Кметът на София за казуса с боклука: Няма да подпиша договор за 400 лв., при положение, че сме заложили 200 лв.

Прави се организация за събирането на боклука в столичните райони "Люлин" и "Красно село". Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" кметът на София Васил Терзиев. Казусът със сметосъбирането там възникна след като кметът отказа да подпише договор със спечелилата обществената поръчка фирма заради високи цени.
"Ще се мобилизираме и ще се справим. Аз не съм склонен да подпиша договор за почистване на цена 420 лева. В момента тези зони се чистят на 144 лева, прогнозната цена, която сме заложили в поръчката, е 200. Офертата на чуждестранния участник е в тези граници, даже под това. В случая има фирми, които са решили, че могат да постигнат двойна цена на наш гръб и аз не съм склонен да продължа по този начин".
На въпрос подложен ли е изнудване, Терзиев отговори: "Абсолютно - това е опит да бъдем обрани. Вижда се картелиране, а ние опитахме да създадем условия за една много честна процедура. Докарахме международни фирми. На едната фирма ѝ запалиха камионите, на другата бързо разбраха, че са направили грешка да ѝ дадат лиценза и ѝ го взеха. А една от българските, не знам по каква причина, избра да не участва и да не си отварят ценовата оферта на единствената позиция, на която беше кандидат".
По думите му предстои да влезе в сила и мярката "замърсителят плаща", която сама по себе си ще оскъпи таксата смет за домакинствата от два до пет пъти. При подписването на този договор за сметосъбиране цената ще стане дори още по-висока, обясни той.
В момента единствената проблемна зона е шеста - към нея спадат "Люлин" и "Красно село". Терзиев обясни, че общинската фирма "Софекострой" е отказала да изпълнява дейността по почистването - но той не може да направи нищо, защото общинските дружества не са под контрол на кмета, а на общинския съвет.
"Не съм спирал да бъда заложник на интереси, но апелирам гражданите да преминем заедно през тези моменти на неудобство и да не се поддаваме на рекет. Прозираме кой стои зад рекета, хората с прякорите. Боклукът е преломен момент - ако тук кажем, че е приемливо да ни натоварят по две, защото някой иска да вземе горницата, това ще бъде ежедневието ни за абсолютно всичко. Това е такса "корупция" и поне в София ще се преборим и няма да се поддадем".
По повод критиките на Делян Пеевски, че "граби общината", Васил Терзиев заяви:
"Точно господинът, който е фалирал всичко, до което се е докоснал - "Д като фалит", не мисля, че е удачно да говори кой какво граби, защото той е най-големият грабител в държавата и е изключително некоректно да морализира кой защитавал интересите на народа. Като защитава интересите на народа, да се откаже от охраната, която струва колкото една детска градина. Аз си ходя по улиците за разлика от него".
София още не е превзета и това не е битката на Терзиев, а битката на всеки един свободен софиянец - да се погрижи за по-доброто си бъдеще, за да може децата му да останат тук, заяви кметът.
Той потвърди, че е одобрил изпращането на сигнал чрез BG-ALERT заради падналия сняг на Витоша вчера, но е имало пропуски в комуникационната верига:
"Беше добра възможност да преоценим как работи, в какви ситуации да го ползваме. наистина имаше проблеми по пътя за Витоша, паднали дървета. Извинявам се, ако сме създали дискомфорт, оттук нататък ще работи още по-добре. Нашата цел е да комуникираме активно с гражданите и да ги предупреждаваме, а не да действаме следварително".
Не е коментирано Васил Терзиев да е кандидат за президент на десницата. Той благодари на колегите си от ПП-ДБ за доверието, но заяви, че се интересува от градските проблеми.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 голямо Д
16:04 04.10.2025
2 Браво, кмете Терзиев!
Коментиран от #12
16:04 04.10.2025
3 Чест и почитания на кмета Терзиев!!
