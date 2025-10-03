Новини
"Величие": Денят на политическата отговорност настъпи. Безпардонната алчност е печатът на тази власт

3 Октомври, 2025 13:35 1 009 23

"Скандалът "Хаяши" е учебникарски пример как чрез измамливи схеми и институционално бездействие в България може от жълти стотинки да се създадат милиони", коментира от парламентарната трибуна Красимира Катинчарова

"Величие": Денят на политическата отговорност настъпи. Безпардонната алчност е печатът на тази власт - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Време е за катарзис и прочистване на властта, денят на политическата отговорност настъпи. Това заяви народният представител Красимира Катинчарова в декларация от името на "Величие", прочетена от парламентарната трибуна, предават от БТА.

Катинчарова припомни, че от "Величие" и от "Възраждане" поискаха да бъде създадена комисия, която да провери фактите за строителството на хотел "Хаяши" в София и участие на лица, свързвани с премиера Росен Желязков. "Исканията ни бяха подкрепени с конкретни предложения за действия от страна на Народното събрание. При гласуването в пленарната зала се разиграха разни неща, които няма да коментирам, но моралният банкрут на властта е всъщност липсата на отговорност", посочи тя.

"Безпардонната алчност е печатът на тази власт – живо доказателство за мащаба на корупцията, пробила държавата ни от горе до долу. Българският народ отдавна търпи и страда от подобни корупционни безобразия. Днес обаче търпението е изчерпано. Народът ни бе ограбен не само финансово. Ограбена му бе и вярата в държавата. Откраднати му бяха дори изборите, за да може на власт да се промъкне тази отчаяна и продажна клика", каза още Катинчарова.

Според нея "скандалът "Хаяши" е учебникарски пример как чрез измамливи схеми и институционално бездействие в България може от жълти стотинки да се създадат милиони. "Случаят разкрива по безспорен начин абсолютната липса на морални задръжки у представителите на властта и особено у министър-председателя и превръща неговата алчност в отличителен белег на настоящото управление", каза още Красимира Катинчарова.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяна

    15 22 Отговор
    ИЗМАМНИЦИТЕ НАЗНАЧЕНИ ОТ КС НА РАДЕВ ВЪН А ИВИЛИНЧОТО ДИРЕКТНО ЗА ЗАТВОРА НО СИ СТОИ В ПАРЛАМЕНТА

    Коментиран от #5, #13

    13:45 03.10.2025

  • 2 честен ционист

    16 1 Отговор
    Алхимиците ряпа да ядат пред способностите на БГ политиците.

    13:45 03.10.2025

  • 3 много важно

    14 3 Отговор
    Ако бяха само тези дребни далавери за милиони, халал да са им. Лошото е че ни ограбват изадлъжняваме с десетки милиарди по разни договори, заеми или пропуснати ползи отпконцесии. На ангро, както би казал простия кирчо.

    Коментиран от #8

    13:47 03.10.2025

  • 4 Настрадин Ходжа

    5 3 Отговор
    "... В Цариград се ошура продава,
    в Търново го Хаджи Минчо закупи.
    Хаджи Мехмед иска да се сортачи;
    Хаджи Минчо турчин за ортак не рачи...."
    .....
    "... В Вашингтон се ошура продава,
    в Банкя  го Хаджи Бойчо. закупи.
    Хаджи Делян  иска да се сортачи;
    Хаджи Бойчо  турчин за ортак не рачи...,"
    :))

    13:49 03.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хайде поименно -

    5 4 Отговор
    кои са тези измамници? Разбира се, посредствената студентка по право ,нечия фавориткаа , известна и като Дуловската процеса" ,не е сред тях...

    13:51 03.10.2025

  • 7 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Приятели на Черноморието бедстват.

    13:51 03.10.2025

  • 8 честен ционист

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "много важно":

    Това не са заеми, а платена сума по придобиване на недвижимо и движимо имущество.

    13:52 03.10.2025

  • 9 кака Радка

    5 1 Отговор
    То вие сте най-големите специалисти по "измамните схеми"! Разбирате ги тия работи.

