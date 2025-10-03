Загиналият на "Елените" бил на работното си място, не разбрал за наводнението

Към настоящия момент в три области – Бургас, Монтана и Перник, има въведени различни бедствени положения. Това обяви зам.-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров.

Загиналият човек на „Елените”, който е бил в една от сградите – в подземно помещение, което е представлявало негово работно място, не е бил уведомен за приливната вълна. Издирва се един човек в момента, багерист, отново там.

Министър Митов пътува към Бургас, за да се координира работата на общинските кризисни щабове.

Мъж се удави от приливна вълна във вилата си между "Свети Влас" и "Елените". Министър Манол Генов е разпоредил проверка на Басейнова дирекция "Черноморски район".

Директорът на ГДНП Захари Васков уточни: „Навсякъде има организация има екипи на полицията, които при необходимост да евакуират хора. В Царево се е наложила евакуация на 30 души, настанени в местната пожарна. Там опасността е преминала и хората са по домовете си. На „Елените“ ситуацията е много сложна, продължава да вали сериозно там. От засегнатите хотели общо около 50 души – гости и персонал на хотела, които са или предстои да бъдат евакуирани, някои отказват да се евакуират.”

Няма данни за други изчезнали лица, но Васков уточни, че това не значи, че не се издирват други хора.

Комисар Калоян Дончев от ГДПБЗН обяви, че най-критична е обстановката на Елените: „В област Бургас работят 18 екипа с над 50 служители. Обстановката е тежка. В област Монтана и област Перник заради обилния снеговалеж имаме затворени пътища, паднали дървета.”

Комисар Мария Ботева - зам.- началник на отдел "Пътна Полиция", на територията на страната на места вали дъжд, на други – сняг, на други места има други видове природни явления, които затрудняват цялата обстановка: „На различните участъци се взимат различни мерки за осигуряване на безопасността на населението и на преминаващи през страната ни граждани. По отношение участъците от републиканската пътна мрежа са предприети всички необходими действия заедно със служителите на ГДПБЗН и стопаните на пътищата за премахване на всички препятствия, блокирали частично или изцяло пътища. Остават затворени част от проходите. Обстановката е твърде динамична, а и е петък и хората тръгват нанякъде за почивните дни, със заповед на АПИ са въведени временни ограничения на движението в участъци от автомагистралите. За АМ „Тракия” от 16 до 21 часа е ограничено движението на товарни автомобили над 12 тона, вкл. с ремаркета и полуремаркета. Препоръчваме на всички, планирали пътувания, да изберат алтернативни маршрути, публикувани са на страницата на АПИ.”