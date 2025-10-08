Синдикатът на ДАИ: Министър Караджов разпространява неистини в ефир

Не съответстват на истината публичните изявления на г-н Гроздан Караджов (министър на транспорта и съобщенията) от ефира на bTV от 05.10.2025 г. за освобождаването на 10 служители от системата на повереното му министерство поради „предполагаеми корупционни практики“. Нещо повече – тези изявления не съответстват и на застъпеното от самия министър в предходни негови публични изявления. Това се казва в официална позиция на Александър Иванов, председател Фирмена синдикална организация на КТ „Покрепа“ в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ при Министерство на транспорта и съобщенията, разпратена до медиите.
Позицията продължава така:
1. Противозаконно е уволняването на лица поради „предполагаеми“ (неразследвани, недоказани) корупционни практики. Ато тези практики са установени по надлежния ред, не биха били „предполагаеми“; а ако не са установени (не са безспорно доказани), то евентуалното уволняване на някого заради тях би се отменило от Съда като незаконно.
2. През последните месеци за корупция от системата са уволнени 2 служители – след като опитът за изнудване на шофьори от екипа на Роби Уилиямс придоби широка публична известност, благодарение намесата на Британското посолство; не благодарение някакво „пълно съдействие“ от страна на българската държавна администрация.
3. Българската държавна администрация (в лицето на политическото ръководство на МТС и в частност – на ИААА) от години отказва да прави очевидно необходимото за справяне с широко известни проблеми в Автомобилната администрация – сякаш именно за да покровителства корупцията и за да ограничава възможностите Агенцията да си върши работата:
– отказ от освобождаването на служители, разследвани за ОПГ;
– назначаване на напълно чужди на системата директори;
– безпринципно освобождаване на безупречни служители;
– ограничаване оперативната самостоятелност на инспекторите;
– отказ от назначаването на юристи в областните отдели;
– държане на възнагражденията на обидно ниски равнища.
4. Единствените 10 служители, освободени през последните месеци от Агенцията, нямат нищо общо нито с корупционния скандал с екипа на Роби Уилиямс, нито с какъвто и да било друг корупционен скандал; общото между тях е само това, че работят по трудови правоотношения и са активно ангажирани с подобряване работата на Агенцията, вкл. чрез участие в синдикални инициативи.
5. Опитът да се внуши, че тези 10 служители били освободени поради „предполагаеми корупционни практики“, е безпочвена лъжа – която няма как да прикрие системната незаинтересуванот на политическото ръководство в МТС и ИААА тази Агенция да работи законосъобразно; вероятно поради корупционни интереси (покровителстване на определени превозвачи) от най-високо ниво.
6. Пресилените изявления на министъра, че „ще се справи с корупцията“ като разформирова ИААА, са именно пресилени: тази Агенция съществува в изпълнение на европейските изисквания и РБългария няма как да си позволи да разформирова това административно звено; ще се наложи да бъде търсен по-ефективен (и реалистичен) способ за справяне с корупцията.
В заключение:
Корупционният случай с екипа на Роби Уилиямс единствено изважда на повърхността системни проблеми, които не се отработват от десетилетие и разкриват корупционни практики от най-високо политическо ниво, в серия последователни правителства. Обикновеният пътен инспектор няма как да посмее „да си поиска“ по своя собствена инициатива, ако „няма гръб“, който му гарантира безнаказаност срещу „такса спокойствие“ към определени началници. Но нито усилията на Британското посолство (направили невъзможно „потулването“ на този случай), нито кухите заявки за „пълно съдействие“ (от иначе напълно недействащите политически ръководства в системата) няма как да решат съществени проблеми в българското общество, нуждаещи се от истинска, решителна и целенасочена политическа воля. Проблемът не е в обикновените служители. Рибата се вмирисва откъм главата си.
