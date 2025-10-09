Новини
Борисов: Ако има мафия в управлението на отпадъците, то тогава Терзиев 2 години ѝ е плащал, сега тя му е виновна

9 Октомври, 2025

„Понеже си мълча, те вече ми се катерят по гърба”, добави лидерът на ГЕРБ

„Ако има мафия в управлението на отпадъците в София, то тогава Терзиев две години ѝ е плащал. Не може сега, след като толкова време си плащал, изведнъж мафията да ти е виновна“. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента по повод задълбочаващата се криза с извозването на боклука в столицата.

Борисов беше категоричен, че отговорността за настоящото положение пада върху сегашната общинска власт, която, според него, „се прави на жертва, след като е била част от схемата“.

„Когато затвориха депото в „Суходол” – това беше криза. Купувахме балиращи машини, карахме бали из цяла България, търсехме къде да ги депонираме. Това беше борба. А сега идват героите от мафията, децата на Държавна сигурност, и раздават обвинения кой бил мафиот и мутра. Това няма да го позволя“, добави Борисов.

Лидерът на ГЕРБ призова всички, които говорят за „мафия“ в отпадъците, да отговорят на въпроса ако наистина има такава, защо две години са ѝ плащали?

Борисов коментира и друг казус – потенциална продажба на „Лукойл“. Той изрази мнение, че в случай на продажба, службите и Министерският съвет трябва да проверят бъдещия купувач не като натиск, а като застраховка. „Никой не ги принуждава да продават. Но ако решат, службите трябва да проверят кой купува. Защото вече минахме през времето на Асен Василев, когато мутрите от ПП-ДБ управляваха мафията“, заяви още той.

Борисов отрече да има каквито и да било контакти с криминални фигури, каквито обвинения получи. „Нито съм виждал, нито съм чувал Таки или както го наричат. Вчера дори призовах кмета и Георги Георгиев да изпратят доброволци затворници и камиони, за да почистят София. Не съм ходил да изнудвам министри за обществени поръчки, както Божидар Божанов“, каза още Борисов и допълни: „Понеже мълча, сега ми се катерят по гърба. Това няма да стане“.


  • 1 Пич

    15 64 Отговор
    Знаете че не харесвам Борисов , но старото куче зададе въпрос , на който Терзиев трудно ще отговори !

    Коментиран от #5, #14, #17, #20

    10:16 09.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Вълк единак

    45 4 Отговор
    Беленеее!!!

    10:18 09.10.2025

  • 4 Да точно така

    62 2 Отговор
    Да и правило, плащал е, защото именно тяхното управление е обвързано тези услуги с договори, години наред. И какво да прави, да плаща на мафията за неустойки ли.

    Коментиран от #45

    10:19 09.10.2025

  • 5 Петкан

    67 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Защото фъндъка е подписал договор, за това.Какво да направи-да спре да плаща и да осъдят общината ли???

    Коментиран от #16

    10:19 09.10.2025

  • 6 Дааа,

    53 3 Отговор
    На този от снимката и затвop му е малко.

    10:19 09.10.2025

  • 7 честен ционист

    21 5 Отговор
    Баце, може да са му направили предложение, на което не е могъл да откаже. Нали така викаше един твой кумир.

    10:19 09.10.2025

  • 8 Той е....

    61 2 Отговор
    Боклук, нали има концесия със срок, сключена от твоето куче простата даскалка фандъкова.

    10:19 09.10.2025

  • 9 1234567

    5 54 Отговор
    Не мога да понасям ББ и гербаджиите, но в този случай задава абсолютно правилен въпрос.

    Коментиран от #41

    10:19 09.10.2025

  • 10 ъхъ

    48 2 Отговор
    Плащал е, щото някой преди него е сключил договорите. Който е бил кмет знае и няма що да се прави на умряла лисица!

    Коментиран от #51

    10:19 09.10.2025

  • 11 Ту-туу

    54 1 Отговор
    Тя тая далавера още ти като беше кмет...

    10:19 09.10.2025

  • 12 Ялчин

    43 3 Отговор
    До като двата шопара са на свобода няма бъдеще за България!

    10:19 09.10.2025

  • 13 Борисов е виновенТой създаде зависимости

    51 3 Отговор
    • Кой е създал тази система?
    • Кой я е поддържал десетилетие?
    • Кой е изградил зависимости и договори в този сектор?
    Секторът на боклука в София е от десетилетия под контрола на ГЕРБ (и приближени фирми), а самият Борисов е бил не само кмет, но и дългогодишен премиер. Така че системата, която нарича "мафия", е или изградена, или толерирана по негово време.

    10:21 09.10.2025

  • 14 Напротив!

    28 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Елементрни манипулации за елементарни мозъци.

    10:22 09.10.2025

  • 15 Даниел

    33 1 Отговор
    Явно любимата му поговорка е :крадеца вика дръжте крадеца!
    Как да не плаща ,когато си подписал договор за много милиони,а да не говорим,че договора с Веолия още преди 15 години го подписа с неустойка от на млрд лв и даже го направи конфиденциален?

    10:22 09.10.2025

  • 16 Пич

    2 13 Отговор

    До коментар #5 от "Петкан":

    Естествено ! Достатъчно е да не плати два месеца и онзи ще отсъпи ! Защото ще загуби бизнес за милиони. Нали не вярваш , че Вълка се надява да получи боклука на Рим ?!

    10:23 09.10.2025

  • 17 !!!?

    31 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Терзиев плаща две години на Мафията, а софиянци плащат от десетилетия на Боковата Мафия...!!!?

    Коментиран от #64

    10:23 09.10.2025

  • 18 Борисов е манипулатор!

    28 1 Отговор
    Борисов манипулира общественото мнение чрез класически реторични похвати:
    • Насочва вниманието към „държавна сигурност“, „мутри от ПП-ДБ“, вкарва „Таки“, и други емоционално заредени теми, за да пренасочи фокуса от кризата с отпадъците.
    • Вместо да отговори на въпроса „Има ли корупция в този сектор и кой я създаде?“, той пита риторично „А защо са ѝ плащали 2 години?“
    Бойко Борисов иска:
    • Да изчисти имиджа на ГЕРБ.
    • Да удари политическите си опоненти.
    • Да се позиционира като единственият, който „може да оправи нещата“.
    Това е типично за Борисов – той често използва смес от обвинения, омаловажаване и показна фалшива "загриженост", за да затвори критични теми, вместо да ги адресира отговорно.

    10:24 09.10.2025

  • 19 123456

    28 0 Отговор
    Като твойта кметица е сключила договорите, какво да прави. Естествено, че ще плаща. А това с държавна сигурност за човек, който е бил в първите класове в гимназията, като дойде демокрацията, е пълен смях и то точно от човек, който е бил в системата с партиен билет, а после от тази система е пролазил в групировка като СИК.

    10:24 09.10.2025

  • 20 Мацка

    24 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Ами няма нужда от отговор , а въпрос :
    Щом Терзиев е плащал , то кой е подписал договорите с тези фирми така че да не могат да се прекратят ? Кой отгледа тези пиавици 12 години да смучат парите на софиянци , за да си пълни партийната каса ?
    Продължавайте да гласувате за ГЕРБ и ще имате още от същото !!
    Кмета Терзиев все още не е почнал да работи , защото общинския съвет не му позволява , това е. Всички те , общинските съветници , работят срещу жителите на София , а ние ги изпратихме там .

    Коментиран от #70

    10:24 09.10.2025

  • 21 ООрана държава

    19 1 Отговор
    Я кажи за строителната мафия по морето как са ви нещата

    10:24 09.10.2025

  • 22 Анализатор

    22 0 Отговор
    Мечтата ми е един ден Тиквата да полага доброволен затворнически труд, по почистване на отпадъците в София.
    А договорите с тези фирми са сключвани от неговото протеже Фандъкова.

    10:25 09.10.2025

  • 23 Борисов замазва собствената си вина!

    20 0 Отговор
    Борисов се прави на жертва и използва настоящата криза, за да прехвърли вината върху настоящата власт, игнорирайки дългогодишния контрол на ГЕРБ над управлението на отпадъците в София и страната. Вместо да говори за структурни зависимости, обществени поръчки и отговорност, той говори за „деца на ДС“ и „мълчание“, което не решава, а само замазва проблема.

    10:25 09.10.2025

  • 24 Държавата помага на Общината

    1 17 Отговор
    да почиства боклука. Кметът и ортаците му пак недоволни. И обвиняват всички, освен себе си.

    Терзиев зашо е плащал на " мафията " за сметосъбирането до сега?
    Защо чак сега му стана неудобно?!

    От цялата дандания става ясно, че занапред сметоизвозването в тези квартали ще става СЪС ЗАЕМИ!

    Браво, Терзиев, ти си връх на управленските способности!

    Коментиран от #36, #44, #46

    10:25 09.10.2025

  • 25 Селянин

    21 0 Отговор
    Страшно нагъл тип. Нали има подписана концесия от Фандъкова. Концесия не може да се развали. Затова е сега и драмата. Лойко и Феномена изтеглиха и си разпределифа 18 милиарда за една година. Това са по 3000 лв от всеки жив човек в България, който всеки ще плаща. Като се сетя, че държавните чиновници няма да плащат, сивата икономика няма да плаща, полицията няма да плаща, индийците няма да плащат. Става много по голяма сумата за нормалните хора. Само заради това си малоумно изказване заслужава да се започне следствие.

    10:26 09.10.2025

  • 26 сара

    15 0 Отговор
    Мястото на този от снимката е сред доброволците, които пълнят чували.

    10:26 09.10.2025

  • 27 Чип и Дейл

    12 0 Отговор
    "...пък и нагъл на всичкото отгоре..."

    10:26 09.10.2025

  • 28 тиго

    18 0 Отговор
    Има едни оставени договори писани на конвейер , които са разписвани няколко месеца преди фандъчка да сдаде властта ,айде боце да не се прави на интересен щото за всичко е виновен той !Народа има бахур и за него .безплатно а бай Ставри му топли мястото !

    10:27 09.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тиква

    14 0 Отговор
    Долна!

    10:31 09.10.2025

  • 31 Превъзбуден

    11 0 Отговор
    Борисов много компетентно се изказа за мафията!
    Добър анализ, тиквичке.

    10:32 09.10.2025

  • 32 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    11 0 Отговор
    ИМАМ ОГРОМНО ЖЕЛАНИЕ ДА ВИДЯ бОЙКО ( С МАЛКО б ) И дЕЛЯН ( С МАЛКО д ) В РАИРАНИ КОСТЮМИ , ДО КОНТЕЙНЕРИТЕ ЗА БОКЛУК И ЗАЕДНО С ДРУГИТЕ ЗАТВОРНИЦИ ДА ПОЛАГАТ ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗЕН ТРУД!
    ПОНЕ С НЕЩО ПОЛЕЗНО ДА ДОПРИНЕСАТ ЗА ТАЗИ ДЪРЖАВА, ЧЕ ВЕЧЕ НЕАМ НЕРВИ!

    10:32 09.10.2025

  • 33 Чуторан

    12 0 Отговор
    Що за народ сме, след като търпим толкова много години такива доказани бандити като този шоп и дебелия феномен непрекъснато да ни лъжат, манипулират, крадат ежедневно. Да ходатайстваш за крадци като Пеевски и Горанов, за да им се свалят санкциите, е от това по-голямо падение едва ли може да има. Да предлагаш държавата, за да може да продължават да грабят от народа?! Колко трябва да си притиснат до стената, за да се решиш на такъв ход? Буци е в безисходица. Дебело момче яко го е стиснало и го държи за шлифера, както казваше толупа. И то си излезе истина. Това ли са "честните" политици, те ли ще спасят България? Та нали те ни докараха до това положение. Срам сме за целия свят. Никъде няма да търпят и час това позорно съществуване.

    10:32 09.10.2025

  • 34 Споко Баце

    2 2 Отговор
    Терзиев го готвят за местенцата по върха - ще ти го върне, отмъстителен е!

    10:33 09.10.2025

  • 35 На боко гейшата

    6 0 Отговор
    Пак е зад гърба му!
    Ррррррррайооооооо

    Коментиран от #55

    10:33 09.10.2025

  • 36 Въпрос

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Държавата помага на Общината":

    Колко ти платиха за това?

    10:33 09.10.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Възмутен

    11 0 Отговор
    Бойко Борисов прехвърля собствената си вина върху Терзиев! ГЕРБ управляваха София цееели 18 години - от 2005 г. до 2023 г.!!! Терзиев е едва от 2 години.
    Борисов кмет - 2005 г. до 2009 г. (4 г.)
    Фандъкова - 2009 г. - 2023 г. (14 г.)
    Терзиев - 2023 г. - ....

