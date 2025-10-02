Новини
България »
Всички градове »
Димитър Димитров: Корупцията в ДАИ е обществена тайна от десетилетия. Всички знаем за рекета на пътя

Димитър Димитров: Корупцията в ДАИ е обществена тайна от десетилетия. Всички знаем за рекета на пътя

2 Октомври, 2025 22:16 400 3

  • димитър димитров-
  • рекет-
  • даи-
  • корупция-
  • обществена тайна

Съществуването на множество контролни органи е предпоставка за хаос и злоупотреби: „В момента един камион може да бъде спрян по 20 пъти от различни служби – полиция, АПИ, автомобилна администрация, БАБХ. Това е лудост. Необходими са единни правила и един орган за контрол.“, коментира представителят на Камарата на автомобилните превозвачи в България.

Димитър Димитров: Корупцията в ДАИ е обществена тайна от десетилетия. Всички знаем за рекета на пътя - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Случаят с двамата служители на ДАИ, обвинени в поискване на подкуп от екипа, превозващ техниката на Роби Уилямс, отново извади на преден план проблема с корупцията в автомобилната администрация и постави въпроса за необходимостта от радикална реформа. В бранша на превозвачите все по-сериозно се обсъжда идеята за закриване на дирекцията и създаване на единен орган за контрол на пътя, подобно на модела в Германия.

„Със спокойствие не се плаща. Но рекетът на пътя е реалност и всички знаем за него. Много колеги не подават сигнали, защото не усещат подкрепа нито от държавата, нито от контролните органи. Ако не беше намесата на чуждо посолство, случаят с подкупа нямаше да стане публичен“, заяви в „Лице в лице“ по bTV Димитър Димитров от Камарата на автомобилните превозвачи в България.

По думите му корупцията в сектора е „обществена тайна“ от десетилетия, а десетки акции срещу служители са завършвали без реални последствия. „Има случаи на арестувани директори, но много от уволнените печелят дела и се връщат обратно на работа. Това е порочен кръг“, добавя той.

Димитров е категоричен, че съществуването на множество контролни органи е предпоставка за хаос и злоупотреби: „В момента един камион може да бъде спрян по 20 пъти от различни служби – полиция, АПИ, автомобилна администрация, БАБХ. Това е лудост. Необходими са единни правила и един орган за контрол.“

По думите му, решението минава през намаляване на човешкия фактор и въвеждане на електронни системи: „Не случайно вече има интелигентни тахографи и устройства за дистанционен контрол. Това е пътят – електронна държава, а не бодикамери, които никой не гледа.“

Въпреки настояването за закриване на ДАИ в сегашния ѝ вид, браншът подчертава, че агенцията има ключови функции, които трябва да бъдат запазени – международни преговори, издаване на лицензи и професионални компетентности. „Трябва да се направи ясно разграничение между контролната дейност и административните услуги. Контролът да се извади, а експертният капацитет да се съхрани“, допълни Димитров.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даката

    1 1 Отговор
    Общо взето винаги е било така... "Кучето скача според тоягата" Трябват ни промени и сериозни санкции в наказателния кодекс... Не трябва да се чудим, защо примерно в Малайзия или Индонезия... няма наркотици и наркотрафик... никакъв, ами там тоягата е много дебела, кога в България ще започнем да вършим нещата както трябва? Аман от закони със безброй задни вратички, които ги обезсмислят... започнаха да конфискуват автомобилите на пияните и дрогирани боклуци и .... вой до небесата, че то неможело така... за доказано предизвикана смърт на пътя да се влиза директно в затвора, а ако е бил и пиян и дрогиран, за много дълъг период.
    Нали трябва да се изчистим от боклуците в обществото ни, тези идиоти които искат да имаме неработещи закони и да си правят каквотоси искат, а после да крещят по медиите, че нямаме закони и че от България нищо не ставало???

    22:38 02.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 коментар

    0 0 Отговор
    този е бил в Т АШ КЕ НТ
    за който разбере

    когато ние ядяхме хур ката на ДАИ

    Пак казвам
    на ВИТИНЯ 2
    имаше една деб ела лое на топка на паркинга която срещу 20 лв тогава / началото на 21 век ти уреждаше разрешителното за такси от ДАИ

    Не му ли платиш - повтаряш

    докато не разбереш за тарифата

    и не забравяйте и онези ло ени топки следящи за винетки, където спят по трима в кола

    22:48 02.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол