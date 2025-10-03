Новини
България »
Влак блъсна и уби велосипедист в Пловдив

Влак блъсна и уби велосипедист в Пловдив

3 Октомври, 2025 18:20 564 7

  • влак-
  • блъснат-
  • велосипедист-
  • пловдив

Мъжът е пресякъл прелеза в района на кантона при спуснати бариери

Влак блъсна и уби велосипедист в Пловдив - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Влак блъсна велосипедист в Пловдив.

Инцидентът е станал на прелеза на кръстовището на бул. „Пещерско шосе“ с бул. „Копривщица“.

По информация на NOVA около 16:10 часа мъжът е пресякъл прелеза в района на кантона при спуснати бариери.

Въпреки предупреждението за идващия пътнически влак велосипедистът преминал линиите, когато е бил блъснат от идващата композиция.

От полицията съобщиха, че е установена самоличността на жертвата – млад мъж.

Местопроизшествието е запазено, извършва се оглед. Движението на МПС в района на прелеза се регулира от служители на сектор „Пътна полиция“ и Второ РУ.

Инцидентът доведе до хаос и блокира за кратко движението в града в най-натоварения час. Влакът е спрян и остава на място до приключването на следствено-оперативните действия.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    11 4 Отговор
    За 30 години западна демокрация в България само измами ,корупция ,бандитизъм ,мутри и чалги и смърт ,много смърт ,толкова смърт по мирно време никога не е имало в историята на България,3 000 000 се преселиха под земята ,дори под турско народа е живял по добре

    18:22 03.10.2025

  • 2 Хипотетично

    9 1 Отговор
    Един шофьор е получил шанса да избегне бъдещ конфликт с въпросния самонадеян велосипедист, пренебрегващ правилата за движение.

    18:24 03.10.2025

  • 3 Милен

    11 0 Отговор
    Ей ама много лоши тия влакове, вече и на велосипедистите взеха да налитат и да ги газят.

    18:24 03.10.2025

  • 4 Очаквам

    7 0 Отговор
    съвсем скоро и асансьор да се блъсне във влак.

    18:26 03.10.2025

  • 5 Хайде при Саяна

    3 1 Отговор
    Хайде при Саяна

    18:29 03.10.2025

  • 6 откаченият неолиберализъм

    0 0 Отговор
    Гази физиката и здравия разум.

    Но резултатите са плачевни.

    18:41 03.10.2025

  • 7 оня с коня

    0 0 Отговор
    ами влака се е движил със не съобразена скорост , сега напишете акт на машиниста

    18:44 03.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове