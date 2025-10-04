Новини
Асен Василев: Сарафов се разпорежда незаконно с държавни средства и трябва да бъде задържан

4 Октомври, 2025 12:47

Хора без съвест, изцяло подчинени на мафията, се подиграват с човешките съдби, посочи още лидерът на ПП

Борислав Сарафов се разпорежда незаконно с държавни средства и трябва да бъде задържан, каза пред журналисти председателят на „Продължаваме Промяната“ (ПП) Асен Василев, по време на провеждащо се в София събрание на младежката структура на формацията, цитиран от novini.bg

Кметът на Варна и общински съветници са задържани вече повече от два месеца заради думите на "една Пламенка", че може би нещо щели да направят в бъдеще неопределено време. Върховният касационен съд на страната каза, че Сарафов от 21 юли не е изпълняващ функциите главен прокурор, но продължава да се разпорежда с над 40 млн. лв. на месец от всички наши данъци, коментира Василев.

Това е престъпление по служба и злоупотреба с власт. Така че, ако се спазва същият аршин, трябва да го задържат докато тече разследване, както са направили с кмета на Варна Коцев, добави той.

В момента виждаме, че мафията се е окопала. Има опит за съпротива на нормалните граждани и останалите нормални институции в държавата. Хубавото на това е, че всичките капии на мафията се видяха, каза още Василев.

От формацията съобщиха по-рано, че са изпратили сигнал до няколко институции.

Според Асен Василев е станало известно, че показанията на бившия заместник-кмет на Варна Диан Иванов са били дадени под натиск и той е бил заплашван.

Хора без съвест, изцяло подчинени на мафията, се подиграват с човешките съдби, посочи още Василев.

Изключително важна е тази битка, която се води за бъдещето на България. Дали ще бъде нормална, богата държава с правила, или ще продължава да бъде бедна държава, която се управлява с телефонни обаждания. Тя минава и през това младите хора също да се борят за правата, които те имат. В тази посока също така призовавам всички български граждани да подкрепим младите лекари във вторник на техния протест за справедливо заплащане на всички хора в здравеопазването, отбеляза още председателят на ПП. Василев посочи, че това е въпрос не толкова на пари, колкото на политическа воля да се случи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    32 6 Отговор
    Мафията си прави закони.Като не им е изгодно променят закона.

    Коментиран от #6, #7

    12:48 04.10.2025

  • 2 456

    20 34 Отговор
    Този защо продължава да се бута ,там където не му е мястото? После пак ще реве ,този това ,този онова

    12:49 04.10.2025

  • 3 име

    27 26 Отговор
    Аcaнчо, ти попита ли ни искаме ли да плащаме милиардите заеми, които изтегли? А обясни ли за кво ги теглиш и харчиш? Попита ли ни искаме ли да плащаме увеличението на заплатите на полицаите? Попита ли ни искаме ли да ви плащаме нон-стоп заплати без някой да ви търси сметка работите ли или не?

    12:53 04.10.2025

  • 4 търговище

    17 2 Отговор
    като във ТЪРГОВИЩЕ един ДЕЛИБЕИ 30 години държи народа зависими от него сега издеиства ремонт на пазарите със евро пари класика за кражба на средства , и кмета е зависим от него ,,

    12:53 04.10.2025

  • 5 Опулен на всички посоки

    19 23 Отговор
    Лица със съмнителни способности, но с високо и непокрито самочувствие, винаги и по всеки въпрос имат мнение.

    Коментиран от #42, #45

    12:55 04.10.2025

  • 6 Промяна

    15 28 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    МАФИЯ СИ ТИ И ТЕЗИ КОИТО ТИ ПЛАЩАТ ДА РУШИШ И ВИЖДАМ ЧЕ НОН СТОП СИ ПЪРВИ ДА КЛЕВЕТИШ

    Коментиран от #8, #10

    12:55 04.10.2025

  • 7 Добре де Асене,

    16 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Тиквата и Дебелото държат в крадливите си лапи полиция и прокуратура, но това не ви попречи да се сглобите с тях. Към кого се обръщаш да бъде задържан Сарафов?! Към тях ли?!

    Коментиран от #23

    12:58 04.10.2025

  • 8 123456

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Промяна":

    А ти си ...... на Баце!

    12:58 04.10.2025

  • 9 Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап

    6 10 Отговор
    пПезидентЪ кРадев има право да отмени указа си по назначаване на Сарафов, има и законово основание.
    Хайде да поразсъждаваме защо не го прави - ами те са си едно цяло, за да има цирк се джавкат от време на време по медиите, от което не произтичат никакви резултати. Нито се разследва Боташ, нито се разследва Турски поток, нито Булгартабак, КТБ, чувалите с милиони за Хемус ... нищо.

    Коментиран от #16

    13:00 04.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 стоян

    18 17 Отговор
    Тоя упуления направи пенсии от 3400 лв на държавните пенсионери а работещо семейство с деца общо не може да вземе 3400 лева от заплати

    Коментиран от #17

    13:00 04.10.2025

  • 12 обективен

    21 12 Отговор
    Това което го казва Василев го знае всяко дете , но само съда и прокуратурата -НЕЕЕ!

    13:02 04.10.2025

  • 13 Файърфлай

    11 11 Отговор
    Интересно фото-Асенчо като бавачка-лелка е детската градина.Това ли са ви кадрите,бе ПП ?

    13:02 04.10.2025

  • 14 Промяна

    12 13 Отговор
    ВАСИЛЕВ А ТИ ЗАКОННО ЛИ СЕ РАЗПОРЕЖДА С БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРИЯ ТОЗИ ОСЪДЕН ИЗМАМНИК КОЙ ГО ДЪРЖИ ОЩЕ И ЗАЩО Е НА СВОБОДА ЗАЕДНО С ДРУЖИНКИТЕ 5 ГОДИНИ КРАДАТ БЕЗНАКАЗАНО РУШАТ СЪЗДАВАТ ХАОС

    Коментиран от #19

    13:02 04.10.2025

  • 15 Асен Василев е виновен

    3 12 Отговор
    Властта на Пеевски бе застрашена и той дръпна шалтера на реформите. А Борисов, Делян Добрев, Теменушка и останалата корумпирана хунта, обслужила Путин, след спасението си от прокуратурата на Пеевски са изцяло негови васали. Само за броени месеци без ГЕРБ в изпълнителната власт, но все още контролираща всички останали инструменти на властта - регулатори, служби, прокуратура, общини ... :
    1. След 12 години ГЕРБ и на първо място по корупция в ЕС - вече не сме първи, а след Унгария.
    2. След 12 години ГЕРБ и на първо място по бедност - вече сме доста близо до Гърция, Словакия и Латвия и при правилна доходна политика може скоро да не сме най-бедни
    3. След 12 години ГЕРБ и с най-голямото неравенство в Европа, то само за три години то (по Джини) намаля и вече сме близо до Латвия и Литва с шансове при правилна политика да ги минем
    4. След 12 години ГЕРБ, Албания и Сърбия ни застигнаха по индекс на човешко развитие на ООН. Но бяха предприети от кабинетите на ПП-ДБ значителни мерки за повишаване на МРЗ и пенсии, които са с най-голямо значение за прехрана и здравеопазване за възрастните хора и намаляване на най-високата смъртност в ЕС.
    5. След 12 години ГЕРБ, най-после ни приеха в Шенген - благодарение на доверието, което липсваше към България на Борисов.
    И още нещо - ако една партия няма в програмата си нищо за реформи на служби и регулатори - значи е продукт на задкулисието.

    13:02 04.10.2025

  • 16 На две ракии ли си?

    11 14 Отговор

    До коментар #9 от "Шайката Гуци-Буци-ЗеленЧорап":

    Няма предложение или указ Сарафов да е главен прокурор, а не изпълняващ длъжността. Радев е най-свестният политик в разградената ни от Борисов и Пеевски държавица.

    13:03 04.10.2025

  • 17 123456

    10 4 Отговор

    До коментар #11 от "стоян":

    Едва ли има 3000-4000 пенсионери дето вземат такава пенсия. А работещите сами са си виновни, че се съгласяват на такива заплати.

