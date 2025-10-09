„Ако има мафия в управлението на отпадъците в София, то тогава Терзиев две години ѝ е плащал. Не може сега, след като толкова време си плащал, изведнъж мафията да ти е виновна“. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента по повод задълбочаващата се криза с извозването на боклука в столицата.
Борисов беше категоричен, че отговорността за настоящото положение пада върху сегашната общинска власт, която, според него, „се прави на жертва, след като е била част от схемата“.
„Когато затвориха депото в „Суходол” – това беше криза. Купувахме балиращи машини, карахме бали из цяла България, търсехме къде да ги депонираме. Това беше борба. А сега идват героите от мафията, децата на Държавна сигурност, и раздават обвинения кой бил мафиот и мутра. Това няма да го позволя“, добави Борисов.
Лидерът на ГЕРБ призова всички, които говорят за „мафия“ в отпадъците, да отговорят на въпроса ако наистина има такава, защо две години са ѝ плащали?
Борисов коментира и друг казус – потенциална продажба на „Лукойл“. Той изрази мнение, че в случай на продажба, службите и Министерският съвет трябва да проверят бъдещия купувач не като натиск, а като застраховка. „Никой не ги принуждава да продават. Но ако решат, службите трябва да проверят кой купува. Защото вече минахме през времето на Асен Василев, когато мутрите от ПП-ДБ управляваха мафията“, заяви още той.
Борисов отрече да има каквито и да било контакти с криминални фигури, каквито обвинения получи. „Нито съм виждал, нито съм чувал Таки или както го наричат. Вчера дори призовах кмета и Георги Георгиев да изпратят доброволци затворници и камиони, за да почистят София. Не съм ходил да изнудвам министри за обществени поръчки, както Божидар Божанов“, каза още Борисов и допълни: „Понеже мълча, сега ми се катерят по гърба. Това няма да стане“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #5, #14, #17, #20
10:16 09.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Вълк единак
10:18 09.10.2025
4 Да точно така
Коментиран от #45
10:19 09.10.2025
5 Петкан
До коментар #1 от "Пич":Защото фъндъка е подписал договор, за това.Какво да направи-да спре да плаща и да осъдят общината ли???
Коментиран от #16
10:19 09.10.2025
6 Дааа,
10:19 09.10.2025
7 честен ционист
10:19 09.10.2025
8 Той е....
10:19 09.10.2025
9 1234567
Коментиран от #41
10:19 09.10.2025
10 ъхъ
Коментиран от #51
10:19 09.10.2025
11 Ту-туу
10:19 09.10.2025
12 Ялчин
10:19 09.10.2025
13 Борисов е виновенТой създаде зависимости
• Кой я е поддържал десетилетие?
• Кой е изградил зависимости и договори в този сектор?
Секторът на боклука в София е от десетилетия под контрола на ГЕРБ (и приближени фирми), а самият Борисов е бил не само кмет, но и дългогодишен премиер. Така че системата, която нарича "мафия", е или изградена, или толерирана по негово време.
10:21 09.10.2025
14 Напротив!
До коментар #1 от "Пич":Елементрни манипулации за елементарни мозъци.
10:22 09.10.2025
15 Даниел
Как да не плаща ,когато си подписал договор за много милиони,а да не говорим,че договора с Веолия още преди 15 години го подписа с неустойка от на млрд лв и даже го направи конфиденциален?
10:22 09.10.2025
16 Пич
До коментар #5 от "Петкан":Естествено ! Достатъчно е да не плати два месеца и онзи ще отсъпи ! Защото ще загуби бизнес за милиони. Нали не вярваш , че Вълка се надява да получи боклука на Рим ?!
10:23 09.10.2025
17 !!!?
До коментар #1 от "Пич":Терзиев плаща две години на Мафията, а софиянци плащат от десетилетия на Боковата Мафия...!!!?
Коментиран от #64
10:23 09.10.2025
18 Борисов е манипулатор!
• Насочва вниманието към „държавна сигурност“, „мутри от ПП-ДБ“, вкарва „Таки“, и други емоционално заредени теми, за да пренасочи фокуса от кризата с отпадъците.
