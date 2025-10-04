Новини
Радослав Рибарски: Трябва да се търси и наказателна отговорност за договора с "Боташ"

Радослав Рибарски: Трябва да се търси и наказателна отговорност за договора с "Боташ"

4 Октомври, 2025 20:30 536 14

Депутатът от ПП-ДБ коментира и трагедията по Черноморието

Радослав Рибарски: Трябва да се търси и наказателна отговорност за договора с "Боташ" - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Трябва да бъде потърсена не само политическа, но и наказателна отговорност за сключването на неизгодния договор с турската компания "Боташ". Това заяви в "Офанзива с Любо Огнянов" Радослав Рибарски, заместник-председател на комисията по енергетика от "Продължаваме промяната". Той коментира и трагедията по Южното Черноморие, като я определи като пореден пример за неподготвеност на институциите. Рибарски подкрепи спирането на транзита на руски газ през България и обясни защо ПП-ДБ няма да предложат повишаване на данъците в новия бюджет.

Водно бедствие потопи Южното Черноморие

По повод потопа по Южното Черноморие Радослав Рибарски изказа съболезнования на близките на загиналите. Според него, макар валежите да са природно бедствие, трагедията е можело да бъде избегната.

"За пореден път се оказваме неподготвени. Още когато се случи това в Царево, бяха отпуснати от Министерски съвет по времето на Денков 43 милиона лева, които трябваше да бъдат оползотворени, за да бъдат почистени дерета и тази трагедия да не се повтаря отново", припомни той. Рибарски направи паралел и с горските пожари, като подчерта, че средствата по Оперативна програма "Околна среда" не се използват ефективно за превенция. "Пари има и никой не разбира къде отиват тези пари", добави депутатът.

България ще спре доставките на руски газ за Унгария и Словакия

Запитан дали подкрепя готовността на правителството да спре транзита на руски газ за страни от ЕС, Рибарски беше категоричен.

"Няма как ние да продължаваме да купуваме руски газ, след като Русия, Руската федерация, обявила целия Европейски съюз и държавите в него за вражески държави. Пълното спиране ние ще го подкрепим", заяви той. Рибарски припомни, че Европейската комисия е дала ясни насоки за прекратяване на краткосрочните договори до 2026 г. и на всички доставки до 2028 г. Той добави, че от ПП-ДБ са предложили и налагането на енергийна вноска върху тези доставки.

Енергиен капан ли е договорът с "Боташ"?

Най-остра беше позицията на Рибарски по отношение на договора с турската компания "Боташ", сключен от служебния кабинет на Румен Радев.

"Освен политическа отговорност, ясно сме заявили кой е участвал в подписването, кой е участвал в договарянето на това споразумение. Освен политическа отговорност обаче, трябва да бъде потърсена и наказателна", настоя той. Депутатът припомни, че докладът от временната комисия в парламента по казуса е изпратен в ДАНС и прокуратурата, но година и половина по-късно няма никаква реакция. "Сложени са подписите на Росен Христов, на тогавашния директор на "Булгаргаз", на сегашния директор на "Булгартрансгаз". Това е тристранно споразумение. Знаем кой е назначил служебния кабинет – президентът Радев, който продължава все още да защитава смисъла от този договор", каза още Рибарски.

Големите държавни проекти и бъдещето на "Топлофикация София"

Радослав Рибарски подкрепи идеята на столичния кмет Васил Терзиев за концесия на "Топлофикация София" като "единственото възможно в момента решение" за справяне с огромния дълг на дружеството.


  • 1 и не само

    6 0 Отговор
    И тецовете, аец, магистралите, тръбопровидете и други знаини и незнайни кражби !

    Коментиран от #8

    20:38 04.10.2025

  • 2 Радев Чорапа

    3 3 Отговор
    Плащайте на Боташ и не философствайте!
    Аз затова съм с най висок рейтинг според проучване на сбърканото племе!

    Коментиран от #6

    20:38 04.10.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    1 2 Отговор
    Я кажете, турците с колко рушвета, тип Роби Уилямс, ви напълниха джобовете?

    20:40 04.10.2025

  • 4 Горски

    4 2 Отговор
    Превърнахте България в колония на САЩ за да я унищожава. за нас остават боклуците и радостта от слугинажа. Пореден минус за хазната иначе данъци трябвало да вдигаме и заплати и пенсии да замразяваме според евро джендърлята. Унгария ще ни шамароса за това. И няма по-наведени политици от нашите. Коленете и целите в рани от толкова коленичене. Задните части ги болят, но продължават с мръсната си професия. Ще ни обезщети за загубата на транзитни такси? Или сме толкова малоумни, че дори не поставихме този въпрос на дневен ред? Плюха по "Боташ" а сега ще им целуват ботушите... Розовото фламинго е по-голям галфон и от началника си. И като станем прекупвачи на руски газ от Турция или скъп газ от Северна Америка, ще имаме инфлация до небесата. Скъпа енергия и африкански заплати, защо не се чудят как да увеличат парите в хазната, да улеснят външните инвеститори, а само анти-български мерки се взимат. Кой ще оцелее в тази държава. България печели по 500 милиона ( половин милиард ) на година от транзита на руски газ . Разбира се , догодина , когато евро атлантика Желязков няма да е премиер , а подсъдим за семейния хотел , това няма да го интересува. Догодина се надяваме да си следствен , лисугер крадлив.

