Д-р Брънзалов: Здравната вноска трябва да се увеличи на 10%

Д-р Брънзалов: Здравната вноска трябва да се увеличи на 10%

8 Октомври, 2025 19:09

Парите за здраве в България са недостатъчни. Населението е застаряващо и това е свързано с по-голяма грижа. В същото време технологиите се развиват, има нови молекули, но те изискват по-големи разходи

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парите за здраве в България са недостатъчни. Населението е застаряващо и това е свързано с по-голяма грижа. В същото време технологиите се развиват, има нови молекули, но те изискват по-големи разходи. Това заяви председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов в предаването „Лице в лице” по БТВ.

Факт е, че парите, които отделя България за здравеопазване са недостатъчни. Ние сме на последно място в ЕС по процент от БВП, който държавата отделя за здравеопазване. Ние сме с най-ниската здравна вноска – 8%. Колко да бъде ще покаже битието. Ако искаме да няма доплащане в лечебните заведения до каквато стойност са стигнали тези средства, това ще ни бъде процентът от здравната осигуровка. Цената, на която се закупува услугата не е реалната, уточни шефът на БЛС.

БЛС винаги се е произнасял за адекватен превантивен контрол в нашата дейност. Дори сега с нашите колеги даваме конкретни предложения. Ако се стигне до заключението, че това са нуждите на българския народ, това което системата харчи за здравеопазване, държавата е длъжна да осигури, подчерта д-р Брънзалов.

Единият от вариантите за адекватно осигуряване на системата, е здравната вноска да стане поне 10%. Второто нещо е превантивен контрол – да не се допуска никаква база за нарушения в системата. От лекарите се изисква да сме достъпни, да се дава качество и да сме евтини, но трите неща няма как да станат. Лекари са готови да предоставят здравни услуги на световно ниво тук в България, поясни той.

„Ние сме едни от най-големите данъкоплатци. Ние лекарите и нашите сътрудници допринасяме с 1,2 млрд. към държавния бюджет от корпоративни данъци и осигурителни вноски. Искаме да имаме модерно здравеопазване, да прилагаме най-новите лечебни практики и лекарства, но да го правим безплатно”, каза още д-р Брънзалов.

Той коментира, че младите лекари протестират пред грешното министерство и ги посъветва да се преместят пред Министерство на финансите.


България
Оценка 1.2 от 21 гласа.
  • 1 си дзън

    73 2 Отговор
    Д-р Брънзалов: Здравната вноска трябва да се увеличи на 10% - не бе на 30% трябва
    да има за заплати на лекарите не по 50 000 на месец, а по 150 000

    19:12 08.10.2025

  • 2 Спецназ

    50 2 Отговор
    Разбирай заплатите на професорите на клиниките
    заплатата да им се вдигне с 10% до 70 хил. ма месец!

    За Пена чистачката дето всеки ден може да
    се обоцка на игла от заразен- 1500 лева.

    САМО ТАКА, Баце!

    19:12 08.10.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    47 4 Отговор
    А не е ли време болниците да бъдат освободени от задължението да приемат НЕОСИГУРЕНИТЕ лица‼️

    Коментиран от #9

    19:12 08.10.2025

  • 4 честен ционист

    22 0 Отговор
    Няма да стигнат само за черните чували.

    19:12 08.10.2025

  • 5 варненски пенсионер

    39 2 Отговор
    не да се увеличава, а всички да я плащат и то в пълен размер ! и държавни служители , и тези от сивия и черния сектор !

    19:13 08.10.2025

  • 6 Мнение

    53 0 Отговор
    За какво да се увеличава здравната вноска която нищо не получаваме в замяна. Всичко плащаме. Аз викам да се намалят бонусите на горните етажи.

    19:13 08.10.2025

  • 7 Тотална безхаберност

    28 0 Отговор
    Смо собствениците на малки фирми и счетоводителите знаят колко процента е здравната осигуровка. Останалите само протестират за каквото им подскажеш.

    19:14 08.10.2025

  • 8 Ддд

    43 3 Отговор
    А защо здравнонеосигурени мммааангаали се лекуват безплатно,а?

    Коментиран от #10, #14

    19:14 08.10.2025

  • 9 И ти ли експерт?

    20 4 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ако не си осигурен в болницата си плащаш всичко по ценоразпис.

    Коментиран от #21

    19:15 08.10.2025

  • 10 Ти познаваш ли някой такъв?

    17 6 Отговор

    До коментар #8 от "Ддд":

    Който се лекува безплатно?

    Коментиран от #29, #58

    19:16 08.10.2025

  • 11 нннн

    40 0 Отговор
    Вярно ли някои директори на болници вземат по 50 - 100 хиляди лева заплата? И че цената на някое лекарство може да варира 10 ПЪТИ?