    Коментиран от #58

    13:03 04.10.2025

  • 18 Промяна

    7 8 Отговор

    До коментар #10 от "Бабче":

    ВАСИЛЕВ А ТИ ЗАКОННО ЛИ СЕ РАЗПОРЕЖДА С БЮДЖЕТА НА БЪЛГАРИЯ ТОЗИ ОСЪДЕН ИЗМАМНИК КОЙ ГО ДЪРЖИ ОЩЕ И ЗАЩО Е НА СВОБОДА ЗАЕДНО С ДРУЖИНКИТЕ 5 ГОДИНИ КРАДАТ БЕЗНАКАЗАНО РУШАТ СЪЗДАВАТ ХАОС

    Коментиран от #21

    13:04 04.10.2025

  • 19 Виж сега,

    6 6 Отговор

    До коментар #14 от "Промяна":

    герб лельо или бабо. Загоря ти яденето и ще те бие мъжо ти.

    13:04 04.10.2025

  • 20 Майора

    9 17 Отговор
    Ало Кокорчо, та вие от Партията на кеша и пудела с пачките сте отдавна за съд с вашите действия!Много добри конституционалисти начело с Пламен Киров доказаха че Сарафов е нормално да остане на поста си , но ВКС направи поредната грешка като с избора на “Величие” в парламента!

    Коментиран от #22, #48

    13:04 04.10.2025

  • 21 Виж сега,

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "Промяна":

    герб лельо или бабо. Загоря ти яденето и ще те бие мъжо ти.

    Коментиран от #26

    13:05 04.10.2025

  • 22 123456

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Майора":

    Има ли авиогориво за вкъщи, а старши?

    13:06 04.10.2025

  • 23 Влажни устни, каменсурат

    4 7 Отговор

    До коментар #7 от "Добре де Асене,":

    Това е неприкритата ревност на старата любов, към новата. Тези си намериха оправдание да скочат в леглото на Тиквун, без да се замислят при първото му намигване, а сега развяват целомъдрени пояси и въздават морални послания. Ако пак им намигне, цунигунито е гарантирано.

    Коментиран от #50

    13:07 04.10.2025

  • 24 Промяна

    8 8 Отговор
    ШАР.АТАНИТЕ ЗАКРИХА СПЕЦ СЪД И ДЕЛАТА ЗА ОЛИГАРСИТЕ ЗАМИНАХА БОЖКОВ СИ ЖИВЕЕ ЖИВОТЪТ А ОСТАНАЛИТЕ СЕ НАСЛАЖДАВАТ НА БОГАТСТВОТО СИ

    Коментиран от #28, #30

    13:07 04.10.2025

  • 25 Кире

    3 6 Отговор
    Асенчо, върви го арестувай!

    Коментиран от #29

    13:09 04.10.2025

  • 26 Промяна

    3 5 Отговор

    До коментар #21 от "Виж сега,":

    Мога само да се смея на евтините ви папагалски измислици и да се чудя защо сте слепи

    13:09 04.10.2025

  • 27 разбор

    7 5 Отговор
    Вие Асен защо влязохте в политиката,помниш ли?Ами да изместите и изчегъртате тези които днес са на власт.Това ви беше единствена цел.Нямате дори програма за управление.Но ние помним едни записи които ясно разкриват целите ви.

    13:09 04.10.2025

  • 28 Да де, ама

    4 2 Отговор

    До коментар #24 от "Промяна":

    герб лельо или бабо, загоря ти яденето и ще те бие мъжо ти.

    13:10 04.10.2025

  • 29 Промяна

    6 7 Отговор

    До коментар #25 от "Кире":

    Асен го търсят съдружниците му че дължи милиони Асене как скочи от вторият етаж да избягаш ИЗМАМНИК

    Коментиран от #36, #38

    13:11 04.10.2025

  • 30 123456

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "Промяна":

    Калинка си ти!!! Сега със зъби и нокти ще се бориш за Баце но той си отива! Ще се наложи да сядаш в един друг скут що иначе как нищо не можеш ще има глад и мизерия!

    Коментиран от #35

    13:11 04.10.2025

  • 31 Българин

    8 8 Отговор
    ВАСИЛКЕ КЬДЕ ОТИДОХА 9 МИЛИАРДА ЗА 9 ДНИ МА ЖЕНО

    13:11 04.10.2025

  • 32 Гост

    8 8 Отговор
    Ти трябва да лежиш в затвора за кражбите по аферата пуделчета,пачки,митници!

