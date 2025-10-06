Новини
Ще се увеличи ли със 136 лева минималната работна заплата?

Ще се увеличи ли със 136 лева минималната работна заплата?

6 Октомври, 2025 07:40 944 24

Промяната засяга близо 460 000 души

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предложението на кабинета минималната работна заплата от началото на следващата година да стане 1213 лева или 620 евро и 20 евроцента. Увеличението е със 136 лв.

При предишни обсъждания между социалните партньори синдикатите заявиха, че ще подкрепят предложението, докато работодателите са против.

Промяната засяга близо 460 000 души.

Според синдикатите минималната заплата дори трябва да бъде повишена повече и да достигне до размера за издръжка.

За работодателите методът за изчисление е сгрешен и изпреварва развитието на бизнеса.


  • 1 Ротшилд

    16 3 Отговор
    Каквото е спуснала Световната ни Банка, това ще "решат" на тристранната комисия.

    07:41 06.10.2025

  • 2 Американско посолство

    12 4 Отговор
    Правителството в София не ходи до тоалетната без да ни пита преди това.

    07:42 06.10.2025

  • 3 Георг

    11 3 Отговор
    Гласувате, гласувате... и накрая пак евреин

    07:43 06.10.2025

  • 4 Досадно

    10 1 Отговор
    Когато "синдикатите" спрат да определят минималната работна заплата и се въведе почасово заплащане тогава увеличението може и 360 лв да бъде!

    Коментиран от #7

    07:47 06.10.2025

  • 5 бою мизерника

    18 2 Отговор
    в клуба на богатите трябват много роби

    07:48 06.10.2025

  • 6 УдоМача

    7 0 Отговор
    Какви 136 лв бре??? Това не е подигравка а речникът ми недостига за да го квалифицирам какво е.. Това са две умерени пазарувания на хранителни стоки за няколко дни!

    07:54 06.10.2025

  • 7 а кога се научите да работите

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Досадно":

    ще се увеличат и почасовите пари.

    В България това лято мина тиха пандемия от работници в болнични, да постват в социалните мрежи снимки от морето и Гърция.

    07:58 06.10.2025

  • 8 Точно 136лв

    3 2 Отговор
    Са напълно достатъчни, българина да си "закърпи" бюджета!? Ще има парички за заведения и екскурзии и почивки!!! Празнувай народе!!! 🥳🥳🥳

    Коментиран от #9

    07:58 06.10.2025

  • 9 няма друга държава в света

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Точно 136лв":

    в която човек да води семейството си по два пъти в седмицата на ресторант. Всяка седмица.

    Коментиран от #16

    08:00 06.10.2025

  • 10 Чакай малко

    4 0 Отговор
    Сменил съм много работодатели. Повече са продавали, стоката си и в чужбина, на европейски цени. Печелят, колкото останалите им конкуренти в Германия, а в Германия заплатите са в пъти по-високи. Имаме най-ниските данъци в Европа и въпреки това укриват данъци. Нашите бизнесмени/производители, просто са алчни и не искат да плащат заплати, който не иска, да произвежда в западна Европа. В съседна Гърция и един цент не можеш да скриеш от данъци.

    08:05 06.10.2025

  • 11 Автоматично скачат

    1 1 Отговор
    осигуровките. Хората ще спрат да плащат. Не се търпи, замразете всички бюджетни заплати и пенсии. Замразете всички цени . Престанете да теглите чудовищни заеми за 3 години 30 милиарда лева. Тези пенсии се изплащат от бюджета, а не от осигуровки. БКП, ИТН, ДПСНН, ГЕРБ СДС, фалират Територията.
    Един пирон не са произвели, а теглят чудовищни заеми, като в обращение влизат фиатни пари, без покритие.

    Коментиран от #17

    08:05 06.10.2025

  • 12 Жайме

    1 0 Отговор
    Аз откъде да знам,ще се увеличи ли? Каквото отсъдят депутатите-това ще е.

    08:06 06.10.2025

  • 13 мийко

    3 0 Отговор
    Важното е хотела с водопада да върви. Този крадлив ГЕРБ боклук ще решава дали са много 136 лева или трябва да са по малко??? А милионте за хотела не са за обсъждане от къде са. Слава Богу, всеки глупак дето ги търпи ще ходи гладен.

    08:06 06.10.2025

  • 14 Не може да увеличавате

    1 0 Отговор
    пенсии и заплати чрез теглене на заеми, така фалира Гърция. За да увеличавате пенсии, това означава или още теглене на милиарди заеми, или увеличаване на данъци. Или фалит.
    Безобразие.

    08:08 06.10.2025

  • 15 Гледам

    1 1 Отговор
    голям напредък, няма що ! Добре дошли в "клуба на богатите" !

    Коментиран от #22

    08:10 06.10.2025

  • 16 Какъв ресторант

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "няма друга държава в света":

    В малките градове, не сме посещавали ресторант от години. София, не е България. Всички крадци на евро средства, държавни средства и мафия, са в София и там си харчат парите. Около тях намазват още адвокати , брокери, нотариуси и други. От там са и пълни ресторантите в София.

    08:13 06.10.2025

  • 17 456

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Автоматично скачат":

    Лошото е, че тези 30 милиарда не се изтеглиха за България, а за Осрайна. Работещите хора са виновни дотолкова ,че все още си мълчат.

    Коментиран от #21

    08:14 06.10.2025

  • 18 Хи хи хи

    2 1 Отговор
    Тези 620 € са за седмица нали? Все пак сме в клуба на богатите.

    Коментиран от #20

    08:16 06.10.2025

  • 19 Имаме

    2 0 Отговор
    Имаме най-раздутата администрация в света. На глава от населението , имаме най-много администрация, полиция и депутати , това са само разходи. Всичко става електронно в Европа и няма чакане. В Норвегия на 5.5 милиона население, са 300 човека администрация. Ние имаме 144 хиляди души администрация.

    08:19 06.10.2025

  • 20 тези 620 евро са счетоводни

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Хи хи хи":

    Кой в България работи за минимална заплата? Само неможачите, от които нищо не става.

    08:23 06.10.2025

  • 21 глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "456":

    До сега България е дала само 5 милиона парична помощ на Украйна.

    08:24 06.10.2025

  • 22 Еврото идва

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гледам":

    Възраждане си отивате

    08:25 06.10.2025

  • 23 прав е бизнеса

    0 0 Отговор
    Фирмите не са благотворителни дружества да изпълняват социални функции. Който работник е недоволен, винаги може да си направи фирма и да стане баровец. Пари, жени, коли, замъци...

    08:27 06.10.2025

  • 24 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Не, ама данъците ще се увеличат

    08:27 06.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове