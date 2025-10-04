Новини
Кметът на София за казуса с боклука: Няма да подпиша договор за 400 лв., при положение, че сме заложили 200 лв.

Боклукът е преломен момент - ако тук кажем, че е приемливо да ни натоварят по две, защото някой иска да вземе горницата, това ще бъде ежедневието ни за абсолютно всичко. Това е такса "корупция" и поне в София ще се преборим и няма да се поддадем", коментира Васил Терзиев

Прави се организация за събирането на боклука в столичните райони "Люлин" и "Красно село". Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" кметът на София Васил Терзиев. Казусът със сметосъбирането там възникна след като кметът отказа да подпише договор със спечелилата обществената поръчка фирма заради високи цени.

"Ще се мобилизираме и ще се справим. Аз не съм склонен да подпиша договор за почистване на цена 420 лева. В момента тези зони се чистят на 144 лева, прогнозната цена, която сме заложили в поръчката, е 200. Офертата на чуждестранния участник е в тези граници, даже под това. В случая има фирми, които са решили, че могат да постигнат двойна цена на наш гръб и аз не съм склонен да продължа по този начин".

На въпрос подложен ли е изнудване, Терзиев отговори: "Абсолютно - това е опит да бъдем обрани. Вижда се картелиране, а ние опитахме да създадем условия за една много честна процедура. Докарахме международни фирми. На едната фирма ѝ запалиха камионите, на другата бързо разбраха, че са направили грешка да ѝ дадат лиценза и ѝ го взеха. А една от българските, не знам по каква причина, избра да не участва и да не си отварят ценовата оферта на единствената позиция, на която беше кандидат".

По думите му предстои да влезе в сила и мярката "замърсителят плаща", която сама по себе си ще оскъпи таксата смет за домакинствата от два до пет пъти. При подписването на този договор за сметосъбиране цената ще стане дори още по-висока, обясни той.

В момента единствената проблемна зона е шеста - към нея спадат "Люлин" и "Красно село". Терзиев обясни, че общинската фирма "Софекострой" е отказала да изпълнява дейността по почистването - но той не може да направи нищо, защото общинските дружества не са под контрол на кмета, а на общинския съвет.

"Не съм спирал да бъда заложник на интереси, но апелирам гражданите да преминем заедно през тези моменти на неудобство и да не се поддаваме на рекет. Прозираме кой стои зад рекета, хората с прякорите. Боклукът е преломен момент - ако тук кажем, че е приемливо да ни натоварят по две, защото някой иска да вземе горницата, това ще бъде ежедневието ни за абсолютно всичко. Това е такса "корупция" и поне в София ще се преборим и няма да се поддадем".

По повод критиките на Делян Пеевски, че "граби общината", Васил Терзиев заяви:

"Точно господинът, който е фалирал всичко, до което се е докоснал - "Д като фалит", не мисля, че е удачно да говори кой какво граби, защото той е най-големият грабител в държавата и е изключително некоректно да морализира кой защитавал интересите на народа. Като защитава интересите на народа, да се откаже от охраната, която струва колкото една детска градина. Аз си ходя по улиците за разлика от него".

София още не е превзета и това не е битката на Терзиев, а битката на всеки един свободен софиянец - да се погрижи за по-доброто си бъдеще, за да може децата му да останат тук, заяви кметът.

Той потвърди, че е одобрил изпращането на сигнал чрез BG-ALERT заради падналия сняг на Витоша вчера, но е имало пропуски в комуникационната верига:

"Беше добра възможност да преоценим как работи, в какви ситуации да го ползваме. наистина имаше проблеми по пътя за Витоша, паднали дървета. Извинявам се, ако сме създали дискомфорт, оттук нататък ще работи още по-добре. Нашата цел е да комуникираме активно с гражданите и да ги предупреждаваме, а не да действаме следварително".

Не е коментирано Васил Терзиев да е кандидат за президент на десницата. Той благодари на колегите си от ПП-ДБ за доверието, но заяви, че се интересува от градските проблеми.


