Асен Василев: Сарафов се разпорежда незаконно с държавни средства и трябва да бъде задържан

Борислав Сарафов се разпорежда незаконно с държавни средства и трябва да бъде задържан, каза пред журналисти председателят на „Продължаваме Промяната“ (ПП) Асен Василев, по време на провеждащо се в София събрание на младежката структура на формацията, цитиран от novini.bg
Кметът на Варна и общински съветници са задържани вече повече от два месеца заради думите на "една Пламенка", че може би нещо щели да направят в бъдеще неопределено време. Върховният касационен съд на страната каза, че Сарафов от 21 юли не е изпълняващ функциите главен прокурор, но продължава да се разпорежда с над 40 млн. лв. на месец от всички наши данъци, коментира Василев.
Това е престъпление по служба и злоупотреба с власт. Така че, ако се спазва същият аршин, трябва да го задържат докато тече разследване, както са направили с кмета на Варна Коцев, добави той.
В момента виждаме, че мафията се е окопала. Има опит за съпротива на нормалните граждани и останалите нормални институции в държавата. Хубавото на това е, че всичките капии на мафията се видяха, каза още Василев.
От формацията съобщиха по-рано, че са изпратили сигнал до няколко институции.
Според Асен Василев е станало известно, че показанията на бившия заместник-кмет на Варна Диан Иванов са били дадени под натиск и той е бил заплашван.
Хора без съвест, изцяло подчинени на мафията, се подиграват с човешките съдби, посочи още Василев.
Изключително важна е тази битка, която се води за бъдещето на България. Дали ще бъде нормална, богата държава с правила, или ще продължава да бъде бедна държава, която се управлява с телефонни обаждания. Тя минава и през това младите хора също да се борят за правата, които те имат. В тази посока също така призовавам всички български граждани да подкрепим младите лекари във вторник на техния протест за справедливо заплащане на всички хора в здравеопазването, отбеляза още председателят на ПП. Василев посочи, че това е въпрос не толкова на пари, колкото на политическа воля да се случи.
6 Промяна
До коментар #1 от "Последния Софиянец":МАФИЯ СИ ТИ И ТЕЗИ КОИТО ТИ ПЛАЩАТ ДА РУШИШ И ВИЖДАМ ЧЕ НОН СТОП СИ ПЪРВИ ДА КЛЕВЕТИШ
Коментиран от #8, #10
12:55 04.10.2025
7 Добре де Асене,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Тиквата и Дебелото държат в крадливите си лапи полиция и прокуратура, но това не ви попречи да се сглобите с тях. Към кого се обръщаш да бъде задържан Сарафов?! Към тях ли?!
Коментиран от #23
12:58 04.10.2025
8 123456
До коментар #6 от "Промяна":А ти си ...... на Баце!
12:58 04.10.2025
9 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап
Хайде да поразсъждаваме защо не го прави - ами те са си едно цяло, за да има цирк се джавкат от време на време по медиите, от което не произтичат никакви резултати. Нито се разследва Боташ, нито се разследва Турски поток, нито Булгартабак, КТБ, чувалите с милиони за Хемус ... нищо.
Коментиран от #16
13:00 04.10.2025
14 Промяна
Коментиран от #19
13:02 04.10.2025
15 Асен Василев е виновен
1. След 12 години ГЕРБ и на първо място по корупция в ЕС - вече не сме първи, а след Унгария.
2. След 12 години ГЕРБ и на първо място по бедност - вече сме доста близо до Гърция, Словакия и Латвия и при правилна доходна политика може скоро да не сме най-бедни
3. След 12 години ГЕРБ и с най-голямото неравенство в Европа, то само за три години то (по Джини) намаля и вече сме близо до Латвия и Литва с шансове при правилна политика да ги минем
4. След 12 години ГЕРБ, Албания и Сърбия ни застигнаха по индекс на човешко развитие на ООН. Но бяха предприети от кабинетите на ПП-ДБ значителни мерки за повишаване на МРЗ и пенсии, които са с най-голямо значение за прехрана и здравеопазване за възрастните хора и намаляване на най-високата смъртност в ЕС.
