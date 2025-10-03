Новини
България »
BG - ALERT е задействан за Витоша: Подходите за автомобили временно затворени

3 Октомври, 2025 10:02 839 9

  • природен парк-
  • витоша

Достъпът за МПС е временно ограничен

BG - ALERT е задействан за Витоша: Подходите за автомобили временно затворени - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Заради образувала се снежна покривка и опасност от падащи дървета и клони по подходите към Природен парк Витоша, BG - ALERT е активиран.

Достъпът за МПС е временно ограничен, предупреждават от Столична община.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
  • 1 Боруна Лом

    4 2 Отговор
    ЯКО МАЗАЛЯК! А ПЕТРОХАН КАК Е?МИСЛИМ ДА ОДА ДО СОФИЯ СЕЛИНДЖЪР!

    10:08 03.10.2025

  • 2 Трол

    3 1 Отговор
    Цялата планина Витоша е вече сигурна и безопасна.

    10:13 03.10.2025

  • 3 честен ционист

    4 10 Отговор
    Джартъка трябва да пише и на италиянски по БГ АЛЕРТА. Нали сме под командването на жабарите.

    10:13 03.10.2025

  • 4 Хихи

    4 2 Отговор
    хвала на кмета...

    10:14 03.10.2025

  • 5 Само питам

    10 1 Отговор
    Колко метра сняг е паднал, че затварят? Три или пет метра? Щото ако беше по-малко почистващите фирми трябваше да се справят, нали затова взимат милиони левове?

    10:16 03.10.2025

  • 6 Баба Пена

    7 0 Отговор
    Какво е това BG - ALERT? Някаква реклама на лекарство против алергия ли? Ние на село не знаем чужди езици. Пращайте ни рекламите на български език.

    10:18 03.10.2025

  • 7 Верно ли

    6 0 Отговор
    Тея мало...ници ако ще стресират хората, за това, че не си вършат работата, (не могат да се справят с няколко санта мокър сняг) мисля, че всеки нормален човек ще им изключи известията! Тези известия са за застрашаващи живота събития, а не за полу-...оти, дето са тръгнали да се разхождат в планината по това време, не че умно-красивитета не изобилства с такива!

    10:34 03.10.2025

  • 8 Как да го изтрием?

    0 0 Отговор
    Че пречи за различни ОС?

    10:34 03.10.2025

  • 9 "горолом"

    0 0 Отговор
    кво тва?

    11:49 03.10.2025