    19:16 08.10.2025

  • 12 Сатана Z

    31 0 Отговор
    Населението в България освен,че е застаряващо ,то е преобладаващо циганско.Българските данъкоплатци трябва да плащат лечението на паразитите от циганската махала ,което е било винаги.Полижаите безделници защо не плащат здравни вноски ,но ползват първокласно лечение в специализирани здравни заведения?
    10% го няма никъде

    19:17 08.10.2025

  • 13 Офанзивен дефанзиф

    31 1 Отговор
    То работещите и без това плащаме всичко в тая държава. Накрая отиваме в спешното и трябва да чакаме групите зелени човечета да минат, щото са най-шумни. Да не говорим, че си плащаме за всичко, за което се сетиш - дори храната в болниците не става за ядене. И за какво тогава да се увеличат вноските? 8 милиарда не ви ли стигат за заплати и бонуси, та искате още?

    19:17 08.10.2025

  • 14 Амиии

    14 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ддд":

    Защото са ммммангали.

    19:19 08.10.2025

  • 15 Първо

    24 0 Отговор
    е нужна ревизия на касата и на всички цицали от нея и чрез нея , за частните клиники като си помисля - това са престъпления за милиарди !

    19:20 08.10.2025

  • 16 „Ние сме едни от най-големите

    22 2 Отговор
    „Ние сме едни от най-големите данъкоплатци. Ние лекарите и нашите сътрудници допринасяме с 1,2 млрд. към държавния бюджет от корпоративни данъци и осигурителни вноски. -------- Ами нали вие сте бюджетници и прахосвате здравните вноски на насвлението?

    Коментиран от #25

    19:21 08.10.2025

  • 17 бгполитик

    10 0 Отговор
    направо на 100%!!!

    19:22 08.10.2025

  • 18 Пожелание от сърце

    28 1 Отговор
    Проклетник и мерзавец си брънзалов. Дано да отидеш по дяволите по-бързо !

    19:22 08.10.2025

  • 19 Опааа

    23 1 Отговор
    Тоя веднага в Белене и минимум 10г.каторга!

    19:23 08.10.2025

  • 20 безпартиен

    22 1 Отговор
    Реално внасят данъци и осигуровки в бюджета 1.2 млн.работещи в ЧАСТНИЯ СЕКТОР! Останалите до 6.4 млн. само ползват бюджета! Това са 2.4 млн.пенсионери, около 650 хил.малолетни и непълнолетни,около 750 хил.чакащи заплати от държавния и общинския бюджети, около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц..г@ни! Решението е да се премине към здравни застраховки.Който си плаща,ще получава обслужване!И за коректността ще следи този който плаща- застрахователят!Няма да има надписани здравни пътеки ,плащания на ръка! Лицето което плаща може да прехвърля плащането на услугите и за други ако поиска!Така ще е справедливо за всички!Сега някои плащат,а други не но ползват!

    Коментиран от #24

    19:23 08.10.2025

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    18 0 Отговор

    До коментар #9 от "И ти ли експерт?":

    БЕЗ НИК ОВ-ЦА, ти па кога си видяла М.АН ГА.Л да плаща в болница‼️

    Коментиран от #30

    19:25 08.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Сомо ! Когато !

    10 2 Отговор
    Сомо ! Когато !

    Лекарите си изучат Занаята !

    И от Знахари !

    Станат Истински Лекари !

    Тоя По ! М ! Я ! р !

    Го Скрийте !

    19:26 08.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Изглежда нищо не разбираш

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "„Ние сме едни от най-големите":

    Болниците са търговски дружества, фирми. В малките градове едноличен собственик е Общината. Ако постъпиш като здравноосигурен те лекуват по здравната пътека. Тя има определена цена. Тази цена се заплаща на болницата от НЗОК. Оттам болницата отделя за твоето лечение, за заплати, режийни, консумативи, ново оборудване и каквото се сетиш. Само университетските болници и Медицинска Академия донякъде са на държавна издръжка.

    19:27 08.10.2025

  • 26 Ивелин Михайлов

    29 0 Отговор
    А що не намалите краденето с 10% ?!