    13:16 04.10.2025

  • 33 Я виж ти Кой говори за мафията

    7 8 Отговор
    Човекът който е на чело на мафиотска структура в митниците за източване на държавата и корупционни схеми в кметствата за пълнене на черната каса на ПП, говори за мафия. ППДБ са виновни за кашата и провалената съдебна и конституционна реформа а сега тоя с изцъклинети очи който обрал съдружниците си и е осъден в 3 държави заради измамите които е извършил тръгнал да се прави на много честен. Крадецът вика дръжте ктрадецът. Асен Василев е за затвора.

    13:16 04.10.2025

  • 34 Българин

    3 4 Отговор
    Най-големите антибългари и сатанисти посягат на последните останали работещи институции, за да унищожат България и народа!

    13:18 04.10.2025

  • 35 Промяна

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "123456":

    Елементарно надраскано от теб 30 България е на всички българи

    Коментиран от #39, #40

    13:19 04.10.2025

  • 36 Ще те допълня

    5 3 Отговор

    До коментар #29 от "Промяна":

    Питай дали Борисов е задържан за кражби в Чехия и дали Шиши е ял бой от руснаци в Дубай?!

    13:20 04.10.2025

  • 37 хихи

    2 5 Отговор
    Амбряжчо, немой се пени! За нищо не ставаш?

    13:20 04.10.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ха..ха..ха

    3 6 Отговор

    До коментар #35 от "Промяна":

    Елементарно, но вярно. Когато Борисов и Пеевски бъдат вкарани в затвора ти ще им ходиш на свиждане.

    Коментиран от #43

    13:22 04.10.2025

  • 40 123456

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Промяна":

    Е, да! Ама не обичам калинки! Вредни са за околните!

    Коментиран от #52

    13:22 04.10.2025

  • 41 Този съвсем интеречяса

    4 4 Отговор
    Тоз боклук са на си ра че следващия е той

    13:23 04.10.2025

  • 42 хихи

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Опулен на всички посоки":

    Амбряжчо се е снимал само с жени, да прилича на мъж..

    13:24 04.10.2025

  • 43 РозАвите лилавеят от мъка

    3 5 Отговор

    До коментар #39 от "Ха..ха..ха":

    Ще лапате на дебелака биберона, то е ясно вече🤣🤣🤣

    Коментиран от #60

    13:24 04.10.2025

  • 44 Майора

    1 4 Отговор
    Криеш се зад цифри и говориш глупости , не съм длъжен да те слушам 123456!

    Коментиран от #46, #47

    13:25 04.10.2025

  • 45 ПП означава Партия на п…р…те

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "Опулен на всички посоки":

    ПП означава Партия на п…р..те. Понеже си избраха п…р...ът Асен на чело, сега всички те станаха п..р...ти. Все по-отвратителни стават.

    Коментиран от #63

    13:25 04.10.2025

  • 46 123456

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Майора":

    Никога не си бил майор а натирен старшина, нали? Като не ти харесва ме пропускаш и даваш нататък! Знам защо мразиш сегашния президент.
    А иначе се криеш зад звание което нямаш но аз не те изпускам да ти чета коментарите!

    13:31 04.10.2025

  • 47 Какво съвпадение

    4 2 Отговор

    До коментар #44 от "Майора":

    И ние сме възмутени от твоята неграмотност. Погледни се в някое огледало и ще паднеш от смях.

    13:33 04.10.2025

  • 48 Скрий се, лъжец!

    4 5 Отговор

    До коментар #20 от "Майора":

    Като са отдавна за съд, що нищо не последва от снимките с пудела и пачките? ЗАЩОТО СА МЕНТЕ!

    13:34 04.10.2025

  • 49 Хаха

    4 5 Отговор
    Ася не се напъвай ще ти се пукне някой хемороид! Га седеше в скута на Пеевски и си пишехте СМС добре беше, а сега като изпляскахте задниците на асфалта стана лош!
    Айде чакаме запис да те видим с пеньоара!!

    13:39 04.10.2025

  • 50 хе хе

    3 3 Отговор

    До коментар #23 от "Влажни устни, каменсурат":

    Май ти му намигаш на Тиквун, ама там вече са се настанили баба Слафка, баба Тошка, Фред Флинтстоун и келипирджиите.😏

    Коментиран от #56

    13:41 04.10.2025

  • 51 българка

    2 3 Отговор
    Само осъзнати и обединени можем да смажем злото и да си върнем правата на свободни граждани в свободна страна.

