Сняг заваля на "Петрохан", има опасност от "черен лед"

Сняг заваля на "Петрохан". Преминаването през прохода без зимни гуми увеличава риска от инциденти.
На места в "Петрохан" се образуват гъсти мъгли.
Въпреки леката снежна покривка, шофьорите трябва да бъдат внимателни и да не предприемат рискови маневри.
На откритите участъци е възможно да се образуват заледявания на пътното платно и т.н. “черен лед”, който е трудно забележим и изключително опасен.