    14:08 03.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Майора

    4 4 Отговор
    Кой го казва - жена ограбена от Фараона и искаща държавата да и възстанови отнетото! Партия дошла в парламента с неотчитане на гласовете от две секции! И накрая уж във фалит Фараона и издържащ се от мсмчето , а движещ се със скъпи коли , дължащ 500 000 лв данъци и спонсори дължащи 90 милиона на държавата! Ето това са те!

    14:11 03.10.2025

  • 13 Прав си!

    8 4 Отговор

    До коментар #1 от "Промяна":

    Простата и крадлива герберска Тиква Борисов, да си вземе крадливото протеже Желязков и да поемат заедно към затвора. Килия номер 7 ги очаква.

    14:12 03.10.2025

  • 14 Хъм

    6 2 Отговор
    Ама вие от Величие сте същите! Крушите не падат по-далепе от дървото си. Каквото и да говорите, каквито и театрални постановки да разигравате, си оставате същите. Селяндури, тарикати, бизнесмени, с купища фирми и имоти. Достатъчно алчни и коруоза да ламтят за още повече, докато се гаврят със съгражданите си. И още по-лошото, е че сте и руслямисти. Но в корупцията няма по най лошо, всички сте еднакви. Кочината ви е същата, бе значение генерали с пагони, политици, общественици или други. И се правят на патриоти пред обществото.

    14:14 03.10.2025

  • 15 Анонимен

    7 0 Отговор
    Емблематичният хотел "Хаяши"показва до къде се простира алчността във власта.На гърба на нещастието на цял един народ да изградиш своето щастие.

    14:27 03.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 наблюдател

    4 0 Отговор
    Кратуната купи американска скрап за милиарди!

    14:37 03.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Аууу ма

    2 0 Отговор
    Я кажи сега на тези хора ,как Ивлинчу купи бившия радиозавод във Варна ,струващ няколко Хаяшита

    15:03 03.10.2025

  • 20 Олеелееей

    1 0 Отговор
    Хърбел търси сметка на щърбел

    15:04 03.10.2025

  • 21 Цвете

    1 0 Отговор
    ДО НОМЕР 14 ,.АБСОЛЮТНО СЪМ СЪГЛАСНА С ТЕЗАТА ВИ ЗА " ВЕЛИЧИЕ ".НО ТЕХНИТЕ ИСТОРИИ, ЗА СЪЖАЛЕНИЕ БЯХА РАЗКРИТИ НА ПО- КЪСЕН ЕТАП, КОЕТО ГИ ПРАВИ СЪЩИТЕ МОШЕНИЦИ. ДОШЛО Е ВРЕМЕ ДА СЕ СВАЛЯТ МАСКИТЕ И ВСЕКИ, КОЙТО ЗНАЕ ДОРИ МАЛКО, НУЖНО Е ДА ГО КОМЕНТИРА ГЛАСНО В ПАРЛАМЕНТА. А НЕ НЕ ЧУХ, НЕ ВИДЯХ, НЕ ЗНАМ. 🇧🇬⛔️🎃🐖🙈🙉🙊

    15:11 03.10.2025

  • 22 Цвете

    1 0 Отговор
    ДО НОМЕР 14 ,.АБСОЛЮТНО СЪМ СЪГЛАСНА С ТЕЗАТА ВИ ЗА " ВЕЛИЧИЕ ".НО ТЕХНИТЕ ИСТОРИИ, ЗА СЪЖАЛЕНИЕ БЯХА РАЗКРИТИ НА ПО- КЪСЕН ЕТАП, КОЕТО ГИ ПРАВИ СЪЩИТЕ МОШЕНИЦИ. ДОШЛО Е ВРЕМЕ ДА СЕ СВАЛЯТ МАСКИТЕ И ВСЕКИ, КОЙТО ЗНАЕ ДОРИ МАЛКО, НУЖНО Е ДА ГО КОМЕНТИРА ГЛАСНО В ПАРЛАМЕНТА. А НЕ НЕ ЧУХ, НЕ ВИДЯХ, НЕ ЗНАМ. 🇧🇬⛔️🎃🐖🙈🙉🙊

    15:13 03.10.2025

  • 23 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    Безпардонна глупост е наличието на величие и меч в Парламента на Р. България. То и на ПП беше и още е, ама ... ей ги там.

    15:21 03.10.2025

