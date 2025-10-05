Продължават протестите в Труд

Протестите на местните хора продължават, докато кметовете на Пловдив и Марица поемат публична отговорност за редовна автобусна връзка. Това заявиха от сдружение "Бъдеще за Труд", след като в петък транспортното министерство съобщи, че до 100 дни се очаква трайно решение на проблема, пише БНР.

От сдружението отбелязват, че комуникацията по проблема се води през медиите и нито една институция не е потърсила пряко протестиращите. Те оценяват поетия от транспортния министър ангажимент, но подчертават, че ще търсят от него отговорност за спазването му.

Планът за новата автобусна линия между Труд и Пловдив зависи от кметовете на двете общини „Пловдив“ и „Марица“, но до момента те не са заявили готовност да изпълнят задълженията си.

Затова протестиращите уточняват, че планираният за днес от 16 ч. протест ще се проведе и ще бъде отменен, само ако има публично писмено изявление от кметовете, че ще изпълнят възложените им стъпки от плана на транспортния министър Гроздан Караджов.

Ако такова изявление липсва, безсрочните протести ще продължат всяка неделя.