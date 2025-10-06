Новини
В София: Парче бетон падна върху кола с 2-годишно дете в нея (СНИМКИ)

6 Октомври, 2025 22:26 1 335 20

  • софия-
  • парче бетон-
  • падане-
  • кола-
  • 2-годишно дете

"Мои приятели са пътували по бул. "Брюксел" към СОП и под моста на "Цариградско" пада парче бетон от конструкцията върху колата им. Виждат се щетите по автомобила", гласи постът на Виктор Георгиев в групата "Катастрофи в София".

В София: Парче бетон падна върху кола с 2-годишно дете в нея (СНИМКИ) - 1
Снимка: Viktor Georgiev/Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парче бетон от мост на бул. "Цариградско шосе" в София е паднало върху автомобил, движещ се по бул. "Брюксел". За инцидента съобщава близък на потърпевшите във фейсбук, цитиран от Bulgaria ON AIRr.

"Мои приятели са пътували по бул. "Брюксел" към СОП и под моста на "Цариградско" пада парче бетон от конструкцията върху колата им. Виждат се щетите по автомобила", гласи постът на Виктор Георгиев в групата "Катастрофи в София".

"В колата е имало и 2-годишно дете, което е било силно изплашено", допълва той.

"Хайде сега да го затворят", гласи коментар в социалната мрежа.

"Ремонтираха" го преди няколко години. В момента се руши активно и почти всички замазки са надигнати", написа друг мъж.

Снимка: Viktor Georgiev/Facebook

Снимка: Viktor Georgiev/Facebook


  • 1 Боруна Лом

    17 0 Отговор
    МАЙ БЕШЕ ,,РЕМОНТИРАНИ,, ПРЕДИ ОКОЛО ДЕСЕТ ГОДИНИ!ПЪТУВАХ ОТ ЛОМ КЪМ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ И ИМАШЕ СТРОИТЕЛИ!МАЙ САМО Е БОЯДИСАН?

    22:35 06.10.2025

  • 2 бгполитик

    18 1 Отговор
    крадулчене крадулчене крадулчене!!!

    22:35 06.10.2025

  • 3 Майсторията

    25 1 Отговор
    на учтельницата безродна и алчна и на пипалата ѝ от свои фирми ! Възнаградена да бъде депутат за грабежите от покровителя и доволно участвал в тях банкянски мошеник

    22:37 06.10.2025

  • 4 тепърва почва падането

    25 0 Отговор
    всичко сътворено от нерезите ще се саморазглоби

    22:37 06.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Парче по

    20 0 Отговор
    парче и целия мост ! Парите в джоба , жертвите в гроба . Ни очи , ни срама !

    22:39 06.10.2025

  • 8 връщай

    6 5 Отговор

    До коментар #5 от "Софиянец":

    парите

    Коментиран от #12

    22:40 06.10.2025

  • 9 1488

    5 4 Отговор
    шопски културни особености

    22:40 06.10.2025

  • 10 Джо

    15 0 Отговор
    Всичко се разпада от кражбите на тия в парламента!

    22:42 06.10.2025

  • 11 Боко праните гащи

    15 0 Отговор
    Как да напълня чекмежетата с кражба

    22:44 06.10.2025

  • 12 НЯМА...

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "връщай":

    ...такъв случай,в нашто БГ...!

    22:50 06.10.2025

  • 13 Никой

    5 0 Отговор
    ГЕРБ са отговорни, но както и да е - живи и здрави.

    Защо ще слагат замазка на мост - прави се нещо друго - както и да е.

    22:50 06.10.2025

  • 14 мнение

    0 7 Отговор
    Терзиев е по вреден от

    ГЕРБ

    22:52 06.10.2025

  • 15 ИМПЕРИАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Не разбрах, парче бетон или циментова замазка е паднала, защото на снимката не се вижда липсващ бетон??

    22:52 06.10.2025

  • 16 Край

    5 1 Отговор
    Кмета да види входа на тунела пред НДК. Пълен разпад арматурата му стърчи навън цялата.

    22:55 06.10.2025

  • 17 някой

    6 0 Отговор
    От парчето се вижда , че съоръжението е системно подлагано на разрушителното действие на водата . Естествено някой не си е свършил работата .

    22:57 06.10.2025

  • 18 Виновен е бай Тошо

    0 0 Отговор
    щото не ги е направил тия мостове от титан.

    23:05 06.10.2025

  • 19 Луд

    0 0 Отговор
    Това е недопустимо.Ако някои осъзнае колко е страшно всичко това ще се изсели от шоплука.

    23:07 06.10.2025

  • 20 Професор

    2 0 Отговор
    Откакто ГЕРБ не е на власт всичко се руши. Комунистите съсипаха страната.

    23:18 06.10.2025

