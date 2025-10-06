В София: Парче бетон падна върху кола с 2-годишно дете в нея (СНИМКИ)

Парче бетон от мост на бул. "Цариградско шосе" в София е паднало върху автомобил, движещ се по бул. "Брюксел". За инцидента съобщава близък на потърпевшите във фейсбук, цитиран от Bulgaria ON AIRr.

"Мои приятели са пътували по бул. "Брюксел" към СОП и под моста на "Цариградско" пада парче бетон от конструкцията върху колата им. Виждат се щетите по автомобила", гласи постът на Виктор Георгиев в групата "Катастрофи в София".

"В колата е имало и 2-годишно дете, което е било силно изплашено", допълва той.

"Хайде сега да го затворят", гласи коментар в социалната мрежа.

"Ремонтираха" го преди няколко години. В момента се руши активно и почти всички замазки са надигнати", написа друг мъж.

Снимка: Viktor Georgiev/Facebook

