Новини
България »
От днес: Влиза в сила задължението за двойно обозначаване на цените. Ако го няма- сериозни глоби

От днес: Влиза в сила задължението за двойно обозначаване на цените. Ако го няма- сериозни глоби

9 Октомври, 2025 07:39 648 38

  • двойно обозначение-
  • цени-
  • липса-
  • глоби

Санкции от днес грозят и около 250 търговци с оборот над десет милиона лева, които трябва ежедневно да подават информация към сайта kolkostruva.bg. Справка сочи, че досега само 50% от задължените са изпращали тази информация.

От днес: Влиза в сила задължението за двойно обозначаване на цените. Ако го няма- сериозни глоби - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Официално - от днес задължението за двойно обозначаване на цените- и в лева, и в евро, е скрепено със сериозни глоби. След последното „ДА“ от Европа по пътя на България към еврозоната – държавата даде два месеца гратисен период на търговците, информират от Нова телевизия.

Но от днес тези, които все още не изписват цените на стоките в магазините и в двете валути - лев и евро - ще бъдат глобявани с до седем хиляди лева.

Санкции от днес грозят и около 250 търговци с оборот над десет милиона лева, които трябва ежедневно да подават информация към сайта kolkostruva.bg. Справка сочи, че досега само 50% от задължените са изпращали тази информация.

В полезрението на проверяващите от КЗП и НАП ще са и компаниите, които необосновано покачват цените – или иначе казано по причини, различни от повишени разходи за транспорт или за заплати на служителите, например.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 варненски пенсионер

    10 0 Отговор
    безсмислена обърквация !

    07:41 09.10.2025

  • 2 Факт

    10 0 Отговор
    Всички приумици на управляващите се плащат от потребителите!

    07:42 09.10.2025

  • 3 Пеко

    10 0 Отговор
    Абе защо занимават търговците с глупости,а не ги оставят да си вършат работата.Май всичко е за да се приберат едни пари от безмислени глоби.

    07:48 09.10.2025

  • 4 Някой

    4 0 Отговор
    Обзалагам се, че от 1.1.2026г ще изгърмят неща и ще се разбира нататък. Нещата не са до един етикет. Всичко в бази данни и по разни сайтове се помни в левове. За натаманяване се изисква програмиране. Аз като програмист съм направил добавка към вид работна рамка за сайтове. Но въпреки това хора искат сами да задават цените, а не автоматично да им се преобърне в евро. Както и сами после да превключват към евро. Най-малкото някой трябва да влезе в администрация и да променя настройки и задава нови цени ръчно! Освен за сайтове с множество продукти. Разни направо подменят сайтове. Но не е ясно какво ще стане например в НАП, НОИ и така нататък. Дори дали ще могат да изчислят правилно пенсии. Това всичкото са разходи и труд. И не е до един етикет.

    Коментиран от #31

    07:50 09.10.2025

  • 5 Анонимен

    2 0 Отговор
    Успех!

    07:53 09.10.2025

  • 6 Пламен

    3 10 Отговор
    Пред чендж-бюрата се провежда реален референдум ЗА Еврото .
    Нормалните хора се редят на опашка ЗА ЕВРО , а копейтете риват по форумите . :)

    Коментиран от #13, #15

    07:54 09.10.2025

  • 7 Референдум

    4 3 Отговор
    за запазване на Валутен Борд, Лев и Кеш, няма ли? Или Реферндумите в Диктатурите са забранени?
    Оставка! България не ви е Бащиния. Свикване на Велико Народно Събрание. Ревизия на всички договори, избори, Концесии на национално и меж. ниво, анулирането им ако са нанесли огромни щети на държавата, влючително отпадане на Колективната отговорност на колективни органи. В тези колективни органи фигурират имената на депутати и членове на същите.
    ОСТАВКА на БКП, ДПСНН, ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП, ИТН, за 5 г. нанесоха стотици милиарди щети на българите и държавата, подариха, удължиха Концесии във вреда на България. Унищожиха енергетиката, икономиката и финансите на България.
    ОСТАВКА на нелегитимното НС, според КС с 46% изборни нарушения, при само 30% гласували, включително мъртвите души, корпоративен, етнически и купени вотове.
    Оставка! Вкарват България в последната Национална Катастрофа, унищожавайки български лев и Валутен Борд, унищожителите на Конституцията, които им пречеше да Теглят чудовищни заеми!
    Кой ще плаща разходите на 470 000 фирми, естествено, че ще бъдат калкулирани в крайната цена. 6 милиарда лева ни струва въвеждането на еврошийт. И почна дрането с увеличаване на данъците.
    Свийте ги тези разходи, замразете цени и бюджетни заплати, преструктурирайте администрацията. Намалете си държавните заплати по 20 000 со сто хиляди лева. Слезте от луксозните си коли, една карта за обществен транспорт на депутати е ДОСТАТЪЧНА.

    Коментиран от #11, #32

    07:56 09.10.2025

  • 8 Евроцървули

    7 0 Отговор
    Ако глобите, актовете и фишовете на КАТ не са с двойно обозначение на цените, значи са невалидни.

    Коментиран от #33

    07:57 09.10.2025

  • 9 Траговец

    4 2 Отговор
    Ако въвеждахме рублата като официална валута, НЯМАШЕда има никакви проблеми...

    07:59 09.10.2025

  • 10 Това е

    4 3 Отговор
    ФАШИЗЪМ !

    07:59 09.10.2025

  • 11 д-р Зигмунд

    6 3 Отговор

    До коментар #7 от "Референдум":

    Моля те да споделиш това с лекуващия те психиатър, не отлагай, СПЕШНО Е !

    Коментиран от #17

    08:00 09.10.2025

  • 12 Пламен

    3 7 Отговор
    Стига сте ривали , копейки .
    В момента се извършва финасова революция . От това умните ще спечелят доста пари , а вие ще проспите ситуацията по форумите .

