Окръжна прокуратура- Бургас започна разследване за смъртните случаи в "Елените"

4 Октомври, 2025 14:33 821 20

  • окръжна прокуратура-бургас-
  • разследване-
  • загинали-
  • елените

Междувременно в курортното селище започва повторен обход на района в светлата част на деня, за да се направи точна оценка на пораженията. Няма данни за бедстващи и издирвани хора

Окръжна прокуратура- Бургас започна разследване за смъртните случаи в "Елените" - 1
Снимка: МВР-Бургас
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Втори ден продължава работата на кризисните екипи във вилно селище "Елените", след унищожителните две приливни вълни, които нанесоха сериозни щети по инфраструктурата и сградите в района, съобщават от БНТ.

Трима души загинаха, а над 200 са евакуирани. Селището остава без електрозахранване, а достъпът до някои зони все още е силно ограничен. Започнати са три отделни досъдебни производства от Окръжната прокуратура - Бургас за тримата загинали - служител, намиращ се в приземен етаж на хотелски комплекс, багерист и 57-годишен граничен полицай от Бургас.

Междувременно в курортното селище започва повторен обход на района в светлата част на деня, за да се направи точна оценка на пораженията. Няма данни за бедстващи и издирвани хора. Пътят към плажа е разрушен, десетки хотели и сгради са засегнати, а селището остава без ток. Тежка техника започна да разчистване паднали дървета, кал и наноси. Включват се доброволци от Бургас и Пловдив и е поискан специализирани екипи от армията. На място остават екипи на пожарна, полиция и жандармерия.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 от село

    14 3 Отговор
    Като чуя за БГ.прокуратура и се хващам за ...чорапа !!

    Коментиран от #4, #19

    14:42 04.10.2025

  • 2 АЛОООО

    11 5 Отговор
    Българи си дадоха живота да спасяват украински Hещ@стници, които трябва час по скоро да бъдат изгонени от България

    Коментиран от #13

    14:45 04.10.2025

  • 3 Червената шапчица

    14 1 Отговор
    20 години в Елените е строено върху самата река
    "Коритото на река Козлука в Елените е застроено в периода на тройната коалиция БСП - НДСВ - ДПС и първото правителство на ГЕРБ"

    14:47 04.10.2025

  • 4 Репортер

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "от село":

    Всички знаят че BG прокуратурата е бухалка!

    Коментиран от #11

    14:50 04.10.2025

  • 5 Сталин

    8 1 Отговор
    Кога ще бъдат арестувани всичките бандити на Гроб които раздаваха разрешителни за строеж в забранени зони ,тези негодници са виновни за смъртта на хиляди хора в България

    14:51 04.10.2025

  • 6 Лост

    11 1 Отговор
    Само армията не пипайте,че ще се изпоконтузят.После и болнични ще искат

    14:51 04.10.2025

  • 7 Сталин

    11 3 Отговор
    Къде е главния пожарникар на държавата когато най много ни трябва,или още брои пачките и кюлчета от шкафчето

    14:52 04.10.2025

  • 8 глоги

    2 1 Отговор
    ...и СА поисканИ специализирани екипи от армията.

    14:56 04.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Вълк единак

    4 1 Отговор
    Оставка и Беленеее!!!

    15:09 04.10.2025

  • 11 да ве

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Репортер":

    чух че Тиквата плащал и на съдиите в Страсбург. По два милиарда Еврака на месец.

    15:10 04.10.2025

  • 12 Спецназ

    3 0 Отговор
    Грешката на човека с багера е била че не си е останал в кабината!

    Колите ги понася, защото са обем/тегло не е голям коефициента и са като балони.

    Това е БАГЕР, Баце, нема покрътванье! ФАКТ!

    15:17 04.10.2025

  • 13 Аха

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "АЛОООО":

    Говорит Москва. Сава Украине!

    15:18 04.10.2025

  • 14 Боздуган

    2 1 Отговор
    Сега службите, ако са читави да се закачат да послушат малко разговори на определени телефони там на власт имащите. Сигурен съм ще чуят много интересни разговори и кой на кой за какво звъни. Много неща ще излезнат от тинята!

    15:21 04.10.2025

  • 15 Презастрояване

    0 1 Отговор
    Има една поговорка:
    Волът като рие земята си хвърля пръста на главата.

    15:23 04.10.2025

  • 16 А за евентуално

    3 0 Отговор
    незаконно строителство и неспазване на нормативната уредба?

    15:29 04.10.2025

  • 17 Ад в прокуратурата

    2 0 Отговор
    Прокуратурата се управлява от мутри,назначили са луди жени в системата им за гаври с хора!

    15:32 04.10.2025

  • 18 123456

    1 0 Отговор
    Да направят още един хотел , ама по висок - като дойде другото наводнение да се спасят на горните етажи

    15:34 04.10.2025

  • 19 Случаят с детето и парашута

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "от село":

    докъде го докараха? Приключен ли е ?

    15:38 04.10.2025

  • 20 Никой

    1 0 Отговор
    В България има усещане за корупция според лидерите на ГЕРБ . Само, че корупцията е ужасяваща , но няма да я усетите от централните медии , нито от слугуващите анализатори в тях .

    15:57 04.10.2025