    Коментиран от #53

    13:42 04.10.2025

  • 52 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #40 от "123456":

    А ти си какво си КАЛИНЧО ЛИ който каца по пеньоари ли Хайде стига с простотии

    13:42 04.10.2025

  • 53 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #51 от "българка":

    Ти от затвора ли пишеш Какви бълнуваници драскате тук Вие явно не живеете тук не работите нямате отговорности

    Коментиран от #54, #59

    13:45 04.10.2025

  • 54 до "работния"

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "Промяна":

    А ти на това да разкарваш пачки в чували с частен самолет работа ли му викаш?

    14:01 04.10.2025

  • 55 Перо

    4 1 Отговор
    Хасковският каун се заиграва със зомбирането на младите хора като гласоподаватели, без да си дава сметка, че не е той лицето, което да оценява правосъдната система и да оплюва правно установената корупция на кметовете и заместниците!

    14:03 04.10.2025

  • 56 Като на кино

    1 3 Отговор

    До коментар #50 от "хе хе":

    Тиквун е труп, но все още номерът му минава, пред алчните за власт и богатство. Да, аз бих му намигнал, като в стар уестърн, преди да стрелям.

    14:04 04.10.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 стоян

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "123456":

    До 17 ком - много умно другар - защо работещите се съгласявали на 1700 лв чисто - че къде в България работещ в провинцията получава повече -ти за фаянсажии и авто монтйори тарикати ли говориш виж шивачките и работещи в заводи където ги има

    Коментиран от #67

    14:06 04.10.2025

  • 59 Е,тя Нуша Простата

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "Промяна":

    Носи ли отговорност за 18 милиарда нов дълг за осем месеца?И за дефицит от 5%?И за ниските доходи,за високите цени на всичко?За предстоящото повишаване на данъци и осигуровки?И на пенсионната възраст?И на тоя мизерен фон ,един хотел с водопад, ей така за разкош.

    14:06 04.10.2025

  • 60 Е,няма как

    1 3 Отговор

    До коментар #43 от "РозАвите лилавеят от мъка":

    Баце отдавна му го е захапал.

    14:07 04.10.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 На мода

    1 0 Отговор
    да му се.. в устата !!!

    14:10 04.10.2025

  • 63 Кмета на Симитли

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "ПП означава Партия на п…р…те":

    ТУ ТУ е гей

    14:11 04.10.2025

  • 64 ЗРИТЕЛ

    1 2 Отговор
    АКО НЕ Е ЦИРК ЗА БЕЗБОЛЕЗНЕНА СМЯНА....ЗНАЧИ НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА...

    14:12 04.10.2025

  • 65 Чеп

    3 1 Отговор
    Честито ! Абревиатурата ПП вече не означава Продължаваме Промяната ,а Партия на Пе дер@ сите !

    14:13 04.10.2025

  • 66 ТИР

    1 0 Отговор
    И като започна сега да го играе опозиция се сетих за едни хора ,които трябва да свършат една работа и после да отидат на острови...

    14:13 04.10.2025

  • 67 ИСТИНАТА

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "стоян":

    -ТУ ТУ, защо не се изказваш в Парламента?
    -Защото Шиши не ми позволява.

    14:13 04.10.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Кеефф

    2 1 Отговор
    Ах как е ококорен Кокорчо, май му го бухат отзад.

    14:14 04.10.2025

  • 70 ганев

    2 0 Отговор
    БОЖЕЕЕ...ПАРОДИЯ...НА ЖИВО СЪЩЕСТВО

    14:18 04.10.2025

  • 71 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ВИЖ СНИМКАТА , НА КОЯТО СЕ ВИЖДА .................... БЕZCИЛИЕТО И ZЛОБАТА НА КОКОРЧО ................... С ОПУЛЕНОТО ЛИЦЕ И ОТВОРЕНАТА УСТА ................... ФАКТ !

    14:20 04.10.2025

  • 72 Бат Роскоу ПуетЪ

    0 0 Отговор
    Да де, но и вие влязохте в съглашение със същата тази мафия...

    14:25 04.10.2025

