Новини
България »
Драгомир Иванов, СОС: Ако тези разходи за лихви бъдат включени, то парното в София ще поскъпне с 40%

Драгомир Иванов, СОС: Ако тези разходи за лихви бъдат включени, то парното в София ще поскъпне с 40%

7 Октомври, 2025 13:06 1 054 25

  • драгомир иванов-
  • сос-
  • парно-
  • топлофикация

Т.е. има няколко варианта, готови сме за всеки един от тях да разговаряме

Драгомир Иванов, СОС: Ако тези разходи за лихви бъдат включени, то парното в София ще поскъпне с 40% - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма да има драстично поскъпване на парното тази зима. Ако има корекция на цената на топлоподаването от 1 януари, тя ще е символична, защото хората не могат да си го позволят. Де факто "Топлофикация“ се управлява така, че да дава една социална услуга, не е на чисто пазарен принцип. Това каза в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“ независимият общински съветник в СОС Драгомир Иванов.

По-думите му "Топлофикация“ ще продължи да затъва. Ще имаме не толкова скъпа услуга за зимата, но няма да има постоянна услуга, "защото мрежата е в окаяно състояние, генериращите мощности също, и ще имаме дни, в които ще сме на студено,“ категоричен е той.

"Държавата има ресурса – и финансовия, и регулаторния, и по договорите с БЕХ, и по договора с "Булгаргаз“ да се предоговарят и тази лихва да бъде поне основният лихвен процент, без допълнителни пунктове, защото ако тези разходи за лихви бъдат включени, то парното в София ще поскъпне с 40%“. Държавата има финансовия ресурс да оздравят дружеството, напомни още Иванов и даде пример с финансирания от години по всякакви начини ТЕЦ "Марица Изток 2“. "Така че те биха могли да понесат и финансовата тежест на "Топлофикация“.“

Вторият вариант е предложеният преди години от Асен Василев счетоводен трик, при който в крайна сметка да се отпише дълга на дружеството, за да има по-сериозен интерес за концесия, който вариант обаче отпада с падането на правителството на ПП-ДБ. И третият вариант според експерта е концесия, за която има два варианта: дългосрочна и по време на концесионния срок да се чистят задълженията през концесионна такса, другият е дружеството да е на чисто и тогава да се върви в тази посока.

"Т.е. има няколко варианта, готови сме за всеки един от тях да разговаряме. Има експертиза и в Общински съвет донякъде, плюс Столична община. Но ангажимента е на държавата и тя трябва да си влезе във функциите. Не може държавата да е пасивна за едно дружество, което е декапитализирано и не може да работи и да си изпълнява лицензията“.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винету

    11 1 Отговор
    Важно е порното да не поскъпне.

    Коментиран от #2

    13:08 07.10.2025

  • 2 Олд ЧикиенХенд

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Винету":

    Трак мъ Покахонтас

    13:09 07.10.2025

  • 3 Анонимен

    24 1 Отговор
    "счетоводен трик" - т.е. измама, кражба и прочие. По един или друг начин, топлофикация трябва да си плати сметката от собствените си приходи, стига вече кражби.

    Коментиран от #8, #11

    13:17 07.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да беее знаем

    14 0 Отговор
    Увеличението на цената все е символично .....ама верно "символично" ...

    13:29 07.10.2025

  • 6 Румбата

    12 1 Отговор
    По добре го закриваите....

    13:29 07.10.2025

  • 7 Ненаситен тецаджия

    12 1 Отговор
    Още малко ще искате и да останем само с по един бонус на месец.

    Коментиран от #19

    13:31 07.10.2025

  • 8 Ненаситен тецаджия

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Първо плащаме авансите. После заплатите. После първи бонус, втори, трети..... и след това ревем за субсидии от държавата.

    13:33 07.10.2025

  • 9 9689

    17 5 Отговор
    Тарикати софиянци искате цяла България да плаща.Икономиката е пазарна.....Гласувате за мутри,не ревете.Спрете кражбите на Топлофикация и вече каквато е цената.......