1 ракиджия
19:42 08.10.2025
2 Спецназ
19:45 08.10.2025
3 Хипотетично
19:46 08.10.2025
4 име
Айдее, ясно е на къде отиват нещата. Сигурно има и честни хора в ДАИ, но прави лошо впечатление как всеки на държавна хранилка мрънка че му е ниска заплатата, ама не предлага нищо повече. Естествено, единици напускат за да си търсят по-добре платена работа в частния сектор.
19:48 08.10.2025
5 Питане
/освен на себе си/... "НА" !!!
Коментиран от #11
19:49 08.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Сталин
ПОМОЛИХ ОФИЦИАЛНО ЗА ИНТЕРВЮ С БОЙКО БОРИСОВ ЧРЕЗ ПРЕСАТАШЕТО НА ГЕРБ СЕВДЕЛИНА АРНАУДОВА.
Интервю - не на дувара, а в сериозна среда. Примерно в централата на партията.
Поисках интервюто преди 24 часа, отговор няма. Няма и да има.
Затова задавам част от въпросите си публично.
1. Вярно ли е, че с 3,7 млрд. лв на Българските данъкоплатци ., предплатени за F-16, сте си осигурили аудиенция "на камината" в Белия дом при президента Тръмп през 2019 г.?
2. Вярно ли е, че с тези пари сте се откупили от списъка "Магнитски" за сметка на Делян Пеевски и Владислав Горанов?
3. Вярно ли е, че чиновникът от Държавния департамент Джим ОБрайън ви е изнудвал да уволните главния прокурор Иван Гешев и да направите "сглобка" с ППДБ през пролетта на 2023 г.? Плашил ли ви е с бухалката "Магнитски"? Вярно ли е, че ваш депутат и бивш вътрешен министър разполага със запис на изнудването?
4. Вярно ли е, че сте изпращали Десислава Атанасова при Иван Гешев да му предлага посланически пост в Израел срещу оставката му като главен прокурор?
5. Вярно ли е, че сте обещали на Борислав Сарафов поста на главен прокурор, ако участва в заговора срещу Иван Гешев и го предаде? Държи ли ви с компромат Сарафов,
19:57 08.10.2025
8 Наредили се !
Чвор !
До Чвора !
Не Знауш !
На Кого !
Да Вярваш !
20:00 08.10.2025
9 Сталин
6. Вярно ли е, членове на ВСС са били подкупвани със суми от няколко милиона лева от олигарх, близък до ГЕРБ, през май 2023 г., за да гласуват против Гешев?
7. Имате ли собствено подозрение кой стои зад екзекуцията на Алексей Петров през август 2023 г. и дали това е свързано с обещанието, което "сглобката" е поела към него да го назначи за шеф на новосъздадена структура - Бюро по финансово разузнаване?
8. Има ли според вас причинно-следствена връзка между следните събития: убийството на Къро, бомбата за Гешев, убийството на Алексей Петров, убийството на Мартин Нотариуса, загадъчната смърт на единия брат Галев, изчезването на Пепи Еврото?
9. Защо според вас разследването по всички тези престъпления буксува или директно е замразено? Все пак от пролетта на 2023 г. ръководството на МВР и службите е под ваш контрол...
10. Вярно ли е, че зад мистичния образ на "Мата Хари" се крие милионершата Христина Бобокова, която е авторка на снимките с кюлчетата от премиерската спалня? Какво остана скрито "за хората" от този скандал и кой според вас го поръча?
11. Казвате пред Бареков: "Малък премиер - малък водопад, голям премиер - голям водопад". Какво имате предвид? Кога ще освободите Росен Желязков, както освободихте Цветан Цветанов за мн
20:00 08.10.2025
10 тома
20:01 08.10.2025
11 Сигурно !
До коментар #5 от "Питане":"На" Ти сега !
Хак Да ти е !
20:05 08.10.2025
12 ЗРИТЕЛ
20:07 08.10.2025
13 коко
20:12 08.10.2025
14 ха ха
20:17 08.10.2025
15 питане
20:20 08.10.2025
16 ВЪН
20:21 08.10.2025
17 Гатьо Гатев
20:22 08.10.2025