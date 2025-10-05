Шествие за солидарност с палестинския народ се организира тази неделя в София

Мирно шествие за солидарност с палестинския народ се организира днес по обяд в София, предаде БНР.



Планирано е шествието да започне в 12 часа пред пилоните на НДК, да премине през бул. "Витоша" и да достигне до сградата на Министерски съвет. Информация за събитието се разпространява основно чрез социалната мрежа "Фейсбук" и като организация зад демонстрацията е посочен "Комитет Ал-Кудс Ерусалим".

Фарес Фарес, който е палестинец и е от "Комитета Ал-Кудс Ерусалим", обясни за БНР, че се занимава с организирането на шествието заедно с още един свой колега.



"Всъщност целта е да изразяваме нашата подкрепа към нашия народ. Дано това шествие да събуди съвестта на някои хора. Ние правим това и каним всички останали. Който и да дойде, да дойде като личност. Българското знаме и палестинското знаме. Други знамена няма. Никакви антисемитски, религиозни, расистки лозунги или плакати няма. Забранено категорично", подчерта Фарес Фарес.

Във вторник "Амнести Интернешънъл България" искаше да организира акция за солидарност с палестинците преди първия мач на израелския отбор "Апоел Тел Авив" в Баскетболната Евролига в София. Столична община обаче не позволи събитието да се проведе пред зала "Арена 8888 София", където щеше да бъде мачът. "Амнести" обжалват решението пред Софийски апелативен съд.