    Коментиран от #14

    13:34 07.10.2025

  • 10 Айде

    11 1 Отговор
    Страх ги е да не паднат от власт идиотите, иначе щяха да вдигнат цените на парното поне три пъти! Нищо друго не знаят и не могат!

    13:47 07.10.2025

  • 11 Ами не

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    По всякакъв начин, загубите на топлофикацията трябва да се платят лично от всички, които я управляваха от 35 години! Включително и всички, които бяха и сега са членове на СОС! Алчни некадърници!

    Коментиран от #16

    13:51 07.10.2025

  • 12 Коки

    12 2 Отговор
    Нали в София са най- високите заплати, нали София била моторът на Държавата, всички искали в София, ами сега да плащат, а не само да занимават със себе си цялата държава.
    Същото е положението с боклука. Ами решавайте си проблемите.

    Коментиран от #20

    13:52 07.10.2025

  • 13 Край

    4 2 Отговор
    Искат баба Гина с ДДС дето плаща върху хляба и олиото и млякото да плати на софиянци отоплението. Така разбират пазарната икономика тарикатите.

    13:56 07.10.2025

  • 14 Ненаситен тецаджия

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "9689":

    - Ако спрем кражбите, тецът ще е по 20 лв на месец с кранчетата на макс.

    13:58 07.10.2025

  • 15 Ал Бънди

    3 2 Отговор
    Е цяла България ли да плаща за парното на софиянци и за некадърното управление на тази топлофикация вече над 20 години. Всяка година от държавния бюджет се наливат по около 2-милиарда за да не фалира и да прави нови последващи загуби. Нека Герб , Славунеца и Бсп-то да кажат кои свои хора сложиха в борда на директорите на това дружество и какви заплати и бонуси вземат партийните търтеи.

    Коментиран от #18

    14:00 07.10.2025

  • 16 Ненаситен тецаджия

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ами не":

    - Свикнали сме само да взимаме, не плащаме. Даже топлата вода, която се пилее при ремонт на тръба, ви я разпределяме на вас в сметките ви.

    14:01 07.10.2025

  • 17 Тези

    4 0 Отговор
    Първо да спрат да написват и крадат.

    14:02 07.10.2025

  • 18 Европчанин

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ал Бънди":

    На всекиму според потребностите, от всекиму според възможностите.
    Иначе, строим демокрация и не щем комунизъм.

    14:02 07.10.2025

  • 19 Софиянци са ограбвани

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ненаситен тецаджия":

    От счетоводителите на топлофикация.

    14:04 07.10.2025

  • 20 Един

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Коки":

    И защо мразиш София.Е такова ТРОСТО племе сме.

    14:04 07.10.2025

  • 21 Е тогава

    1 0 Отговор
    Вече ще ядете бой

    14:15 07.10.2025

  • 22 Само гледай !

    1 1 Отговор
    И как при социализма не се изпадаше в такива трагични ситуации ? Сега да видим как ще се измъкнат евроатлантиците от 35 годишния си провал . Сигурно ще дадат Топлофикация на господарите ? На американска или турска концесия ?

    14:21 07.10.2025

  • 23 Дзъ

    1 0 Отговор
    Хайде държавата да кихне милиардния дълг на Топлофикация за да захлеби Булгаргаз и да отпочва на чисто. Е верно след 2-3 години пак ще затъне но ми писна кражбите да са за сметка на потребителите

    14:30 07.10.2025

  • 24 Стига бе

    1 1 Отговор
    Иде видов ден златния евро-атлантически газ ще трябва да се плаща и то с лихвите. А след нова година губим 530 млн долара от транзита на Газпром по Балкански поток, както обеща чучолито премиер на господарите във Вашингтон.

    14:33 07.10.2025

  • 25 Еми махнете

    1 0 Отговор
    всички фирми прикачени към топлофикация и готово даже ще може и да ни го намалите че да го ползваме.

    14:37 07.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове