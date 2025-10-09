Новини
България »
София »
Държавата предложи помощ за кризата с боклука в София. Терзиев: За момента се справяме

Държавата предложи помощ за кризата с боклука в София. Терзиев: За момента се справяме

9 Октомври, 2025 14:50 608 16

  • държава-
  • помощ-
  • криза с боклука-
  • софия-
  • васил терзиев

Уверих премиера, че със съвместни усилия на общината, на доброволци и на всички, които се включиха, за да се справим с текущото състояние. В рамките на следващата седмица се очаква да има нормализация, коментира Васил Терзиев

Държавата предложи помощ за кризата с боклука в София. Терзиев: За момента се справяме - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В Министерския съвет се проведе среща за кризата с боклука в София, съобщават от БНТ.

"Поканих кмета Терзиев и кметовете на "Люлин" и "Красно село" да поговорим за сътрудничество от страна на държавата за справяне със ситуацията с несъбирания битов отпадък на територията на "Люлин" и "Красно село". Срещата, както специално поисках в началото, не беше с цел да се търсят причините и последиците от създадената ситуация. За нас е важно, когато има такава ситуация, защото София неведнъж е изправяна пред подобно предизвикателство, да се намери най-добрият модел в интерес на гражданите. Защото боклукът няма политически цвят и от него не могат да се извадят каквито и да е политически положителни резултати. Боклукът е замърсяване, а замърсяването води и до такова в политическата среда. Затова нашата среща ние предложихме държавата при необходимост, ако бъде поискано, да се намеси с техника и с решение, което разбира се няма да е трайно, но ще е достатъчно да се преодолее моментната ситуация. Кметът сподели, че има виждане по въпроса и ни увери, че може да се справи със ситуацията. Той ще даде необходимото. Аз ще помоля и районните кметове да кажат какво мислят по въпроса. Министър Георгиев е определен за координатор при необходимост за осигуряване на ресурси в момент, в който СО поиска от държавата конкретно решение за това. Ние адмирираме готовността и желанието на СО да се справи с проблема и много ясно заявяваме, че държавата ще участва под формата на необходимото сътрудничество за това този проблем да бъде решен", каза премиерът Росен Желязков.

"Винаги съм казвал, че за да работят нещата, трябва да има добър синхрон между институциите, затова ние, ако имаме нужда, бихме се възползвали от протегнатата ръка на правителството, за момента се справяме с текущата ситуация. Уверих премиера, че със съвместни усилия на общината, на доброволци и на всички, които се включиха, за да се справим с текущото състояние. В рамките на следващата седмица се очаква да има нормализация. Но това далеч не е трайно решение, ние търсим такова максимално бързо по различните позиции от обществената поръчка да има движение и да има яснота как ще се случва сметоизвозването в града. При нужда бихме се обърнали за помощ. Никой от нас не иска да упорства и да се политизира излишно. Боря се това, което постигнем като път напред да бъде социално приемливо и икономически оправдано за гражданите. Ние имаме колективна отговорност към всички живущи да решим проблема максимално бързо. Ще успеем да се справим", подчерта кмета на София Васил Терзиев.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Носете боклука пред Столичната община.Ще я познаете по украинското знаме.

    Коментиран от #3

    14:51 09.10.2025

  • 2 Трол

    2 1 Отговор
    Г-н Терзиев изпъкна с брилянтна крилата фраза - боклукът няма политически цвят.

    14:55 09.10.2025

  • 3 12340

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И по вонята на обор за едър рогат добитък!

    14:55 09.10.2025

  • 4 ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

    2 0 Отговор
    НЕВИДИМАТА РЪКА НА ПАЗАРА НАПРАВИ ОТПАДЪКА ПО СКЪП ОТ ПОТРЕБИТЕЛСКАТА КОШНИЦА.

    14:56 09.10.2025

  • 5 селяк

    0 0 Отговор
    то кат всичко е на частни фирмички така ще е . направо целата дръжава продаваите и да са свършва

    14:57 09.10.2025

  • 6 ХА ХА ХА

    2 0 Отговор
    АБЕ ДА СИ ГО КАЖЕМ НАПРАВО ! ИМА ЛИ ДЪРЖАВА ИЛИ НЕ , КОИ НИ УПРАВЛЯВА ИЛИ СМЕ ОСТАВЕНИ НА САМОТЕК ? ДОБРЕ , ПЕ БЕШЕ НИКОЛА РАХНЕВ ...БГ .ГОРАТА ДА СЪБЕРЕ ПАРИ И ДА ЗАКУПИ ЗА ДВА КАМИОНА ЗА БОКЛУК , ДА ГИ ПОДАРИ НА КАЛПАВАТА НИ КРАДЛИВА ДЪРЖАВА( разбирай правителство) ...ПОСЛЕ БОКО ЩЕ СЕ БИЕ ПАК В ГЪРДИТЕ КАК СЕ СПРАВИЛ И СЪС ТАЯ КРИЗА .....КАКТО И СЪС НАВОДНЕНИЯТА !

    Коментиран от #8, #10

    14:58 09.10.2025

  • 7 Оз. Ген.Румянцев

    2 1 Отговор
    Терзиев да не се поддава на уж протегнатата ръка на прогнилото правителство на Водопада.

    14:58 09.10.2025

  • 8 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "ХА ХА ХА":

    Никола Рахнев е истински Българин и родолюбец ......още двайсетина като него и ония 240 пехливани в парламента са ненужни на НАРОДА !!!!!!!!!

    15:01 09.10.2025

  • 9 50/50

    3 1 Отговор
    Министерствата да си чистят сами! Общината отговаря само за жителите! Министерствата да се изнасят в провинцията, или сами да си почистват! Всеки ден от стотиците институции се изхвърлят стотици самосвали с опаковки от сандвичи, принцеси, сухи пасти, сокове, хот доци, дюнери, гироси, вафли, корасани, пици и алкохол! Там има хилядна администрация от айляци, която няма работа, върти любов, играе игрички на служебните монитори и консумира! Дори ги мързи и се срамуват сами да си закупят закуски отивайки ,,на работа", още щом пристигнат, паркират, оставят си шапките, чантичките и капелите и с отегчено - лигав гласец уж молят, а всъщност заповядват на охранителя и хигиенистките - Ох-ххх, миличко, хайде да отидеш и ми вземеш нещо, че не съм закусвала, а имам много работа за писане....! И миличкото, получило десетина такива заявки отива и се връща претоварено, та се налага да отваря вратата с крак, ако не е по съвременна врата, като входната, а на канцелариите им са точно с брава стар тип!

    Коментиран от #14

    15:04 09.10.2025

  • 10 Тиквата е много зает сега

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "ХА ХА ХА":

    Води преговори да обезмагнитят неговите ортаци , ама пак предлага бонос за тая пороцедура нещо което не е негово , а на Българския Народ !!!!

    15:04 09.10.2025

  • 11 Хе!

    0 0 Отговор
    Безводието преборихте с много дъжд и само 4 загинали! Буклука ще го маскирате с голям сняг, напролет ще видим....!

    15:06 09.10.2025

  • 12 Джелязков съм Бати Тиква не е виновен !

    2 0 Отговор
    Имаме пари в бюджета само за помощ на надрусаняка , той е личен мой приятел ......ще ги дадем на него , за кризите събирайте от народа , те ще дадат .....ние не можем !!! Да живее покрайна !!

    15:08 09.10.2025

  • 13 Ами,

    0 0 Отговор
    Зимата няма нужда от контейнери! Стоката не се разваля лесно! Паркирайте по един Беларус с ремарке пред всеки блок, може и самосвал Зил 555 и като се напълни - карайте в реката!

    15:12 09.10.2025

  • 14 тц тц

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "50/50":

    Софиянци си ги избрахте, така че дръжте си ги там!

    15:20 09.10.2025

  • 15 007 лиценз ту кил

    0 0 Отговор
    Затворници вече чистят в Красно село. Благо е в първия камион.

    15:57 09.10.2025

  • 16 Горски

    2 0 Отговор
    Колко пъти ще го вадите този резил с нашите пари! МС да не е благотворително дружество! Че той този свети отвсякъде, ако трябва да му поемете всички дългове, ще фалира държавата бре! Направо съм потресен! Софиянци се имат за голяма работа, цялата държава наричат пренебрежително провинция а вижте им боклука! Мятат наливно в контейнери и около тях, после се чудят как да го съберат! Навсякъде по Европа боклука се събира в чували, връзват се и се слагат в контейнера. Ако се препълни оставят се отвън но много лесно могат да бъдат натоварени! Да пратят някого да види как се работи и да се прилага и в София! Никаква помощ от тиквата и прасето. Мафията няма място в София! Вие така сте помогнали и на Топлофикация, че в момента има около 1 млрд дългове. Не може да плаща държавата дълговете на столицата безкрайно.

    16:00 09.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове