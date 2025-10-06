Ще се увеличи ли със 136 лева минималната работна заплата?

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предложението на кабинета минималната работна заплата от началото на следващата година да стане 1213 лева или 620 евро и 20 евроцента. Увеличението е със 136 лв.
При предишни обсъждания между социалните партньори синдикатите заявиха, че ще подкрепят предложението, докато работодателите са против.
Промяната засяга близо 460 000 души.
Според синдикатите минималната заплата дори трябва да бъде повишена повече и да достигне до размера за издръжка.
За работодателите методът за изчисление е сгрешен и изпреварва развитието на бизнеса.
1 Ротшилд
07:41 06.10.2025
2 Американско посолство
07:42 06.10.2025
3 Георг
07:43 06.10.2025
4 Досадно
Коментиран от #7
07:47 06.10.2025
5 бою мизерника
07:48 06.10.2025
6 УдоМача
07:54 06.10.2025
7 а кога се научите да работите
До коментар #4 от "Досадно":ще се увеличат и почасовите пари.
В България това лято мина тиха пандемия от работници в болнични, да постват в социалните мрежи снимки от морето и Гърция.
07:58 06.10.2025
8 Точно 136лв
Коментиран от #9
07:58 06.10.2025
9 няма друга държава в света
До коментар #8 от "Точно 136лв":в която човек да води семейството си по два пъти в седмицата на ресторант. Всяка седмица.
Коментиран от #16
08:00 06.10.2025
10 Чакай малко
08:05 06.10.2025
11 Автоматично скачат
Един пирон не са произвели, а теглят чудовищни заеми, като в обращение влизат фиатни пари, без покритие.
Коментиран от #17
08:05 06.10.2025
12 Жайме
08:06 06.10.2025
13 мийко
08:06 06.10.2025
14 Не може да увеличавате
Безобразие.
08:08 06.10.2025
15 Гледам
Коментиран от #22
08:10 06.10.2025
16 Какъв ресторант
До коментар #9 от "няма друга държава в света":В малките градове, не сме посещавали ресторант от години. София, не е България. Всички крадци на евро средства, държавни средства и мафия, са в София и там си харчат парите. Около тях намазват още адвокати , брокери, нотариуси и други. От там са и пълни ресторантите в София.
08:13 06.10.2025
17 456
До коментар #11 от "Автоматично скачат":Лошото е, че тези 30 милиарда не се изтеглиха за България, а за Осрайна. Работещите хора са виновни дотолкова ,че все още си мълчат.
Коментиран от #21
08:14 06.10.2025
18 Хи хи хи
Коментиран от #20
08:16 06.10.2025
19 Имаме
08:19 06.10.2025
20 тези 620 евро са счетоводни
До коментар #18 от "Хи хи хи":Кой в България работи за минимална заплата? Само неможачите, от които нищо не става.
08:23 06.10.2025
21 глупости
До коментар #17 от "456":До сега България е дала само 5 милиона парична помощ на Украйна.
08:24 06.10.2025
22 Еврото идва
До коментар #15 от "Гледам":Възраждане си отивате
08:25 06.10.2025
23 прав е бизнеса
08:27 06.10.2025
24 Хохо Бохо
08:27 06.10.2025