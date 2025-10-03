Новини
Бащата на Сияна: В района на Елените има информация за жертви, сред пострадалите е семейството на Марти и Христина

Бащата на Сияна: В района на Елените има информация за жертви, сред пострадалите е семейството на Марти и Христина

3 Октомври, 2025 14:15

Хора са отнесени в морето

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нов ад ни удари. Района на Слънчев бряг е засегнат жестоко. Има огромни щети и пострадали. В района на Елените има информация за жертви. Хора отнесени в морето. Това написа във Фейсбук Николай Попов, бащата на загиналата при тежка катастрофа Сияна.

„Сред пострадалите е семейството на Марти и Христина-убита от АТВ през лятото. Цялото им имущество е потопено. С какво заслужиха тези хора всичко, което им се случи. Бог да ни е на помощ”, пише още Николай Попов.

Заради влошената обстановка Община Бургас обяви неучебен ден в четири училища в града, където по-рано днес бе обявено частично бедствено положение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    53 2 Отговор
    Хора се давят а властта нехае.Оставка!

    Коментиран от #4, #9, #10, #23, #35

    14:17 03.10.2025

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    9 5 Отговор
    Дано се оправят хората!

    14:18 03.10.2025

  • 5 няма държава

    57 1 Отговор
    Гората унищожиха и хотели построиха , и после природата била виновна !!

    Коментиран от #12

    14:20 03.10.2025

  • 6 Айзомби

    12 23 Отговор
    Николай Попов е обратен!!!

    Коментиран от #20, #24

    14:20 03.10.2025

  • 8 Герб управляват цял живот

    43 0 Отговор
    Защо са допуснали това за втори път в областта

    Коментиран от #13

    14:21 03.10.2025

  • 10 Последните ще станем първи

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Един ден.

    14:23 03.10.2025

  • 11 3500€ кв.м

    25 3 Отговор
    Яко делавери цело лето по морето, руски и укрански език само, леш, поквара, са сичко си дойде на местото, аферим

    Коментиран от #14

    14:24 03.10.2025

  • 12 Хъм

    33 1 Отговор

    До коментар #5 от "няма държава":

    И аз мислих това да пиша. За мутрените мамини хотелиери и кръчмари. Които бетонираха с високи сгради черноморието, пък и навсякъде. Сечат и унищожават естествените терени, за да забогатяват и да изнасят извън държавата за банкови сметки и апартаменти по света. В това число и генерали с пагони, политици, общественици и все корумпирани селяндури-бизнесмени. Които не връщат нищо обратно към държавата, природата и своите съграждани за да предотвратят подобни катаклизми.

    14:28 03.10.2025

  • 13 Хах

    16 4 Отговор

    До коментар #8 от "Герб управляват цял живот":

    Нали знаеш че твоето е лъжа. Не са само ГЕРБ, още са БСП ДПС и други.

    14:29 03.10.2025

  • 14 украински език няма

    23 4 Отговор

    До коментар #11 от "3500€ кв.м":

    Както няма и македонски.

    Коментиран от #16, #26

    14:29 03.10.2025

  • 15 Ама

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Отец Дионисий":

    Ти си тъп. Това ако си отец, не ти позволява да бъдеш тъп. Посочи кои са корумпираните и на кой да хотелите?

    14:31 03.10.2025

  • 16 Добре

    10 8 Отговор

    До коментар #14 от "украински език няма":

    Добре, както и руски език и писменост няма. Всички произлизат от българския!

    14:32 03.10.2025

  • 17 Ото фон Бломберг

    1 2 Отговор
    Знаех си че е там !!! Чудесно е да ни посочи проблемите !

    Коментиран от #18

    14:33 03.10.2025

  • 18 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Ото фон Бломберг":

    Те цялата дружинка кризисни актьори са там.

    14:35 03.10.2025

  • 20 "обратен" си ти

    14 6 Отговор

    До коментар #6 от "Айзомби":

    Той е човек с голямо сърце който загуби чудесно дете , но въпреки това търси място в живота.

    14:37 03.10.2025

  • 21 Тома

    21 3 Отговор
    Днес Желязков пак ни говорише за това как да помагаме на Украйна.

    Коментиран от #27

    14:40 03.10.2025

  • 24 Идиота

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Айзомби":

    Си ти

    14:48 03.10.2025

  • 25 Страната на npaceтата 🐷🐷

    20 3 Отговор
    Когато страната се управлява от неграмотни и npocти мyтpи това се случва. На пеевски речника му е от 100 думи и е наизустил 5 изречения, които повтаря всеки път когато види някоя от своите миcиpки . Пожарникаря Тиквоний го води в няколко мyтpeнски лафа.

    Коментиран от #30

    14:53 03.10.2025

  • 26 Има само руски

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "украински език няма":

    и тук-таме английски.
    Сега убаво ли ти е??

    14:55 03.10.2025

  • 27 Съсредоточи се

    3 14 Отговор

    До коментар #21 от "Тома":

    Какво общо има Украйна с нашите дивотии.
    А иначе, трябва да помагаме на братята украинци с всичко.

    14:57 03.10.2025

  • 28 Кит

    13 1 Отговор
    Напомням на всички експерти тук: може да отмените една река на лист хартия, но в моменти на пълноводие / както е сега/ реката идва и не се интересува от документацията, реката се движи по физическите закони, а тях дори Хитлер, Сталин и даже световният лидер Зеленски, барабар с Александър Македонски не успяват да отменят.
    Общият съвет е: не заставайте на пътя на физическите закони, тъпопитеци. Дали в автомобила си, дали на някоя скала из горите, дали при преустройство на жилището си, дали при съблазнителна възможност срещу малка торбичка парици да заличите речно корито в съществуващите кадастрални записи.
    Здравословно е!

    14:58 03.10.2025

  • 29 Селянин

    17 1 Отговор
    Хората се давят защото властта позволява от 30 години безразборно изсичане на гори, засипване на дерета, безразпорно застрояване и смешна инфраструктура.
    До тези неща водят корупцията, егоизмът и ходенето за гъби, когато трябва да се гласува.

    15:01 03.10.2025

  • 30 Кит

    6 2 Отговор

    До коментар #25 от "Страната на npaceтата 🐷🐷":

    Боя се, че речниковият запас на Киро Харвардо не е по-голям от този на Шиши, а в областта на излагащите езикови гафове Простокирето е безспорен национален шампион, Шиши ряпа да яде...

    Коментиран от #33

    15:02 03.10.2025

  • 31 Красота !

    3 0 Отговор
    Повече такива гледки да има

    15:03 03.10.2025

  • 32 Някой

    5 0 Отговор
    Във ваканционен комплекс "След нас потоп" на братя Диневи няма невинни. Всички са виновни като се почне от кмета, архитекта, общинските съветници ... и се стигне до инвеститори, сторители и тези, които са си купили апартаменти там и тези, които отиват на почивка там.

    15:06 03.10.2025

  • 33 Кит

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Кит":

    Забавно - дотук два броя тъпопитеци са заявили тъпопитаещата си увереност, че българският език на Киро Смешката е блестящ пример за съвършенство!
    Куролационно ми стана на литмуса 😂😂😂

    15:14 03.10.2025

  • 34 Хейт

    2 0 Отговор
    Айде пак тоя досадник.

    15:17 03.10.2025

  • 35 Злоба

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кво ти дреме за хората най важно е да си добре другите да се оправят сами . Това е най важно другите хора не са важни.

    15:18 03.10.2025

