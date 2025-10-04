Meteo Bulgaria: Иде нов тежък циклон с огромни порои след 72 часа!

Очаква се втори циклон със значителни (и отново трицифрени, ако прогнозите се запазят в този си вид) количества на 7-8 октомври, като засега по-голяма е вероятността за сериозни порои главно в Централна и Източна България.

Това съобщават синоптиците от Meteo Bulgaria, цитирани от ФОКУС.

"Тепърва ще има промени покрай траекторията на циклона и прогнозите не са окончателни, но е важно да сме подготвени и екипът на Меteo Bulgaria отново ще следи и ще Ви информира постоянно, защото ще се окажем за n-ти път неподготвени и изненадани, а с вече преовлажнената почва след изминалите 48 ч., и пасивността на държавата, проблемите, за жалост, са неизбежни. Дано не са катастрофални и с жертви пак...

Само в рамките на първата декада на октомври в немалко места ще падне повече дъжд, отколкото не само цяло лято не е имало, а и през всичките девет месеца до момента. Буквално до онзи ден имаше станции в страната с годишен валеж (от януари до септември) от порядъка на 200 и малко отгоре л/кв.м. В тази мъчително суха година ще получим една солидна компенсация от... началото на октомври", уточняват синоптиците.