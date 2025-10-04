Новини
България »
Всички градове »
ПП: Наводненията са резултат от неспазването на правилата – къде трябва да се строи, как трябва да се строи

ПП: Наводненията са резултат от неспазването на правилата – къде трябва да се строи, как трябва да се строи

4 Октомври, 2025 16:09 1 005 33

  • продължаваме промяната-
  • наводнения-
  • правила-
  • строителство

Председателят на ПП Асен Василев подчерта, че през 2023 г. са отпуснати средства за почистване на корита, но две години по-късно отново се случват наводнения. Въпросът е, че когато тези пари се дадат, за да се реши някакъв проблем, той трябва да се реши правилно, а за това е нужно да работят всички институции, посочи Василев.

ПП: Наводненията са резултат от неспазването на правилата – къде трябва да се строи, как трябва да се строи - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Вече на всекиго е ясно, че наводненията, които видяхме през 2023 г., и това, което се случи вчера и онзи ден, са резултат от неспазването на правилата – къде трябва да се строи, как трябва да се строи. Това каза пред журналисти Николай Денков, народен представител и член на Изпълнителния съвет на „Продължаваме Промяната“ (ПП), предават от БТА.

Резултатът от неспазването на правилата не е абстрактен, не е само корупция и изчезнали пари, резултатът е загинали хора, смята Денков.

Той направи аналогия със строежа на пътища, като посочи, че когато това се прави некачествено и с некачествена настилка, резултатът отново са човешки жертви.

И трябва да си отворим очите най-сетне и да разберем, че докато продължава това хора ще загиват, а тези, от които зависи, ще се правят на луди и ще затварят другите, които казват истината. Ние ще казваме истината, ако ще и да ни затварят, посочи Денков.

Председателят на ПП Асен Василев подчерта, че през 2023 г. са отпуснати средства за почистване на корита, но две години по-късно отново се случват наводнения.

Въпросът е, че когато тези пари се дадат, за да се реши някакъв проблем, той трябва да се реши правилно, а за това е нужно да работят всички институции, посочи Василев.

Асен Василев и Николай Денков коментираха темата по време на общо събрание на младежката структура „Младежи за промяната“, което се провежда в столицата.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    14 5 Отговор
    За 30 години западна демокрация България е напълно съсипана и разграбена , цървулите успяха от процъфтяваща и модерна държава която комунистите оставиха да върнат държавата в тъмните времена на феодализма и да унищожат индустрията ,образование и здравеопазване.
    Единствения начин България да не изчезне от картата на света и историята е да се превърне в протекторат на Русия или Турция,аз мисля че Турция е по добрия вариант ,тъй като цървулите като наследници на еничари са по близо до анадолската култура,след като поне половината от цървулите слушат чалга и нямат нищо общо със славянската култура на белите хора от Русия.И много от хората с радост биха сложили фесовете пак както са го правили техните деди по време на турското присъствие.Ердоган трябва да изпрати губернатор да наведе ред в бившите земи на Османската империя,да разчисти от тикви и прасета и да превърне територията в модерна държава каквато е в момента Турция и за услугата за по добрия живот в границите на Османската империя цървулите да плащат десятък на султан Ердоган.
    А другия вариант е да не справи нищо и да се оставят цървулите да се само изтребят както досега с катастрофи,пожари и безводие,досега успешно бяха изтребени 3 000 000 и след още 30 година западна демокрация още 3 000 000 ще се преселят под земята и това развалено семе ще изчезне от земята за добро

    16:16 04.10.2025

  • 2 иска ми се

    24 2 Отговор
    Сега да влязат багерите и фадромите и да премахнат незаконният бетон от коритото на реката ,както направи Еди Рама в Албания , но тук мафията управлява и получава подкупите

    Коментиран от #32

    16:17 04.10.2025

  • 3 Бай Благой

    10 5 Отговор
    Той направи аналогия със строежа на пътища, като посочи, че когато това се прави некачествено и с некачествена настилка, резултатът отново са човешки жертви. за това ли по време на правителствата на ПП не е построен нито 1 километър път

    16:19 04.10.2025

  • 4 Диви

    19 0 Отговор
    селяндури , червени номенклатурчици и потомствата им , мутри , ДС субекти и всякакви , сдобили се с милиони и милиарди от нищото ! Неграмотни , не милеещи ни за България , ни за народа ни . Алчни безродници без съвест , отговорност и морал ! Природата си направила сама дере с път към морето , а тези същества рушили и строили без мозък !

