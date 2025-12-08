Новини
България »
Всички градове »
Премиерът: Ако не постигнем необходимото съгласие, няма да имаме друг вариант, освен да предложим удължителен бюджет

Премиерът: Ако не постигнем необходимото съгласие, няма да имаме друг вариант, освен да предложим удължителен бюджет

8 Декември, 2025 13:09 719 35

  • росен желязков-
  • съгласие-
  • удължителен бюджет

“Това е бюджет на социалната защита в трудните месеци, които предстоят, особено зимните. В тях искаме плавно въвеждане на еврото”, отбеляза още Росен Желязков

Премиерът: Ако не постигнем необходимото съгласие, няма да имаме друг вариант, освен да предложим удължителен бюджет - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Това трябва да е приемлив бюджет, защото той има много важни ангажименти особено в сферата на запазване на покупателната способност на голяма част вот българското общество в един сложен международен, вътрешнополитически и социален период на преход, особено през първите от 3 до 6 месеца на 2026г. Това заяви преди началото на Националния съвет за тристранно сътрудничество премиерът Росен Желязков, цитиран от novini.bg.

Той призна каква е била политическата вина на ръководеното от него правителство. “Преди всичко търсихме подкрепата на мнозинството, а не на социалните партньори в лицето на синдикатите и работодателите”, отбеляза министър-председателят и изрази надежда в днешния ден да се стигне до приемливи варианти на държавния бюджет и тези на ДОО и НЗОК.

“Ако не постигнем необходимото съгласие, няма да имаме друг вариант, освен да предложим на парламента удължителен бюджет. Тогава, освен с пропагандираните страхове, ще имаме и реалната невъзможност да посрещнем предизвикателствата, пред които ще се изправим”, предупреди Желязков.

По думите му, настоящият вариант на държавната сметка не е нито разточителен, нито рестриктивен. “Това е бюджет на социалната защита в трудните месеци, които предстоят, особено зимните. В тях искаме плавно въвеждане на еврото”, отбеляза премиерът.

"Не търсим нищо на всяка цена, но знаем каква е цената", добави той, като отбеляза, че социалните партньори са "гласът на разума".


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бюджета не ни е

    31 2 Отговор
    Интересен … Оставка чакаме ………..

    13:12 08.12.2025

  • 3 Хахахаха

    19 2 Отговор
    Влизаме в гейзоната с бюджет в левове 😂😂😂😂😂😂

    13:12 08.12.2025

  • 4 Цървул

    19 3 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да ги давате на други .

    13:12 08.12.2025

  • 5 Осмото джудже

    24 2 Отговор
    От къде дойдоха парите за водопада ?

    13:13 08.12.2025

  • 6 Гост

    22 2 Отговор
    Другият вариант е всички вкупом у затвора, пеефска подлого

    13:13 08.12.2025

  • 7 Гост

    21 2 Отговор
    Оставката не е ли вариант? От какво толкова се притеснявате?

    13:14 08.12.2025

  • 8 1488

    15 2 Отговор
    чекмеджан бей, известен още като суджук ага ви го каза - цените ще са същите, само валутата се сменя

    13:14 08.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гост

    10 1 Отговор
    Хаяши не е изобщо за този пост. Даже и е неразпознаваем. Не можеш цял живот да минаваш между капките ако блажиш от келепира.

    13:18 08.12.2025

  • 11 Искаме си РЕФЕРЕНДУМ

    11 3 Отговор
    Не го ли разбрахте и вие и вашите началници от SS.

    Ще влезнете в затвора.

    13:18 08.12.2025

  • 12 Бат Жоро

    10 2 Отговор
    Аре пътеките, кой от къде е .

    13:19 08.12.2025

  • 13 Последния Софиянец

    10 2 Отговор
    Целия народ е съгласен Росен Желязков в затвора.

    13:19 08.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 маршш ша ти ...................

    8 2 Отговор
    оставка бе утайка

    13:20 08.12.2025

  • 16 Отец Нафарфорий

    10 2 Отговор
    Бюджет: 30 000лв. ЗАПЛАТА за лежачите от ВСС.

    13:22 08.12.2025

  • 17 991

    11 2 Отговор
    Аз ви предлагам вариант, който е реално единственият възможен за вас, но все още не искате да си го признаете:
    О С Т А В К А ! ! !

    13:23 08.12.2025

  • 18 Хаяши

    10 2 Отговор
    Оставка !

