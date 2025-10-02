Сняг заваля на "Петрохан", има опасност от "черен лед"

Сняг заваля на "Петрохан". Преминаването през прохода без зимни гуми увеличава риска от инциденти.

На места в "Петрохан" се образуват гъсти мъгли.

Въпреки леката снежна покривка, шофьорите трябва да бъдат внимателни и да не предприемат рискови маневри.

На откритите участъци е възможно да се образуват заледявания на пътното платно и т.н. “черен лед”, който е трудно забележим и изключително опасен.