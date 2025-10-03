Новини
Кой е граничният полицай, загинал докато търси бедстващи хора във водния ад

3 Октомври, 2025

По-рано от Министерство на вътрешните работи обявиха, че Стефан Иванов, дългогодишен служител на ГД „Гранична полиция“, е загинал при спасителна операция на море в района на к.к. „Елените“

Кой е граничният полицай, загинал докато търси бедстващи хора във водния ад - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Директорът на "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов с емоционален пост в социалните мрежи по повод смъртта на Стефан Иванов, един от загиналите при наводнението в „Елените“ - дългогодишен служител на ГД „Гранична полиция“.

Те винаги отиват там, откъдето всички бягат! А него си го взе морето! Главният ни боцман - Стефан Иванов!
Бате Стефан загина днес, докато с още двама колеги обследваха морския бряг с щурмовата лодка в търсене на бедстващи хора! Той вдъхваше респект у всеки! Истински мъж, истински морски вълк, истински граничар!", пише Златанов.

"Един от най-опитните, един от най-достойните! Този, който учеше младите колеги, който вдъхваше респект, спокойствие и увереност!

Ще остане завинаги на 57 и завинаги един от нас! Сигурен съм, че ако можеше да избира, би избрал морето!
Днес сме съкрушени, докато в същото време осъзнаваме, че такава е службата, която сме избрали!

Съболезнования на семейството, на близките, на екипажа на граничния кораб “Балчик” и на всички приятели и колеги! Сплотени сме и в мъката!", завършва поста си той.

По-рано от Министерство на вътрешните работи обявиха, че Стефан Иванов, дългогодишен служител на ГД „Гранична полиция“, е загинал при спасителна операция на море в района на к.к. „Елените“.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Тръмпи

    3 3 Отговор
    Герой е ако беше останал жив и се върне при семейството си

    23:21 03.10.2025

  • 2 Маг

    2 0 Отговор
    Глупаци! Казах ви ясно, че след огънят ще ви унищожи водата! Сигурен съм, че сте запомнили това. И ви казах да се застраховате! Най глупавите ми казаха, че съм застрахователен брокер. Чакайте сега по 300 лева от държавата. Трябва ли като на малки деца да ви обяснявам, че огънят гори до средата на септември, а от водата трябва да се пазят тези покрай морето и реките? Повече няма да ви помагам, защото глупостта ви обезмисля усилията ми!

    23:22 03.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Предлагам да направим сметка за дарения за семействата на жертвите.Те загинаха спасявайки човешки животи.Това е най висшата форма на героизъм.

    23:23 03.10.2025

  • 4 Боже .. Боже..

    3 0 Отговор
    И тленните останки не оставят на спокойствие за политически пиар.

    23:26 03.10.2025