    13:24 08.12.2025

  • 19 Нормален бюджет не можете да направите.

    13 2 Отговор
    За нищо не ставате. Само крадете и лъжете. Самонастанихте се в властта с купени избори. Оставка.

    13:24 08.12.2025

  • 20 Стига страх!

    10 2 Отговор
    Лъжа ли е, че Джелязков, така да се каже, "премиерът" ни е марионетка на уродливото 190 - килограмоов туловище Пеевски? Лъжа ли е, че същият Джелязков, чиято съпруга си простоила хотел с водопад за 50 милиона, но не е ясно откъде е взела милионито, е печатар на фалшиви бюлетини за избори? Мазно, силно противно и безсрамно нищожество? Лъжа ли е, че в сряда българският народ ще ги помеет? Ще помете цяблата им престъпна сбирщина от жалки позитанци, омразни на цял народ чалгари на сакатото учиндолско ниощжество и ГЕРБерастката сган на Боко Тиквата?

    13:25 08.12.2025

  • 21 На бас 👍

    2 11 Отговор
    При предсрочни избори ГЕРБ пак ще спечели с над 20% гласове при избирателна активност под 40% . Демек - файдата както винаги ще е нулева 😆

    Коментиран от #29

    13:25 08.12.2025

  • 22 Емигрант

    6 1 Отговор
    Ето доказателство как се пази власт НА ВСЯКА ЦЕНА ! Колко вида бюджет ще предложат тези измамници след онзи "ЕДИНСТВЕНО ВЪЗМОЖЕН"Ы този "УДЪЛЖЕН" какво означава, че ще УДЪЛЖАВАТ кражбите на европейски пари докогато им ги дават ли ? Ами при тази власт от измамници, всеки от сбирката ГЕРБ+ИТН+БСП+ДПС/НН ще има възможността да си купи по един "Фалкон" с гараж под наем на летище "Ататюрк", това е наистина "мисъл за ХОРАТА", все пак те са тези които гарантират на измамниците ИМУНИТЕТА и бронираните им държавни автомобили ! Браво на малоумието и безмозъчността !

    13:27 08.12.2025

  • 23 има само един правилен ход

    8 2 Отговор
    Предложете оставка и да отиваме пак на избори!

    Коментиран от #24

    13:28 08.12.2025

  • 24 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "има само един правилен ход":

    Ала-бала и накрая турска лира.

    13:29 08.12.2025

  • 25 Софето

    6 1 Отговор
    Един вариант има оставка

    13:34 08.12.2025

  • 26 Имате

    7 1 Отговор
    вариант да продадете оставка и да престанете с опитите да правите бюджет , крадци крадливи ! Този , който сътворихте с почти 40 милиарда на борч е абсолютно пагубен , недопустим и криминален !

    13:36 08.12.2025

  • 27 Тръгвай си

    5 1 Отговор
    Бягай сламено човече бягай на далече. Кораба на тиквите потъва

    13:37 08.12.2025

  • 28 гражданин

    5 1 Отговор
    Държавта ни вече е в удължена кома от преди 20 г. !!! Докато крадци имушингери са в правителство и парламент и крачка напред няма да мръднем

    13:37 08.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Доволен от вота

    4 1 Отговор
    Оставка, гнус.

    13:40 08.12.2025

  • 31 Пиянка Залянка

    3 1 Отговор
    Айде още два дена се упражнявайте да предлагате бюджети и мин..ти, че като знам какво се задава, не ви завиждам. Не искам да съм на ваше място, жaбо нaстъпена, хахаха

    13:43 08.12.2025

  • 32 Имате

    2 0 Отговор
    Друг вариантизчезеайте при любимия ви зеленски

    13:47 08.12.2025

  • 33 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    НИКАКВО СЪГЛАСИЕ!
    ПРАВИЛНИЯТ ВИ ХОД Е
    О С Т А В К А!
    И Р Е Ф Е Р Е Н Д У М!
    ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ТЪРПИМ ДА НИ ЛЪЖЕТЕ И ОГРАБВАТЕ!

    13:49 08.12.2025

  • 34 Асен

    1 0 Отговор
    Желязков не се знае да въобще е премиер говоренето на празни приказки удължава агонията на мафията от Герб и Дпс.

    13:51 08.12.2025

  • 35 Лост

    0 0 Отговор
    Демир баба пий една виагра да ти се удължи,че нещо спаружен ми се видиш.

    13:55 08.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол