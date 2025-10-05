Новини
България »
Пловдив »
Продължават протестите в Труд

Продължават протестите в Труд

5 Октомври, 2025 09:05 798 5

  • село труд-
  • транспорт-
  • пловдив-
  • протест-
  • жители

Жителите на селото искат нормален превоз до Пловдив

Продължават протестите в Труд - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протестите на местните хора продължават, докато кметовете на Пловдив и Марица поемат публична отговорност за редовна автобусна връзка. Това заявиха от сдружение "Бъдеще за Труд", след като в петък транспортното министерство съобщи, че до 100 дни се очаква трайно решение на проблема, пише БНР.

От сдружението отбелязват, че комуникацията по проблема се води през медиите и нито една институция не е потърсила пряко протестиращите. Те оценяват поетия от транспортния министър ангажимент, но подчертават, че ще търсят от него отговорност за спазването му.

Планът за новата автобусна линия между Труд и Пловдив зависи от кметовете на двете общини „Пловдив“ и „Марица“, но до момента те не са заявили готовност да изпълнят задълженията си.

Затова протестиращите уточняват, че планираният за днес от 16 ч. протест ще се проведе и ще бъде отменен, само ако има публично писмено изявление от кметовете, че ще изпълнят възложените им стъпки от плана на транспортния министър Гроздан Караджов.

Ако такова изявление липсва, безсрочните протести ще продължат всяка неделя.


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 0 Отговор
    не им се бачка

    09:06 05.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    В 12 часа шествие за мир от НДК.

    09:08 05.10.2025

  • 3 Пепа от Труд

    1 0 Отговор
    Протест до дупка, защото мъжете ни разбират заглавието на селото като " ръчен труд"! И така труда който остава за нас е краставичен. Протести до дупка. Моята, ако може.

    09:10 05.10.2025

  • 4 Поиска ли едно ще поискат всички села

    2 0 Отговор
    Ако може и един лев билета и да ни разкарва из целия град от 06 до 22. БДЖ не ги устройва.

    09:17 05.10.2025

  • 5 При омразния соц

    5 0 Отговор
    Нямаше такива проблеми. Имаше дори самолети до Кърджали, търговище и къде ли не.
    След всяка демокрация идва диктатура. Това показва историята.

    09:21 05.10.2025

Новини по градове:
