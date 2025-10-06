Новини
Слави Василев: Пропадането, на което ставаме свидетели, показва, че властта трепери

6 Октомври, 2025 19:17 1 357 37

Цветанка Андреева припомни, че всеки ден дължим над един милион по договора за „Боташ“. Според нея сме резервирали капацитет, за който нямаме източници на газ. „Това е абсолютна управленска немощ и ще тежи на политическите амбиции на Радев".

Слави Василев: Пропадането, на което ставаме свидетели, показва, че властта трепери - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Наблюдаваме сблъсък на много гледни точки, а процесите се задълбочават. Личи си, че София никога не е управлявана толкова зле. Това заяви политическият анализатор Цветанка Андреева в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитирана от novini.bg.

В държавата сюжетите се разплитат. Пропадането, на което ставаме свидетели, показва, че властта трепери, каза политическият анализатор Слави Василев.

Има много центрове, които искат да радикализират властта, един такъв е президентството, поясни тя.

Всичко започна 2020 г., когато наблюдавахме една компроматна битка. Същото се случва сега. Ако искаш да привлечеш едни американски инвеститори, това не е скандал, а нещо много важно за енергетиката. Няма как да предлагаш схеми на инвеститор. Ние се нуждаем спешно от диверсификация на руския газ, поясни Андреева. По думите ѝ Борисов е провел среща като лидер на партията мандатоносител, който е много популярен политик.

Василев определи тази визита като предателство.

Стратегически инвеститор по отношение на енергетиката. Тази диверсификация от руския газ трябва да мине през Америка, подчерта тя.

Андреева припомни, че всеки ден дължим над един милион по договора за „Боташ“. Според нея сме резервирали капацитет, за който нямаме източници на газ. „Това е абсолютна управленска немощ и ще тежи на политическите амбиции на Радев. Той беше ползвател на кризата. Цялата тази политическа радикализация идва от президентството. Засега има стабилно парламентарно мнозинство“, каза Андреева.

Предстои период, който е много важен за България. Трупа се напрежение. Управляващите няма да имат комфорт, прогнозира Цветанка Андреева.

Радев е единственият шанс да излезем от поредиците от кризи, смята Василев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бойчи яшаров

    9 1 Отговор
    по богат съм от България но тя все пак ще ме надживее

    19:23 06.10.2025

  • 2 Електра

    13 18 Отговор
    Пудела на другаря Боташ се прави на морален, но нито дума как баща му е чича му заграбиха завод Мраз на пъпа на София...

    Коментиран от #7

    19:23 06.10.2025

  • 3 Потресаващо!

    26 8 Отговор
    А в днешното интервю на Бареков с простата и крадлива герберска Тиква, се вижда гигантската корупция в основата на която е Борисов.

    Коментиран от #18

    19:24 06.10.2025

  • 4 Хипотетично

    17 5 Отговор
    💲София никога не е управлявана толкова зле💲
    Ремонт на ремонта се оказва по-малкото зло за радевия пиар..

    19:26 06.10.2025

  • 5 Тони

    22 3 Отговор
    Боко призна, че "промотирал" "Турски поток" и говорил за санкциите на Горанов пред Тръмп-младши

    19:26 06.10.2025

  • 6 Еделвайс

    18 4 Отговор
    Имаме ли един ден независим съд в България, всичко ще си дойде на мястото. Но за да имаме независим съд, доста боклук трябва да се изрине оттам.

    19:27 06.10.2025

  • 7 сенки от миналото

    11 4 Отговор

    До коментар #2 от "Електра":

    Заграбиха и го фалираха, подобно на Булгартабак.

    Коментиран от #30

    19:28 06.10.2025

  • 8 БЕЗ МАЙТАП

    12 3 Отговор
    В буквален и в преносен смисъл много боклук се събра в тази държава.А бе факти спестете ни на нас простосмъртните поне да не им виждаме самодоволните физиономии.

    19:29 06.10.2025

  • 9 жалка мисирка е

    18 2 Отговор
    На Цветанка много и е хубаво името .Лети от цвят на цвят където има пари !

