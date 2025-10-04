Новини
Млада жена и бебето ѝ са с изгаряния от вряла минерална вода при инцидент в село Ерма река

4 Октомври, 2025 20:46 396 2

По-тежко е пострадала жената, която е с изгаряния по тялото от първа, втора и трета степен

Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Млада жена и бебето ѝ са пострадали, след като маркуч от цистерна се е откъснал и ги е залял с вряла вода в златоградското село Ерма река, съобщи за БТА кметът на селото Боряна Ликова. Случаят е от началото на тази седмица.

Инцидентът е станал на улица в селото, докато майката, която живее в София се е разхождала с детето - момче на 1 година. В това време шофьор към спа хотел в Златоград е пълнил цистерна с минерална вода. Маркучът се е отскубнал и врялата вода с температура над 88 градуса е нанесла изгаряния на майката и бебето.

По-тежко е пострадала жената, която е с изгаряния по тялото от първа, втора и трета степен. Сенникът на количката е предпазил детето от сериозни изгаряния.

От Областната дирекция на МВР в Смолян съобщиха, че по случая е образувана проверка.

Със заповед на кмета на Златоград е преустановено използването на минералната вода от сондажа в с. Ерма река докато не се приемат правила, които да гарантират безопасното и ползване.

Проверка по случая извършва и Инспекцията по труда.

Пострадалата жена вече е изписана след лечение в "Пирогов".


  • 1 Сталин

    2 0 Отговор
    Трагедиите на цървулите нямат край ,корупция,мързел и мърлящина изтребиха народа ,само трета световна ще избави цървулите от самите тях си и техните мъки

    20:51 04.10.2025

  • 2 ужасен

    2 0 Отговор
    В територията стават само извънземни неща !!

    20:52 04.10.2025

