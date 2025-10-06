Слави Василев: Пропадането, на което ставаме свидетели, показва, че властта трепери

Наблюдаваме сблъсък на много гледни точки, а процесите се задълбочават. Личи си, че София никога не е управлявана толкова зле. Това заяви политическият анализатор Цветанка Андреева в предаването „Още от деня“ по БНТ, цитирана от novini.bg.

В държавата сюжетите се разплитат. Пропадането, на което ставаме свидетели, показва, че властта трепери, каза политическият анализатор Слави Василев.

Има много центрове, които искат да радикализират властта, един такъв е президентството, поясни тя.

Всичко започна 2020 г., когато наблюдавахме една компроматна битка. Същото се случва сега. Ако искаш да привлечеш едни американски инвеститори, това не е скандал, а нещо много важно за енергетиката. Няма как да предлагаш схеми на инвеститор. Ние се нуждаем спешно от диверсификация на руския газ, поясни Андреева. По думите ѝ Борисов е провел среща като лидер на партията мандатоносител, който е много популярен политик.

Василев определи тази визита като предателство.

Стратегически инвеститор по отношение на енергетиката. Тази диверсификация от руския газ трябва да мине през Америка, подчерта тя.

Андреева припомни, че всеки ден дължим над един милион по договора за „Боташ“. Според нея сме резервирали капацитет, за който нямаме източници на газ. „Това е абсолютна управленска немощ и ще тежи на политическите амбиции на Радев. Той беше ползвател на кризата. Цялата тази политическа радикализация идва от президентството. Засега има стабилно парламентарно мнозинство“, каза Андреева.

Предстои период, който е много важен за България. Трупа се напрежение. Управляващите няма да имат комфорт, прогнозира Цветанка Андреева.

Радев е единственият шанс да излезем от поредиците от кризи, смята Василев.