Д-р Брънзалов: Като ученици имахме една задача - басейн, две тръби го пълнят, няколко го празнят. С бюджета e същото

"Беше обещано нещо, което не може да се изпълни. Много хора имаха надежди да получат средства. Тези цифри, които се сложиха, трябваше да дойдат отнякъде", каза в сутрешния блок "Денят започва" по БНТ председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов, цитиран от novini.bg.
"Министерството на здравеопазването вече разпределя целеви средства, с които се подпомагат младите лекари, които специализират обща медицина, докато си завършат специалността и си отворят практики. Тази система работи и според мен може да се приложи при другите специалности", обясни той.
"Като бяхме ученици имаше едни задачи - един басейн, две тръби го пълнят, няколко го празнят. С бюджета се случва същото. Не се повиши вноската за здраве, остана 8%. Държавните служители продължават да не си плащат здравноосигурителните вноски, това са 550 хиляди души, не е малък ресурс", каза д-р Брънзалов.
Той добави, че от съюза са против биомаркерите да се финансират от перото медико-диагностични дейности, защото те са медицински изделия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
08:55 10.12.2025
2 Факт
08:58 10.12.2025
3 Име
08:59 10.12.2025
4 Всичко си плащат пациентите!
Къде са парите?
Коментиран от #9
09:05 10.12.2025
5 С тази прословута задача
09:06 10.12.2025
6 колю
09:08 10.12.2025
7 Твърде много !
С ДОСТА ГОЛЯМ ДИАМЕТЪР !
ТРЪБИ !
ГО ПРАЗНЯТ !
Това Е !
Проблема !
С Бюджета !
На НЗОК !
Коментиран от #8
09:10 10.12.2025
8 Кат Ти Гледам !
До коментар #7 от "Твърде много !":Кат Ти Гледам !
Врата !
Друг !
Отговар !
Няма !
09:11 10.12.2025
9 В Гушете !
До коментар #4 от "Всичко си плащат пациентите!":В Гушете !
На !
Алчните !
Некадълни !
Лекари !
И Фармацевти !
И Тези !
Които !
Ги !
Обслужват !
09:13 10.12.2025
10 Не е сложно.
09:15 10.12.2025
11 Дядо Гъдю
09:19 10.12.2025
12 Д-р Мрънкалов
през седмица мрънкаш
що премълчаваш кои го празнят и с колко
и некадърността и безхаберието в здравеопазването
09:23 10.12.2025
13 злодеида
09:26 10.12.2025
14 Павел пенев
09:26 10.12.2025
15 Особено
09:28 10.12.2025
16 Байрактар"70
09:32 10.12.2025
17 ЕТО КЪДЕ СА ПАРИТЕ
09:33 10.12.2025
18 Бръмзалов
09:37 10.12.2025
19 Тръбите
09:39 10.12.2025