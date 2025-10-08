Полиция влезе в Община Несебър

Полиция влезе в сградата на Община Несебър днес.
Малко преди 15:00 ч. трима служители на МВР влязоха в сградата на Общината.
Пред входа има засилено полицейско присъствие, предава БНТ.
По неофициална информация е започнала документна проверка, свързана с изнесените до момента противоречиви данни за строителството в Елените.
15:28 08.10.2025
15:30 08.10.2025
15:30 08.10.2025
15:31 08.10.2025
До коментар #1 от "Град Симитли":Закъсняха, каквото трябваше вече е изнесено. Сега ще го играят хамали, ако може да намажат още нещо.
15:31 08.10.2025
15:33 08.10.2025
15:33 08.10.2025
15:36 08.10.2025