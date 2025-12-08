Премиерът: Ако не постигнем необходимото съгласие, няма да имаме друг вариант, освен да предложим удължителен бюджет

Това трябва да е приемлив бюджет, защото той има много важни ангажименти особено в сферата на запазване на покупателната способност на голяма част вот българското общество в един сложен международен, вътрешнополитически и социален период на преход, особено през първите от 3 до 6 месеца на 2026г. Това заяви преди началото на Националния съвет за тристранно сътрудничество премиерът Росен Желязков, цитиран от novini.bg.

Той призна каква е била политическата вина на ръководеното от него правителство. “Преди всичко търсихме подкрепата на мнозинството, а не на социалните партньори в лицето на синдикатите и работодателите”, отбеляза министър-председателят и изрази надежда в днешния ден да се стигне до приемливи варианти на държавния бюджет и тези на ДОО и НЗОК.

“Ако не постигнем необходимото съгласие, няма да имаме друг вариант, освен да предложим на парламента удължителен бюджет. Тогава, освен с пропагандираните страхове, ще имаме и реалната невъзможност да посрещнем предизвикателствата, пред които ще се изправим”, предупреди Желязков.

По думите му, настоящият вариант на държавната сметка не е нито разточителен, нито рестриктивен. “Това е бюджет на социалната защита в трудните месеци, които предстоят, особено зимните. В тях искаме плавно въвеждане на еврото”, отбеляза премиерът.

"Не търсим нищо на всяка цена, но знаем каква е цената", добави той, като отбеляза, че социалните партньори са "гласът на разума".