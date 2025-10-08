Полиция влезе в Община Несебър

Полиция влезе в сградата на Община Несебър днес.

Малко преди 15:00 ч. трима служители на МВР влязоха в сградата на Общината.

Пред входа има засилено полицейско присъствие, предава БНТ.

По неофициална информация е започнала документна проверка, свързана с изнесените до момента противоречиви данни за строителството в Елените.