• Вместо да отговори на въпроса „Има ли корупция в този сектор и кой я създаде?“, той пита риторично „А защо са ѝ плащали 2 години?“
Бойко Борисов иска:
• Да изчисти имиджа на ГЕРБ.
• Да удари политическите си опоненти.
• Да се позиционира като единственият, който „може да оправи нещата“.
Това е типично за Борисов – той често използва смес от обвинения, омаловажаване и показна фалшива "загриженост", за да затвори критични теми, вместо да ги адресира отговорно.
10:24 09.10.2025
19 123456
10:24 09.10.2025
20 Мацка
До коментар #1 от "Пич":Ами няма нужда от отговор , а въпрос :
Щом Терзиев е плащал , то кой е подписал договорите с тези фирми така че да не могат да се прекратят ? Кой отгледа тези пиавици 12 години да смучат парите на софиянци , за да си пълни партийната каса ?
Продължавайте да гласувате за ГЕРБ и ще имате още от същото !!
Кмета Терзиев все още не е почнал да работи , защото общинския съвет не му позволява , това е. Всички те , общинските съветници , работят срещу жителите на София , а ние ги изпратихме там .
Коментиран от #70
10:24 09.10.2025
21 ООрана държава
10:24 09.10.2025
22 Анализатор
А договорите с тези фирми са сключвани от неговото протеже Фандъкова.
10:25 09.10.2025
23 Борисов замазва собствената си вина!
10:25 09.10.2025
24 Държавата помага на Общината
Терзиев зашо е плащал на " мафията " за сметосъбирането до сега?
Защо чак сега му стана неудобно?!
От цялата дандания става ясно, че занапред сметоизвозването в тези квартали ще става СЪС ЗАЕМИ!
Браво, Терзиев, ти си връх на управленските способности!
Коментиран от #36, #44, #46
10:25 09.10.2025
25 Селянин
10:26 09.10.2025
26 сара
10:26 09.10.2025
27 Чип и Дейл
10:26 09.10.2025
28 тиго
10:27 09.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Тиква
10:31 09.10.2025
31 Превъзбуден
Добър анализ, тиквичке.
10:32 09.10.2025
32 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ПОНЕ С НЕЩО ПОЛЕЗНО ДА ДОПРИНЕСАТ ЗА ТАЗИ ДЪРЖАВА, ЧЕ ВЕЧЕ НЕАМ НЕРВИ!
10:32 09.10.2025
33 Чуторан
10:32 09.10.2025
34 Споко Баце
10:33 09.10.2025
35 На боко гейшата
Ррррррррайооооооо
Коментиран от #55
10:33 09.10.2025
36 Въпрос
До коментар #24 от "Държавата помага на Общината":Колко ти платиха за това?
10:33 09.10.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Възмутен
Борисов кмет - 2005 г. до 2009 г. (4 г.)
Фандъкова - 2009 г. - 2023 г. (14 г.)
Терзиев - 2023 г. - ....
Очакването Терзиев "да оправи всичко за 2 години" е не просто НЕРЕАЛИСТИЧНО — то е МАНИПУЛАТИВНО. Борисов е виновен за всичко!
Използва се от опонентите му, за да:
• изперат собствената си отговорност за състоянието на София;
• създадат впечатление, че „всички са еднакви“;
• дискредитират всякакви опити за промяна още в зародиш.
Ако искаш, мога да ти направя визуална времева линия (timeline) как изглежда реалистичен процес за реформа в градски сектор като управлението на отпадъци.
10:35 09.10.2025
39 боклуци си има
10:36 09.10.2025
40 !!!?
Коментиран от #62
10:36 09.10.2025
41 Ами да
До коментар #9 от "1234567":Толкова ти е капацитета
10:36 09.10.2025
42 Стефко
10:36 09.10.2025
43 Софиянци
10:37 09.10.2025
44 Разумен
До коментар #24 от "Държавата помага на Общината":Нито е реалистично, нито честно да се очаква, че Васил Терзиев за две години може да:
Премахне или преструктурира изцяло мащабна система за управление на отпадъци, изграждана и управлявана 18 години от ГЕРБ;
Прекрати действащи договори с частни фирми без тежки юридически и финансови последици;
Изгради нови политики, инфраструктура, капацитет и доверие, при положение че всичко до момента е било под шапката на еднопартийно управление.
