Драгомир Иванов, СОС: Ако тези разходи за лихви бъдат включени, то парното в София ще поскъпне с 40%

Няма да има драстично поскъпване на парното тази зима. Ако има корекция на цената на топлоподаването от 1 януари, тя ще е символична, защото хората не могат да си го позволят. Де факто "Топлофикация“ се управлява така, че да дава една социална услуга, не е на чисто пазарен принцип. Това каза в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“ независимият общински съветник в СОС Драгомир Иванов.
По-думите му "Топлофикация“ ще продължи да затъва. Ще имаме не толкова скъпа услуга за зимата, но няма да има постоянна услуга, "защото мрежата е в окаяно състояние, генериращите мощности също, и ще имаме дни, в които ще сме на студено,“ категоричен е той.
"Държавата има ресурса – и финансовия, и регулаторния, и по договорите с БЕХ, и по договора с "Булгаргаз“ да се предоговарят и тази лихва да бъде поне основният лихвен процент, без допълнителни пунктове, защото ако тези разходи за лихви бъдат включени, то парното в София ще поскъпне с 40%“. Държавата има финансовия ресурс да оздравят дружеството, напомни още Иванов и даде пример с финансирания от години по всякакви начини ТЕЦ "Марица Изток 2“. "Така че те биха могли да понесат и финансовата тежест на "Топлофикация“.“
Вторият вариант е предложеният преди години от Асен Василев счетоводен трик, при който в крайна сметка да се отпише дълга на дружеството, за да има по-сериозен интерес за концесия, който вариант обаче отпада с падането на правителството на ПП-ДБ. И третият вариант според експерта е концесия, за която има два варианта: дългосрочна и по време на концесионния срок да се чистят задълженията през концесионна такса, другият е дружеството да е на чисто и тогава да се върви в тази посока.
"Т.е. има няколко варианта, готови сме за всеки един от тях да разговаряме. Има експертиза и в Общински съвет донякъде, плюс Столична община. Но ангажимента е на държавата и тя трябва да си влезе във функциите. Не може държавата да е пасивна за едно дружество, което е декапитализирано и не може да работи и да си изпълнява лицензията“.
1 Винету
Коментиран от #2
13:08 07.10.2025
2 Олд ЧикиенХенд
До коментар #1 от "Винету":Трак мъ Покахонтас
13:09 07.10.2025
3 Анонимен
Коментиран от #8, #11
13:17 07.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Да беее знаем
13:29 07.10.2025
6 Румбата
13:29 07.10.2025
7 Ненаситен тецаджия
Коментиран от #19
13:31 07.10.2025
8 Ненаситен тецаджия
До коментар #3 от "Анонимен":Първо плащаме авансите. После заплатите. После първи бонус, втори, трети..... и след това ревем за субсидии от държавата.
13:33 07.10.2025
9 9689
Коментиран от #14
13:34 07.10.2025
10 Айде
13:47 07.10.2025
11 Ами не
До коментар #3 от "Анонимен":По всякакъв начин, загубите на топлофикацията трябва да се платят лично от всички, които я управляваха от 35 години! Включително и всички, които бяха и сега са членове на СОС! Алчни некадърници!
Коментиран от #16
13:51 07.10.2025
12 Коки
Същото е положението с боклука. Ами решавайте си проблемите.
Коментиран от #20
13:52 07.10.2025
13 Край
13:56 07.10.2025
14 Ненаситен тецаджия
До коментар #9 от "9689":- Ако спрем кражбите, тецът ще е по 20 лв на месец с кранчетата на макс.
13:58 07.10.2025
15 Ал Бънди
Коментиран от #18
14:00 07.10.2025
16 Ненаситен тецаджия
До коментар #11 от "Ами не":- Свикнали сме само да взимаме, не плащаме. Даже топлата вода, която се пилее при ремонт на тръба, ви я разпределяме на вас в сметките ви.
14:01 07.10.2025
17 Тези
14:02 07.10.2025
18 Европчанин
До коментар #15 от "Ал Бънди":На всекиму според потребностите, от всекиму според възможностите.
Иначе, строим демокрация и не щем комунизъм.
14:02 07.10.2025
19 Софиянци са ограбвани
До коментар #7 от "Ненаситен тецаджия":От счетоводителите на топлофикация.
14:04 07.10.2025
20 Един
До коментар #12 от "Коки":И защо мразиш София.Е такова ТРОСТО племе сме.
14:04 07.10.2025
21 Е тогава
14:15 07.10.2025
22 Само гледай !
14:21 07.10.2025
23 Дзъ
14:30 07.10.2025
24 Стига бе
14:33 07.10.2025
25 Еми махнете
14:37 07.10.2025