    19:27 08.10.2025

  • 27 Край

    18 0 Отговор
    Съгласен. Не 10% -а 30 % да я направим. Ама и аз да имам болница да си бозая от здравната каса. Само Доц Мангъров ще ви оправи вас. Никакво в финансиране от ЗК за частни болници и работата ще се оправи. Щото тия лекуват акне пъпки навяхвания и кашлица и като водат дебелия пращат в Пирогов и ВМА …

    19:28 08.10.2025

  • 28 стига ме Мрънкалов

    17 0 Отговор
    всяка седмица мрънкаш за
    Здравната вноска трябва да се увеличи на 10%
    народеца нема парици
    кажи за чекмеджарите
    да отворят чекмеджетата и да ви плащат

    19:29 08.10.2025

  • 29 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ти познаваш ли някой такъв?":

    НЯМАШ НЕ САМО НИК, НЯМАШ СИ ПРЕДСТАВА КОЛКО СА МНОГО ❗
    По закон линейната е длъжна да се отзове на сигнал, без значение дали лицето в здравно осигурено.
    По закон, всеки докаран с линейка пациент, болницата е ДЛЪЖНА да го приема за лечение,
    БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ ЗДРАВНИЯ МУ СТАТУС‼️

    Коментиран от #33

    19:30 08.10.2025

  • 30 БЕЗ НИК ОВ-ЦА

    7 5 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Кой съм аз, че да гледам кога циганите плащат? Има си каса, счетоводител - там се извършват плащанията. Виждал съм осигурени цигани да си доплащат заедно с мен. Ти да не мислиш, че всичките цигани нямат пари?

    Коментиран от #34

    19:31 08.10.2025

  • 31 Д-р Менгеле

    12 0 Отговор
    Пари , , , пари , , пари. Давайте още пари.

    19:31 08.10.2025

  • 32 Пациент

    13 0 Отговор
    Как па се не наядохте,бе?!?

    19:34 08.10.2025

  • 33 БЕЗ НИК ОВ-ЦА

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Спешната и неотложна медицинска помощ не са част от болниците. Това е съвсем друга организация с друг бюджет и задачи. Както в целия свят, междувпрочем. Във Франция помпиерите (пожарникарите) са също и парамедици. Викаш линейка, идва пожарникар. Преценява намясто състоянието ти и ако се наложи те кара в болницата.

    Коментиран от #39

    19:34 08.10.2025

  • 34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #30 от "БЕЗ НИК ОВ-ЦА":

    Ами като НЕ гледаш и не знаеш-
    не пиши глупавите си НЕИСТИНИ ‼️
    Точно заради такива касата не плаща и болниците трупат дългове‼️

    19:35 08.10.2025

  • 35 Хайде бе

    7 0 Отговор
    Щото 10 млрд на година и още толкова за доплащане не стигат ли? Да се лекуваме в тия коптори из провинцията които приличат на филм от ужасите

    19:36 08.10.2025

  • 36 ха ха

    8 1 Отговор
    и 2% ви е много а те искат 10

    19:37 08.10.2025

  • 37 Асен

    12 0 Отговор
    А защо не ни обясни този лумпен как Израелците се справят с здравна вноска 37 лева месечно о обърнати в лева а тука даже и 100 да я направят пак няма да стига на крадливото лекарско племе.

    19:37 08.10.2025

  • 38 Само

    4 0 Отговор
    Само да попитам защо е процент, въобще? Тези с високите заплати повече боледуват или получават по-добри (безплатни) грижи?

    19:39 08.10.2025

  • 39 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "БЕЗ НИК ОВ-ЦА":

    Ти природно КУ-ХА ли си или ходи на допълнителен КУРс❗
    Това са две различни неща❗
    Спешната помощ и линейките са отделно перо от болниците,
    НО БОЛНИЦАТА НЕ МОЖЕ ДА ВЪРНЕ ДОКАРАН С ЛИНЕЙКА НЕОСИГУРЕН ПАЦИЕНТ❗
    А здравната каса НЯМА ДА ЗАПЛАТИ на болницата неговото лечение❗
    Ако и сега не вдянеш, сори. Няма да си губя повече времето с теб ‼️

    19:39 08.10.2025

  • 40 Чочо

    12 0 Отговор
    Плащаш, плащаш и пак е недостатъчно.
    Ами да спрем да плащаме ... и без това мрем като мухи.

    19:40 08.10.2025

  • 41 Ухаааа

    13 0 Отговор
    Е как ще стигат бе докторче? Няма българин, който да не знае, че доктор без як джип няма. Няма българин който да не знае, че е лекуван, а нищо не сте му направили. Няма българин, който да не е изкупил поне една аптека, а да не е видял и една инжекция. Гледам Ви министъра дето бълва глупости, как здравеопазването се крепи на пенсионери с яхти, а не на младите лекари. Не се наядохте и напихте.

    19:42 08.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Мирски

    8 0 Отговор
    Този алчен толуп,не мога да го гледам,камо ли
    да ходя да ме лекува.Той между другото дали работи
    колкото младите доктори,колеги,които днес оплю и
    удари шпатула на министър Силви.