Коментиран от #48
10:37 09.10.2025
45 А не мислиш ли
До коментар #4 от "Да точно така":Не мислиш ли,че цената за тон боклук при Фандъкова е била нормална,защото Терзиев смята.Как веднъж Фандъкова сключва на нормални цеви с мафията,а сега Терзиев не може.Още повече в другите квартали,същите хора чистят.Не трябва да е праволинейно. Да маха юристите и да вземе такива,които да го научат Какво значи,няма да сложи пределна цена.Ами излезе,че НЕ Е правилно.И сега демонстративно прави простотии.И вместо разумно да се справи,кара младежи да чистят.Ама докога?
Коментиран от #50, #52, #54, #57, #60, #65
10:38 09.10.2025
46 В. Терзиев унаследява от ГЕРБ безобразие
До коментар #24 от "Държавата помага на Общината":Системата е унаследена от Васил Терзиев – не създадена от него!!
Договорите за почистване и извозване на отпадъци са дългосрочни — 5, 7 или 10 години.
Терзиев не може еднолично да прекрати договор с частна фирма, без:
• да има сериозно нарушение;
• да последват дела, неустойки и обезщетения от бюджета на Столична община (т.е. от гражданите).
Администрацията е същата: зам.-кметове, директори на дирекции, експерти – повечето хора са част от стария апарат верни на ГЕРБ и работят по старите правила.
10:39 09.10.2025
47 Директор
10:39 09.10.2025
48 Разумна
До коментар #44 от "Разумен":Навсякъде в света,това са хората,които чистят.Няма как Ай Ти-тата,лекари или учители да си направят подобни фирми.Задължение на кмета е да изпита така договорите,че да се свърши работа
10:42 09.10.2025
49 Анонимен
10:42 09.10.2025
50 Елементарно е:
До коментар #45 от "А не мислиш ли":Сблъсъкът не е само за боклука — а за власт, контрол и пари.
Фандъкова е сключвала договори на фиктивно „нормални“ цени, но фирмите често са взимали надплащания чрез анекси и „допълнителни услуги“; работата не се е вършила качествено, но контролът е бил символичен; никой не е оспорвал фактурите, защото всички са били „в кюпа“.
Сега, когато Терзиев поставя реални условия и отказва да плаща завишени цени — започва съпротива.
10:44 09.10.2025
51 Ама
До коментар #10 от "ъхъ":Договорите са нормални.Друга му е мисълта --това са същите хора,които до сега са вършели добре работа,срещу нормална цена.Кметът ПРЕЦАКАЛ ДОГОВОРИТЕ и веднага ги обявява за мафия.
10:45 09.10.2025
52 Затова!
До коментар #45 от "А не мислиш ли":Казваш:„ Същите хора чистят в други райони — защо няма проблем?“
Защото:
• Фирмите не саботират там, където общинските администрации са „удобни“.
• В районите, където ГЕРБ има влияние или управляващи, няма „драматичен“ срив в услугата. Това не е съвпадение.
• В централен Софийски район, където е най-видимо кой чисти и кой не, Терзиев отказа да подпише с надценка, затова имаме криза, а не в „Люлин“, „Младост“ или „Илинден“, например.
10:45 09.10.2025
53 миме
10:45 09.10.2025
54 Мъдрец
До коментар #45 от "А не мислиш ли":Терзиев няма „да слага пределна цена“ — грешка ли е?
Може да изглежда така, но:
Ако беше поставил пределна цена от самото начало, щяха да го обвинят, че наглася поръчката, за да спечели определен изпълнител.
Ако сложи пределна цена под пазарната – няма кой да кандидатства, и също ще има срив.
Ако я сложи над пазарната – ще го обвинят, че надплаща.
Тоест каквото и да направи – ще бъде атакуван. Това е класически капан, в който влиза всеки, който се опитва да промени заредена система.
