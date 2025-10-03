Влак блъсна и уби велосипедист в Пловдив

Влак блъсна велосипедист в Пловдив.
Инцидентът е станал на прелеза на кръстовището на бул. „Пещерско шосе“ с бул. „Копривщица“.
По информация на NOVA около 16:10 часа мъжът е пресякъл прелеза в района на кантона при спуснати бариери.
Въпреки предупреждението за идващия пътнически влак велосипедистът преминал линиите, когато е бил блъснат от идващата композиция.
От полицията съобщиха, че е установена самоличността на жертвата – млад мъж.
Местопроизшествието е запазено, извършва се оглед. Движението на МПС в района на прелеза се регулира от служители на сектор „Пътна полиция“ и Второ РУ.
Инцидентът доведе до хаос и блокира за кратко движението в града в най-натоварения час. Влакът е спрян и остава на място до приключването на следствено-оперативните действия.
