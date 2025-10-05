Новини
България »
Шествие за солидарност с палестинския народ се организира тази неделя в София

Шествие за солидарност с палестинския народ се организира тази неделя в София

5 Октомври, 2025 03:33, обновена 5 Октомври, 2025 03:37 339 0

  • шествие-
  • палестина-
  • софия

То ще започне в 12 часа пред пилоните на НДК

Шествие за солидарност с палестинския народ се организира тази неделя в София - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мирно шествие за солидарност с палестинския народ се организира днес по обяд в София, предаде БНР.

Планирано е шествието да започне в 12 часа пред пилоните на НДК, да премине през бул. "Витоша" и да достигне до сградата на Министерски съвет. Информация за събитието се разпространява основно чрез социалната мрежа "Фейсбук" и като организация зад демонстрацията е посочен "Комитет Ал-Кудс Ерусалим".

Фарес Фарес, който е палестинец и е от "Комитета Ал-Кудс Ерусалим", обясни за БНР, че се занимава с организирането на шествието заедно с още един свой колега.

"Всъщност целта е да изразяваме нашата подкрепа към нашия народ. Дано това шествие да събуди съвестта на някои хора. Ние правим това и каним всички останали. Който и да дойде, да дойде като личност. Българското знаме и палестинското знаме. Други знамена няма. Никакви антисемитски, религиозни, расистки лозунги или плакати няма. Забранено категорично", подчерта Фарес Фарес.

Във вторник "Амнести Интернешънъл България" искаше да организира акция за солидарност с палестинците преди първия мач на израелския отбор "Апоел Тел Авив" в Баскетболната Евролига в София. Столична община обаче не позволи събитието да се проведе пред зала "Арена 8888 София", където щеше да бъде мачът. "Амнести" обжалват решението пред Софийски апелативен съд.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове