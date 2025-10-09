Новини
България »
Петър Петров: Кризата с боклука още не е започнала – истинските проблеми идват след Нова година

9 Октомври, 2025 20:07 528 5

  • петър петров-
  • възражде-
  • софия-
  • боклук-
  • президент

Новите промени нарушават принципа на разделение на властите и отслабват ролята на президента като балансьор

Петър Петров: Кризата с боклука още не е започнала – истинските проблеми идват след Нова година - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Кметът две години бездейства – не е направено нищо, за да се подсигури София при отказ на частните фирми“, коментира депутатът от „Възраждане“ Петър Петров в предаването „Денят на живо“.

Според него, столицата все още не е в разгара на кризата с боклука, но това предстои, когато изтекат договорите с частните фирми в края на годината. „Истинската криза ще започне около Нова година, когато изтичат договорите на почти всички столични райони. През последните две години не е направено нищо, за да се осигури резервен капацитет“, посочи Петров.

Той подчерта, че новото общинско предприятие „Софекострой“ има нужда от сериозни инвестиции, за да може да поеме повече райони. „Сега обслужва само един район, но с допълнителните 9 млн. лв., които бяха гласувани, може да се закупи техника и да се разшири дейността му. Това обаче ще отнеме време“, уточни депутатът.

По думите му, временно решение може да бъде наемането на частни фирми от страната като подизпълнители на „Софекострой“.

„Новите промени нарушават принципа на разделение на властите и отслабват ролята на президента като балансьор“, заяви Петров.

Той уточни, че партията ще внесе искане в Конституционния съд, след като законът бъде обнародван.

Коментирайки законопроекта на „Има такъв народ“, предвиждащ до 6 години затвор за разпространяване на лична или чувствителна информация, депутатът посочи, че „идеята е добра, но трябва да се прецизира“.

СОС гласува 9 млн. лв. за "Софекострой"

„Законът трябва да защитава обикновените граждани, но не бива да ограничава свободата на словото“, каза още Петров.

Петров изрази съмнение, че управляващата коалиция ще успее да изкара мандата си.

„Това правителство едва събира кворум и трудно ще приеме първия бюджет в евро. По-вероятно е през пролетта да има предсрочни избори“, прогнозира депутатът.

„Няма никакви реални реформи в съдебната система – Висшият съдебен съвет и инспекторатът са с изтекли мандати. Нужно е ново начало и дебат за нова Конституция“, заяви Петров.

„Трябва да се преодолее колективната безотговорност на институциите и да се намали броят на органите, които носят власт и отговорност“, допълни той.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 цесде

    5 2 Отговор
    Лъжливия и крадлив циганин от ГЕРБ банкя със свинята Шишко, мажат ските на кмета. Искат техен кмет във София и Варна, за да могат да плюскат от милиони и милиарди обществени поръчки. Трябват им техни кметове за да могат да вземат. Така че 2 те свини направиха тази криза и сега чакат хората да изгонят кмета а те да яхнат София. Всички от СИК държат боклука и могат да направят криза когато тези разбойници поръчат. Вълци, Такита и всяка измет дето я назначи Винету от банкя са скрити бомби и ги използват за да грабят. Слава на Господ Иисус Христос, за сега хората издържат. Трябва спешно 2 те свини да ги вкарат в затвора иначе интригите няма да спрат.

    20:13 09.10.2025

  • 2 Спецназ

    5 2 Отговор
    ТИЯ 500 милиона, дето софиянци ги дават на Мафията за
    услуга изискваща 50 милиона.

    ТИЯ Дебели пари, Баце ги плаща ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ! ФАКТ!
    Това със "Врътката" за Общините.

    Познайте от първия път КОЯ Община ЛАПА 70% от Държавна помощ за общините при

    15% от населението на Държавата??

    А??

    20:14 09.10.2025

  • 3 БЕЗ МАЙТАП

    6 2 Отговор
    Създава се криза идват Пеевски и Борисов и със ум и компетентност решават проблема от раз. Евала. За кой ли път ни пробутват този номер?

    20:16 09.10.2025

  • 4 С Еврото !

    3 0 Отговор
    С Еврото !

    Идват и Проблемите !

    Освен !

    Досегашните !

    20:28 09.10.2025

  • 5 Гост

    1 0 Отговор
    Ние да влеземе в еврото пък после ще видиме.

    20:47 09.10.2025