  • 1 голямо Д

    7 5 Отговор
    Абе подписвай че ще те сготвя и тебе..

    16:04 04.10.2025

  • 2 Браво, кмете Терзиев!

    16 6 Отговор
    Кметът на София постъпва правилно като настоява за разумни и обосновани разходи. В условията на бюджетна отговорност и финансови ограничения е важно да се търсят решения, които са справедливи и ефективни за гражданите. Да се подписва договор при двойно по-висока цена от заложената би било безотговорно и би тежало на данъкоплатците. Подкрепям твърдата позиция на Терзиев в този казус — бюджетът трябва да се управлява прозрачно и с мисъл за бъдещето на града.

    Коментиран от #12

    16:04 04.10.2025

  • 3 Чест и почитания на кмета Терзиев!!

    12 6 Отговор
    Васил Терзиев показва решителност и отговорност в управлението на един от най-големите проблеми в София – сметосъбирането. Отказът му да подпише договор при двойно по-висока цена от заложената е пример за разумно управление на публичните средства и защита на интересите на гражданите.

    Освен това той не се страхува да говори открито за картелни практики и опити за рекет, което е рядко срещана честност в политическата среда. Терзиев ясно показва, че не се поддава на натиск и че битката за по-чист и справедлив град е битка на всички софиянци.

    Подкрепям неговия призив към гражданите да бъдат активни и да не позволяват корупционни практики да определят живота им. Време е за смели и честни решения, а Терзиев показва, че може да бъде лидерът, който ги предлага.

    16:06 04.10.2025

  • 4 Васил Терзиев доказва, че е лидер!

    11 6 Отговор
    Васил Терзиев доказва, че истинският лидер не се страхува да се изправи срещу корупцията и лобистките интереси, дори когато те са силни и добре организирани. Неговата непримирима позиция срещу необоснованото завишаване на цените за сметосъбиране е пример за отговорно управление, което защитава парите на данъкоплатците.
    Важно е, че той не просто критикува, а предлага и конкретни решения – мобилизация на общински ресурси и прозрачност в процедурите. Кметът показва, че е на страната на гражданите и техните нужди, а не на тесните бизнес интереси, които се опитват да диктуват условията.
    Във времена, когато доверието в институциите е ниско, Терзиев е глътка свеж въздух – честен, принципен и готов да се бори за справедливост. София има нужда точно от такива хора, които поставят интересите на хората над личните или корпоративните си облаги.

    Коментиран от #10

    16:07 04.10.2025

  • 5 Тоя Терзиев още ли е кмет

    8 15 Отговор
    Този Терзиев още ли е кмет? Аз си мислех че си е подал оставката. От нищо не разбира и само проблеми създава на софиянци. Корупцията е навсякъде. Ремонтите са ужасни и некачествени. София е по-мръсна отвсякога. Криза с боклука. Криза с парното. Криза с ремонтите. Криза със задръстването. Откакто тоя ДС наследник се появи София е по-зле от всякъде. Всякакви кризи и корупционни скандали и ужасни задръствания заради Терзиев. Нищо не е направил за София а само проблеми създава. Затова незабавна оставка и да се омита от общината.

    Коментиран от #9, #19

    16:07 04.10.2025

  • 6 Васил Терзиев е Промяна към по-добро!

    11 8 Отговор
    Васил Терзиев не просто говори за промяна – той я живее и диша всеки ден в работата си за София. В моменти, когато много отговорни се крият зад бюрократични оправдания или страх от конфронтация, той стъпва напред смело, с ясната мисъл, че градът и хората заслужават по-добро.
    Това не е просто битка за сметосъбиране – това е символ на по-голяма борба за честност, прозрачност и достойнство. Всеки един софиянец трябва да се гордее, че има лидер, който не се отказва, който не позволява интересите на няколко олигарси да тежат на плещите на милиони.
    Терзиев е доказателство, че промяната е възможна, когато има воля, характер и сърце. Нека да го подкрепим и заедно да изградим София, в която всеки иска и може да живее достойно!