    Коментиран от #16

    08:01 09.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Само

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пламен":

    Паветните глупаци се редят на опашки ! На нормалните хора ще им го изсипят в сметките без да се редят на опашки ! Но паветниците като потомци на комунистите които се имат за нови , крадат от държавата с номера , които са стари ! Още от комунистите тате и дедо !

    08:05 09.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Д-р Джекил

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "д-р Зигмунд":

    Напълно е възможно наложителното провеждане на референдум като този в Крим, ако разни ястреби, мисирки и кокошки не престанат с малоумната си пропаганда и конфронтация с РФ. В бивша Югославия беше същата ситуация, преди войната имаше телевизионна и вестникарска война с настройване на сърби срещу хървати, християни срещу мюсюлмани и католици срещу православни.

    Коментиран от #35

    08:08 09.10.2025

  • 18 хихи

    2 1 Отговор
    Напълно безполезно! Само бърка хората.

    08:08 09.10.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Факт

    0 0 Отговор
    Липсата на женско внимание се отразява зле на някои индивиди!

    08:17 09.10.2025

  • 23 тц тц

    1 2 Отговор
    Тези с дебелите пръсти и без образование се редят по опашки и им взимат 10% комисионна, а ние с дебелите мозъчни клетки чакаме на 1 януари банката автоматично да ни обмени парите:)

    Коментиран от #24

    08:18 09.10.2025

  • 24 Плaмен

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "тц тц":

    Къде видя 10 % комисионна !? :)

    Коментиран от #27, #29

    08:24 09.10.2025

  • 25 Ехааа

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пламен":

    Еврото идва, написа Пламен на китайския си телефон и отиде да обмени спестените си 50 стотинки, за които след начислените такси получи 5 цента. Още само 34 999.95 евро и ще мога да си сменя пола си каза Пламен усмихнат до ушите.

    08:26 09.10.2025

  • 26 Анонимен

    0 0 Отговор
    И на фльонга да го направиш, все тая!

    08:28 09.10.2025

  • 27 Прав си

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Плaмен":

    Обменните бюра работят са слава и потупване по рамото:)))

    08:28 09.10.2025

  • 28 Сантасе

    0 0 Отговор
    Много важно,където е било един лев,бройте го за едно евро вече.Радост всенародна,песни и танци.Благодарни.

    08:30 09.10.2025

  • 29 тц тц

    0 2 Отговор

    До коментар #24 от "Плaмен":

    Официален курс - 1.95583
    Курс на обменните бюра - от 1.983 до 1.987
    Моя грешка, не е 10%, а 12%

    Коментиран от #30, #38

    08:34 09.10.2025

  • 30 Пламен

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "тц тц":

    ХА, ха , ха !!!
    Ти колко имаше по математика ?

    08:39 09.10.2025

  • 31 друг

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Уж си програмист, а задаваш въпроси като за второкласник. Май си само уеб дизайнер.

    08:42 09.10.2025

  • 32 Няма референдум

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Референдум":

    Не може да има референдум, касаещ вече сключени международни договори.

    Коментиран от #34

    08:44 09.10.2025

  • 33 китайска джапанка

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Евроцървули":

    Не означава, че са незаконни. Както не означава, че ако стоката е обозначена само с цена в лева, сделката по закупуването ѝ е незаконна.

    08:46 09.10.2025

  • 34 123

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Няма референдум":

    В диктатурите е така, в останалите държави гласа народен е по важен от разни договорчета - само миналата година Швейцария прекрати два международни договора след референдуми, проведоха и трети референдум за влизане в ЕС и за трети път швейцарците категорично отказаха.

    Коментиран от #36

    08:49 09.10.2025

  • 35 Нищо не помниш

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Д-р Джекил":

    На 25 юни 1991 г. Словения и Хърватия обявиха независимост. На 26-ти части на Югославската народна армия нападнаха обекти в Словения и след 10 дни бяха разбити и беше подписано примирие. Това беше началото. Всичко е документирано и можеш да го прочетеш без да се опитваш да го фалшифицираш.

    08:57 09.10.2025

  • 36 Няма референдум

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "123":

    Не очаквай законите в Швейцария и България да са еднакви. Техните си ги гласуват те, а нашите си ги гласуваме ние. Иначе ще ти е много тежко да живееш по техните закони в България сред българи.

    09:00 09.10.2025

  • 37 Даа!

    0 0 Отговор
    Ще важи ли със същата сила,за братята римляни,превзели всички общински пазари? Който и към момента, продължават да изписват цената след десетична запетая,с две микроскопични деветки,който приличат на нули.За тях важи ли закона,за двойно изписване - в лев и евро,с еднакъв и четлив шрифт.Или по стар навик,те са недосегаеми.Защото са важен хелекторат.Защо НАП и другите контролни органи,десетки години,не ги принудиха да ползват фискален апарат? Ако това бъде наложено,цените на всички плодове и зеленчуци ,ще тръгнат надолу.Защото ще излезе наяве,че без изключение,всяка сергия годишно прескача прага за задължителна регистрация по ДДС.Когато го усетят( а те са много по реактивни от нас) ще смъкнат цените веднага.Няма тръговец на пазара,който да не реализира дневен оборот под -700-800 лева.Няма! В момента,си слагат цена,както им изнася.Защото няма данъчна спирачка.Купува за лев,продава за три лева.Разликата в джоба - без стотинка плащане на данък.А задължително наличие на фиск.апарат,фигурира в договора за наем.

    09:03 09.10.2025

  • 38 счети

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "тц тц":

    -1%, +1.5%
    Финансовата неграмотност е следствие на функционалната неграмотност.

    09:05 09.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове