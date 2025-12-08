Премиерът: Ако не постигнем необходимото съгласие, няма да имаме друг вариант, освен да предложим удължителен бюджет

Това трябва да е приемлив бюджет, защото той има много важни ангажименти особено в сферата на запазване на покупателната способност на голяма част вот българското общество в един сложен международен, вътрешнополитически и социален период на преход, особено през първите от 3 до 6 месеца на 2026г. Това заяви преди началото на Националния съвет за тристранно сътрудничество премиерът Росен Желязков, цитиран от novini.bg.
Той призна каква е била политическата вина на ръководеното от него правителство. “Преди всичко търсихме подкрепата на мнозинството, а не на социалните партньори в лицето на синдикатите и работодателите”, отбеляза министър-председателят и изрази надежда в днешния ден да се стигне до приемливи варианти на държавния бюджет и тези на ДОО и НЗОК.
“Ако не постигнем необходимото съгласие, няма да имаме друг вариант, освен да предложим на парламента удължителен бюджет. Тогава, освен с пропагандираните страхове, ще имаме и реалната невъзможност да посрещнем предизвикателствата, пред които ще се изправим”, предупреди Желязков.
По думите му, настоящият вариант на държавната сметка не е нито разточителен, нито рестриктивен. “Това е бюджет на социалната защита в трудните месеци, които предстоят, особено зимните. В тях искаме плавно въвеждане на еврото”, отбеляза премиерът.
"Не търсим нищо на всяка цена, но знаем каква е цената", добави той, като отбеляза, че социалните партньори са "гласът на разума".
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Бюджета не ни е
13:12 08.12.2025
3 Хахахаха
13:12 08.12.2025
4 Цървул
13:12 08.12.2025
5 Осмото джудже
13:13 08.12.2025
6 Гост
13:13 08.12.2025
7 Гост
13:14 08.12.2025
8 1488
13:14 08.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Гост
13:18 08.12.2025
11 Искаме си РЕФЕРЕНДУМ
Ще влезнете в затвора.
13:18 08.12.2025
12 Бат Жоро
13:19 08.12.2025
13 Последния Софиянец
13:19 08.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 маршш ша ти ...................
13:20 08.12.2025
16 Отец Нафарфорий
13:22 08.12.2025
17 991
О С Т А В К А ! ! !
13:23 08.12.2025
18 Хаяши
13:24 08.12.2025
19 Нормален бюджет не можете да направите.
13:24 08.12.2025
20 Стига страх!
13:25 08.12.2025
21 На бас 👍
Коментиран от #29
13:25 08.12.2025
22 Емигрант
13:27 08.12.2025
23 има само един правилен ход
Коментиран от #24
13:28 08.12.2025
24 честен ционист
До коментар #23 от "има само един правилен ход":Ала-бала и накрая турска лира.
13:29 08.12.2025
25 Софето
13:34 08.12.2025
26 Имате
13:36 08.12.2025
27 Тръгвай си
13:37 08.12.2025
28 гражданин
13:37 08.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Доволен от вота
13:40 08.12.2025
31 Пиянка Залянка
13:43 08.12.2025
32 Имате
13:47 08.12.2025
33 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ПРАВИЛНИЯТ ВИ ХОД Е
О С Т А В К А!
И Р Е Ф Е Р Е Н Д У М!
ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ТЪРПИМ ДА НИ ЛЪЖЕТЕ И ОГРАБВАТЕ!
13:49 08.12.2025
34 Асен
13:51 08.12.2025
35 Лост
13:55 08.12.2025