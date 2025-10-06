Новини
Мост се срути в Бургаско

Мост се срути в Бургаско

6 Октомври, 2025 11:41 1 601 24

Този мост вече веднъж е бил ремонтиран при предното наводнение преди две години

Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мост се срути в Бургаско, в близост до Царево, съобщи Диана Русинова от Европейски център за транспортни политики във Facebook.

„Още една трагедия, това е път II-99 малко след село Изгрев. Този мост вече веднъж е бил ремонтиран при предното наводнение преди две години“, пише тя.


  • 1 Трол

    31 0 Отговор
    Спешно трябва да се извикат древните римляни да направят малко мостове.

    11:44 06.10.2025

  • 2 пр0ст гербопитек

    12 7 Отговор
    За всичко е виновна Промяната!

    11:44 06.10.2025

  • 3 Цялата територия е пред срутване

    38 1 Отговор
    35 години живеем от наследството на бай Тошо!
    То само с крадене не става!

    11:45 06.10.2025

  • 4 касичка чекмедже

    32 1 Отговор
    Борисов беше на откриването на моста преди три години

    11:47 06.10.2025

  • 5 Тъй,тъй

    23 1 Отговор
    Точно кмета се похвали,че мостовете издържали и първият вече сдаде багажа.Жалка история,а се очаква още един порой.

    11:49 06.10.2025

  • 6 Ганя Путинофила

    3 15 Отговор
    Руските шпиони влизат в България от Турция! Минават през този мост!
    Онзи горе си знае работата!

    11:49 06.10.2025

  • 7 Не трагедия

    24 1 Отговор
    А корупция е това.

    11:50 06.10.2025

  • 8 Да питам

    28 0 Отговор
    Как мостове на Кольо Фичето стоят,а на новите "майстори" се срутват след две години?

    11:51 06.10.2025

  • 9 Кой

    26 0 Отговор
    е "ремонтирал" моста преди две години и за каква стойност ? Цялото ни общество плаща безумията на корумпирани същества !

    11:54 06.10.2025

  • 10 Отговарям

    22 0 Отговор

    До коментар #8 от "Да питам":

    Това са новите архитекти с новото образУвание!

    11:55 06.10.2025

  • 11 влък

    5 0 Отговор
    Е,те ся си такова таковата!

    11:56 06.10.2025

  • 12 Така се случва

    24 1 Отговор
    Г-жо Атанасова, измислили сте заглавие,в което не фигурира най-важното- че е извършен некачествен ремонт на моста след предишното наводнение! Всеки уважаващ себе си журналист ще извърши по-обстойна проверка на тези обстоятелства/фирма изпълнител, суми и т.н/ и ще ги публикува. Вие не сте направила това, с което Вие лично и Факти.бг като медия олеквате в очите на мнозина. А тази новина трябва да е една от най- важните за деня!

    11:57 06.10.2025

  • 13 Сега са на ход 45 годишните!

    15 0 Отговор

    До коментар #10 от "Отговарям":

    Те израснаха през 90-те, неграмотното чалга поколение!
    Те сега ще строят нова България!

    12:00 06.10.2025

  • 14 Поговорка

    7 0 Отговор
    "Дувар от л. на - - с пи. ня се събаря!"

    12:01 06.10.2025

  • 15 Еми каквото беше

    12 2 Отговор
    направено от соца, държа, държа... и вече се руши! Ще видите и далекопроводите на тока, така ще паднат.. и пътищата до селата, ще последват там затворените училища, затворените медицински центрове, ... Разпада се всичко!
    Демонстрацията не прави нищо за обществото! В тази система всеки работи и гледа само него си. Еми, всичко обществено ще бъде разрушено и няма да го има! Вижте и демографията ни!

    12:10 06.10.2025

  • 16 123456

    12 0 Отговор
    Браво, браво ! И още не е дошла втората вълна ! Грабвайте децата и документите и беж към високото

    12:10 06.10.2025

  • 17 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Корупцията убива.

    12:14 06.10.2025

  • 18 ФЕЙК

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Така се случва":

    Госпожа атанасова не е разследващ журналист! Тя е АВТОР!

    12:20 06.10.2025

  • 19 ШЕФА

    6 0 Отговор
    Гаратирано от ОПГ ГРОБ !

    12:23 06.10.2025

  • 20 Лост

    3 0 Отговор
    И сега няма кой да измъкне парчето от моста.Днес и утре като вали ,там ще стане голямо натрупване на вода и в сряда тази част от моста може да стигне и до покрайнините на Царево.

    12:26 06.10.2025

  • 21 Гост

    5 1 Отговор
    А моста на Кольо Фичето стой .

    12:35 06.10.2025

  • 23 Глупости на търкалета

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    А бе ей ти тотално си изтрещял!

    12:55 06.10.2025

  • 24 другарю

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Гост":

    недей така бе.Не ти ли е жал за българския език бе?Научи го.

    13:03 06.10.2025

