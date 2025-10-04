Оперативен щаб заседава в Несебър, за да се направи организация при почистването и отводняването в "Елените"

От 9 часа заседава оперативен щаб в община Несебър, за да може да се набележат мерките и силите, които трябва да се организират, за да се свърши с почистването колкото се може по-бързо, съобщи областният управител на Бургас Владимир Крумов, цитиран от БНР.
"На терен в момента са 4 екипа на пожарната, 6 екипа на полицията. Снощи в 21 часа е последният сигнал на телефон 112 за евакуирането на служители от хотелски комплекс. По първоначални данни са евакуирани около 200 човека, те са настанени в други комплекси в "Свети Влас" и Несебър. 80 човека са минали през пункта на БЧК, на 10 от тях е оказана медицинска помощ, а на останалите е оказана психологическа помощ.", посочи Крумов.
Повечето хора пребивават постоянно в "Елените".
Ще бъде свикана Комисия, която да работи по причините за водното бедствие в комплекса, допълни областният управител.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факт
09:50 04.10.2025
2 си дзън
Коментиран от #7
09:52 04.10.2025
3 Джо
09:53 04.10.2025
4 Абе
09:54 04.10.2025
5 Тия малоумници
09:55 04.10.2025
6 Пич
09:55 04.10.2025
7 Прав си
До коментар #2 от "си дзън":При васал-капитализмът се строи в клоаките на комунизма и междублоковите пространства. Васал-капитализмът е грабеж и издевателство на направеното през комунизма.
Коментиран от #15, #20
09:57 04.10.2025
8 Другото лето по мутроморието ше е сеч
10:00 04.10.2025
9 то пък много сложно
10:01 04.10.2025
10 мдаа
10:02 04.10.2025
11 На много ви моля.
10:03 04.10.2025
12 Цвете
10:06 04.10.2025
13 име
Коментиран от #21
10:06 04.10.2025
14 Цвете
10:07 04.10.2025
15 си дзън
До коментар #7 от "Прав си":В Китай не сме в комунизъма бе. Тук има само капиталисти.
10:08 04.10.2025
16 Цвете
10:08 04.10.2025
17 Идиоти ни управляват
10:13 04.10.2025
18 Предложение
Коментиран от #22
10:13 04.10.2025
19 наблюдател
10:19 04.10.2025
20 Аман бе, носталгик!
До коментар #7 от "Прав си":А по времето на соца какво се случи с повечето от земеделските ни земи? Ако не знаеш, ела разпитай в Кюстендилско и виж с очите си. Землищата на легендарни заради плодовете си села представляваха голо или оголващо се поле през 1989 г. Къде са прословутите им овощни градини? Къде са лозята? Старците, които знаеха къде са границите на реалните им имоти и бяха наясно в кой район на землището какво трябва да се засади, се преселиха в Отвъдното докато водиха дела, за да оправят бакиите на поземлените комисии. Днес потомците им не знаят какво да правят със земите си и по онези места садят картофи и фуражни житни култури. Това не е ли престъпление?
10:19 04.10.2025
21 презиме
До коментар #13 от "име":Те и парите им пак от нашите джобове са.
10:24 04.10.2025
22 АМАH OT ИДИOTИ
До коментар #18 от "Предложение":😆
НА КОЙ ОТ ТЯХ МУ ПУКА ЗА К"ВОТО И ДА БИЛО ????
АКО ИМА КЕЛЕПИР, ЗНАЧИ ВСИЧКО Е НАРЕД.
С ЗА МЕСТНИТЕ ФЕОДАЛИ КЕЛЕПИРА Е ГОЛЯМ. БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПОЛЕЗНИТЕ ИДИOTИ, РАЗБИРА СЕ 😆
БЛАГОДАРЕНИЕ НА РАЯTA СА ТОВА КОЕТО СА.
А, ЧЕ НЯКОЙ БИЛ УМPЯЛ ?! ТОЙ И БЕЗ ТОВА ЩЕШЕ ДА УMPЕ, ДВАЙСЕТ ИЛИ ПЕТДЕСЕТ ГОДИНИ ПО КЪСНО
🤬
10:26 04.10.2025
23 Дебелото прасе
10:28 04.10.2025
24 Град Симитли
10:46 04.10.2025
25 Име
10:50 04.10.2025