Оперативен щаб заседава в Несебър, за да се направи организация при почистването и отводняването в "Елените"

От 9 часа заседава оперативен щаб в община Несебър, за да може да се набележат мерките и силите, които трябва да се организират, за да се свърши с почистването колкото се може по-бързо, съобщи областният управител на Бургас Владимир Крумов, цитиран от БНР.

"На терен в момента са 4 екипа на пожарната, 6 екипа на полицията. Снощи в 21 часа е последният сигнал на телефон 112 за евакуирането на служители от хотелски комплекс. По първоначални данни са евакуирани около 200 човека, те са настанени в други комплекси в "Свети Влас" и Несебър. 80 човека са минали през пункта на БЧК, на 10 от тях е оказана медицинска помощ, а на останалите е оказана психологическа помощ.", посочи Крумов.

Повечето хора пребивават постоянно в "Елените".

Ще бъде свикана Комисия, която да работи по причините за водното бедствие в комплекса, допълни областният управител.