Сняг заваля на "Петрохан", има опасност от "черен лед"

2 Октомври, 2025 09:58 880 8

  • сняг-
  • петрохан

Шофьорите трябва да бъдат внимателни

Сняг заваля на "Петрохан", има опасност от "черен лед" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Сняг заваля на "Петрохан". Преминаването през прохода без зимни гуми увеличава риска от инциденти.

На места в "Петрохан" се образуват гъсти мъгли.

Въпреки леката снежна покривка, шофьорите трябва да бъдат внимателни и да не предприемат рискови маневри.

На откритите участъци е възможно да се образуват заледявания на пътното платно и т.н. “черен лед”, който е трудно забележим и изключително опасен.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АПИ

    10 0 Отговор
    Още от преди два часа Петрохан е станал на салам от задръстване с камиони.

    10:00 02.10.2025

  • 2 Умник

    10 2 Отговор
    Глобалното затопляне ще да е виновно. Или свърши цикъла на затоплянето и почва охлаждане, което ме навежда на мисълта, че ще извадят мантрата за глобалното захлаждане, причинено от саждите във въздуха, която са ползвали през 1960 г.

    10:08 02.10.2025

  • 3 А ммм

    3 0 Отговор
    Черен лед ще има много е опасен ,особенно като не се опясъчава

    10:11 02.10.2025

  • 4 Мутафчийски, ген. майор лейт. пoдметка

    3 1 Отговор
    Очаквам да измрaт много хора там.

    10:15 02.10.2025

  • 5 Затова

    0 0 Отговор
    веднага затворете Петрохан !

    10:21 02.10.2025

  • 6 оня с големия

    2 0 Отговор
    Пепи Еврото купувал скъпа видео техника и заснемал тайно видео компромати с участието на жена си Любена, много алкохол и хора от съдебната система... Любена казва, че го вършела без желание, но нямала нищо против парите от изнудването на жертвите...

    10:24 02.10.2025

  • 7 Ааапи

    1 1 Отговор
    Няма такова понятие черен лед,това е варовик смесен с 20 % асвалт който при дъжд става ледена пързалка и хората се избиват.

    10:29 02.10.2025

  • 8 Реалист

    2 0 Отговор
    Те вече хората са масово с всесезонни гуми, т.е. подготвени са за този снежец на Петрохан.

    10:37 02.10.2025

