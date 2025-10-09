Новини
Ваня Григорова: СОС трябва да подкрепи кмета Терзиев

9 Октомври, 2025 13:16 938 15

Тя припомни, че вече са изтекли договорите за сметосъбиране в районите „Люлин“ и „Красно село“, а до края на годината предстои изтичането и на още 18 договора

Мария Атанасова

Столичният общински съвет трябва да застане зад кмета на София Васил Терзиев в борбата му срещу рекета и натиска на определени икономически среди, които се опитват да извиват ръцете на Общината.

Това заяви независимият общински съветник Ваня Григорова на брифинг в Столичния общински съвет. „Намираме се в безпрецедентна криза. Подобна имаше преди около 15 години, но тогава успяхме да се справим. Сега отново Общинският съвет трябва да положи всички усилия, за да подпомогне кмета Терзиев“, каза Григорова.

Тя припомни, че вече са изтекли договорите за сметосъбиране в районите „Люлин“ и „Красно село“, а до края на годината предстои изтичането и на още 18 договора. „Вече втора седмица почистването в двата района се извършва в авариен режим, но обществената поръчка все още не е прекратена, което е нелогично“, отбеляза тя.

Григорова цитира изявление на кмета от август, според което процедурата за избор на фирми за почистване е била с „най-висока конкуренция в историята“. Въпреки това, посочи тя, всички подадени оферти са били над прогнозната цена от 166 лева на тон, определена от общинската администрация. „На заседание на комисията по екология вчера беше потвърдено, че администрацията няма да подпише договори на цена над 166 лева“, добави тя.

Общинският съветник заяви, че е внесла предложение към доклада на кмета, с което СОС да възложи на Терзиев да прекрати поръчката и да пристъпи към пряко договаряне с общинското дружество „Софекострой“. „Само по този начин можем да спрем рекета на различни икономически среди“, подчерта Григорова.

Тя е предложила и в срок до един месец администрацията на кмета да представи план-график за плавно преминаване на всички столични райони към обслужване от общинската фирма. „Това е единствената гаранция, че няма да има натиск и рекет върху кмета и върху гражданите“, посочи Ваня Григорова.

По думите ѝ обаче предложенията ѝ не са били подкрепени в трите общински комисии, заседавали по-рано през деня. „Надявам се на предстоящата сесия колегите да проявят разум и да подкрепят кмета Терзиев в борбата му срещу мафията“, заяви Григорова.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софиянци да спрат

    7 2 Отговор
    да изхвърлят боклука си, да си го държат у дома и край на кризата с боклука!

    13:18 09.10.2025

  • 2 Няколко

    3 7 Отговор
    Пъти можех да я ..... но винаги нещо ме караше да се обърна и да си тръгна.

    13:19 09.10.2025

  • 3 Христо

    14 4 Отговор
    Наистина позицията на кмета Терзиев е правилна, защитава парите и интересите на хората, не на лобита и групировки

    Коментиран от #4

    13:21 09.10.2025

  • 4 Е да де

    5 8 Отговор

    До коментар #3 от "Христо":

    След като сам си докара проблемите (и на нас де)

    13:25 09.10.2025

  • 5 Ром от Лом

    5 2 Отговор
    Националният герой Пеевски още малко и ще представи Нотариален акт за собственост на сградата на Народното Събрание.

    13:28 09.10.2025

  • 6 Тая е от "бързо"

    2 2 Отговор
    "мислещите"

    13:29 09.10.2025

  • 7 Вече 35 години демокрация

    6 0 Отговор
    В големите градове трябваше да се научат да разделят боклука в къщи докато гледат сапунени сериали и градовете да са чисти

    13:31 09.10.2025

  • 8 секуро

    2 5 Отговор
    кметът Терзиев трябва да бъде омазан със СОС

    13:35 09.10.2025

  • 9 ХахХ

    3 8 Отговор
    Стога сте ни показвали тази гнуснаЦигаааанка

    13:36 09.10.2025

  • 10 БРАВО ТОВА Е ДУМА

    0 0 Отговор
    ХУБАВА ПОДКРЕПА. СЕТИ СЕ ДОБРЕ Е.. ОНЕЗИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО И СМЕТО И ЗЛАТО ТЪРСАЧИТЕ СА МАФИЯ. СЕГА ТВОИТЕ ОТ БСП на ЗАФЧУ трябва да не подкрепят МАФИЯТА шиш и тууупа и всичко ще е наред.

    14:03 09.10.2025

  • 11 Охааа

    1 0 Отговор
    Брей ,че убава момата...

    14:16 09.10.2025

  • 12 Само обединени можем да изхвърлим

    0 2 Отговор
    Тиквата и Прасето!

    Коментиран от #15

    14:22 09.10.2025

  • 13 Христина

    2 1 Отговор
    Като данъкоплатец и собственик на имот, който плаща такса СМЕТ, не ме интересува дали кмета се бори с мафията или си прави реклама. Считам, че общинските служители трябва да работят за мен съгражданите ми, след като получават заплата от данъците ни. Искам града да е чист, да няма безкрайни и некачествени ремонти. Не мога да аплодирам кмет, който поради некадърност или не професионализъм е пропуснал времето за провеждане на търг за сметопочистване, или в угода на този или онзи олигарх е заложил условия, които са удобни само на един кандидат...до там, че части от града тънат в смет, а сектанти разнасят чували от един квартал в друг като рекрлама на некадърния им кмет. Време е всички в СОС, начело с кмета да започнат да работят, ако не - да върнат заплатите си за 2 години на зад, избори и т.н. Неможачи и мрънкачи не са нужни никому, освен на сектантите от ПП/ДБ, естествено.

    14:24 09.10.2025

  • 14 Някой

    0 0 Отговор
    Безпрецедентното е, че е планирана. Чудно ми е инвестициите, които ще се направят, след колко време ще ги приватизират за стотинки?

    14:26 09.10.2025

  • 15 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Само обединени можем да изхвърлим":

    "Тиквата" и "Прасето" ли създадоха кризата с Бо-К-лу$ка в София, или некадърника терзиев и понитата на бонев, които умишлено не проведоха тръжна процедура за избор на фирма сметосъбирач???? Утре, като не ти стане "Тиквата" и "Прасето" ли пак ще са ти виновни?

    14:29 09.10.2025

