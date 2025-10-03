Бащата на Сияна: В района на Елените има информация за жертви, сред пострадалите е семейството на Марти и Христина

Нов ад ни удари. Района на Слънчев бряг е засегнат жестоко. Има огромни щети и пострадали. В района на Елените има информация за жертви. Хора отнесени в морето. Това написа във Фейсбук Николай Попов, бащата на загиналата при тежка катастрофа Сияна.

„Сред пострадалите е семейството на Марти и Христина-убита от АТВ през лятото. Цялото им имущество е потопено. С какво заслужиха тези хора всичко, което им се случи. Бог да ни е на помощ”, пише още Николай Попов.

Заради влошената обстановка Община Бургас обяви неучебен ден в четири училища в града, където по-рано днес бе обявено частично бедствено положение.