Държавата предложи помощ за кризата с боклука в София. Терзиев: За момента се справяме

В Министерския съвет се проведе среща за кризата с боклука в София, съобщават от БНТ.

"Поканих кмета Терзиев и кметовете на "Люлин" и "Красно село" да поговорим за сътрудничество от страна на държавата за справяне със ситуацията с несъбирания битов отпадък на територията на "Люлин" и "Красно село". Срещата, както специално поисках в началото, не беше с цел да се търсят причините и последиците от създадената ситуация. За нас е важно, когато има такава ситуация, защото София неведнъж е изправяна пред подобно предизвикателство, да се намери най-добрият модел в интерес на гражданите. Защото боклукът няма политически цвят и от него не могат да се извадят каквито и да е политически положителни резултати. Боклукът е замърсяване, а замърсяването води и до такова в политическата среда. Затова нашата среща ние предложихме държавата при необходимост, ако бъде поискано, да се намеси с техника и с решение, което разбира се няма да е трайно, но ще е достатъчно да се преодолее моментната ситуация. Кметът сподели, че има виждане по въпроса и ни увери, че може да се справи със ситуацията. Той ще даде необходимото. Аз ще помоля и районните кметове да кажат какво мислят по въпроса. Министър Георгиев е определен за координатор при необходимост за осигуряване на ресурси в момент, в който СО поиска от държавата конкретно решение за това. Ние адмирираме готовността и желанието на СО да се справи с проблема и много ясно заявяваме, че държавата ще участва под формата на необходимото сътрудничество за това този проблем да бъде решен", каза премиерът Росен Желязков.

"Винаги съм казвал, че за да работят нещата, трябва да има добър синхрон между институциите, затова ние, ако имаме нужда, бихме се възползвали от протегнатата ръка на правителството, за момента се справяме с текущата ситуация. Уверих премиера, че със съвместни усилия на общината, на доброволци и на всички, които се включиха, за да се справим с текущото състояние. В рамките на следващата седмица се очаква да има нормализация. Но това далеч не е трайно решение, ние търсим такова максимално бързо по различните позиции от обществената поръчка да има движение и да има яснота как ще се случва сметоизвозването в града. При нужда бихме се обърнали за помощ. Никой от нас не иска да упорства и да се политизира излишно. Боря се това, което постигнем като път напред да бъде социално приемливо и икономически оправдано за гражданите. Ние имаме колективна отговорност към всички живущи да решим проблема максимално бързо. Ще успеем да се справим", подчерта кмета на София Васил Терзиев.