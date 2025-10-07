Новини
България »
Какво да правим при наводнение?

Какво да правим при наводнение?

7 Октомври, 2025 14:37 332 4

  • наводнение-
  • потоп-
  • дъжд-
  • порой-
  • природно бедствие-
  • препоръки

Подгответе си предварително и поддържайте "раница за бедствия" с най-важните за оцеляване материали и средства, поставена на удобно, познато на семейството място

Какво да правим при наводнение? - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С оглед на обилните валежи, които предизвикаха редица наводнения през последните дни регионалната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Царево представи официални правила за действие при наводнение и реална опасност от заливане.

Как да действаме при реална опасност от наводнение?

-При възникване на опасност за /или наводнение, незабавно позвънете на тел. 112.

-Съобщете: вашето име; отчетливо и ясно кажете какъв е проблемът (наводнение, залети площи и др.), има ли пострадали или застрашени хора.

-Посочете адреса (град, населено място, квартал, улица, №, близка пряка) и не затваряйте телефона преди оператора.

-При липса на телефон, предупредете в общината или в кметството на най-близкото населено място и на намиращи се в близост хора.

-Уведомете вашите близки, съседи и колеги за опасността.

Когато сте в дома си

-Изключете газта и електричеството.

-Поставете на възможно най-високото място, всички по-ценни предмети, вещи, хербициди и химикали.

-Вземете "Раницата за бедствия". Задължително вземате личните си документи, ценни вещи, пари (кредитни, дебитни карти), нотариални актове, застрахователни полици и други документи за собственост;

-Напуснете по най-бързия начин дома си.

-При невъзможност за напускане на сградата, се преместете на най-горните етажи или покрива.

-За положението си съобщете на тел. 112 или известете близките си за своето местонахождение. При пристигане на спасителните екипи поддържайте връзка с тях.

-При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени.

-Следете съобщенията по радиото, телевизията, местни радиовъзли и изпълнявайте конкретните указания, съобразно създадената ситуация. Спазвайте указанията и реда установен от органите на изпълнителната и местна власт и спасителните екипи.

Когато сте навън

-Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или в дере, незабавно се отдалечете и се придвижете към най-близкото възвишение.

-Не заставайте под/над мостове, подлези, надлези и други обекти, от които високата вода може да ви отнесе.

-Не правете опити за пресичане пресичайте бързо течащи и залети площи, освен ако сте сигурни, че водата е до коленете ви.

-Пресичайте само при спокойна вода. Не пресичайте бързо течащи и залети площи без да сте подсигурени с помощно въже за преминаване и осигурително въже за тялото.

-Не пийте вода от наводнени водоизточници.

Когато сте в автомобил

-При пътуване с МПС е препоръчително да спрете на възможното най-високото и безопасно място и изчакате спадането на нивото на водата.

-Не спирайте на/под мостове и надлези, в подлези и други потенциално опасни от заливане с вода обекти и съоръжения.

-Не преминавайте през бързо течащи и залети площи освен ако не сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата Ви.

За да ограничите ризка от наводнения

-В незащитените заливни зони на реките не устройвайте жилищни и селскостопански сгради и други постройки.

-Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките, това намалява проводимостта на речното корито.

-Не разрушавайте/не пробивайте дигите на реките с цел водовземане за напояване или друга дейност.

-Ако живеете близо до река и забележите, че коритото и пространствата под мостовете не са почистени от отпадъци, строителни материали, дървета и други, ако има постройки в заливните зони, сигнализирайте в общината, кметството или в областната администрация.

Какво трябва да знаем?

-Осведомете се за риска от наводнения за населеното място, в което живеете или работите. Потърсете информация от общината или кметството за районите, които е възможно да бъдат залети. Информирайте се за най-близкото безопасно място, най-късия и безопасен маршрут, по които трябва да се евакуирате.

-Ако вашето жилище, селскостопанска сграда или друг имот се намират в непосредствена близост до река и попадат в заливната ѝ зона, следете прогнозата за времето или нивото и, особено в периоди на обилни валежи или интензивно снеготопене.

-Предварително планирайте действия на семейството Ви при наводнение. Уточнете място за среща на членовете на семейството Ви, при роднини или приятели извън района на наводнението и уточнете начина за комуникация по между си.

-Проиграйте евакуацията със семейството от дома Ви и с колегите от работното си място. Участвайте в организираните тренировки в населеното място или по месторабота.

-Поддържайте винаги зареден мобилния си телефон.

-Подгответе си предварително и поддържайте "раница за бедствия" с най-важните за оцеляване материали и средства, поставена на удобно, познато на семейството място.

При опасност от наводнение ще бъдете известени, чрез изградените системи за ранно предупреждение и оповестяване, други определени сигнали за населеното място или средствата за масово осведомяване.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    Как какво, чакайте СМС от БГ АЛЕРТА, или от Ванга, все едно и също.

    14:43 07.10.2025

  • 2 Хммм

    1 0 Отговор
    Забелязвам,че само ново строителство е под вода.
    Що ли?
    Не ми отговаряйте!

    14:43 07.10.2025

  • 3 Никой

    0 0 Отговор
    Подгответе си раниците ако видите НЛО ,

    14:46 07.10.2025

  • 4 Курций Руф

    0 0 Отговор
    ,,За да ограничите ризка от наводнения"
    ----
    Ех,тази българска граматика...! Толкова е трудна за някои...

    14:46 07.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове