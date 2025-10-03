"Величие": Денят на политическата отговорност настъпи. Безпардонната алчност е печатът на тази власт

Време е за катарзис и прочистване на властта, денят на политическата отговорност настъпи. Това заяви народният представител Красимира Катинчарова в декларация от името на "Величие", прочетена от парламентарната трибуна, предават от БТА.

Катинчарова припомни, че от "Величие" и от "Възраждане" поискаха да бъде създадена комисия, която да провери фактите за строителството на хотел "Хаяши" в София и участие на лица, свързвани с премиера Росен Желязков. "Исканията ни бяха подкрепени с конкретни предложения за действия от страна на Народното събрание. При гласуването в пленарната зала се разиграха разни неща, които няма да коментирам, но моралният банкрут на властта е всъщност липсата на отговорност", посочи тя.

"Безпардонната алчност е печатът на тази власт – живо доказателство за мащаба на корупцията, пробила държавата ни от горе до долу. Българският народ отдавна търпи и страда от подобни корупционни безобразия. Днес обаче търпението е изчерпано. Народът ни бе ограбен не само финансово. Ограбена му бе и вярата в държавата. Откраднати му бяха дори изборите, за да може на власт да се промъкне тази отчаяна и продажна клика", каза още Катинчарова.

Според нея "скандалът "Хаяши" е учебникарски пример как чрез измамливи схеми и институционално бездействие в България може от жълти стотинки да се създадат милиони. "Случаят разкрива по безспорен начин абсолютната липса на морални задръжки у представителите на властта и особено у министър-председателя и превръща неговата алчност в отличителен белег на настоящото управление", каза още Красимира Катинчарова.