    Коментиран от #14, #23, #28

    16:08 04.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 На всеки километър

    6 12 Отговор

    До коментар #4 от "Васил Терзиев доказва, че е лидер!":

    Само най-некадърният и най-проваленият кмет на София все още не е разбрал че трябва да си подаде оставката и да се маха. Освен че явно е некадърен и корумпиран , но и се оказа нагъл и безочлив. Типичен комунист като предците си. Захапал кокалът здраво и не го пуска. По това се показва кой е комунист. Остана сам но стиска кокалът до последно. Колкото повече стои на пост, толкова повече ППДБ затъват. Кирил поне разбра че ще занули коалицията ако остане и напусна, но тоя напълнил гащите си и се осмърдял до уши, но наглее като Жан Виденов по онова време. А и ПП са тотално обречени без полезен ход. Прилича на ситуацията с Корнелия Нинова, която занули БСП но все си намираше причина да остане докато не я изгониха позорно. Същият и тоя Терзиев, заради който ППДБ потъва, но стои като комуниста от На всеки километър. Най-хубавото е , че по този начин ППДБ никога няма да могат да управляват отново София, защото всички ги виждат какъв провал са.

    Коментиран от #22

    16:11 04.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бай Благой

    7 7 Отговор

    До коментар #2 от "Браво, кмете Терзиев!":

    Терзиев ти ли си защо ремонта на Опълченска излезе толкова скъпо . По евтино е строежа на магистрала от ремонта на една улица в София

    16:12 04.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ти на хаосът добро ли му казваш

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Васил Терзиев е Промяна към по-добро!":

    Васил Терзиев е напълно некомпетентен за този пост. Всичко досега в управлението на София е само хаос, корупция по кметствата и провал. Нищо не е направил а само дърдори и се оправдава. С право го наричат господин провал. Сигурно защото е от Партията на Провала. ПП

    16:17 04.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 селянин

    2 0 Отговор
    до кмете вдигай такса смет с 100%
    на всите в София и нема а се плашиш

    16:23 04.10.2025

  • 18 редник

    1 0 Отговор
    Ако някой знае колко струва това сметоизвозване на тон в другите градове у нас, както и в ЕС - да пише.

    16:26 04.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Анонимен

    4 1 Отговор
    То хубаво отказва, само дето в София не за първи път се създава криза с боклука за политически цели. Истинският резултат би бил държавна/общинска фирма, която да се конкурира с частните на търговете - така хем имаш частна конкуренция, хем имаш таван за разумна цена. Ама хайде на бас, че това няма да се създаде!

    16:33 04.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тома

    1 2 Отговор
    Да ама данчето фандъка подписваше за да има евро в чекмеджето.

    16:48 04.10.2025

  • 25 горски

    2 1 Отговор
    Некадърен кмет, започнаха проблемите!!! Сега се оправдава с цената.....а защо чака цяла година и накрая се сети да преговаря!?!? Естествено, че в последния момент ще се опитват да му извиват ръцете от частния бизнес! Нали и той е "бизнесменче " с парите на мама и татко от ДС.....явно не знае как се прави ИСТИНСКИ бизнес - оставка!

    17:01 04.10.2025

  • 26 Ддд

    0 2 Отговор
    Оплаквахте се от Фандъкова, но този е звезда на некадърността в управлението на София. До което се допре то рязко започва да боксува като бизнес.

    17:04 04.10.2025

  • 27 Наистина

    0 0 Отговор
    С това €вро е подписваш и хоро ще играеш !

    17:06 04.10.2025

  • 28 Ддд

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Васил Терзиев е Промяна към по-добро!":

    Най некадърния кмет на София, от 2000 год. насам.
    Сам се нахендри на този Х%,Й.

    17:10 04.10.2025