    Очакването Терзиев "да оправи всичко за 2 години" е не просто НЕРЕАЛИСТИЧНО — то е МАНИПУЛАТИВНО. Борисов е виновен за всичко!
    Използва се от опонентите му, за да:
    • изперат собствената си отговорност за състоянието на София;
    • създадат впечатление, че „всички са еднакви“;
    • дискредитират всякакви опити за промяна още в зародиш.
    Ако искаш, мога да ти направя визуална времева линия (timeline) как изглежда реалистичен процес за реформа в градски сектор като управлението на отпадъци.

    10:35 09.10.2025

  • 39 боклуци си има

    2 0 Отговор
    но как все няма пари . първо за шоферите от транспорта . сега за боклучарите . да пратят армията да ги извози до депо или екарисаж . така струпани е грозна гледка и аромат на гнило . от дъжда се омокрят и малцинствата не ги щат . да карат и мигранти . за 50-60 кофи и само щуротии измислят . за транспорта 3 месеца стачки . значи и сега 3 месеца . доста боклук ще се насъбере .

    10:36 09.10.2025

  • 40 !!!?

    8 0 Отговор
    Абе, Боко каква държавна длъжност заема та кани Терзиев да дискутира с него проблема за боклука в София !!!?

    Коментиран от #62

    10:36 09.10.2025

  • 41 Ами да

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "1234567":

    Толкова ти е капацитета

    10:36 09.10.2025

  • 42 Стефко

    9 0 Отговор
    Нито служебните правителства, нито съвсем кратките правителства на ПП Тата можаха да направят нещо, защото всичко се блокираше. Така е и тук в столична община. Години наред се правеха частни общини и държавни структури работещи в полза на частни интереси. Така се срина държавността. Всъщност общината плаща именно по договорите с мафията, които са си сключвани от години.

    10:36 09.10.2025

  • 43 Софиянци

    8 0 Отговор
    Карайте боклука при другия в Банкя

    10:37 09.10.2025

  • 44 Разумен

    7 0 Отговор

    До коментар #24 от "Държавата помага на Общината":

    Нито е реалистично, нито честно да се очаква, че Васил Терзиев за две години може да:
    Премахне или преструктурира изцяло мащабна система за управление на отпадъци, изграждана и управлявана 18 години от ГЕРБ;
    Прекрати действащи договори с частни фирми без тежки юридически и финансови последици;
    Изгради нови политики, инфраструктура, капацитет и доверие, при положение че всичко до момента е било под шапката на еднопартийно управление.

    Коментиран от #48

    10:37 09.10.2025

  • 45 А не мислиш ли

    0 5 Отговор

    До коментар #4 от "Да точно така":

    Не мислиш ли,че цената за тон боклук при Фандъкова е била нормална,защото Терзиев смята.Как веднъж Фандъкова сключва на нормални цеви с мафията,а сега Терзиев не може.Още повече в другите квартали,същите хора чистят.Не трябва да е праволинейно. Да маха юристите и да вземе такива,които да го научат Какво значи,няма да сложи пределна цена.Ами излезе,че НЕ Е правилно.И сега демонстративно прави простотии.И вместо разумно да се справи,кара младежи да чистят.Ама докога?

    Коментиран от #50, #52, #54, #57, #60, #65

    10:38 09.10.2025

  • 46 В. Терзиев унаследява от ГЕРБ безобразие

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Държавата помага на Общината":

    Системата е унаследена от Васил Терзиев – не създадена от него!!
    Договорите за почистване и извозване на отпадъци са дългосрочни — 5, 7 или 10 години.
    Терзиев не може еднолично да прекрати договор с частна фирма, без:
    • да има сериозно нарушение;
    • да последват дела, неустойки и обезщетения от бюджета на Столична община (т.е. от гражданите).
    Администрацията е същата: зам.-кметове, директори на дирекции, експерти – повечето хора са част от стария апарат верни на ГЕРБ и работят по старите правила.

    10:39 09.10.2025

  • 47 Директор

    6 0 Отговор
    Как не го е срам този крадец?!?!?!?!?

