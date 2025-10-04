ПП: Наводненията са резултат от неспазването на правилата – къде трябва да се строи, как трябва да се строи

Вече на всекиго е ясно, че наводненията, които видяхме през 2023 г., и това, което се случи вчера и онзи ден, са резултат от неспазването на правилата – къде трябва да се строи, как трябва да се строи. Това каза пред журналисти Николай Денков, народен представител и член на Изпълнителния съвет на „Продължаваме Промяната“ (ПП), предават от БТА.
Резултатът от неспазването на правилата не е абстрактен, не е само корупция и изчезнали пари, резултатът е загинали хора, смята Денков.
Той направи аналогия със строежа на пътища, като посочи, че когато това се прави некачествено и с некачествена настилка, резултатът отново са човешки жертви.
И трябва да си отворим очите най-сетне и да разберем, че докато продължава това хора ще загиват, а тези, от които зависи, ще се правят на луди и ще затварят другите, които казват истината. Ние ще казваме истината, ако ще и да ни затварят, посочи Денков.
Председателят на ПП Асен Василев подчерта, че през 2023 г. са отпуснати средства за почистване на корита, но две години по-късно отново се случват наводнения.
Въпросът е, че когато тези пари се дадат, за да се реши някакъв проблем, той трябва да се реши правилно, а за това е нужно да работят всички институции, посочи Василев.
Асен Василев и Николай Денков коментираха темата по време на общо събрание на младежката структура „Младежи за промяната“, което се провежда в столицата.
1 Сталин
Единствения начин България да не изчезне от картата на света и историята е да се превърне в протекторат на Русия или Турция,аз мисля че Турция е по добрия вариант ,тъй като цървулите като наследници на еничари са по близо до анадолската култура,след като поне половината от цървулите слушат чалга и нямат нищо общо със славянската култура на белите хора от Русия.И много от хората с радост биха сложили фесовете пак както са го правили техните деди по време на турското присъствие.Ердоган трябва да изпрати губернатор да наведе ред в бившите земи на Османската империя,да разчисти от тикви и прасета и да превърне територията в модерна държава каквато е в момента Турция и за услугата за по добрия живот в границите на Османската империя цървулите да плащат десятък на султан Ердоган.
А другия вариант е да не справи нищо и да се оставят цървулите да се само изтребят както досега с катастрофи,пожари и безводие,досега успешно бяха изтребени 3 000 000 и след още 30 година западна демокрация още 3 000 000 ще се преселят под земята и това развалено семе ще изчезне от земята за добро
16:16 04.10.2025
2 иска ми се
Коментиран от #32
16:17 04.10.2025
3 Бай Благой
16:19 04.10.2025
4 Диви
Коментиран от #8, #21
16:23 04.10.2025
5 Партия на измамата
-най.
Състезание за най-глупави, най-некадърни, най-старомодни в мисленето , най-ограничени, юредически най-некомпетентни, без никаква визия за бъдещето, но и най-корумпирани.
Колкото по-кресливи и радикализирани стават, толкова повече се издават, че са кухи отвътре, без идеи, без решения, без разум и напълно неможещи, с една дума аматьори.Видите ли кресливи и радикализирани политически сектанти, стойте на далеч от такива и знайте че със сигурност са шарлатани и политически измамници. Не им се доверявайте.
16:23 04.10.2025
6 Българин
Ние сме суверемна държава и бизнисмените имат право да строят и да развават бизнеса, без да се съобразяват с либералните хунвебини!
16:23 04.10.2025
7 Спецназ
НО щом има корито с изразени високи брегове,
значи НЕЩО ги е направило- а това е Голямото МЯУ!!!
Може да е през 10, през 20 години ама ИДВА!
Ма нема, Баце как да обясниш на Мутрака че
не требва да строи в пресъхваща река...
Ще ти каже-
"ти ЛУД лисибе! Тука вОда не тече".
Пачката на масата в крайна сметка РЕШАВА всичко напротив неговото, нали?!
16:23 04.10.2025
8 ПП Партия на П…р…те
До коментар #4 от "Диви":ПП означава Партия на п…р..те. Понеже си избраха п…р...ът Асен на чело, сега всички те станаха п..р...ти. Все по-отвратителни стават.
16:27 04.10.2025
9 коко
16:28 04.10.2025
10 Иван
16:29 04.10.2025
11 Любител пилот
Стане ли нещо 1000 пъшкат и ахкат.Позьори.
16:30 04.10.2025
12 коко
Коментиран от #13
16:33 04.10.2025
13 Асен да отива да помага
До коментар #12 от "коко":Тоя Асен вместо та се пули и приказва празни приказки. Да ди слага пенюарът , да ди оправи маникюрът и да отива да помага на Елените или Царево. Ако не други може да бъде обслужващ персонал на работниците там. 😂
16:39 04.10.2025
14 Ами..
Защо не спряхте тези строежи?
Коментиран от #22
16:39 04.10.2025
15 Абсурдистан
Коментиран от #19
16:43 04.10.2025
16 Знаещ
16:45 04.10.2025
17 горски
16:45 04.10.2025
18 Шишо
16:46 04.10.2025
19 🤣🤣🤣
До коментар #15 от "Абсурдистан":😂😂😂😂
16:46 04.10.2025
20 Тома
16:46 04.10.2025
21 37.51т
До коментар #4 от "Диви":А пострадали от мероприятията на народната власт и "реститути" няма ли?
16:49 04.10.2025
22 37.51т
До коментар #14 от "Ами..":Те мо...атт" само паметници да събарят......сега са в почивка....
16:52 04.10.2025
23 Тома
16:54 04.10.2025
24 Е този пак дал
16:55 04.10.2025
25 Ами
17:00 04.10.2025
26 Сега е момента
17:11 04.10.2025
27 Н.Николов
ТО ТАКА Е НА МНОГО МЕСТА И В ПЛЕВРНСКО ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ И СЕЛАТА И ПО ТРЕТОАРИТЕ ИМА ЗАВЕДЕНИЯ И Т.Н.
ОСВЕН ТОВА ВЗИМАТ С ХИЛЯДИ ДАНАКО ЗАПЛАТИ. А ПО СЕЛАТА ПО ТРОТОАРИ И ДВОРОВЕ ХРАСТАЛАЦИ И ДЪРВЕСИНА .КАЗВАТ ОБЩИНАРИТЕ ЧЕ ТОВА НЕ БИЛО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И НЕ ГИ ИНТЕРИСУВА ПЕЙЗАЖА И НЕРЕДНОСТИТЕ.ПРИ ПОЖАР СИ ИМАЛО ПОЖАРНИ И ДЪРЖАВАТА ПРАВИТЕЛСТВО ОБЕЩЕТЯВАЛИ ЗА ВРЕДИ !? ТИЯ ОБЩИНАРИ НЕ РАБОТЯТ НЕЩО КАКТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ НОРМАЛНО. ТРЯБВА КОНТРОЛ И ОТДЕЛ СИГНАЛИ КЪМ МИНИСТ.НА Р.БЪЛГАРИЯ И ПРОВЕРКИ НА МЕСТО А НЕ ДА ЛЪЖАТ МАЖАТ И РАЗМЕНЯТ САМО ХАРТИИЕНИ ЛИСЧЕТА РАБОТАТА ИМ СЕ СВЕЖДА ДО ПРЕДПИСАНИЯ ПРЕПОРЪКИ РАЗРЕШИТЕЛНИ И ДО ТУК.НИЩО ДРУГО. ПРОБЛЕМИТЕ СЕ ВИЖДАТ ОСТАВАТ ХАРТИИКИТЕ И ПРИКАЗКИТЕ НЕ РЕШАВАТ ДО КРАЙ ПРОБЛЕМИТЕ КОЙТО СА СЕ ОБРАЗУВАЛИ ЗАРАДИ ТИЯ МЕСТНИ ВЛАСТИ КОЙТО ЛЪЖАТ МАЖАТ И МИНИСТРИ.
17:21 04.10.2025
28 Събрали
17:22 04.10.2025
29 Майора
17:22 04.10.2025
30 Доктор
17:30 04.10.2025
31 Анонимен
17:39 04.10.2025
32 питам си
До коментар #2 от "иска ми се":Какво направи правителството на сапуниерчето след наводненията през 2023 година????
А Железко с водопада и далверата от Костинброд???
А главното "Д"?
Питам за един прЕятел!!!
17:42 04.10.2025
33 Радон сега обгазява Елените
17:43 04.10.2025