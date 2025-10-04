ПП: Наводненията са резултат от неспазването на правилата – къде трябва да се строи, как трябва да се строи

Вече на всекиго е ясно, че наводненията, които видяхме през 2023 г., и това, което се случи вчера и онзи ден, са резултат от неспазването на правилата – къде трябва да се строи, как трябва да се строи. Това каза пред журналисти Николай Денков, народен представител и член на Изпълнителния съвет на „Продължаваме Промяната“ (ПП), предават от БТА.

Резултатът от неспазването на правилата не е абстрактен, не е само корупция и изчезнали пари, резултатът е загинали хора, смята Денков.

Той направи аналогия със строежа на пътища, като посочи, че когато това се прави некачествено и с некачествена настилка, резултатът отново са човешки жертви.

И трябва да си отворим очите най-сетне и да разберем, че докато продължава това хора ще загиват, а тези, от които зависи, ще се правят на луди и ще затварят другите, които казват истината. Ние ще казваме истината, ако ще и да ни затварят, посочи Денков.

Председателят на ПП Асен Василев подчерта, че през 2023 г. са отпуснати средства за почистване на корита, но две години по-късно отново се случват наводнения.

Въпросът е, че когато тези пари се дадат, за да се реши някакъв проблем, той трябва да се реши правилно, а за това е нужно да работят всички институции, посочи Василев.

Асен Василев и Николай Денков коментираха темата по време на общо събрание на младежката структура „Младежи за промяната“, което се провежда в столицата.