    20:40 04.10.2025

  • 5 Ледения от Топли дол

    1 0 Отговор
    Договорът с Боташ е част от схемата за харизването на българските тръби на американците. И Радев е в играта.
    После пак разправяйте, че бил руски агент!

    20:42 04.10.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Радев Чорапа":

    Къде ви е американския газ по тръбата-
    НЯМА ГО ❗
    Къде са ви американските самолети-
    НЯМА ГИ❗
    Къде е американския послани -
    А И НЕГО ГО НЯМА❗
    После Румен виновен‼️

    20:46 04.10.2025

  • 7 Спецназ

    2 2 Отговор
    КОГА??

    Ще излезе истината за спирането на "Южен Поток"?

    Ще се потърси отговорност на БОКО??

    Преди 11 години Урода НИ УГАСИ ЛАМПИТЕ! ФАКТ!!

    500 милиона на година, заедно с проектираното увеличение- до 700 милиона на година.

    ДОЛАРА!

    ТОВА е чистата печалба.

    1 МИЛИАРД долара НЕ са постъпили у нас,
    ако сметнем и двойно по-скъпия газ от САЩ-
    3 милиарда, защото заради тях направихне 500 км. нови тръби.

    За 3 милиарда причинени ЗАГУБИ Тиквата още се вози с колите на НСО а
    не дава на секретарите на Президента да се качват, като те поне РАБОТЯТ ЗА,

    а не ПРОТИВ България! ФАКТ!!!

    20:47 04.10.2025

  • 8 Милен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "и не само":

    Най-голямата далавера са ФЕЦ-овете, първо плащаме за изграждането им, после им купуваме тока на преференциални цени (когато го произвеждат) и накрая плащаме и за внесения ток, щото когато ни трябва не достига.

    20:49 04.10.2025

  • 9 ОСТАВКА ЗА мунчо -Mr. "Б О Т А Ш"!

    2 1 Отговор
    ЗАРАДИ Ч€РВ€НИЯТ К А Л Ъ Ф -нато БКП р€зид€нтинът-ХВАЛИ-ПРЪЦКО И Н€ГОВИТ€ К А Р МА З Ъ калинки, ГУБИМ ПО
    1 МИЛИОН ЛЕВА НА ДЕН, ТОЕСТ ЗА ЕДНА ВИСОКОСНА ГОДИНА КАТО 2024г.- 366 МЛН. ЛЕВА,НА 6 МИЛИОНА БЪЛГАРСКИ "граждани"- ПРАВИ ПО 61ЛЕВА НА ЧОВЕК ЗА ГОДИНА!

    мунчо, М . М . Т А ДА ти Е . А КОМУНИ$ТИЧ€$КА , Д О Л Н А , $€Л $КА , ХИТ РА!
    СПРИ ИЗТИЧАН€ТО НА ПАРИТЕ НА О В Ч Е Т О н а се ле н и е(" гражданите")!

    81г. КОМУНИЗЪМ И Ч€РВ€НИ ф а т м а ц и СТИГАТ! СТИГАТ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, ф а т м а к а ОСЪДЕН ПРЪВ!

    20:50 04.10.2025

  • 10 Спецназ

    1 2 Отговор
    Загубите като чиста печалба за България от спирането на Южен Поток са
    за над 15 милиарда долара от 2014- та досега+

    загубите ни от закупката на сгъстен газ-
    добавяме още 4 милиарда долара... досега, де!!

    ФАКТ!!

    20:51 04.10.2025

  • 11 алахулю фишер

    0 0 Отговор
    требе, требе - за кокошкарите един железен курник

    20:51 04.10.2025

  • 12 Мхм

    0 0 Отговор
    пп, дб, герб, дпс и пр. са от един дол сдс дренки на дс костов.

    20:56 04.10.2025

  • 13 Тома

    0 0 Отговор
    Роско катамарана го наказаха да вози с кабриолета кифлите понеже той удари подписа

    20:58 04.10.2025

  • 14 Промяна

    1 0 Отговор
    ДА СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ НА НАДЕЖДА НАЦИОНАЛНА ПРЕДАТЕЛКА НЯМА МЯСТО В БЪЛГАРСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И НАДРУЖИНКАТА САБОТАЖНИЦИ ДОНОСНИЦИ В ЕВРОПА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ЗАКОНИТЕ СРЕЩУ ВАС КОГА ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ

    20:59 04.10.2025