    Коментиран от #8, #21

    16:23 04.10.2025

  • 5 Партия на измамата

    14 8 Отговор
    Е няма как да гласувам отново за ППДБ. Като им чуеш глупостите които всички от тях дрънкат. Направо са като от филма тримата глупаци - ПП, ДБ и ДСБ. Имам чувството че трите партии се състезават в това кой е по-по
    -най.
    Състезание за най-глупави, най-некадърни, най-старомодни в мисленето , най-ограничени, юредически най-некомпетентни, без никаква визия за бъдещето, но и най-корумпирани.
    Колкото по-кресливи и радикализирани стават, толкова повече се издават, че са кухи отвътре, без идеи, без решения, без разум и напълно неможещи, с една дума аматьори.Видите ли кресливи и радикализирани политически сектанти, стойте на далеч от такива и знайте че със сигурност са шарлатани и политически измамници. Не им се доверявайте.

    16:23 04.10.2025

  • 6 Българин

    6 5 Отговор
    По-добре да не се спазват никакви правила и вас да ви няма, от колкото да се спазват натрапените ни от ЕС правила!
    Ние сме суверемна държава и бизнисмените имат право да строят и да развават бизнеса, без да се съобразяват с либералните хунвебини!

    16:23 04.10.2025

  • 7 Спецназ

    14 0 Отговор
    Една река може да пресъхва всяко лято,

    НО щом има корито с изразени високи брегове,

    значи НЕЩО ги е направило- а това е Голямото МЯУ!!!
    Може да е през 10, през 20 години ама ИДВА!

    Ма нема, Баце как да обясниш на Мутрака че
    не требва да строи в пресъхваща река...

    Ще ти каже-
    "ти ЛУД лисибе! Тука вОда не тече".

    Пачката на масата в крайна сметка РЕШАВА всичко напротив неговото, нали?!

    16:23 04.10.2025

  • 8 ПП Партия на П…р…те

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Диви":

    ПП означава Партия на п…р..те. Понеже си избраха п…р...ът Асен на чело, сега всички те станаха п..р...ти. Все по-отвратителни стават.

    16:27 04.10.2025

  • 9 коко

    12 1 Отговор
    Като се обърне колата пътища много...А вие сте не народни избраници а кухи лейки!

    16:28 04.10.2025

  • 10 Иван

    3 5 Отговор
    Това е демокрация ще строя където си искам

    16:29 04.10.2025

  • 11 Любител пилот

    8 4 Отговор
    Кокорчо кърти с тия зъркели.
    Стане ли нещо 1000 пъшкат и ахкат.Позьори.

    16:30 04.10.2025

  • 12 коко

    10 5 Отговор
    Още ме е яд че гласувах за такива алчни и нагли същества като вас! В България има само двама умни политици- Пеевски и Костадинов. Жалко че Коцето ходи на инструктаж в Москва...

    Коментиран от #13

    16:33 04.10.2025

  • 13 Асен да отива да помага

    11 4 Отговор

    До коментар #12 от "коко":

    Тоя Асен вместо та се пули и приказва празни приказки. Да ди слага пенюарът , да ди оправи маникюрът и да отива да помага на Елените или Царево. Ако не други може да бъде обслужващ персонал на работниците там. 😂

    16:39 04.10.2025

  • 14 Ами..

    9 4 Отговор
    Кокорчо, прав си, мо вие защо не ги бутнахте тези незаконно строени къщи?
    Защо не спряхте тези строежи?

