дадена "тази привилегия" през 2013, не е била дадена на него, а на роско плиувнята.

    20:38 02.10.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Церберус

    1 3 Отговор
    Тук коментиращите не разбират какво се случва. Ама ще разберете скоро. Ще ви управляват само безлични лесно заменими технократи, пъпети на блоба отгоре като роската. Евроелитарен корпоративен тоталитаризъм с илюзьорни елементи на демокрация. Тези хора няма да са отговорни пред вас

    20:39 02.10.2025

  • 54 ОСТАВКА ЗА мунчо БОгаТАША!

    6 0 Отговор
    мунчо,рожбо на Партията, КОГА $ЛУЖБИТ€ Н€ $А БИЛИ УПОТР€БЯВАНИ.., НАЛИ $А В$€ НАШИ ХОРА, КАТО т€б-
    "Н€зави$ими"?!?!?!

    20:40 02.10.2025

  • 55 Промяна

    3 0 Отговор
    Радев назначи еднолично измамниците да рушат държавата

    20:51 02.10.2025

  • 56 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "ООрана държава":

    И КАКВО КАТО ВЛЕЗЕ В ПАРЛАМЕНТА ТАМ ИМА ОЩЕ МНОГО ПАРТИИ

    20:52 02.10.2025

  • 57 НАТИК

    1 1 Отговор
    Целото ГЕРБ е ангажирано да цъка минуси на коментарите. Демокрация нали?

    21:06 02.10.2025

  • 58 ???

    0 0 Отговор
    Пъпешът ще бъде съден за Боташ!

    21:11 02.10.2025

