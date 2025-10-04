Новини
Оперативен щаб заседава в Несебър, за да се направи организация при почистването и отводняването в "Елените"

4 Октомври, 2025 09:44

"На терен в момента са 4 екипа на пожарната, 6 екипа на полицията. Снощи в 21 часа е последният сигнал на телефон 112 за евакуирането на служители от хотелски комплекс. По първоначални данни са евакуирани около 200 човека, те са настанени в други комплекси в "Свети Влас" и Несебър. 80 човека са минали през пункта на БЧК, на 10 от тях е оказана медицинска помощ, а на останалите е оказана психологическа помощ.", посочи областният управител на Бургас Владимир Крумов

От 9 часа заседава оперативен щаб в община Несебър, за да може да се набележат мерките и силите, които трябва да се организират, за да се свърши с почистването колкото се може по-бързо, съобщи областният управител на Бургас Владимир Крумов, цитиран от БНР.

"На терен в момента са 4 екипа на пожарната, 6 екипа на полицията. Снощи в 21 часа е последният сигнал на телефон 112 за евакуирането на служители от хотелски комплекс. По първоначални данни са евакуирани около 200 човека, те са настанени в други комплекси в "Свети Влас" и Несебър. 80 човека са минали през пункта на БЧК, на 10 от тях е оказана медицинска помощ, а на останалите е оказана психологическа помощ.", посочи Крумов.

Повечето хора пребивават постоянно в "Елените".

Ще бъде свикана Комисия, която да работи по причините за водното бедствие в комплекса, допълни областният управител.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факт

    9 0 Отговор
    Краварите фалираха

    09:50 04.10.2025

  • 2 си дзън

    16 0 Отговор
    Пак стройте в деретата и ривете после

    Коментиран от #7

    09:52 04.10.2025

  • 3 Джо

    16 0 Отговор
    Мен не ме допускат до Елените,защо с моите пари да се чисти частен имот?...???

    09:53 04.10.2025

  • 4 Абе

    11 0 Отговор
    като се строи безразсъдно това е резултата!

    09:54 04.10.2025

  • 5 Тия малоумници

    10 0 Отговор
    Сега заседават какво да излъжат.. Трябва им един хубав бой с лопати просто

    09:55 04.10.2025

  • 6 Пич

    8 0 Отговор
    Оперативния щаб - куркат от сутринта водка в бутилки от минерална вода , греят се , и ръсят тъпотии !!! Сега ще заповядат над Странджа да не вали дъжд !!! Ама хотелите няма да пипнат !!!

    09:55 04.10.2025

  • 7 Прав си

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    При васал-капитализмът се строи в клоаките на комунизма и междублоковите пространства. Васал-капитализмът е грабеж и издевателство на направеното през комунизма.

    Коментиран от #15, #20

    09:57 04.10.2025

  • 8 Другото лето по мутроморието ше е сеч

    5 2 Отговор
    Мутрите ше трева да избиват тоя потоп сега и дрането ше е епично😅😅😅

    10:00 04.10.2025

  • 9 то пък много сложно

    7 0 Отговор
    какво има да заседава махнете всички постройки от коритото на реката иградете дига от двете страни и готово повече проблеми за хората няма да има само за милионерите построили хотели там…

    10:01 04.10.2025

  • 10 мдаа

    10 0 Отговор
    Сега ще се похарчат едни милиони за отводняване, за поправяне на инфрактруктурата, за почистване на частни къщи и частни хотели. Всички ще плащаме заради безумията, беззаконията и безграничната алчност на милионерите. А иначе пари няма, теглим заеми, политиците ни сгънали милиони в кеш и банки, хотели с водопади, обаче вода няма. Тука трябва здраво чистене от горе до долу, никаква прошка не трябва да има. И всички незаконни хотели с противозаконни разрешения за строеж, трябва да бъдат съборени за сметка на собствениците. Ако искаме да имаме държава, време е да вземем нещата в свои ръце, никой отвън няма да дойде да ни помага, ще дойде само да ни краде.

    10:02 04.10.2025

  • 11 На много ви моля.

    6 1 Отговор
    Изчакайте до април. След седмица пак ще има повторение, няма нужда общината да се набутва. Няма да останат пари за премии по Нова година. Изчистете в края на Април и цяло лято си гледайте кефа

    10:03 04.10.2025

  • 12 Цвете

    7 0 Отговор
    НА ТАЗИ КРАСИВА МЕСТНОСТ, КОИ СИ ПОСТРОИХА ПАЛАТИ???? ИМА ЛИ ПРЕЗАСТРОЯВАНЕ??? ТРЯБВАТ КОМПЕТЕНТНИ ХОРА, КОИТО РАЗБИРАТ ОТ МОСТОВО СТРОИТЕЛСТВО. НЯМА ДА СЕ СПРАВИТЕ, АКО ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ ЗАСТРОЯВА В БЛИЗОСТ ДО ПЛАЖНАТА ИВИЦА. 🤔🤨😮‍💨

    10:06 04.10.2025

  • 13 име

    7 0 Отговор
    Аз не искам моите данъци дапсе харчат за разчистването на мизериите на разни мутри, които си строили къзедо им падне.

