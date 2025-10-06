Новини
България »
Потоп по Черноморието, дъжд и сняг в страната

Потоп по Черноморието, дъжд и сняг в страната

6 Октомври, 2025 07:25 1 784 19

  • царево-
  • дъжд-
  • сняг

Междувременно спешно се почистват деретата и реките

Потоп по Черноморието, дъжд и сняг в страната - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес се очаква да бъде активирана системата БГ-Алърт и в района на Царево. Причината е предупреждение за интензивни валежи през следващото денонощие.

Междувременно спешно се почистват деретата и реките, затлачени от дървета и скални маси след наводнението от петък.

С най-сериозни поражения са Изгревско дере и река Черна, която минава през града. Аварийните екипи са в пълна готовност при влошаване на метеорологичната обстановка.


България


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пенсионер от Варна

    21 2 Отговор
    защо ли по северното черноморие няма такива бедствия !? сещам се защо, а вие сами се досетете !

    Коментиран от #3, #4

    07:30 06.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Коста

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "пенсионер от Варна":

    Защото кмета Коцев е където му е мястото! Кога Общината ще си свърши работата в свлачищните зони?

    Коментиран от #7, #16

    07:42 06.10.2025

  • 4 Не се сещам

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "пенсионер от Варна":

    МОже би, защото украинците са в Бургас? Путин ли е виновен? И там ли ги преследва?

    07:45 06.10.2025

  • 5 Баба Гошка

    21 0 Отговор
    Какво царево? Република сме. И какви потопи ви гонят? Който алчнюга не се съобразява с природата, сече и оголва хълмове, бетонира и пълни дерета с изкопни маси, си заслужава съдбата. А доброволците отиват да прислужват на наггли милионери

    07:45 06.10.2025

  • 6 Анонимен

    4 0 Отговор
    Почнахме да се подмазваме. Пак!

    07:46 06.10.2025

  • 7 Живков

    17 0 Отговор

    До коментар #3 от "Коста":

    Кой разреши във Варна да се строят огромни сгради в дерета и на свлачища както в района на Почивка например? Един порой и ще има голям рев...

    Коментиран от #12

    07:48 06.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тарикат Кмет

    7 0 Отговор
    Деретата бяха почистени, ама сега ще ги почистим.

    07:58 06.10.2025

  • 10 Ами управляващите

    9 0 Отговор
    Да приемат закон, с който се забраняват валежите и проблема е решен!!! Ако дъждЪ наруши закона, санкциите трябва да строги!!! 🥳🥳🥳

    08:02 06.10.2025

  • 11 Гуньо Простиа

    2 0 Отговор
    Сетила се Мара да се побара

    08:12 06.10.2025

  • 12 Коста

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Живков":

    Кой подписва? Който подписва Той! Кмета!

    Коментиран от #15

    08:14 06.10.2025

  • 13 Факти

    1 0 Отговор
    Където е текло пак ще тече !

    08:15 06.10.2025

  • 14 Коста

    3 0 Отговор
    Пълномощията на Кметовете трябва да се променят. Не могат Кметовете да бъдат над върховенството на Закона! Не може самият закон да казва...както прецени кмета.. законно ли е или не, защото така е по ЗУТ.

    08:16 06.10.2025

  • 15 Живков

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Коста":

    Значи Кмета. А той има такива честни очи и му е скучно без Портних в ареста. Приберете и него за да има с кого да играе на карти и шах.

    08:18 06.10.2025

  • 16 Анджело

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Коста":

    УСКОР Варна, тоди дублаж на държавните органи, създаден с цел бухалка и събиране на рушвети трябва да се премахне! Преди години вкараха един от техните в затвора заради подкупи. До ден днешен работата им е само далавери. Не им давайте пари! Некадърници са, назначени с връзки и никаква работа няма да ви свършат. Само ще си изгубите парите!

    08:21 06.10.2025

  • 17 Фифин

    1 0 Отговор
    Как се чувстват гордите собственици на имоти по морето? Тръпнете ли от следващите прогнози за времето. Всжното е да ди плсщате такса поддръжка на имота, а за другото какво е рекъл онзи горе. А да не забравяме, че до 18 месеца ще се увеличат данъците на имотите. Честито!

    08:22 06.10.2025

  • 18 Анонимен

    1 0 Отговор
    Там има широколистна растителност. Ако няма сеч би трябвало водата да се оттича по-бавно и няма с какво да се затлачват дерета. В налякои непокътнати от човешка ръка заливи няма такива наводнения.

    08:23 06.10.2025

  • 19 Дуньо простия

    0 0 Отговор
    Сума си пари, пръснахте за тая система... барем да и бяхте измислили поне име на български.

    08:24 06.10.2025

