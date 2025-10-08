Д-р Брънзалов: Здравната вноска трябва да се увеличи на 10%

Парите за здраве в България са недостатъчни. Населението е застаряващо и това е свързано с по-голяма грижа. В същото време технологиите се развиват, има нови молекули, но те изискват по-големи разходи. Това заяви председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов в предаването „Лице в лице” по БТВ.
Факт е, че парите, които отделя България за здравеопазване са недостатъчни. Ние сме на последно място в ЕС по процент от БВП, който държавата отделя за здравеопазване. Ние сме с най-ниската здравна вноска – 8%. Колко да бъде ще покаже битието. Ако искаме да няма доплащане в лечебните заведения до каквато стойност са стигнали тези средства, това ще ни бъде процентът от здравната осигуровка. Цената, на която се закупува услугата не е реалната, уточни шефът на БЛС.
БЛС винаги се е произнасял за адекватен превантивен контрол в нашата дейност. Дори сега с нашите колеги даваме конкретни предложения. Ако се стигне до заключението, че това са нуждите на българския народ, това което системата харчи за здравеопазване, държавата е длъжна да осигури, подчерта д-р Брънзалов.
Единият от вариантите за адекватно осигуряване на системата, е здравната вноска да стане поне 10%. Второто нещо е превантивен контрол – да не се допуска никаква база за нарушения в системата. От лекарите се изисква да сме достъпни, да се дава качество и да сме евтини, но трите неща няма как да станат. Лекари са готови да предоставят здравни услуги на световно ниво тук в България, поясни той.
„Ние сме едни от най-големите данъкоплатци. Ние лекарите и нашите сътрудници допринасяме с 1,2 млрд. към държавния бюджет от корпоративни данъци и осигурителни вноски. Искаме да имаме модерно здравеопазване, да прилагаме най-новите лечебни практики и лекарства, но да го правим безплатно”, каза още д-р Брънзалов.
Той коментира, че младите лекари протестират пред грешното министерство и ги посъветва да се преместят пред Министерство на финансите.
1 си дзън
да има за заплати на лекарите не по 50 000 на месец, а по 150 000
19:12 08.10.2025
2 Спецназ
заплатата да им се вдигне с 10% до 70 хил. ма месец!
За Пена чистачката дето всеки ден може да
се обоцка на игла от заразен- 1500 лева.
САМО ТАКА, Баце!
19:12 08.10.2025
3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #9
19:12 08.10.2025
4 честен ционист
19:12 08.10.2025
5 варненски пенсионер
19:13 08.10.2025
6 Мнение
19:13 08.10.2025
7 Тотална безхаберност
19:14 08.10.2025
8 Ддд
Коментиран от #10, #14
19:14 08.10.2025
9 И ти ли експерт?
До коментар #3 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Ако не си осигурен в болницата си плащаш всичко по ценоразпис.
Коментиран от #21
19:15 08.10.2025
10 Ти познаваш ли някой такъв?
До коментар #8 от "Ддд":Който се лекува безплатно?
Коментиран от #29, #58
19:16 08.10.2025
11 нннн
19:16 08.10.2025
12 Сатана Z
10% го няма никъде
19:17 08.10.2025
13 Офанзивен дефанзиф
19:17 08.10.2025
14 Амиии
До коментар #8 от "Ддд":Защото са ммммангали.
19:19 08.10.2025
15 Първо
19:20 08.10.2025
16 „Ние сме едни от най-големите
Коментиран от #25
19:21 08.10.2025
17 бгполитик
19:22 08.10.2025
18 Пожелание от сърце
19:22 08.10.2025
19 Опааа
19:23 08.10.2025
20 безпартиен
Коментиран от #24
19:23 08.10.2025
21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #9 от "И ти ли експерт?":БЕЗ НИК ОВ-ЦА, ти па кога си видяла М.АН ГА.Л да плаща в болница‼️
Коментиран от #30
19:25 08.10.2025
23 Сомо ! Когато !
Лекарите си изучат Занаята !
И от Знахари !
Станат Истински Лекари !
Тоя По ! М ! Я ! р !
Го Скрийте !
19:26 08.10.2025
25 Изглежда нищо не разбираш
До коментар #16 от "„Ние сме едни от най-големите":Болниците са търговски дружества, фирми. В малките градове едноличен собственик е Общината. Ако постъпиш като здравноосигурен те лекуват по здравната пътека. Тя има определена цена. Тази цена се заплаща на болницата от НЗОК. Оттам болницата отделя за твоето лечение, за заплати, режийни, консумативи, ново оборудване и каквото се сетиш. Само университетските болници и Медицинска Академия донякъде са на държавна издръжка.
19:27 08.10.2025
26 Ивелин Михайлов
19:27 08.10.2025
27 Край
19:28 08.10.2025
28 стига ме Мрънкалов
Здравната вноска трябва да се увеличи на 10%
народеца нема парици
кажи за чекмеджарите
да отворят чекмеджетата и да ви плащат
19:29 08.10.2025
29 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #10 от "Ти познаваш ли някой такъв?":НЯМАШ НЕ САМО НИК, НЯМАШ СИ ПРЕДСТАВА КОЛКО СА МНОГО ❗
По закон линейната е длъжна да се отзове на сигнал, без значение дали лицето в здравно осигурено.
