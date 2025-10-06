Времето днес, прогноза за понеделник, 6 октомври: Облачно и дъждовно

През нощта увеличението на облачността от запад ще продължи и ще обхване почти цялата страна, предаде БТА.
В Западна България ще завали дъжд, който до сутринта ще обхване и централните райони на страната. Вятърът ще бъде слаб от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София - около 7°. Атмосферното налягане ще бъде значително по-ниско от средното. През деня в Западна България слабо ще се повиши, а в Източна още ще се понижи.
През деня времето ще бъде облачно и дъждовно. След обяд валежите в Южна България ще се усилят, а през нощта срещу вторник интензивни валежи ще има в източната половина от страната. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще бъде до умерен. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в източните райони - до 18°-20°, в София - около 10°.
По Черноморието в сутрешните часове облачността ще бъде незначителна, но бързо ще се увеличи и към обяд вече ще е облачно. След обяд ще започнат и валежи, който вечерта ще се усилят. През нощта срещу вторник се очакват интензивни и значителни по количество валежи. Вятърът ще бъде слаб до умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.
В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1700-1800 метра от сняг. Ще духа умерен до силен юг-югозападен вятър, който по-късно през деня ще започне да се ориентира от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.