    Коментиран от #21

    10:06 04.10.2025

  • 14 Цвете

    3 0 Отговор
    НА ТАЗИ КРАСИВА МЕСТНОСТ, КОИ СИ ПОСТРОИХА ПАЛАТИ???? ИМА ЛИ ПРЕЗАСТРОЯВАНЕ??? ТРЯБВАТ КОМПЕТЕНТНИ ХОРА, КОИТО РАЗБИРАТ ОТ МОСТОВО СТРОИТЕЛСТВО. НЯМА ДА СЕ СПРАВИТЕ, АКО ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ ЗАСТРОЯВА В БЛИЗОСТ ДО ПЛАЖНАТА ИВИЦА. 🤔🤨😮‍💨

    10:07 04.10.2025

  • 15 си дзън

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Прав си":

    В Китай не сме в комунизъма бе. Тук има само капиталисти.

    10:08 04.10.2025

  • 16 Цвете

    1 0 Отговор
    НА ТАЗИ КРАСИВА МЕСТНОСТ, КОИ СИ ПОСТРОИХА ПАЛАТИ???? ИМА ЛИ ПРЕЗАСТРОЯВАНЕ??? ТРЯБВАТ КОМПЕТЕНТНИ ХОРА, КОИТО РАЗБИРАТ ОТ МОСТОВО СТРОИТЕЛСТВО. НЯМА ДА СЕ СПРАВИТЕ, АКО ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ ЗАСТРОЯВА В БЛИЗОСТ ДО ПЛАЖНАТА ИВИЦА. 🤔🤨😮‍💨

    10:08 04.10.2025

  • 17 Идиоти ни управляват

    5 0 Отговор
    СЪБАРЯЙТЕ МУТРО ХОТЕЛИТЕ И РАЗЧИСТЕТЕ РЕЧНОТО КОРИТО ОТ ТЯХ. ЛУДА РАБОТА ДА ЗАСТРОЯТ ОТОЧЕН КАНАЛ КАКТО В АСПАРУХОВО. АКО БЕШЕ ПРЕЗ АВГУСТ ЩЕХМЕ ДА СЕ ПРОЧУЕМ ПО ПРОСТОТИЯ И ЛАКОМИЯ.

    10:13 04.10.2025

  • 18 Предложение

    4 0 Отговор
    Нека седнат и да се замислят нашите законотворци, дали е редно да остане да съществува курорт на такова място, на което е възможно да стане подобно наводнение? Има ли някаква гаранция, че някога посред лято няма да се случи друго такова чудо? Колко щяха да са жертвите, ако това беше станало преди два месеца, когато морските курорти са препълнени с летовници?

    Коментиран от #22

    10:13 04.10.2025

  • 19 наблюдател

    5 2 Отговор
    Гледах кадри от спасяването. От микробуса излязоха украинци, които са настанени там на наша издръжка. Две възпълни украинки успяха да спасят дори кучето си, а трима българи умряха, за да ги спасяват. Няма нито един пострадал украинец. Нито един. Опазихме ги всичките, за да разправят после, че сме били злобни и сме им завиждали, защото са много хубави, учени и сексуални. Вчера пак отпуснаха близо 400 000 лв. извън онези 120 милиона, за да превозват дечицата им до училищата. А в българските села няма транспорт до близките градове. В какво ни превърнаха нашите продажници, в колония на Украйна ли? При наличието на стотици българи, спящи на студа под открито небе, ние обгрижваме в хотели украинци, дезертирали от войната в родината си. Ще се намери ли журналист, който да попита за това Борисов и Пеевски?

    10:19 04.10.2025

  • 20 Аман бе, носталгик!

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Прав си":

    А по времето на соца какво се случи с повечето от земеделските ни земи? Ако не знаеш, ела разпитай в Кюстендилско и виж с очите си. Землищата на легендарни заради плодовете си села представляваха голо или оголващо се поле през 1989 г. Къде са прословутите им овощни градини? Къде са лозята? Старците, които знаеха къде са границите на реалните им имоти и бяха наясно в кой район на землището какво трябва да се засади, се преселиха в Отвъдното докато водиха дела, за да оправят бакиите на поземлените комисии. Днес потомците им не знаят какво да правят със земите си и по онези места садят картофи и фуражни житни култури. Това не е ли престъпление?

    10:19 04.10.2025

  • 21 презиме

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "име":

    Те и парите им пак от нашите джобове са.

    10:24 04.10.2025

  • 22 АМАH OT ИДИOTИ

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Предложение":

    😆
    НА КОЙ ОТ ТЯХ МУ ПУКА ЗА К"ВОТО И ДА БИЛО ????
    АКО ИМА КЕЛЕПИР, ЗНАЧИ ВСИЧКО Е НАРЕД.
    С ЗА МЕСТНИТЕ ФЕОДАЛИ КЕЛЕПИРА Е ГОЛЯМ. БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПОЛЕЗНИТЕ ИДИOTИ, РАЗБИРА СЕ 😆
    БЛАГОДАРЕНИЕ НА РАЯTA СА ТОВА КОЕТО СА.
    А, ЧЕ НЯКОЙ БИЛ УМPЯЛ ?! ТОЙ И БЕЗ ТОВА ЩЕШЕ ДА УMPЕ, ДВАЙСЕТ ИЛИ ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ ПО КЪСНО
    🤬

    10:26 04.10.2025

  • 23 Дебелото прасе

    2 0 Отговор
    В понеделник ще искам герберски оставки на кметове

    10:28 04.10.2025

  • 24 Град Симитли

    0 0 Отговор
    Пукнат депутат не отиде да си види избирателния район там!

    10:46 04.10.2025

  • 25 Име

    0 0 Отговор
    Почистете им на укрите , за да има къде да се напиват и да правят други неща. Кледах клипче една укра (женска ) надигаше бутилка с водка на плажа точно след потопа , сред довлечените клони и тиня ....

    10:50 04.10.2025