Освен това той не се страхува да говори открито за картелни практики и опити за рекет, което е рядко срещана честност в политическата среда. Терзиев ясно показва, че не се поддава на натиск и че битката за по-чист и справедлив град е битка на всички софиянци.
Подкрепям неговия призив към гражданите да бъдат активни и да не позволяват корупционни практики да определят живота им. Време е за смели и честни решения, а Терзиев показва, че може да бъде лидерът, който ги предлага.
16:06 04.10.2025
4 Васил Терзиев доказва, че е лидер!
Важно е, че той не просто критикува, а предлага и конкретни решения – мобилизация на общински ресурси и прозрачност в процедурите. Кметът показва, че е на страната на гражданите и техните нужди, а не на тесните бизнес интереси, които се опитват да диктуват условията.
Във времена, когато доверието в институциите е ниско, Терзиев е глътка свеж въздух – честен, принципен и готов да се бори за справедливост. София има нужда точно от такива хора, които поставят интересите на хората над личните или корпоративните си облаги.
Коментиран от #10
16:07 04.10.2025
5 Тоя Терзиев още ли е кмет
Коментиран от #9, #19
16:07 04.10.2025
6 Васил Терзиев е Промяна към по-добро!
Това не е просто битка за сметосъбиране – това е символ на по-голяма борба за честност, прозрачност и достойнство. Всеки един софиянец трябва да се гордее, че има лидер, който не се отказва, който не позволява интересите на няколко олигарси да тежат на плещите на милиони.
Терзиев е доказателство, че промяната е възможна, когато има воля, характер и сърце. Нека да го подкрепим и заедно да изградим София, в която всеки иска и може да живее достойно!
Коментиран от #14, #23, #28
16:08 04.10.2025
10 На всеки километър
До коментар #4 от "Васил Терзиев доказва, че е лидер!":Само най-некадърният и най-проваленият кмет на София все още не е разбрал че трябва да си подаде оставката и да се маха. Освен че явно е некадърен и корумпиран , но и се оказа нагъл и безочлив. Типичен комунист като предците си. Захапал кокалът здраво и не го пуска. По това се показва кой е комунист. Остана сам но стиска кокалът до последно. Колкото повече стои на пост, толкова повече ППДБ затъват. Кирил поне разбра че ще занули коалицията ако остане и напусна, но тоя напълнил гащите си и се осмърдял до уши, но наглее като Жан Виденов по онова време. А и ПП са тотално обречени без полезен ход. Прилича на ситуацията с Корнелия Нинова, която занули БСП но все си намираше причина да остане докато не я изгониха позорно. Същият и тоя Терзиев, заради който ППДБ потъва, но стои като комуниста от На всеки километър. Най-хубавото е , че по този начин ППДБ никога няма да могат да управляват отново София, защото всички ги виждат какъв провал са.
Коментиран от #22
16:11 04.10.2025
12 Бай Благой
До коментар #2 от "Браво, кмете Терзиев!":Терзиев ти ли си защо ремонта на Опълченска излезе толкова скъпо . По евтино е строежа на магистрала от ремонта на една улица в София
16:12 04.10.2025
14 Ти на хаосът добро ли му казваш
До коментар #6 от "Васил Терзиев е Промяна към по-добро!":Васил Терзиев е напълно некомпетентен за този пост. Всичко досега в управлението на София е само хаос, корупция по кметствата и провал. Нищо не е направил а само дърдори и се оправдава. С право го наричат господин провал. Сигурно защото е от Партията на Провала. ПП
16:17 04.10.2025
17 селянин
на всите в София и нема а се плашиш
16:23 04.10.2025
18 редник
16:26 04.10.2025
21 Анонимен
16:33 04.10.2025
24 Тома
16:48 04.10.2025
25 горски
17:01 04.10.2025
26 Ддд
17:04 04.10.2025
27 Наистина
17:06 04.10.2025
28 Ддд
До коментар #6 от "Васил Терзиев е Промяна към по-добро!":Най некадърния кмет на София, от 2000 год. насам.
Сам се нахендри на този Х%,Й.
17:10 04.10.2025