    10:39 09.10.2025

  • 48 Разумна

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "Разумен":

    Навсякъде в света,това са хората,които чистят.Няма как Ай Ти-тата,лекари или учители да си направят подобни фирми.Задължение на кмета е да изпита така договорите,че да се свърши работа

    10:42 09.10.2025

  • 49 Анонимен

    1 2 Отговор
    Сами си създадоха ситуацията, колкото и да обвиняват други - не могат да посочат и съдят никое конкретно лице. Цялата работа е за изграждане на имидж.

    10:42 09.10.2025

  • 50 Елементарно е:

    5 1 Отговор

    До коментар #45 от "А не мислиш ли":

    Сблъсъкът не е само за боклука — а за власт, контрол и пари.
    Фандъкова е сключвала договори на фиктивно „нормални“ цени, но фирмите често са взимали надплащания чрез анекси и „допълнителни услуги“; работата не се е вършила качествено, но контролът е бил символичен; никой не е оспорвал фактурите, защото всички са били „в кюпа“.
    Сега, когато Терзиев поставя реални условия и отказва да плаща завишени цени — започва съпротива.

    10:44 09.10.2025

  • 51 Ама

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "ъхъ":

    Договорите са нормални.Друга му е мисълта --това са същите хора,които до сега са вършели добре работа,срещу нормална цена.Кметът ПРЕЦАКАЛ ДОГОВОРИТЕ и веднага ги обявява за мафия.

    10:45 09.10.2025

  • 52 Затова!

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "А не мислиш ли":

    Казваш:„ Същите хора чистят в други райони — защо няма проблем?“
    Защото:
    • Фирмите не саботират там, където общинските администрации са „удобни“.
    • В районите, където ГЕРБ има влияние или управляващи, няма „драматичен“ срив в услугата. Това не е съвпадение.
    • В централен Софийски район, където е най-видимо кой чисти и кой не, Терзиев отказа да подпише с надценка, затова имаме криза, а не в „Люлин“, „Младост“ или „Илинден“, например.

    10:45 09.10.2025

  • 53 миме

    0 0 Отговор
    леле,мислех,че от роската банов по-големо дъно просто не може да има ,обаче либ€расит€ предлагат една дупка буквално

    10:45 09.10.2025

  • 54 Мъдрец

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "А не мислиш ли":

    Терзиев няма „да слага пределна цена“ — грешка ли е?
    Може да изглежда така, но:
    Ако беше поставил пределна цена от самото начало, щяха да го обвинят, че наглася поръчката, за да спечели определен изпълнител.
    Ако сложи пределна цена под пазарната – няма кой да кандидатства, и също ще има срив.
    Ако я сложи над пазарната – ще го обвинят, че надплаща.
    Тоест каквото и да направи – ще бъде атакуван. Това е класически капан, в който влиза всеки, който се опитва да промени заредена система.

    10:46 09.10.2025

  • 55 мда

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "На боко гейшата":

    И пак гледа презрително, щото е хванала Боко за шлифера.;)

    10:46 09.10.2025

  • 56 Капо ди тути капи

    5 1 Отговор
    Жалки сте, защото допуднахте десетилетия да ви управлявам и да сегавря с вас

    Коментиран от #63

    10:47 09.10.2025

  • 57 Да се покаже саботажът срещу Терзиев

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "А не мислиш ли":

    Демонстрации с младежи — пиар ли е или безизходица?
    Това е опит да се оголи саботажът: когато има бюджет, а няма изпълнител, става ясно, че проблемът не е в парите, а в политиката и зависимостите.

    10:47 09.10.2025

  • 58 Хаха

    2 0 Отговор
    Малка невинна овчица е Баце. Тоя човек няма вина за нищо. Виновен е само дето е толкова добър, умен, начетен и беден.

    10:48 09.10.2025

  • 59 Мнение

    3 0 Отговор
    Граждански арест за Борисов

    10:49 09.10.2025

  • 60 ГЕРБ + Таки > срещу Терзиев!

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "А не мислиш ли":

    Съдейства ли мафията с ГЕРБ срещу Терзиев?

    Ако Терзиев успее, срива се и фалшивия мит за „ефективността“ на ГЕРБ.
    Ако Терзиев разчисти „боклука“, започва верижна реакция и по други теми – транспорт, строителство, ВЕИ, обществени поръчки.
    Затова ГЕРБ и мафията имат реален интерес Терзиев да бъде дискредитиран, да се създаде хаос, недоволство.

    Коментиран от #75

    10:50 09.10.2025

  • 61 Някой

    1 2 Отговор
    Терзиев сам си оплеска поръчките, като му казаха да си оправи документите, той седя и не прави нищо с месеци! Сега други му виновни.

    10:50 09.10.2025

  • 62 Оф,Оф

    0 2 Отговор

    До коментар #40 от "!!!?":

    Лидер е на най-голямата партия и е с най-голям опит в политиката.Даже американския вестник го нарече политик с най-голямото влияние в България. Но най-вече опит.Той протяга ръка за помощ,но ИНАТЪТ Е ЛОШ СЪВЕТНИК.И всички младежи да впрегне Терзиев да чистят,няма да му се получи Това е работа ОТ ПУСТО В ПРАЗНО.

    Коментиран от #72

    10:51 09.10.2025

  • 63 Господ си знае работата

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Капо ди тути капи":

    Жълта книжка си вече.

    10:52 09.10.2025

  • 64 тиго

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "!!!?":

    Снимката е фалшива .боце е със Стефан Данаилов. сори мен требва да сме адекватни щото бостана бди и не прощава !

    10:53 09.10.2025

  • 65 Реалността

    5 0 Отговор

    До коментар #45 от "А не мислиш ли":

    Терзиев не може да оправи всичко за 2 години, особено когато системата е прогнила от 18 години благодарение на корупционерите от ГЕРБ и Бойко Борисов!!
    Съпротивата срещу кметът Васил Терзиев не е спонтанна, а организирана – икономически (Таки) и политически (ГЕРБ)
    Няма лесни решения, и ако той започне да уволнява юристи и администрация „на сляпо“, ще бъде обвинен в чистки.
    Гражданският натиск трябва да бъде върху всички:
    върху общинските съветници да позволят реформа;
    върху фирмите, които саботират;
    върху институциите, които да разследват нарушенията назад по времето на управлението на Бойко Борисов и Йорданка Фандъкова, не само напред.

    10:53 09.10.2025

  • 66 Хе-хее

    4 0 Отговор
    Много, мноого на на гло гло

    10:53 09.10.2025

  • 67 Емигрант

    4 0 Отговор
    "Най-добрата защита е нападението" - ето на тази тактика залага този сикаджия, а вече и децата знаят, че СИК означава МАФИЯ ! Кой докара опасни боклуци от Европа в България, по времето на кое управление се извърши това мафиотско престъпление, кой построи уж големи "складове" за преработка на боклук, при кого Вълкът стана милионер от боклук и още хиляди въпроси има към този тиквен мафиот, но няма свестен и независим журналист за да му ги зададе !? Софианци са свикнали с мръсотията и за това е виновен точно този сикаджия още от врвмеро му когато беше кмет на тази вечно мръсна София по която кръстосват конски каруци с високи канати събиращи боклук и сеещи конски изпражнения по улиците /това беше показано по западни телевизии и предизвика съжаление и смях / ! Най-мръсната европейска столица е София с казани за смет от тенекия докато вече в Европа навлиза вакумното събиране на боклука под земята, а на други места модерни пластмасови казани които се отварят със карта за да се отчита количеството смет на всяко семейство което да бъде обложено правилно с такса-смет ! Живеете като в пещерен строй в който здравеопазването е търговка дейност, бе българи, а пък се обиждате като ви се каже истината, че простотията ви управлява която вие сте си избрали пак от простотия !

    10:55 09.10.2025

  • 68 Прави ли се Борисов на жертва?

    3 0 Отговор
    Да! Фрази като „понеже мълча, те вече ми се катерят по гърба“ и „няма да го позволя“ звучат като класическо обръщане на ролите – от бивш премиер с дългогодишна власт и контрол над институции, в ролята на човек, който уж е под обсада. Това е тактика, която често се използва в политиката: превръщаш себе си в жертва, за да отнемеш фокуса от конкретни обвинения и да активираш симпатии.
    Това е същината на проблема: когато Борисов твърди, че „ако има мафия, значи Терзиев ѝ е плащал“, той манипулира общественото внимание, като игнорира своята собствена роля – на създател и дългогодишен поддръжник на системата, за която сега удобно говори като външен наблюдател.

