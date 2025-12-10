Новини
Д-р Брънзалов: Като ученици имахме една задача - басейн, две тръби го пълнят, няколко го празнят. С бюджета e същото

10 Декември, 2025 08:46 582 19

"Беше обещано нещо, което не може да се изпълни. Много хора имаха надежди да получат средства. Тези цифри, които се сложиха, трябваше да дойдат отнякъде", коментира още председателят на Българския лекарски съюз

"Беше обещано нещо, което не може да се изпълни. Много хора имаха надежди да получат средства. Тези цифри, които се сложиха, трябваше да дойдат отнякъде", каза в сутрешния блок "Денят започва" по БНТ председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов, цитиран от novini.bg.

"Министерството на здравеопазването вече разпределя целеви средства, с които се подпомагат младите лекари, които специализират обща медицина, докато си завършат специалността и си отворят практики. Тази система работи и според мен може да се приложи при другите специалности", обясни той.

"Като бяхме ученици имаше едни задачи - един басейн, две тръби го пълнят, няколко го празнят. С бюджета се случва същото. Не се повиши вноската за здраве, остана 8%. Държавните служители продължават да не си плащат здравноосигурителните вноски, това са 550 хиляди души, не е малък ресурс", каза д-р Брънзалов.

Той добави, че от съюза са против биомаркерите да се финансират от перото медико-диагностични дейности, защото те са медицински изделия.


  • 1 Трол

    10 0 Отговор
    Задачата се усложнява, защото на дъното стои водолаз, който периодично дърпа тапичката.

    08:55 10.12.2025

  • 2 Факт

    10 0 Отговор
    Още тогава много хора не успяваха да решат задачата!

    08:58 10.12.2025

  • 3 Име

    3 0 Отговор
    А пациентите са изобщо против Биомаркерите!

    08:59 10.12.2025

  • 4 Всичко си плащат пациентите!

    10 0 Отговор
    И 10 милиарда бюджет!
    Къде са парите?

    Коментиран от #9

    09:05 10.12.2025

  • 5 С тази прословута задача

    5 0 Отговор
    объркАха мозъците на племето!

    09:06 10.12.2025

  • 6 колю

    6 0 Отговор
    Бюджет на НЗОК 11 млрд. лева....и няма пари за млади лекари...Какви тръби искате още...те са ви пуснали язовира!

    09:08 10.12.2025

  • 7 Твърде много !

    7 0 Отговор
    Твърде много !

    С ДОСТА ГОЛЯМ ДИАМЕТЪР !

    ТРЪБИ !

    ГО ПРАЗНЯТ !

    Това Е !

    Проблема !

    С Бюджета !

    На НЗОК !

    Коментиран от #8

    09:10 10.12.2025

  • 8 Кат Ти Гледам !

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Твърде много !":

    Кат Ти Гледам !

    Врата !

    Друг !

    Отговар !

    Няма !

    09:11 10.12.2025

  • 9 В Гушете !

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Всичко си плащат пациентите!":

    В Гушете !

    На !

    Алчните !

    Некадълни !

    Лекари !

    И Фармацевти !

    И Тези !

    Които !

    Ги !

    Обслужват !

    09:13 10.12.2025

  • 10 Не е сложно.

    5 0 Отговор
    Като не стига водата, първо запушваш тръбите, от които изтича. Това се опитват да ви кажат протестиращите.

    09:15 10.12.2025

  • 11 Дядо Гъдю

    4 0 Отговор
    Тоя като го гледам, само на салати кара.

    09:19 10.12.2025

  • 12 Д-р Мрънкалов

    5 0 Отговор
    няколко го празнят. С бюджета e същото

    през седмица мрънкаш
    що премълчаваш кои го празнят и с колко
    и некадърността и безхаберието в здравеопазването

    09:23 10.12.2025

  • 13 злодеида

    2 2 Отговор
    550 000 не си плащат осигуровките, а аз 35 години ги плащам и като отида на доктор пак трябда да плащам.Това е българско безплатно здравеопазване .Същото като озбразовението .До 12 клас всички учебници и помагала ги получавахме безплатно, чисто нови всяка година.При европейска, демократична България всичко се плаща .Важно е да сме при богатите нищо, че събираме капачки за бебенцата нищо, че се закриват болници в населени места нищо, че няма пари за лечение на деца в чужбина и правим дарения......Трябва да има за 550 000 хрантутника и ония 240 дето си сменят колите всяка година, че много работа вършат. Дахапват кюфтенца за стотинки ..........

    09:26 10.12.2025

  • 14 Павел пенев

    4 0 Отговор
    Нахален дебел лай@р.

    09:26 10.12.2025

  • 15 Особено

    2 0 Отговор
    Ако отходните тръби да като твоята

    09:28 10.12.2025

  • 16 Байрактар"70

    1 0 Отговор
    Пак разлаха ,,кучетата" , защо ли!? Никой не може да спре този керван, който върви в България! Наистина е страшно! Хора, спасявайте се от тази паплач! Не ги ,,хранете".

    09:32 10.12.2025

  • 17 ЕТО КЪДЕ СА ПАРИТЕ

    2 0 Отговор
    ДВЕ ДЪРЖАВНИ ТРЪБИ ПЪЛНЯТ ----ТРИ ЧАСТНИ ТРЪБИ- БОЛНИЦИ ИЗТОЧВАТ + ДОДОВОР СЪС ЗДРАВНА КАСА

    09:33 10.12.2025

  • 18 Бръмзалов

    0 0 Отговор
    550 000 не си плащат осигуровките - това не е вярно. Дори всъщност, само тези 550 000 плащат данъци и осигуровки в пълен размер. В тези 550 000 са 120 000 лекари и медицински работници.

    09:37 10.12.2025

  • 19 Тръбите

    1 0 Отговор
    Да я махат тази здравна каса. И без друго ще си патите всичко на 100%.

    09:39 10.12.2025

