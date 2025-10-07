Двама мъже са с изгаряния и в тежко състояние след пожар в трафопост в Плевен

Двама мъже пострадаха при пожар в трафопост в дворно място на фирма в Плевен, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 6 октомври на булевард „Георги Кочев“. Огънят е предизвикан при извършвани манипулации от пострадалите върху оборудване на разпределителната уредба 20 kV.

Унищожени са 50 ел.проводници, ел. оборудване на резпределителната уредба и са опушени стени 100 кв. метра.

Ранени са 72-годишен и 68-годишен. Те са транспортирани до УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ в София - с изгаряния и са настанени в реанимация.

Разпитани са трима свидетели - служители. За случая е уведомена прокуратурата и се води разследване.