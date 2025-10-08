Д-р Брънзалов: Здравната вноска трябва да се увеличи на 10%

Парите за здраве в България са недостатъчни. Населението е застаряващо и това е свързано с по-голяма грижа. В същото време технологиите се развиват, има нови молекули, но те изискват по-големи разходи. Това заяви председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов в предаването „Лице в лице” по БТВ.

Факт е, че парите, които отделя България за здравеопазване са недостатъчни. Ние сме на последно място в ЕС по процент от БВП, който държавата отделя за здравеопазване. Ние сме с най-ниската здравна вноска – 8%. Колко да бъде ще покаже битието. Ако искаме да няма доплащане в лечебните заведения до каквато стойност са стигнали тези средства, това ще ни бъде процентът от здравната осигуровка. Цената, на която се закупува услугата не е реалната, уточни шефът на БЛС.

БЛС винаги се е произнасял за адекватен превантивен контрол в нашата дейност. Дори сега с нашите колеги даваме конкретни предложения. Ако се стигне до заключението, че това са нуждите на българския народ, това което системата харчи за здравеопазване, държавата е длъжна да осигури, подчерта д-р Брънзалов.

Единият от вариантите за адекватно осигуряване на системата, е здравната вноска да стане поне 10%. Второто нещо е превантивен контрол – да не се допуска никаква база за нарушения в системата. От лекарите се изисква да сме достъпни, да се дава качество и да сме евтини, но трите неща няма как да станат. Лекари са готови да предоставят здравни услуги на световно ниво тук в България, поясни той.

„Ние сме едни от най-големите данъкоплатци. Ние лекарите и нашите сътрудници допринасяме с 1,2 млрд. към държавния бюджет от корпоративни данъци и осигурителни вноски. Искаме да имаме модерно здравеопазване, да прилагаме най-новите лечебни практики и лекарства, но да го правим безплатно”, каза още д-р Брънзалов.

Той коментира, че младите лекари протестират пред грешното министерство и ги посъветва да се преместят пред Министерство на финансите.