    Коментиран от #22

    16:39 04.10.2025

  • 15 Абсурдистан

    10 2 Отговор
    Леле, от Подмяната за пореден път откриха топлата вода. Какви мозъци!!!

    Коментиран от #19

    16:43 04.10.2025

  • 16 Знаещ

    5 5 Отговор
    Много трол тука бре. Макар да не съм фен на ПП, човека е прав. Не може да се строи безразборно навсякъде. Ама нали сме в БГ... С малко рушвети тук и там, с обаждане от правилния човек, и всичко е наред и с разрешение за строеж. После чакай малко, какво стана сега. На всеки му е ясно, че за да се образува вълна, пърео трябва да има преграда. Като падне преградата идва голямата вода. Въпросът е, че всеки знае кой е дал разрешение за строеж, ама виновни няма.

    16:45 04.10.2025

  • 17 горски

    7 1 Отговор
    Застроиха деретата там на Елените върху реката пък направиха къщички ..за жалост си беше въпрос на време да се случи. Скапана, разтурена, ограбена и нещастна държана, управлявана вече 35 години от крадци, лъжци, мошеници и некадърници! Варна пак изкара късмет с валежите, че м-т Траката щеше да тръгне към морето. Къдравата Сю сега ще оправи положението, а премиера къде е, или си варди водопада от свинята и тиквата. И всичко това без да е паднала нито една бомба, а я сега си представете да ни "посетят", например 4 "Орешника". Къде са сега всички, които искат война срещу Русия? Я да ги видим какво ще направят. И природата е срещу ГЕРБ. Бетонните грозотии на мутрите потънаха.

    16:45 04.10.2025

  • 18 Шишо

    7 0 Отговор
    Точно погледнах в имотбг как вървят ваканционните жилища в к.к. Елените. Много ми хареса един с оглед на първа линия....към реката. Пише че с каяк се стига до плажа за една минута.

    16:46 04.10.2025

  • 19 🤣🤣🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Абсурдистан":

    😂😂😂😂

    16:46 04.10.2025

  • 20 Тома

    0 0 Отговор
    Казва се кимсикимде за всичко което се случи

    16:46 04.10.2025

  • 21 37.51т

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Диви":

    А пострадали от мероприятията на народната власт и "реститути" няма ли?

    16:49 04.10.2025

  • 22 37.51т

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ами..":

    Те мо...атт" само паметници да събарят......сега са в почивка....

    16:52 04.10.2025

  • 23 Тома

    5 0 Отговор
    Таково нещо ако се случи в бяла държава ще има много осъдени на години пандиз

    16:54 04.10.2025

  • 24 Е този пак дал

    5 0 Отговор
    Асен дал пари преди 2 години ,а дали ги е дал кой да вярва на лъжливото овчарче ,което само трупа.В Царево казаха че дължат още 40 млн.лв А деретата се чистят всяка година.Но да се обвиняват само деретата за природен порой е несериозно.В Елините падна дъжд 420 л/ км близо 1/2 тон.Ако Асена застане на пътя на пороя дори и да няма препятствия дали ще се задържи прав или ще излети в морето и в безкрайността.Видяхне какво се случи с колите ,това е огромен водосбор.В Царево 225 л/ кв.м ,по малко е но пак имаха проблеми.Имаше предупреждения за бури,който чул и разбрал се е скрил.Проблеми с инфраструктурата също има което е неминуемо в тези условия.

    16:55 04.10.2025

  • 25 Ами

    5 2 Отговор
    Нали 4 години вие управлявахте бе Асаенчо, кажи какво направихте по въпроса !

    17:00 04.10.2025

  • 26 Сега е момента

    3 0 Отговор
    Кво почистване в Елените бре? Там всички дерета са застроени. Сега е момента багерите и булдозерите да изчистят деретата и да ги залесят.

