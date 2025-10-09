От днес: Влиза в сила задължението за двойно обозначаване на цените. Ако го няма- сериозни глоби

Официално - от днес задължението за двойно обозначаване на цените- и в лева, и в евро, е скрепено със сериозни глоби. След последното „ДА“ от Европа по пътя на България към еврозоната – държавата даде два месеца гратисен период на търговците, информират от Нова телевизия.
Но от днес тези, които все още не изписват цените на стоките в магазините и в двете валути - лев и евро - ще бъдат глобявани с до седем хиляди лева.
Санкции от днес грозят и около 250 търговци с оборот над десет милиона лева, които трябва ежедневно да подават информация към сайта kolkostruva.bg. Справка сочи, че досега само 50% от задължените са изпращали тази информация.
В полезрението на проверяващите от КЗП и НАП ще са и компаниите, които необосновано покачват цените – или иначе казано по причини, различни от повишени разходи за транспорт или за заплати на служителите, например.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 варненски пенсионер
07:41 09.10.2025
2 Факт
07:42 09.10.2025
3 Пеко
07:48 09.10.2025
4 Някой
Коментиран от #31
07:50 09.10.2025
5 Анонимен
07:53 09.10.2025
6 Пламен
Нормалните хора се редят на опашка ЗА ЕВРО , а копейтете риват по форумите . :)
Коментиран от #13, #15
07:54 09.10.2025
7 Референдум
Оставка! България не ви е Бащиния. Свикване на Велико Народно Събрание. Ревизия на всички договори, избори, Концесии на национално и меж. ниво, анулирането им ако са нанесли огромни щети на държавата, влючително отпадане на Колективната отговорност на колективни органи. В тези колективни органи фигурират имената на депутати и членове на същите.
ОСТАВКА на БКП, ДПСНН, ГЕРБ, СДС, ДБ, ПП, ИТН, за 5 г. нанесоха стотици милиарди щети на българите и държавата, подариха, удължиха Концесии във вреда на България. Унищожиха енергетиката, икономиката и финансите на България.
ОСТАВКА на нелегитимното НС, според КС с 46% изборни нарушения, при само 30% гласували, включително мъртвите души, корпоративен, етнически и купени вотове.
Оставка! Вкарват България в последната Национална Катастрофа, унищожавайки български лев и Валутен Борд, унищожителите на Конституцията, които им пречеше да Теглят чудовищни заеми!
Кой ще плаща разходите на 470 000 фирми, естествено, че ще бъдат калкулирани в крайната цена. 6 милиарда лева ни струва въвеждането на еврошийт. И почна дрането с увеличаване на данъците.
Свийте ги тези разходи, замразете цени и бюджетни заплати, преструктурирайте администрацията. Намалете си държавните заплати по 20 000 со сто хиляди лева. Слезте от луксозните си коли, една карта за обществен транспорт на депутати е ДОСТАТЪЧНА.
Коментиран от #11, #32
07:56 09.10.2025
8 Евроцървули
Коментиран от #33
07:57 09.10.2025
9 Траговец
07:59 09.10.2025
10 Това е
07:59 09.10.2025
11 д-р Зигмунд
До коментар #7 от "Референдум":Моля те да споделиш това с лекуващия те психиатър, не отлагай, СПЕШНО Е !
Коментиран от #17
08:00 09.10.2025
12 Пламен
В момента се извършва финасова революция . От това умните ще спечелят доста пари , а вие ще проспите ситуацията по форумите .
Коментиран от #16
08:01 09.10.2025
15 Само
До коментар #6 от "Пламен":Паветните глупаци се редят на опашки ! На нормалните хора ще им го изсипят в сметките без да се редят на опашки ! Но паветниците като потомци на комунистите които се имат за нови , крадат от държавата с номера , които са стари ! Още от комунистите тате и дедо !
08:05 09.10.2025
17 Д-р Джекил
До коментар #11 от "д-р Зигмунд":Напълно е възможно наложителното провеждане на референдум като този в Крим, ако разни ястреби, мисирки и кокошки не престанат с малоумната си пропаганда и конфронтация с РФ. В бивша Югославия беше същата ситуация, преди войната имаше телевизионна и вестникарска война с настройване на сърби срещу хървати, християни срещу мюсюлмани и католици срещу православни.
Коментиран от #35
08:08 09.10.2025
18 хихи
08:08 09.10.2025
22 Факт
08:17 09.10.2025
23 тц тц
Коментиран от #24
08:18 09.10.2025
24 Плaмен
До коментар #23 от "тц тц":Къде видя 10 % комисионна !? :)
Коментиран от #27, #29
08:24 09.10.2025
25 Ехааа
До коментар #14 от "Пламен":Еврото идва, написа Пламен на китайския си телефон и отиде да обмени спестените си 50 стотинки, за които след начислените такси получи 5 цента. Още само 34 999.95 евро и ще мога да си сменя пола си каза Пламен усмихнат до ушите.
08:26 09.10.2025
26 Анонимен
08:28 09.10.2025
27 Прав си
До коментар #24 от "Плaмен":Обменните бюра работят са слава и потупване по рамото:)))
08:28 09.10.2025
28 Сантасе
08:30 09.10.2025
29 тц тц
До коментар #24 от "Плaмен":Официален курс - 1.95583
Курс на обменните бюра - от 1.983 до 1.987
Моя грешка, не е 10%, а 12%
Коментиран от #30, #38
08:34 09.10.2025
30 Пламен
До коментар #29 от "тц тц":ХА, ха , ха !!!
Ти колко имаше по математика ?
08:39 09.10.2025
31 друг
До коментар #4 от "Някой":Уж си програмист, а задаваш въпроси като за второкласник. Май си само уеб дизайнер.
08:42 09.10.2025
32 Няма референдум
До коментар #7 от "Референдум":Не може да има референдум, касаещ вече сключени международни договори.
Коментиран от #34
08:44 09.10.2025
33 китайска джапанка
До коментар #8 от "Евроцървули":Не означава, че са незаконни. Както не означава, че ако стоката е обозначена само с цена в лева, сделката по закупуването ѝ е незаконна.
08:46 09.10.2025
34 123
До коментар #32 от "Няма референдум":В диктатурите е така, в останалите държави гласа народен е по важен от разни договорчета - само миналата година Швейцария прекрати два международни договора след референдуми, проведоха и трети референдум за влизане в ЕС и за трети път швейцарците категорично отказаха.
Коментиран от #36
08:49 09.10.2025
35 Нищо не помниш
До коментар #17 от "Д-р Джекил":На 25 юни 1991 г. Словения и Хърватия обявиха независимост. На 26-ти части на Югославската народна армия нападнаха обекти в Словения и след 10 дни бяха разбити и беше подписано примирие. Това беше началото. Всичко е документирано и можеш да го прочетеш без да се опитваш да го фалшифицираш.
08:57 09.10.2025
36 Няма референдум
До коментар #34 от "123":Не очаквай законите в Швейцария и България да са еднакви. Техните си ги гласуват те, а нашите си ги гласуваме ние. Иначе ще ти е много тежко да живееш по техните закони в България сред българи.
09:00 09.10.2025
37 Даа!
09:03 09.10.2025
38 счети
До коментар #29 от "тц тц":-1%, +1.5%
Финансовата неграмотност е следствие на функционалната неграмотност.
09:05 09.10.2025