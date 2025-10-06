Опит за лобистки промени зад гърба на кмета Васил Терзиев

Националната асоциация за външна реклама алармира, че Столичният общински съвет се опитва да направи лобистки промени във външната реклама на София зад гърба на кмета на столицата Васил Терзиев. В тази връзка организацията изпрати писмо до кмета на София Васил Терзиев, до председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и до арх. Богдана Панайотова, главен архитект на Столична община.

С писмото асоциацията изразява своето крайно възмущение от провеждането на изменения в нормативната база, регулираща бизнеса с външна реклама, обявени на единния електронен портал на Столична община, без обществен и професионален дебат, както са правени предходните промени в Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (НПОРИМДЕРДТСО). Самото наименование на горецитираната наредба предполага наличието на две страни, чиито обект е нормативната регулация - Столична община от една страна, и бизнесът, в качеството му на собственик и изпълнител на дейности с преместваемите обекти и рекламните елементи, от друга страна.

Ето какво още пишат в писмото:

До момента, при всички предприемани изменения на НПОРИМДЕРДТСО през последните 20 години, Столична община е уважавала браншовите организации, представляващи бизнеса с преместваеми обекти и оператори на външна реклама.

Бихме искали, също така, да отбележим, че Асоциацията ни е дългогодишен партньор на Столична община по редица проекти с обществена значимост, като предоставя услугите на своите членове при нужда от информационно пространство, от специализирано и естетично ограждане на строителните площадки при строежа на Софийското метро, от коледна украса за Столицата, в информиране на населението относно мерките при бедствия и аварии, при всякакви нужди от кампанийно информационно известяване на населението относно обществено полезни социални дейности и активности, предприети от Столична община.

Ето защо, недоумението ни за провеждането на акт за Изменение и допълнение на нормативната база, регулативната основа на бизнеса ни, без да бъдем информирани, е меко казано „огромно“! Впечатлението е, че ОЧЕВАДНО се обслужват интересите само на една компания-оператор на реклама в столицата, която е монополист от десетки години насам и стопанисва над 100% от рекламата на спирките, 70% от общинските билборди и 50% от мегабордите на крак, които грозно са надвиснали над представителните булеварди на нашата Столица!

Неясен остава въпросът защо след като години наред Столична община не успява да се справи с най-очевидните примери за визуален хаос в Столицата – незаконни рекламни елементи в партерната зона, появили се дигитални елементи по основните булеварди, незаконно брандиране на витрини, графити върху сгради – паметници на културата и т.н., тихомълком се изготвя Доклад за изменение на НПОРИМДЕРДТСО, който безпрекословно ще доведе до заличаване на определени рекламни оператори, които противно на изредените примери, спазват стриктно НПОРИМДЕРДТСО и са с доказан принос в естетизиране на градската среда.

НАВР настоява срокът на Обществените консултации по приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, публикуван на единния електронен портал на обществените консултации на Столична община, да бъде удължен и да се проведат реални обществени обсъжадния! Да бъде сформирана работна група, в рамките на която да бъдат обсъдени подготвяните промени, а те да бъдат прецизирани и обективни за всички оператори на външна реклама. НАВР от своя страна, прилага своите конкретни аргументирани предложения и остава на разположение за всякаква форма на взаимни срещи и консултации.

Даваме само няколко примера за това от къде идва визуалното замърсяване по бул. "България" и "Цариградско шосе", които добре онагледява, че същото не е в следствие на покривните значи и калканните стени с реклама:

Уважаеми Дами и Господа, този начинът на действие, сам по себе си създава не малки съмнения относно непредумишлеността на мотивите, които го пораждат. След прочита на така публикувания Доклад СОА25-ВК66-6877/13.08.2025, съмненията ни за наличие на лобистка практика още повече се засилиха. Имам предвид следните предложения за промяна:

1. Чл. 16. Премахва се изцяло рекламния формат – „светещ покривен знак“, като остава само възможността за покривна реклама върху бизнес сгради и жилищни сгради, в които рекламиращата се компания извършва своята дейност. Аргументът е: „Забраната ще намали съществено рисковете за причиняване на вреди върху сградите и минувачите, в случаите на некачесвено проектиране и изпълнение на конструкцията, както и в зачестилите природни събития с висока интензивност (бурен вятър, мълнии и др). Тя ще намали рисковете за безопасността на дижението по пътищата и ще намали светлинното замърсяване………“.

Коментар:

Мотивите са твърде неубедителни! Защо клетките на мобилните оператори не създават риск за конструкцията на сградите и обитателите?

До момента няма регистриран инцидент с падане на покривна рекламна конструкция или част от нея, която да е застрашила живота на обитател или минувач. Всички покривни знаци се поставят след изготвяне на технически поректи, които се одобряват на Експертен съвет по устройство на територията. Относно изпълнението им органът, издал Разрешение за поставяне, има пълното право да приложи контрол спрямо своите правомомщия във всеки един момент.

По отношение на светлинното замърсяване – през 2019г. НАВР предостави Научна разработка на тема: Правила и стандарти за осветеност на светлинната реклама в гр. София“, изготвена от „Технически университет – София – Технологии“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ във връзка с приемането на регулативни мерки за осветеността на покривните рекламни елементи. Целта на разработката беше да установи ясни стандарти за осветеност на покривните знаци, така че да не причиняват какъвто и да било дискомфорт на обитателите на сградата и съседните на нея сгради. В тази връзка до момента няма един регистриран сигнал/жалба срещу светлинното излъчване на който и да било покривен знак.

Този рекламен формат е един от най-разпространените и имиджови рекламни формати, който се използва само от утвърдени компании и само на изключително централни и комуникативни локации.

Може да се каже, че съвременния облик на всички световни столици се свърза именно с наличието на този рекламен формат, ето и няколко примера:

2. Чл. 16б. Рекламата върху калкани и фасади без прозирци се ограничават до 60м². Основният аргумент е: „Това се прави, за да бъде съхранен цялостния архитектурен облик на сградите“

Коментар:

Намаляването в площта на рекламния елемент, който се експонира върху дадена фасада има противоположен ефект, а именно създава своебразно „петно“, което беше коментирано многократно на проведени срещи с представителите на Направление „Архитектура и градоустройство“.

Калканните стени и тези без прозорци са добър пример за европейски практики на реклама, която е естетически вписана в градската среда! Архитектурно неиздържано е тя да бъде ограничена в 60м², когато стената е с площ, примерно, 200м². За рекламните елементи върху калканни стени се изогтвят индивидуални проекти, които винаги кореспондират с архитектурните дадености на сградите, като след това се одобряват на Експертния съвет по устройство на територията от архитекти, инженери и специалисти по „публични пространства“. Унифицирането на рекламните елементи до 60м² за всички сгради е абсурдно.

3. Чл. 17а. Премахват се всички мегаформати върху калкани на сгради от I-ва, II-ра, III-та, IV-та и VII-ма зона с аргумента: „Право на СО е да формулира изисквания към градската среда, с които да ограничи използването на преместваеми обекти и на рекламни елементи в определени типове поземлени имоти или върху определени типове сгради“!?

Коментар:

Нужно е някой да разтълкува как Столична община определя в кои имоти и върху кои сгради да ограничи поставянето на рекламните елементи. Така заложените промени всъщност премахват изцяло рекламния формат „мегаборд върху калкани на сгради“ от всички останали зони без периферията, а именно V-та зона - мярка, която не кореспондира по никакъв начин с предприетата политика на Столича община по намаляване на визуалния шум. Защо?

Години наред НАВР сигнализира специализираната администрация на общината относно причините за визуалния шум. В поредица писма (Писмо № СОА20-НД62-168/14.02.2020г) с приложени примери сме доказвали къде са най-високите нива на визуално замърсяване от рекламно-информационни елементи, а именно, в партерното ниво на жилищните централни сгради. Там, където присъстват регламентирани и нерегламентирани фирмени табели, стикери, лепени обяви, афиши, графити и т.н. Компаниите, членове на НАВР не веднъж са участвали безвъзмездно с възстановителни дейности по фасадите на централните сгради след грубите посегателства по тях от страна на графитърите. Въпросът за използването на калканните стени на сградите и тези, които са чисти фасади без прозорци, е обсъждан вече със специализираните дирекции на Столична община, именно по причина на необходимостта от естетизиране на градската среда. За последните 20 години компаниите-оператори на рекламния формат „мегаборд върху сгради“ възстановиха фасадите на голям брой централни сгради, особено в идеалния център на гр. София, II-ра зона! Сгради, които имат вече и своя утвърден художествен облик, съгласно приетата Наредба за градска среда на Столична община, Приложение № 7! Обърнете внимание, че именно в Приложение 7 са показани позициите, пердвидени за поставяне на рекламни елементи. Възприетата политика относно рекламирането в централната градска част беше продиктувана вселдствие на добрите практики между бизнеса и Етажните собствености на сградите в последните десетилетия. Прилагам Писмо за подкрепа № СОА18-ГР94-2125/20.04.2018г. от 16 централни Етажни собствености, които декларират, че поддържането на сградите им се осъществява единствено през прихода от рекламна дейност! Този факт е неоспорим и може да бъде проверен във всеки един момент, в случая го онагледяваме с приложени снимки в презентационна форма!