5. След 12 години ГЕРБ, най-после ни приеха в Шенген - благодарение на доверието, което липсваше към България на Борисов.
И още нещо - ако една партия няма в програмата си нищо за реформи на служби и регулатори - значи е продукт на задкулисието.
13:02 04.10.2025
16 На две ракии ли си?
До коментар #9 от "Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап":Няма предложение или указ Сарафов да е главен прокурор, а не изпълняващ длъжността. Радев е най-свестният политик в разградената ни от Борисов и Пеевски държавица.
13:03 04.10.2025
17 123456
До коментар #11 от "стоян":Едва ли има 3000-4000 пенсионери дето вземат такава пенсия. А работещите сами са си виновни, че се съгласяват на такива заплати.
Коментиран от #58
13:03 04.10.2025
18 Промяна
До коментар #10 от "Бабче":ВАСИЛЕВ А ТИ ЗАКОННО ЛИ СЕ РАЗПОРЕЖДА С БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРИЯ ТОЗИ ОСЪДЕН ИЗМАМНИК КОЙ ГО ДЪРЖИ ОЩЕ И ЗАЩО Е НА СВОБОДА ЗАЕДНО С ДРУЖИНКИТЕ 5 ГОДИНИ КРАДАТ БЕЗНАКАЗАНО РУШАТ СЪЗДАВАТ ХАОС
Коментиран от #21
13:04 04.10.2025
19 Виж сега,
До коментар #14 от "Промяна":герб лельо или бабо. Загоря ти яденето и ще те бие мъжо ти.
13:04 04.10.2025
20 Майора
Коментиран от #22, #48
13:04 04.10.2025
21 Виж сега,
До коментар #18 от "Промяна":герб лельо или бабо. Загоря ти яденето и ще те бие мъжо ти.
Коментиран от #26
13:05 04.10.2025
22 123456
До коментар #20 от "Майора":Има ли авиогориво за вкъщи, а старши?
13:06 04.10.2025
23 Влажни устни, каменсурат
До коментар #7 от "Добре де Асене,":Това е неприкритата ревност на старата любов, към новата. Тези си намериха оправдание да скочат в леглото на Тиквун, без да се замислят при първото му намигване, а сега развяват целомъдрени пояси и въздават морални послания. Ако пак им намигне, цунигунито е гарантирано.
Коментиран от #50
13:07 04.10.2025
24 Промяна
Коментиран от #28, #30
13:07 04.10.2025
26 Промяна
До коментар #21 от "Виж сега,":Мога само да се смея на евтините ви папагалски измислици и да се чудя защо сте слепи
13:09 04.10.2025
28 Да де, ама
До коментар #24 от "Промяна":герб лельо или бабо, загоря ти яденето и ще те бие мъжо ти.
13:10 04.10.2025
29 Промяна
До коментар #25 от "Кире":Асен го търсят съдружниците му че дължи милиони Асене как скочи от вторият етаж да избягаш ИЗМАМНИК
Коментиран от #36, #38
13:11 04.10.2025
30 123456
До коментар #24 от "Промяна":Калинка си ти!!! Сега със зъби и нокти ще се бориш за Баце но той си отива! Ще се наложи да сядаш в един друг скут що иначе как нищо не можеш ще има глад и мизерия!
Коментиран от #35
13:11 04.10.2025
33 Я виж ти Кой говори за мафията
13:16 04.10.2025
35 Промяна
До коментар #30 от "123456":Елементарно надраскано от теб 30 България е на всички българи
Коментиран от #39, #40
13:19 04.10.2025
36 Ще те допълня
До коментар #29 от "Промяна":Питай дали Борисов е задържан за кражби в Чехия и дали Шиши е ял бой от руснаци в Дубай?!
13:20 04.10.2025
39 Ха..ха..ха
До коментар #35 от "Промяна":Елементарно, но вярно. Когато Борисов и Пеевски бъдат вкарани в затвора ти ще им ходиш на свиждане.