    17:11 04.10.2025

  • 27 Н.Николов

    3 0 Отговор
    ВИНАТА Е В КОРУМПИРАНИТЕ ОБЩИНАРИ ОТДЕЛ ТЕРИТОРИАЛНО СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И МИНИСТЕРСВО НА ТЕРИТОРИАЛНО БЛАГОУСТРОЙСТРО .
    ТО ТАКА Е НА МНОГО МЕСТА И В ПЛЕВРНСКО ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ И СЕЛАТА И ПО ТРЕТОАРИТЕ ИМА ЗАВЕДЕНИЯ И Т.Н.
    ОСВЕН ТОВА ВЗИМАТ С ХИЛЯДИ ДАНАКО ЗАПЛАТИ. А ПО СЕЛАТА ПО ТРОТОАРИ И ДВОРОВЕ ХРАСТАЛАЦИ И ДЪРВЕСИНА .КАЗВАТ ОБЩИНАРИТЕ ЧЕ ТОВА НЕ БИЛО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И НЕ ГИ ИНТЕРИСУВА ПЕЙЗАЖА И НЕРЕДНОСТИТЕ.ПРИ ПОЖАР СИ ИМАЛО ПОЖАРНИ И ДЪРЖАВАТА ПРАВИТЕЛСТВО ОБЕЩЕТЯВАЛИ ЗА ВРЕДИ !? ТИЯ ОБЩИНАРИ НЕ РАБОТЯТ НЕЩО КАКТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ НОРМАЛНО. ТРЯБВА КОНТРОЛ И ОТДЕЛ СИГНАЛИ КЪМ МИНИСТ.НА Р.БЪЛГАРИЯ И ПРОВЕРКИ НА МЕСТО А НЕ ДА ЛЪЖАТ МАЖАТ И РАЗМЕНЯТ САМО ХАРТИИЕНИ ЛИСЧЕТА РАБОТАТА ИМ СЕ СВЕЖДА ДО ПРЕДПИСАНИЯ ПРЕПОРЪКИ РАЗРЕШИТЕЛНИ И ДО ТУК.НИЩО ДРУГО. ПРОБЛЕМИТЕ СЕ ВИЖДАТ ОСТАВАТ ХАРТИИКИТЕ И ПРИКАЗКИТЕ НЕ РЕШАВАТ ДО КРАЙ ПРОБЛЕМИТЕ КОЙТО СА СЕ ОБРАЗУВАЛИ ЗАРАДИ ТИЯ МЕСТНИ ВЛАСТИ КОЙТО ЛЪЖАТ МАЖАТ И МИНИСТРИ.

    17:21 04.10.2025

  • 28 Събрали

    2 0 Отговор
    Се двама члазмодии и си казали тежките думи

    17:22 04.10.2025

  • 29 Майора

    4 1 Отговор
    Ало сапунен академик , вие направихте ли нещо по въпроса като управлявахте ? Не , тогава не търсете кусури!

    17:22 04.10.2025

  • 30 Доктор

    2 0 Отговор
    Нагли продажни нищожества.

    17:30 04.10.2025

  • 31 Анонимен

    2 0 Отговор
    Там са ДИНЕВИ МИЛИАРДЕРИТЕ

    17:39 04.10.2025

  • 32 питам си

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "иска ми се":

    Какво направи правителството на сапуниерчето след наводненията през 2023 година????
    А Железко с водопада и далверата от Костинброд???
    А главното "Д"?
    Питам за един прЕятел!!!

    17:42 04.10.2025

  • 33 Радон сега обгазява Елените

    0 0 Отговор
    от спуканите климатици,стойте поне 10 дни далече от Елените и Несебър,причинява пневмония.Ще има нов дъб около 6 до 8 октомври,чак след 18 октомври ще е безопасно,с ако имаше и стъкълца от слънчеви панели,хората щяха да бъдат изклани екологично.Климатиците са радиоактивни и вредни,за бога братя не ги купувайте,не инсталирайте слънчеви панели!

    17:43 04.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол