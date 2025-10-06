Потоп по Черноморието, дъжд и сняг в страната

Днес се очаква да бъде активирана системата БГ-Алърт и в района на Царево. Причината е предупреждение за интензивни валежи през следващото денонощие.
Междувременно спешно се почистват деретата и реките, затлачени от дървета и скални маси след наводнението от петък.
С най-сериозни поражения са Изгревско дере и река Черна, която минава през града. Аварийните екипи са в пълна готовност при влошаване на метеорологичната обстановка.
1 пенсионер от Варна
Коментиран от #3, #4
07:30 06.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Коста
До коментар #1 от "пенсионер от Варна":Защото кмета Коцев е където му е мястото! Кога Общината ще си свърши работата в свлачищните зони?
Коментиран от #7, #16
07:42 06.10.2025
4 Не се сещам
До коментар #1 от "пенсионер от Варна":МОже би, защото украинците са в Бургас? Путин ли е виновен? И там ли ги преследва?
07:45 06.10.2025
5 Баба Гошка
07:45 06.10.2025
6 Анонимен
07:46 06.10.2025
7 Живков
До коментар #3 от "Коста":Кой разреши във Варна да се строят огромни сгради в дерета и на свлачища както в района на Почивка например? Един порой и ще има голям рев...
Коментиран от #12
07:48 06.10.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тарикат Кмет
07:58 06.10.2025
10 Ами управляващите
08:02 06.10.2025
11 Гуньо Простиа
08:12 06.10.2025
12 Коста
До коментар #7 от "Живков":Кой подписва? Който подписва Той! Кмета!
Коментиран от #15
08:14 06.10.2025
13 Факти
08:15 06.10.2025
14 Коста
08:16 06.10.2025
15 Живков
До коментар #12 от "Коста":Значи Кмета. А той има такива честни очи и му е скучно без Портних в ареста. Приберете и него за да има с кого да играе на карти и шах.
08:18 06.10.2025
16 Анджело
До коментар #3 от "Коста":УСКОР Варна, тоди дублаж на държавните органи, създаден с цел бухалка и събиране на рушвети трябва да се премахне! Преди години вкараха един от техните в затвора заради подкупи. До ден днешен работата им е само далавери. Не им давайте пари! Некадърници са, назначени с връзки и никаква работа няма да ви свършат. Само ще си изгубите парите!
08:21 06.10.2025
17 Фифин
08:22 06.10.2025
18 Анонимен
08:23 06.10.2025
19 Дуньо простия
08:24 06.10.2025