Ето и няколко произволни примера от централната част на европейски столици и градове за изпозването на свободни фасади за реклама:

В тази връзка считаме, че подготвяните промени в НПОРИМДЕРДТСО атакуват директно компаниите, опериращи с този рекламен канал и ще доведе категорично до техния фалит, освобождаване на персонал и етажни собствености без приход!

Отворен остава въпросът защо се заличава този рекламен канал без предварителен диалог с неговите оператори, в чия полза е това?!

4. Интересен е фактът, че се премахва ограничаването на Чл. 27, който забранява поставяне на обект или елемент с неприключено административно производство за нарушение на разпоредбие по тази наредба. Това насочва вниманието към определени фирми в бранша, които биха искали да „разчистят пътя си“ и да се реабилитират въпреки системните си нарушения на НПОРИМДЕРДТСО. Явен лобистки ход!

5. Чл. 33. „Разрешението за поставяне е едно за всички обекти и елементи в обхвата на спирката на масовия градски транспорт….“.

Този текст предполага, че с Разрешението за поставяне на спирките ще бъдат легитимирани и рекламните елементи, което автоматично изключва възможността за отделен конкурс за разполагане и поддържане на нови рекламни дигитални елементи. Липсата на конкурсен принцип при разпределянето на най-апетитния рекламен формат „спирките“ е в полза на основният им оператор в момента!

6. Отпадат всички членове, касаещи издаването на Удостоверение за въвеждане в експлоатация, което по принцип беше спорно още от предходните изменения в Наредбата, но решителността, с която се улеснява получаването на разрешителни документи в този рекламен формат е изцяло в полза на фирмата, която има монополен дял в него.

Изводи:

Изменението на НПОРИМДЕРДТСО се извършва НЕПРОЗРАЧНО и без РЕАЛНИ предварителено обявени обществени обсъждания, без предварителни срещи и коментари на предстоящите за изменение текстове. Това, само по себе си, е достатъчно компрометиращ факт относно прозрачността на предприетите промени в Наредбата.

Предприетото Изменение на НПОРИМДЕРДТСО се прави без ясен анализ за последващите ефекти върху пазара на външна реклама и обобщен анализ на иконоческите и социалните последствия върху множество етажни собствености и техните сгради.

Няма ясно обосновано становище какво налага промяната именно на тези предложени текстове, а не на други, които са коментирани като спорни на предходни процедури по изменение на наредбата.

Предложените промени в Чл.16 и Чл.17 целят премахването на двата най-естетичсески издържани и ненатрапчиви рекламни канала – „покривна реклама“ и „реклама върху калкани на сгради“, което ще доведе до фалити на определени компании. Респективно търсенето на пазара ще се насочи към останалите рекламни формати, от което ще се облагодетелства конкретна фирма - монополист в тях! Налице е предспоставка за нелолялна конкуренция и дисбаланс на пазара на външна реклама и превръщането на Столична община в бизнес регулатор!

Неясен остава въпросът защо след като години наред Столична община не успява да се справи с най-очевидните примери за визуален хаос в Столицата – незаконни рекламни елементи в партерната зона, появили се дигитални елементи по основните булеварди, незаконно брандиране на витрини, графити върху сгради – паметници на културата и т.н., тихомълком се изготвя Доклад за изменение на НПОРИМДЕРДТСО, който безпрекусловно ще доведе до заличаване на определени рекламни оператори, които противно на изредените примери, спазват стриктно НПОРИМДЕРДТСО и са с доказан принос в естетизиране на градската среда.

След всичко изложено дотук, НАВР настоява срокът на Обществените консултации по приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, публикуван на единния електронен портал на обществените консултации на Столична община, да бъде удължен и да се проведат реални обществени обсъжадния! Да бъде сформирана работна група, в рамките на която да бъдат обсъдени подготвяните промени, а те да бъдат прецизирани и обективни за всички оператори на външна реклама. НАВР от своя страна, прилага своите конкретни аргументирани предложения и остава на разположение за всякаква форма на взаимни срещи и консултации.

С уважение,

ТИХОМИР МЛАДЕНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАВР