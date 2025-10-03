Новини
България »
София »
Васил Терзиев: Ще направим и невъзможното дори, за да не плащат столичани такса смет, обложена с данък корупция

Васил Терзиев: Ще направим и невъзможното дори, за да не плащат столичани такса смет, обложена с данък корупция

3 Октомври, 2025 09:52 333 3

  • васил терзиев-
  • столичани-
  • такса смет-
  • корупция

Ако днес се огънем под натиска на хора с четири- и петбуквени прякори, домакинствата в "Люлин" и "Красно село" може да плащат 6 до 10 пъти по-висока такса битови отпадъци в следващите 5 години, коментира още кметът на София

Васил Терзиев: Ще направим и невъзможното дори, за да не плащат столичани такса смет, обложена с данък корупция - 1
Снимка: Фейсбук /В.Терзиев
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Няма да позволя на хора с прякори да ограбват столичани. Ще направим всичко възможно и невъзможното дори, за да не плащат столичани такса смет, обложена с данък корупция.

Проведохме честен търг с конкуренция и условия, които гарантират, че София има контрол над това кой и как ще чисти града в следващите 5 години. Търгът ни е атакуван с непазарни и незаконни средства и с активна помощ от националните институции. Повечето зони останаха с един-единствен кандидат, а цените които предлагат са неприемливи. С изключение на зона 4 - където имаме чуждестранен кандидат с адекватна пазарна цена.

Единственият останал кандидат за почистването на "Люлин" и "Красно село" в следващите 5 години даде скандална оферта – два пъти по-висока от разумната цена, която предвиждаме. А там срокът на стария договор изтича утре.

Това публикува на страницата си във фейсбук кметът на София Васил Терзиев. Ето и още от неговия коментар:

Ако днес се огънем под натиска на хора с четири- и петбуквени прякори, домакинствата в "Люлин" и "Красно село" може да плащат 6 до 10 пъти по-висока такса битови отпадъци в следващите 5 години.

Аз няма да допусна това. Столичани няма да бъдат ограбени от лакомията на хора, на които досега им е позволявано да грабят всичко от всички ни.

Чакат ни още предизвикателства, но аз искам да заявя ясно: заедно ще успеем. София ще се справи! Можем, доказали сме го като общество.

Всяко решение, което взимаме, е мотивирано от една цел: София да бъде по-чист град на справедлива цена.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Селянин

    3 0 Отговор
    Терзиев ако продължава така, че изкочи някоя Пламенка или ще му се случи някакво нещастие. Как така ще спира бизнеса на едни дебели хора и на един в Дубай.

    09:58 03.10.2025

  • 2 А бе

    4 0 Отговор
    Терзиев започва да ми харесва все повече.

    10:00 03.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор
    Ами не е ТАКСА , а ДАНЪК❗
    Дори да не изхвърлиш една чашка от кафе през годината- пак ще плащаш ДАНЪК СМЕТ според имота ‼️

    10:00 03.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове