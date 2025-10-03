Бащата на Сияна: В района на Елените има информация за жертви, сред пострадалите е семейството на Марти и Христина

Нов ад ни удари. Района на Слънчев бряг е засегнат жестоко. Има огромни щети и пострадали. В района на Елените има информация за жертви. Хора отнесени в морето. Това написа във Фейсбук Николай Попов, бащата на загиналата при тежка катастрофа Сияна.
„Сред пострадалите е семейството на Марти и Христина-убита от АТВ през лятото. Цялото им имущество е потопено. С какво заслужиха тези хора всичко, което им се случи. Бог да ни е на помощ”, пише още Николай Попов.
Заради влошената обстановка Община Бургас обяви неучебен ден в четири училища в града, където по-рано днес бе обявено частично бедствено положение.
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 12 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #9, #10, #23, #35
14:17 03.10.2025
2 ГРАД КОЗЛОДУЙ
14:18 03.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 няма държава
Коментиран от #12
14:20 03.10.2025
6 Айзомби
Коментиран от #20, #24
14:20 03.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Герб управляват цял живот
Коментиран от #13
14:21 03.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Последните ще станем първи
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Един ден.
14:23 03.10.2025
11 3500€ кв.м
Коментиран от #14
14:24 03.10.2025
12 Хъм
До коментар #5 от "няма държава":И аз мислих това да пиша. За мутрените мамини хотелиери и кръчмари. Които бетонираха с високи сгради черноморието, пък и навсякъде. Сечат и унищожават естествените терени, за да забогатяват и да изнасят извън държавата за банкови сметки и апартаменти по света. В това число и генерали с пагони, политици, общественици и все корумпирани селяндури-бизнесмени. Които не връщат нищо обратно към държавата, природата и своите съграждани за да предотвратят подобни катаклизми.
14:28 03.10.2025
13 Хах
До коментар #8 от "Герб управляват цял живот":Нали знаеш че твоето е лъжа. Не са само ГЕРБ, още са БСП ДПС и други.
14:29 03.10.2025
14 украински език няма
До коментар #11 от "3500€ кв.м":Както няма и македонски.
Коментиран от #16, #26
14:29 03.10.2025
15 Ама
До коментар #3 от "Отец Дионисий":Ти си тъп. Това ако си отец, не ти позволява да бъдеш тъп. Посочи кои са корумпираните и на кой да хотелите?
14:31 03.10.2025
16 Добре
До коментар #14 от "украински език няма":Добре, както и руски език и писменост няма. Всички произлизат от българския!
14:32 03.10.2025
17 Ото фон Бломберг
Коментиран от #18
14:33 03.10.2025
18 честен ционист
До коментар #17 от "Ото фон Бломберг":Те цялата дружинка кризисни актьори са там.
14:35 03.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 "обратен" си ти
До коментар #6 от "Айзомби":Той е човек с голямо сърце който загуби чудесно дете , но въпреки това търси място в живота.
14:37 03.10.2025
21 Тома
Коментиран от #27
14:40 03.10.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Идиота
До коментар #6 от "Айзомби":Си ти
14:48 03.10.2025
25 Страната на npaceтата 🐷🐷
Коментиран от #30
14:53 03.10.2025
26 Има само руски
До коментар #14 от "украински език няма":и тук-таме английски.
Сега убаво ли ти е??
14:55 03.10.2025
27 Съсредоточи се
До коментар #21 от "Тома":Какво общо има Украйна с нашите дивотии.
А иначе, трябва да помагаме на братята украинци с всичко.
14:57 03.10.2025
28 Кит
Общият съвет е: не заставайте на пътя на физическите закони, тъпопитеци. Дали в автомобила си, дали на някоя скала из горите, дали при преустройство на жилището си, дали при съблазнителна възможност срещу малка торбичка парици да заличите речно корито в съществуващите кадастрални записи.
Здравословно е!
14:58 03.10.2025
29 Селянин
До тези неща водят корупцията, егоизмът и ходенето за гъби, когато трябва да се гласува.
15:01 03.10.2025
30 Кит
До коментар #25 от "Страната на npaceтата 🐷🐷":Боя се, че речниковият запас на Киро Харвардо не е по-голям от този на Шиши, а в областта на излагащите езикови гафове Простокирето е безспорен национален шампион, Шиши ряпа да яде...
Коментиран от #33
15:02 03.10.2025
31 Красота !
15:03 03.10.2025
32 Някой
15:06 03.10.2025
33 Кит
До коментар #30 от "Кит":Забавно - дотук два броя тъпопитеци са заявили тъпопитаещата си увереност, че българският език на Киро Смешката е блестящ пример за съвършенство!
Куролационно ми стана на литмуса 😂😂😂
15:14 03.10.2025
34 Хейт
15:17 03.10.2025
35 Злоба
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Кво ти дреме за хората най важно е да си добре другите да се оправят сами . Това е най важно другите хора не са важни.
15:18 03.10.2025