    19:44 08.10.2025

  • 44 Виж му физиото

    5 0 Отговор
    Телосложението и си помисли що прави. Нагъл не много умен и не мислещ що ще каже народа. А тук се вижда що пишат. Да прочете и да се замисли ако въобще може да го прави. А такива като него полиптички министри ПАРЛАМАТА 90%са такива. Въобще не им пука що мисли народа за тях.

    19:48 08.10.2025

  • 45 тома

    7 0 Отговор
    Този дебелия колкото пъти се появи все плаче за здравната вноска че е малко.Не се наяде този шопар

    19:48 08.10.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Какъв Е Този ?

    4 0 Отговор
    Какъв Е Този ?

    По ! С ! ер ! к ! о !

    19:56 08.10.2025

  • 48 Само фамилията

    0 0 Отговор
    Като чуеш и извода си правиш. БРЪНЗАЛОВ ЩО Е ТО?!?. Измишльотина.

    19:57 08.10.2025

  • 49 Краснов

    5 0 Отговор
    На този толуп сега да му оправим сметката,
    която се опита да направи при Ризова.
    Бюджета на здравеопазването бил 9 млрд. лева за
    6.5 милиона население и да направим сметка на
    глава от населението колко трябват да го лекуват.
    Представете си ....само 1384.61 лв.Докторче,ама те се
    подиграват с вашия всеотдаен труд.Докторче,в кой свят
    живееш вече,търгаш алчен.

    19:57 08.10.2025

  • 50 Да бе,

    5 0 Отговор
    Хем от вноските ни да взимате повече по клинични пътеки, хем и нас да ни спите в повече. Колкото и да ви се дадат ще продължавате да смучете. Колко ти е месечната заплата? 20-30-40000, и кви са ти имотите. Кат на другите шефове по болниците. Наглеци.

    20:01 08.10.2025

  • 51 Оскубана кокошка

    6 0 Отговор
    10 за докторята,10 за данък на държавата,10 за пенсия,10 за пътуване до работа и накрая за бачкатора остава един гол.Недай Боже да се разболееш,без пара в джоба няма и да те погледнат.

    20:03 08.10.2025

  • 52 САМО РАЗТРЕЛЛЛ-ПИНОЧЕТ

    3 0 Отговор
    ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ СТИГА ТОЛКОВА ГАВРА СРЕЩУ НАРОДА

    20:03 08.10.2025

  • 53 хаха

    7 0 Отговор
    Д-р Брънзалов да не говори за повече пари да се плащат от хората, а да вземе да види защо по повечето пътеки НЗОК не плаща, но по някои, дето се държат от разни близки до властта, плаща огромни суми и лечения наред. Пример е инвазивната кардиология със заплатите стотици хиляди и милиони и масово хора да се пращат за стентове, дето не са им нужни. Ама там са хиляди. В същото време за другите болести болниците губят, че им плащат жълти стотинки и не се покриват разходите.

    20:09 08.10.2025

  • 54 дядото

    4 0 Отговор
    нито сте подготвени,нито достъпни.само ставате все по-алчни.апелирай да се пренесе практиката напр.от германия или друга подобна страна.вие само искате,а нищо не давате,а знаем колко ни дерете отделно в клиниките си.спрете се сами иначе идва момент когато хората ще ви спрат.

    20:09 08.10.2025

  • 55 Доктор "Ох Боли"

    1 0 Отговор
    Д-р Брънзалов си мисли, че черепа му е много здрав - корав и затова няма нито един косъм по него.
    Ако увеличи на народа с разболелите от ковид здравна пропаганда черепи, но със здрави красиви растящи коси по главите, да плаща вноска със увеличение 10%, целия народен космърлак ще покрие черепа му! И на доктора черепа ще оздравее!

    20:09 08.10.2025

  • 56 Град Симитли

    5 0 Отговор
    Тоя тулуп
    колчем се появи в ефир,
    все пари иска!
    Как пък веднъж не каза "Горните болни"!?

    20:11 08.10.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 отговор

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ти познаваш ли някой такъв?":

    Ман га ли те се лекуват безплатно.

    20:24 08.10.2025

  • 59 Докога смяташ

    1 0 Отговор
    Че може да ни дереш кожата?
    Публикувай какви имоти имаш ти и семейството ти!
    Не се наядохте!
    Борисов, кво ще кажеш бе?
    Пеевски, а ти? Нали само за хората милееш?

    20:25 08.10.2025

  • 60 така, така

    2 0 Отговор
    Тия минават границите!
    Колкото пъти отид ана лекар - все плащам или доплащам нещо, а бюджета на здравната каса е 8 милиарда. Колкото повече им се увеличава бюджета, толкова повече искат!
    Ми да престанат да си раздават по 50 000 -100 000 месечни възнаграждения и изведнъж, ще се окаже, че имат пари.

    20:27 08.10.2025

