BG - ALERT е задействан за Витоша: Подходите за автомобили временно затворени

Заради образувала се снежна покривка и опасност от падащи дървета и клони по подходите към Природен парк Витоша, BG - ALERT е активиран.
Достъпът за МПС е временно ограничен, предупреждават от Столична община.