    10:55 09.10.2025

  • 69 От Варна

    1 0 Отговор
    Бойко е много “ боен” напоследък??? Тук става въпрос за договор, който изтича. През коя година е дадена концесията по този договор и кой е подписал?? Надали е Терзиев. А как се прекратява договор, и то с “ вълци” , “ титани” и т.н.?!

    10:55 09.10.2025

  • 70 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Мацка":

    Права си ! Но не се оставяй да те лъшкундрят , че има договор който не може да бъде прекратен ! Така ви лъшкундрят и със златните концесии , водата и т.н. ! Накрая се оказва , че това са поредните маймуни които са се качили на клона. Аз не ти казвам че предишните са добри. Аз ти казвам , че няма добри !

    10:55 09.10.2025

  • 71 Лойко Разбойко

    5 0 Отговор
    Мръснико, кой беше скючил договорите????? Еели г- жа МЯУ МЯУ, КИПРЕЩА СЕ СЕГА НА 1 РЕД В ПАРЛАМЕНТА? АМА МУТРО БАНДИТЕ ТИ КОГАТО ДОЙДЕ НА ВЛАСТ НАЛИ ЩЕШЕ ДА ГОНИШ ВЪЛКА. Е ВСИЧКИ СМЕ СВИДЕТЕЛИ КАК ГО ИЗГОНИ. ТОЛКОВА ГО ИЗГОНИХТЕ ЧЕ Г- ЖА МЯУ МЯУ МУ ПОЗВОЛИ СА СТРОИ НА ЯЗОНИР ИСКЪР. Невероятно НАГЪЛ, МРЪСЕН И ПОДЪЛ ИНДИВИД. ТВОЙТЕ МУТРО АВЕРИ ИЗБИХА ДОСТА ХОРА ПО БЕТОТИРАНОТО ЧЕРНОМОРИЕ. А ДАНО ТЕ ЗАСТИГНЕ СЭЛЪЩОТО, КОЕТО ЗАСТИГНА НЕВИННИТЕ ДЕЧИЦА И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ.

    10:55 09.10.2025

  • 72 тиго

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Оф,Оф":

    НЕЕЕЕ мъдри хора са казали това “Вергилий разказва историята на жреца Лаокоон, който с тези думи предупреждава троянците да не приемат дървения кон, оставен пред стените на Троя от обсаждащите ги гърци (данайци): „Страхувам се от данайците, дори когато носят дарове“.

    10:55 09.10.2025

  • 73 Ами сега?

    4 0 Отговор
    А кой управлява София почти две десетилетия?!

    10:56 09.10.2025

  • 74 ГЕРБ създаде тази порочна система!!

    4 0 Отговор
    Кой създаде системата за управление на отпадъците в София?
    > Исторически контекст:
    • ГЕРБ е на власт в София от 2005 г. насам, като първо Бойко Борисов става кмет (2005–2009), след това Йорданка Фандъкова управлява столицата до 2023 г.
    • През цялото това време, управлението на отпадъците – включително изборът на фирми, обществените поръчки, депата, инсталациите за горене, балите и транспортът – са контролирани от общинската администрация, изцяло доминирана от ГЕРБ.

    10:56 09.10.2025

  • 75 А не мислиш ли

    0 2 Отговор

    До коментар #60 от "ГЕРБ + Таки > срещу Терзиев!":

    Няма как някой професор или академик да направи фирма за сметопочистване.Вчера му казаха на Терзиев ,че в него са и хляба ,и ножа. Да решава кардинално.С празни приказки и самонадеяност,работа не се върши

    10:56 09.10.2025

  • 76 Конкретни фирми и зависимости:

    5 0 Отговор
    • Фирми като "Чистота Искър", "Грийн партнърс", "Сореко", "Консорциум Титан", както и други дружества, често свързвани с приближени до ГЕРБ бизнесмени, десетилетия наред печелят търгове за почистване и извозване на отпадъци.
    • Договори са сключвани за 5, 7, 10 години, често при условия, които затрудняват бърза подмяна на изпълнителите (включително неустойки, анекси и допълнителни споразумения).
    • Прозрачността на тези търгове е била редовно критикувана от независими НПО-та, журналисти и дори от Сметната палата.