Коментиран от #43
13:22 04.10.2025
40 123456
До коментар #35 от "Промяна":Е, да! Ама не обичам калинки! Вредни са за околните!
Коментиран от #52
13:22 04.10.2025
42 хихи
До коментар #5 от "Опулен на всички посоки":Амбряжчо се е снимал само с жени, да прилича на мъж..
13:24 04.10.2025
43 РозАвите лилавеят от мъка
До коментар #39 от "Ха..ха..ха":Ще лапате на дебелака биберона, то е ясно вече🤣🤣🤣
Коментиран от #60
13:24 04.10.2025
45 ПП означава Партия на п…р…те
До коментар #5 от "Опулен на всички посоки":ПП означава Партия на п…р..те. Понеже си избраха п…р...ът Асен на чело, сега всички те станаха п..р...ти. Все по-отвратителни стават.
Коментиран от #63
13:25 04.10.2025
46 123456
До коментар #44 от "Майора":Никога не си бил майор а натирен старшина, нали? Като не ти харесва ме пропускаш и даваш нататък! Знам защо мразиш сегашния президент.
А иначе се криеш зад звание което нямаш но аз не те изпускам да ти чета коментарите!
13:31 04.10.2025
47 Какво съвпадение
До коментар #44 от "Майора":И ние сме възмутени от твоята неграмотност. Погледни се в някое огледало и ще паднеш от смях.
13:33 04.10.2025
48 Скрий се, лъжец!
До коментар #20 от "Майора":Като са отдавна за съд, що нищо не последва от снимките с пудела и пачките? ЗАЩОТО СА МЕНТЕ!
13:34 04.10.2025
49 Хаха
Айде чакаме запис да те видим с пеньоара!!
13:39 04.10.2025
50 хе хе
До коментар #23 от "Влажни устни, каменсурат":Май ти му намигаш на Тиквун, ама там вече са се настанили баба Слафка, баба Тошка, Фред Флинтстоун и келипирджиите.😏
Коментиран от #56
13:41 04.10.2025
51 българка
Коментиран от #53
13:42 04.10.2025
52 Промяна
До коментар #40 от "123456":А ти си какво си КАЛИНЧО ЛИ който каца по пеньоари ли Хайде стига с простотии
13:42 04.10.2025
53 Промяна
До коментар #51 от "българка":Ти от затвора ли пишеш Какви бълнуваници драскате тук Вие явно не живеете тук не работите нямате отговорности
Коментиран от #54, #59
13:45 04.10.2025
54 до "работния"
До коментар #53 от "Промяна":А ти на това да разкарваш пачки в чували с частен самолет работа ли му викаш?
14:01 04.10.2025
56 Като на кино
До коментар #50 от "хе хе":Тиквун е труп, но все още номерът му минава, пред алчните за власт и богатство. Да, аз бих му намигнал, като в стар уестърн, преди да стрелям.
14:04 04.10.2025
58 стоян
До коментар #17 от "123456":До 17 ком - много умно другар - защо работещите се съгласявали на 1700 лв чисто - че къде в България работещ в провинцията получава повече -ти за фаянсажии и авто монтйори тарикати ли говориш виж шивачките и работещи в заводи където ги има
Коментиран от #67
14:06 04.10.2025
59 Е,тя Нуша Простата
До коментар #53 от "Промяна":Носи ли отговорност за 18 милиарда нов дълг за осем месеца?И за дефицит от 5%?И за ниските доходи,за високите цени на всичко?За предстоящото повишаване на данъци и осигуровки?И на пенсионната възраст?И на тоя мизерен фон ,един хотел с водопад, ей така за разкош.
14:06 04.10.2025
60 Е,няма как
До коментар #43 от "РозАвите лилавеят от мъка":Баце отдавна му го е захапал.
14:07 04.10.2025
63 Кмета на Симитли
До коментар #45 от "ПП означава Партия на п…р…те":ТУ ТУ е гей
14:11 04.10.2025
67 ИСТИНАТА
До коментар #58 от "стоян":-ТУ ТУ, защо не се изказваш в Парламента?
-Защото Шиши не ми позволява.
14:13 04.10.2025