По закон, всеки докаран с линейка пациент, болницата е ДЛЪЖНА да го приема за лечение,
БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ ЗДРАВНИЯ МУ СТАТУС‼️
Коментиран от #33
19:30 08.10.2025
30 БЕЗ НИК ОВ-ЦА
До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Кой съм аз, че да гледам кога циганите плащат? Има си каса, счетоводител - там се извършват плащанията. Виждал съм осигурени цигани да си доплащат заедно с мен. Ти да не мислиш, че всичките цигани нямат пари?
Коментиран от #34
19:31 08.10.2025
31 Д-р Менгеле
19:31 08.10.2025
32 Пациент
19:34 08.10.2025
33 БЕЗ НИК ОВ-ЦА
До коментар #29 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Спешната и неотложна медицинска помощ не са част от болниците. Това е съвсем друга организация с друг бюджет и задачи. Както в целия свят, междувпрочем. Във Франция помпиерите (пожарникарите) са също и парамедици. Викаш линейка, идва пожарникар. Преценява намясто състоянието ти и ако се наложи те кара в болницата.
Коментиран от #39
19:34 08.10.2025
34 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #30 от "БЕЗ НИК ОВ-ЦА":Ами като НЕ гледаш и не знаеш-
не пиши глупавите си НЕИСТИНИ ‼️
Точно заради такива касата не плаща и болниците трупат дългове‼️
19:35 08.10.2025
35 Хайде бе
19:36 08.10.2025
36 ха ха
19:37 08.10.2025
37 Асен
19:37 08.10.2025
38 Само
19:39 08.10.2025
39 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #33 от "БЕЗ НИК ОВ-ЦА":Ти природно КУ-ХА ли си или ходи на допълнителен КУРс❗
Това са две различни неща❗
Спешната помощ и линейките са отделно перо от болниците,
НО БОЛНИЦАТА НЕ МОЖЕ ДА ВЪРНЕ ДОКАРАН С ЛИНЕЙКА НЕОСИГУРЕН ПАЦИЕНТ❗
А здравната каса НЯМА ДА ЗАПЛАТИ на болницата неговото лечение❗
Ако и сега не вдянеш, сори. Няма да си губя повече времето с теб ‼️
19:39 08.10.2025
40 Чочо
Ами да спрем да плащаме ... и без това мрем като мухи.
19:40 08.10.2025
41 Ухаааа
19:42 08.10.2025
43 Мирски
да ходя да ме лекува.Той между другото дали работи
колкото младите доктори,колеги,които днес оплю и
удари шпатула на министър Силви.
19:44 08.10.2025
44 Виж му физиото
19:48 08.10.2025
45 тома
19:48 08.10.2025
47 Какъв Е Този ?
По ! С ! ер ! к ! о !
19:56 08.10.2025
48 Само фамилията
19:57 08.10.2025
49 Краснов
която се опита да направи при Ризова.
Бюджета на здравеопазването бил 9 млрд. лева за
6.5 милиона население и да направим сметка на
глава от населението колко трябват да го лекуват.
Представете си ....само 1384.61 лв.Докторче,ама те се
подиграват с вашия всеотдаен труд.Докторче,в кой свят
живееш вече,търгаш алчен.
19:57 08.10.2025
50 Да бе,
20:01 08.10.2025
51 Оскубана кокошка
20:03 08.10.2025
52 САМО РАЗТРЕЛЛЛ-ПИНОЧЕТ
20:03 08.10.2025
53 хаха
20:09 08.10.2025
54 дядото
20:09 08.10.2025
55 Доктор "Ох Боли"
Ако увеличи на народа с разболелите от ковид здравна пропаганда черепи, но със здрави красиви растящи коси по главите, да плаща вноска със увеличение 10%, целия народен космърлак ще покрие черепа му! И на доктора черепа ще оздравее!
20:09 08.10.2025
56 Град Симитли
колчем се появи в ефир,
все пари иска!
Как пък веднъж не каза "Горните болни"!?
20:11 08.10.2025
58 отговор
До коментар #10 от "Ти познаваш ли някой такъв?":Ман га ли те се лекуват безплатно.
20:24 08.10.2025
59 Докога смяташ
Публикувай какви имоти имаш ти и семейството ти!
Не се наядохте!
Борисов, кво ще кажеш бе?
Пеевски, а ти? Нали само за хората милееш?
20:25 08.10.2025
60 така, така
Колкото пъти отид ана лекар - все плащам или доплащам нещо, а бюджета на здравната каса е 8 милиарда. Колкото повече им се увеличава бюджета, толкова повече искат!
Ми да престанат да си раздават по 50 000 -100 000 месечни възнаграждения и изведнъж, ще се окаже, че имат пари.
20:27 08.10.2025