Драгомир Иванов, СОС: Ако тези разходи за лихви бъдат включени, то парното в София ще поскъпне с 40%

Няма да има драстично поскъпване на парното тази зима. Ако има корекция на цената на топлоподаването от 1 януари, тя ще е символична, защото хората не могат да си го позволят. Де факто "Топлофикация“ се управлява така, че да дава една социална услуга, не е на чисто пазарен принцип. Това каза в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“ независимият общински съветник в СОС Драгомир Иванов.

По-думите му "Топлофикация“ ще продължи да затъва. Ще имаме не толкова скъпа услуга за зимата, но няма да има постоянна услуга, "защото мрежата е в окаяно състояние, генериращите мощности също, и ще имаме дни, в които ще сме на студено,“ категоричен е той.

"Държавата има ресурса – и финансовия, и регулаторния, и по договорите с БЕХ, и по договора с "Булгаргаз“ да се предоговарят и тази лихва да бъде поне основният лихвен процент, без допълнителни пунктове, защото ако тези разходи за лихви бъдат включени, то парното в София ще поскъпне с 40%“. Държавата има финансовия ресурс да оздравят дружеството, напомни още Иванов и даде пример с финансирания от години по всякакви начини ТЕЦ "Марица Изток 2“. "Така че те биха могли да понесат и финансовата тежест на "Топлофикация“.“

Вторият вариант е предложеният преди години от Асен Василев счетоводен трик, при който в крайна сметка да се отпише дълга на дружеството, за да има по-сериозен интерес за концесия, който вариант обаче отпада с падането на правителството на ПП-ДБ. И третият вариант според експерта е концесия, за която има два варианта: дългосрочна и по време на концесионния срок да се чистят задълженията през концесионна такса, другият е дружеството да е на чисто и тогава да се върви в тази посока.

"Т.е. има няколко варианта, готови сме за всеки един от тях да разговаряме. Има експертиза и в Общински съвет донякъде, плюс Столична община. Но ангажимента е на държавата и тя трябва да си влезе във функциите. Не може държавата да е пасивна за едно дружество, което е декапитализирано и не може да работи и да си изпълнява лицензията“.