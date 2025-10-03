Новини
Паднали дървета и наводнени улици в Пловдив

3 Октомври, 2025 11:40 602 5

Най-тежка е ситуацията в Район "Южен"

Паднали дървета и наводнени улици в Пловдив - 1
Снимки: фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 26 сигнала за паднали дървета и наводнени улици и приземни етажи са се отзовали тази нощ огнеборците от Пловдив и областта, съобщи бТВ.

Най-тежка е ситуацията на кръстовището на бул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Индустриална“ в пловдивския район „Южен“.

От община Пловдив казаха, че става въпрос за наводнена с вода тръба на Южния обходен колектор, която е наскоро положена.

От местната власт твърдят, че многократно са предупреждавали за проблема фирмата изпълнител, включително и вчера. От компанията са поели ангажимента да отстранят нередностите.

Отсечката от кръстовището на "Кукленско шосе" и ул. „Индустриална“ до кръстовището на ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Братя Бъкстон“ е отцепена, а преминаването е забранено.

Сутринта огнеборци продължиха отводняването на подлези.

България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Дух

    3 0 Отговор
    Егати малоумието къде е , калпава държава деградирало племе не съдя никого но при такива дъждове и наводнения тотално изтрещя това смотано българско племе проядено от комплекси омраза и обиди към всичко
    Да се метна от някоя висока сграда по скоро 🏢🖤☠️ 🪦 и да ми свършват мъките вече , самоубийствата и депресията ще си свършат работата очевидно

    Коментиран от #2

    11:49 03.10.2025

  • 2 Ей ломски

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Дух":

    Пак си оредрусал мойто момче. А и 15 август мина.

    11:50 03.10.2025

  • 3 мани беги

    7 0 Отговор
    бог ни гледа, гледа сеира цяла година и ся ни вика: ам нали нямате вода за пийнье ва, на ви ся, пийти и глейти да се неудавити, гувиеда

    11:52 03.10.2025

  • 4 Гюру

    1 0 Отговор
    Путин е виновен. Не, Бойко.

    11:56 03.10.2025

  • 5 Слава на Евроатлантическа България

    1 0 Отговор
    Добре дошли в Евроатлантическа България. Жозеп Борел каза, че Светът извън ЕС е джунгла, а Европа е градина.
    Радвайте и се.

    12:01 03.10.2025

