Потоп по Черноморието, дъжд и сняг в страната

Днес се очаква да бъде активирана системата БГ-Алърт и в района на Царево. Причината е предупреждение за интензивни валежи през следващото денонощие.

Междувременно спешно се почистват деретата и реките, затлачени от дървета и скални маси след наводнението от петък.

С най-сериозни поражения са Изгревско дере и река Черна, която минава през града. Аварийните екипи са в пълна готовност при влошаване на метеорологичната обстановка.