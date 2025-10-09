Новини
България »
Мариника Чернева е дала съгласие да е и.ф. председател на ВАС

Мариника Чернева е дала съгласие да е и.ф. председател на ВАС

9 Октомври, 2025 16:34 860 1

  • мариника чернева-
  • дала-
  • съгласие-
  • и.ф. председател-
  • вас

Предстои Съдийската колегия да вземе решение

Мариника Чернева е дала съгласие да е и.ф. председател на ВАС - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Заместник-председателят на Върховния административен съд Мариника Чернева е дала съгласие да бъде определена за изпълняващ функциите председател на съда през следващата половин година и то вече е изпратено на Висшия съдебен съвет, научи БНР от съда.

Предстои Съдийската колегия да вземе решение, с което да освободи от поста настоящия временен ръководител на ВАС Георги Чолаков и да назначи Чернева.

До рокадата сте стигна след промените в Закона за съдебната власт, влезли в сила на 21 януари. Един от текстовете въведе шестмесечно ограничение за заемане поста "изпълняващ функциите" - главен прокурор и председатели на двете върховни съдилища.

През юли Съдийската колегия реши, че текстът се отнася до Чолаков, за разлика от Прокурорската колегия, според която законът не действа със задна дата и Борислав Сарафов, който е изпълняващ функциите главен прокурор още от юни 2023 година, остана на поста си.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 супер

    3 0 Отговор
    Така двете върховни съдилища ще бъдат оглавени от дами, които на конкурса за нотариуси миналата година успяха да уредят децата си - Захарова сина си, а Чернева дъщеря си. И на двете мъжете им сгъват пачки като нотариуси, удивителна прилика просто, ще рече човек, че са сестри близначки.

    17:29 09.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове