Влак блъсна и уби велосипедист в Пловдив

Влак блъсна велосипедист в Пловдив.

Инцидентът е станал на прелеза на кръстовището на бул. „Пещерско шосе“ с бул. „Копривщица“.

По информация на NOVA около 16:10 часа мъжът е пресякъл прелеза в района на кантона при спуснати бариери.

Въпреки предупреждението за идващия пътнически влак велосипедистът преминал линиите, когато е бил блъснат от идващата композиция.

От полицията съобщиха, че е установена самоличността на жертвата – млад мъж.

Местопроизшествието е запазено, извършва се оглед. Движението на МПС в района на прелеза се регулира от служители на сектор „Пътна полиция“ и Второ РУ.

Инцидентът доведе до хаос и блокира за кратко движението в града в най-натоварения час. Влакът е спрян и остава на място до приключването на следствено-оперативните действия.