10:46 09.10.2025
55 мда
До коментар #35 от "На боко гейшата":И пак гледа презрително, щото е хванала Боко за шлифера.;)
10:46 09.10.2025
56 Капо ди тути капи
Коментиран от #63
10:47 09.10.2025
57 Да се покаже саботажът срещу Терзиев
До коментар #45 от "А не мислиш ли":Демонстрации с младежи — пиар ли е или безизходица?
Това е опит да се оголи саботажът: когато има бюджет, а няма изпълнител, става ясно, че проблемът не е в парите, а в политиката и зависимостите.
10:47 09.10.2025
58 Хаха
10:48 09.10.2025
59 Мнение
10:49 09.10.2025
60 ГЕРБ + Таки > срещу Терзиев!
До коментар #45 от "А не мислиш ли":Съдейства ли мафията с ГЕРБ срещу Терзиев?
Ако Терзиев успее, срива се и фалшивия мит за „ефективността“ на ГЕРБ.
Ако Терзиев разчисти „боклука“, започва верижна реакция и по други теми – транспорт, строителство, ВЕИ, обществени поръчки.
Затова ГЕРБ и мафията имат реален интерес Терзиев да бъде дискредитиран, да се създаде хаос, недоволство.
Коментиран от #75
10:50 09.10.2025
61 Някой
10:50 09.10.2025
62 Оф,Оф
До коментар #40 от "!!!?":Лидер е на най-голямата партия и е с най-голям опит в политиката.Даже американския вестник го нарече политик с най-голямото влияние в България. Но най-вече опит.Той протяга ръка за помощ,но ИНАТЪТ Е ЛОШ СЪВЕТНИК.И всички младежи да впрегне Терзиев да чистят,няма да му се получи Това е работа ОТ ПУСТО В ПРАЗНО.
Коментиран от #72
10:51 09.10.2025
63 Господ си знае работата
До коментар #56 от "Капо ди тути капи":Жълта книжка си вече.
10:52 09.10.2025
64 тиго
До коментар #17 от "!!!?":Снимката е фалшива .боце е със Стефан Данаилов. сори мен требва да сме адекватни щото бостана бди и не прощава !
10:53 09.10.2025
65 Реалността
До коментар #45 от "А не мислиш ли":Терзиев не може да оправи всичко за 2 години, особено когато системата е прогнила от 18 години благодарение на корупционерите от ГЕРБ и Бойко Борисов!!
Съпротивата срещу кметът Васил Терзиев не е спонтанна, а организирана – икономически (Таки) и политически (ГЕРБ)
Няма лесни решения, и ако той започне да уволнява юристи и администрация „на сляпо“, ще бъде обвинен в чистки.
Гражданският натиск трябва да бъде върху всички:
върху общинските съветници да позволят реформа;
върху фирмите, които саботират;
върху институциите, които да разследват нарушенията назад по времето на управлението на Бойко Борисов и Йорданка Фандъкова, не само напред.
10:53 09.10.2025
66 Хе-хее
10:53 09.10.2025
67 Емигрант
10:55 09.10.2025
68 Прави ли се Борисов на жертва?
Това е същината на проблема: когато Борисов твърди, че „ако има мафия, значи Терзиев ѝ е плащал“, той манипулира общественото внимание, като игнорира своята собствена роля – на създател и дългогодишен поддръжник на системата, за която сега удобно говори като външен наблюдател.
10:55 09.10.2025
69 От Варна
10:55 09.10.2025
70 Пич
До коментар #20 от "Мацка":Права си ! Но не се оставяй да те лъшкундрят , че има договор който не може да бъде прекратен ! Така ви лъшкундрят и със златните концесии , водата и т.н. ! Накрая се оказва , че това са поредните маймуни които са се качили на клона. Аз не ти казвам че предишните са добри. Аз ти казвам , че няма добри !
10:55 09.10.2025
71 Лойко Разбойко
10:55 09.10.2025
72 тиго
До коментар #62 от "Оф,Оф":НЕЕЕЕ мъдри хора са казали това “Вергилий разказва историята на жреца Лаокоон, който с тези думи предупреждава троянците да не приемат дървения кон, оставен пред стените на Троя от обсаждащите ги гърци (данайци): „Страхувам се от данайците, дори когато носят дарове“.
10:55 09.10.2025
73 Ами сега?
10:56 09.10.2025
74 ГЕРБ създаде тази порочна система!!
> Исторически контекст:
• ГЕРБ е на власт в София от 2005 г. насам, като първо Бойко Борисов става кмет (2005–2009), след това Йорданка Фандъкова управлява столицата до 2023 г.
• През цялото това време, управлението на отпадъците – включително изборът на фирми, обществените поръчки, депата, инсталациите за горене, балите и транспортът – са контролирани от общинската администрация, изцяло доминирана от ГЕРБ.
10:56 09.10.2025
75 А не мислиш ли
До коментар #60 от "ГЕРБ + Таки > срещу Терзиев!":Няма как някой професор или академик да направи фирма за сметопочистване.Вчера му казаха на Терзиев ,че в него са и хляба ,и ножа. Да решава кардинално.С празни приказки и самонадеяност,работа не се върши
10:56 09.10.2025
76 Конкретни фирми и зависимости:
• Договори са сключвани за 5, 7, 10 години, често при условия, които затрудняват бърза подмяна на изпълнителите (включително неустойки, анекси и допълнителни споразумения).
• Прозрачността на тези търгове е била редовно критикувана от независими НПО-та, журналисти и дори от Сметната палата.
10:57 09.10.2025
77 Никой
10:57 09.10.2025
78 Мутра!
10:57 09.10.2025
79 Кит
Жълтопавериатът няма никакъв друг изход, освен моментално да започне силното викане на лозунгите, с които се легитимира в последните пет години. Лозунгите, зад които изиграха казачока с руския неруски газ на тройна цена, хорцето с Джемкорп и още толкова други интересни митнически и енергийнопомощни танци...
10:57 09.10.2025
80 Кой е въвел принципите на работа
• Ценообразуването (напр. на тон боклук), критериите за качество и количеството курсове/превози са определени от администрацията на Столична община, която десетилетия е управлявана от екипа на Фандъкова – напълно под контрола на ГЕРБ.
• Когато има проблеми с качеството на услугата, на кого се плаща, как се контролират отчетите на фирмите, това също е въпрос на местна политика. Следователно: „мафията“, за която сега се говори, е продукт на точно тези решения – политически и административни.
10:57 09.10.2025
81 Кой поддържа системата и я развиваше 15+
• Борисов лично, като кмет и след това премиер, активно подкрепяше строежа на скъпи съоръжения като завода за боклук в с. Яна, инсинератори, системи за балопресоване – със съмнителна ефективност и висока цена.
• Йорданка Фандъкова, като кмет от 2009 до 2023 г., системно поддържаше статуквото: същите фирми, същите договори, без съществен контрол или реформа.
• Стратегиите за управление на отпадъци в София бяха критикувани многократно от ЕС, включително за липса на дългосрочна визия и ниска степен на рециклиране.
10:58 09.10.2025
82 Хм...
10:58 09.10.2025
83 Истината
⚖️ Политическа отговорност ≠ лична вина
• Борисов се опитва да прехвърли моралната и политическа вина върху новото управление, като заявява, че „щом са ѝ плащали 2 години, значи са част от нея“.
• Това е безотговорна логика, защото:
• Новият кмет наследява работещи договори, които не може да прекрати едностранно.
• Промени отнемат време: нови търгове, изготвяне на Технически спецификации, стратегически планове за реформа – това не става за 6 месеца.
• Няма доказателства, че Терзиев е участвал в „схеми“ – по-скоро търпи последствията от предишния модел.
10:58 09.10.2025
84 тиго
10:59 09.10.2025
85 Борисов е циничен!
Когато Борисов говори за „мафия“ в управлението на отпадъците, това е:
• Или цинично признание, че системата, която той и партията му създадоха, е корумпирана.
• Или опит за подмяна на реалността, в която той излиза чист, а „мафията“ се появява магически след неговото оттегляне от управлението на столицата.
10:59 09.10.2025
86 Тома
11:00 09.10.2025