    19:29 06.10.2025

  • 10 Абсурдистан

    4 9 Отговор
    Този стриктно спазва опорните точки на Мордор.

    19:30 06.10.2025

  • 11 Mушморок

    4 8 Отговор
    Е може като дойде на власт пРезидента да се сети за мен че и аз да отлепя от дъното

    19:30 06.10.2025

  • 12 Град Симитли

    11 6 Отговор
    ".... Ние се нуждаем спешно от диверсификация на руския газ, поясни Андреева. По думите ѝ Борисов е провел среща като лидер на партията мандатоносител, който е много популярен политик...."
    .... каза Андреева и облиза мръсни джуки, още вонящи на банкянски ХХХ...

    19:31 06.10.2025

  • 13 Ироничен

    4 1 Отговор
    Тези коментатори малко книги са чели. Като се започне с треперенето, винаги се стига до "Въздухът трепери" на Иван Вазов, в неговите "Чичовци". Такива са и нашите коментатори.

    Коментиран от #17

    19:31 06.10.2025

  • 14 Спецназ

    9 4 Отговор
    Рязането на главите на ламята трЕбва, Баце де

    се почне по реда: ГЕРБ, Ново Начало, ПП-ДБ!

    Това като 1- ви етап и после поред БСП, ИТН и

    3 Етап - РЕСТАРТИРАНЕ НА ДЪРЖАВАТА!

    Коментиран от #25, #27, #31, #32, #34

    19:31 06.10.2025

  • 15 Тази патка Цветанка

    14 4 Отговор
    как е успяла да изчисли колко се дължи на Боташ, а не може да каже къде са 100 милиарда от управлението на ГЕРБ и особенно колко има в чекмеджетата и шкафовете на Бойко Тиквеников ? МИЛИАРДИ ГИ НЯМАЫ МИЛИАРДИ ЗА БЪЛГАРИНЪТ ОТКРАДНАТИ ОТ ГЕРБ СЕГА БОТАШ ТА БОТАШ А ДАНОЮЗАБРАВИМ ЗА МИЛИАРДИТЕ НА ТИКВЕНИКА ОТ БАНКЯ ЗА ГАБРОВСКИЯ КРАДЕЦ Т.ДОНЧЕВ ЗА ПАРТИЗАНСКАТА ВНУЧКА ОДРАЛА КОЖАТА НА БЪЛГАРИНЪТ ПАК С МИЛИАРДИ - Л ПАВЛОВА ЗА МИЛИАРДИТЕ ОТКРАДНАТИ ОТ "МАГНИТСКИ" А МЕНТАТА КОЛКО ОТКРАДНА А ОНИЯ ЧАЛГАРИ КОЛКО ПЪТИ ТРЯБВА ДА ИЗЛЪЖАТ СУВЕРЕНЪТ ДОКАТО ЛАПАТ ОТ МИЛИАРДИТЕ НА ЕВРОПА и т.н.......без революция и с многознаещи мишки ще си останем голтаци....

    19:33 06.10.2025

  • 16 мунчо в затвора!

    6 9 Отговор
    мунчовият помияр Слави е много жалък.

    19:37 06.10.2025

  • 17 Мунчо

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ироничен":

    Каза Иванчо Ioтaтa и отиде да белi арпаджiк в конака
    Пiл пiтiе Нiкiта Пiнтiята

    19:37 06.10.2025

  • 18 мунчо в затвора!

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Потресаващо!":

    Днес Тиквата препарира смешния Дудук.

    19:38 06.10.2025

  • 19 коко

    9 1 Отговор
    Защо ни правят на глупаци,сега пак купуваме руска газ но през гръцки и турски прекупвачи. Не мога да разбера как Гърция може да купува руска гази да печели а за България не може,нали сме заедно в НАТО и ЕС? Не мога да разбера по чие нареждане е сключен договор с "Боташ"- на Митрофанова или на фон дер Лаен или е рожба на местен празноглавец?

    19:39 06.10.2025

  • 20 седцф

    7 2 Отговор
    5,4 милиарда лева даде лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя на американците, за да не го включат и него в списъка Магнитски. Откупи се с парите на българите. Сега излиза статия в Америка как е искал да подарява активи на държавата за да махнат Магнитски от другите разбойници дето ги намагнитиха. Ощети България с 5,4 милиарда лева тоя глупак, а самолетите още ги няма. Сега го показаха цял Свят да чете какъв е глупак тоя ГЕРБ разбойник, а Цветка платения боклук за Боташ се тевожи. За 5,4 милиарда тревожите ли се бре ГЕРБ маймуни??? Трявожите ли се че тоя бандит продава активите на България сякаш са на баща му??? Защо сте на свобода??? За да лъжете в негова полза пак ви плаща с откраднати от българите пари. Срама нямате ли??? Слава Богу и в Америка ви разбраха какви сте глупаци, а това не е хич хубаво за вас. Тука ви минават номерата, ама от там ви приключиха. И това не е всичко. Слава на Господ Иисус Христос лъжата и лъжците са без бъдеще.

    19:43 06.10.2025

  • 21 Радев: Крим е Руски

    9 6 Отговор
    Този Василев е лизач на Радев! Националният предател Радев трябва да бъде осъден! И не само за Боташ!

    19:44 06.10.2025

  • 22 Доктор Радев

    5 3 Отговор
    Драги Слави ,имаш голям език но като чукна главата ти кънти. Ти работиш ли нещо друго освен да ближеш?

    19:48 06.10.2025

  • 23 Казуар

    0 3 Отговор
    Цецке, твоят Бойко построи газопровод на Путин през България,а Радев сключи договор с Боташ за да се внася руски газ през Турция. Така, че и двамата са от един дол дренки.

    19:49 06.10.2025

  • 24 Емигрант

    3 3 Отговор
    Прости българи ей и срам нямат ? Боташ е само една "мъгла" зад която стоят над сто милиарда народна пара разпределена "старателно" и математически от една нищо и никаква Тиква ? Как може бе "български патриотчета" да не можете да разберете къде са ви парите, като сте толкова глупави, наемете някой зулус от Африка да ви контролира и ръководи, това племе поне доказа, че има разум чрез успехи в икономиката си !

    19:54 06.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Славиту Василев,

    3 0 Отговор
    както и баща му олигархът, са от близкия кръг на Радев.

    Славиту да анализира политиката означава Славиту да хвали Радев!
    Той просто друго не прави.
    Така че , да слушаш Славиту е все едно да слушаш ПиАр-а на Радев!

    20:03 06.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Фори

    2 0 Отговор
    Бащата на Слави приватизира и наряза завода за хладилници Мраз! Сега Слави е милионер а 1500 работни места ги няма!

    20:11 06.10.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Пепси

    2 2 Отговор
    Този младеж никога не е в час.

    20:15 06.10.2025

  • 34 Моряка

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Спецназ":

    Е,добре,но има ли организация или само лозуги.Обявена ли е обществена поръчка.Търгът явен ли ще бъде или таен.Съобразено ли е,че това трябва да се реализира хуманно,,технологично.Потърсен ли е челния опит,на такива водещи демокрации,като братските САЩ,приятелските Китай и Саудитска Арабия?А голямото Д ще разреши ли?

    20:17 06.10.2025

  • 35 Майора

    2 0 Отговор
    Слави татков , стига си защитавал рразединителя Радев и опитите му дс създаде нова партия! Дори и да имс такава надсли щевлзе в НС! От бивши военни политици не става! Народът е казал”Рибата се вмирисва от главата”!

    20:19 06.10.2025

  • 36 Факт

    0 0 Отговор
    От какъв зор лидерът предлага държавна собственост? Кога е обсъждано? Какви са причините? То е ясно, ако се спазват санкциите, резервираните терминали работят. Ако не се спазват - не работят, но се получава по-евтин газ. Тангу за кукуриго. България няма печеливш ход. По-добре тогава да не се поддава на натиск.

    20:25 06.10.2025

  • 37 Новак

    0 0 Отговор
    Медиите от 150 години насам не информират, а формират мнение. ("Изгубени илюзии" на О. Дьо Балзак). Сега вече никой не мисли, а гълта/"снася" информация като мисирка топли л...на.

    20:27 06.10.2025

