Крум Зарков: Колапсът, който е предизвикан от едно упорство, ще завлече и другите власти неминуемо

"Ситуацията е пределно ясна. За първи път имаме безпрецедентно отказ от най-висшата фигура, която трябва да следи за спазването на закона - главния прокурор, на изпълнението на самия закон. Големият въпрос е какво следва от това".

Това заяви пред БНР бившият секретар по правните въпроси на президента и бивш правосъден министър Крум Зарков след решението на ВКС за и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов.

"Нещата изглеждат много сложни, защото всички заинтересовани, основно тези, които поддържат позицията на Борислав Сарафов, се опитват да изкарат нещата сложни, а те не са. Те са много прости. Има закон, който казва, че може да бъдете изпълняващ функциите 6 месеца. Изтичат 6-те месеца и вие по закон вече не ги изпълнявате. А това, че продължавате да се държите все едно ги изпълнявате, може да проработи пред вашите непосредствено подчинени може би, може да проработи пред вашите политически опекуни може би, но не може да проработи пред съда", обясни той.

В интервю за предаването "Неделя 150" Зарков изказа мнение и по позицията на прокуратурата, която според него е атака към Върховния съд с обвинение за тяхната независимост:

"Всичко да му беше наред на Сарафов, само за подобна позиция би трябвало да му се търси дисциплинарна отговорност и да бъде отстранен. Това е невиждано нещо. Това не може да го направи главният прокурор и прокуратурата".

Тълкуванията на закона от различни институции не е самият закон, допълни още той. Според него ВСС са направили грешно тълкувание и ще носят отговорност за това. "Този, който нарушава закона, той носи отговорност", категоричен бе бившият правосъден министър и изказа мнение:

"Сарафов знае много добре, че тълкуванието на прокурорската колегия на ВСС по неговия въпрос е абсурдно. Ако не го е знаел, му го каза съдийската колегия на същия орган, която направи друго тълкувание. Ако и това не му е било достатъчно, му го каза и ВКС онзи ден".

Крум Зарков е категоричен, че ситуацията е пределно ясна от правна гледна точка. Въпросът е какви ще са последиците, посочи той и каза:

"За самата система те ще са негативни, защото това е пореден и много тежък удар първо върху авторитета на прокуратурата и второ - за доверието към цялата съдебна система. Казусът вероятно ще има и политически последици, доколкото той обвързва със себе си и тегли към криза цялата държавна власт. Колапсът, който е предизвикан от едно упорство, ще завлече и другите власти неминуемо".

По думите му топката е в прокурорската колегия на ВСС, която трябва да избере и.ф. главен прокурор.

"Те също проявиха изключителен правен цинизъм и липса на каквото и да е правосъзнание и отказаха да изпълнят този закон".

"Тази политика на щрауса, който крие главата си в пясъка, е пагубна", категоричен бе Крум Зарков и добави:

"Някои български политически дейци започват да ми напомнят за пишман майстори, които като видят някоя част от уред, която не знаят за какво служи, викат дайте да я изхвърлим. Това е несериозно. Не съм вярвал, че можем до такава ситуация да стигнем в политическото управление на страната, в която действително да има такива груби грешки и такова демонстративно погазване на закона".

За него "брутализмът на сегашната ситуация е безпрецедентен". Това са груби грешки, за които сметката ще бъде предявена рано или късно, смята той.

Относно назначаването на шеф на ДАНС и правомощията на президента в тази посока, Зарков коментира:

"Понеже има несъгласие между президент и премиер, дайте със силата на мнозинството да отнемем правомощията на президента и да решим проблема. Отново груба политическа грешка на това мнозинство, което непрекъснато си стреля в крака. Единственото, което прави, е да създава капитал в същия този президент да бъде тяхна политическа алтернатива. Това са неразбираеми ходове, които ме карат да мисля, че в това мнозинство този, който води хорото, няма да го заведе далече. По всичко личи, че това е Делян Пеевски".

БСП се докара до състояние, в което не може да си позволи да отиде на избори, защото се страхува, че на тях ще се представи още по-зле, обясни позицията на левите Крум Зарков. Според него БСП има много по-голяма нужда от това мнозинство и този парламент отколкото обратното.

"Не виждам в ръководството на партията ясна идея какво ще прави, когато това правителство и мнозинство се срути, а то рано или късно ще се срути".

Не участвам в никакви други формации, освен в БСП, декларира Зарков.

"В момента аз не мога да имам водеща роля там. Но там е моето политическо бъдеще, ако има такова"