    10:57 09.10.2025

  • 77 Никой

    4 0 Отговор
    Момчето си отива. Не може да се упражняваш 12 години на чужд гръб. Гринго. Сбогом.

    10:57 09.10.2025

  • 78 Мутра!

    4 0 Отговор
    Гадна, мръсна, лъжлива, крадлива Мутра!

    10:57 09.10.2025

  • 79 Кит

    0 4 Отговор
    Убийствена реакция на Буци.
    Жълтопавериатът няма никакъв друг изход, освен моментално да започне силното викане на лозунгите, с които се легитимира в последните пет години. Лозунгите, зад които изиграха казачока с руския неруски газ на тройна цена, хорцето с Джемкорп и още толкова други интересни митнически и енергийнопомощни танци...

    10:57 09.10.2025

  • 80 Кой е въвел принципите на работа

    2 0 Отговор
    Кой е въвел принципите на работа, възнаграждение и контрол?
    • Ценообразуването (напр. на тон боклук), критериите за качество и количеството курсове/превози са определени от администрацията на Столична община, която десетилетия е управлявана от екипа на Фандъкова – напълно под контрола на ГЕРБ.
    • Когато има проблеми с качеството на услугата, на кого се плаща, как се контролират отчетите на фирмите, това също е въпрос на местна политика. Следователно: „мафията“, за която сега се говори, е продукт на точно тези решения – политически и административни.

    10:57 09.10.2025

  • 81 Кой поддържа системата и я развиваше 15+

    3 0 Отговор
    Кой поддържа системата и я развиваше 15+ години?
    • Борисов лично, като кмет и след това премиер, активно подкрепяше строежа на скъпи съоръжения като завода за боклук в с. Яна, инсинератори, системи за балопресоване – със съмнителна ефективност и висока цена.
    • Йорданка Фандъкова, като кмет от 2009 до 2023 г., системно поддържаше статуквото: същите фирми, същите договори, без съществен контрол или реформа.
    • Стратегиите за управление на отпадъци в София бяха критикувани многократно от ЕС, включително за липса на дългосрочна визия и ниска степен на рециклиране.

    10:58 09.10.2025

  • 82 Хм...

    2 0 Отговор
    Плащал е, но договорите са наследени от кого? Някак неудобно се получи май, турците да дават 3 пъти по-ниска цена от такита, вълци и деуги животни? Ама вие сте си свикнали да стрижете овцете и решихте, че пак ще мине, нали?

    10:58 09.10.2025

  • 83 Истината

    3 0 Отговор
    Терзиев дойде в края на 2023, когато цялата структура вече е бетонирана. Той не е сключвал нови дългосрочни договори със „същата мафия“, а е заварил действащи контракти, които не може просто да разтрогне без юридически и финансов срив.
    ⚖️ Политическа отговорност ≠ лична вина
    • Борисов се опитва да прехвърли моралната и политическа вина върху новото управление, като заявява, че „щом са ѝ плащали 2 години, значи са част от нея“.
    • Това е безотговорна логика, защото:
    • Новият кмет наследява работещи договори, които не може да прекрати едностранно.
    • Промени отнемат време: нови търгове, изготвяне на Технически спецификации, стратегически планове за реформа – това не става за 6 месеца.
    • Няма доказателства, че Терзиев е участвал в „схеми“ – по-скоро търпи последствията от предишния модел.

    10:58 09.10.2025

  • 84 тиго

    3 0 Отговор
    Вече има снимки от Хиподрума всичко е лъснато! Боце НУЛА – Кмета и хората ЕДНО !

    10:59 09.10.2025

  • 85 Борисов е циничен!

    2 0 Отговор
    Използване на термина „мафия“ от Борисов – ирония или цинизъм?
    Когато Борисов говори за „мафия“ в управлението на отпадъците, това е:
    • Или цинично признание, че системата, която той и партията му създадоха, е корумпирана.
    • Или опит за подмяна на реалността, в която той излиза чист, а „мафията“ се появява магически след неговото оттегляне от управлението на столицата.

    10:59 09.10.2025

  • 86 Тома

    0 0 Отговор
    И аз харесвам бойчето защото го в Симитли

    11:00 09.10.2025

