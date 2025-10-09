Времето днес, прогноза за петък, 10 октомври: Слънчево, повече облаци в планинските райони на запад

През нощта ще остане ветровито, но облачността и над източните райони ще намалее, предаде БНТ.

Минималните температури в последния ден от работната седмица ще бъдат между 5° и 10°, в София около 7°, на морския бряг около 12°, а максималните между 15° и 20°, в София около 16°.

Ще бъде слънчево с повече облаци в планинските райони и в западната половина от страната. Ще продължи да духа умерен, в Западна България и временно силен вятър от запад-северозапад.

И по Черноморието ще бъде ветровито, но също предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 18°-20°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините и утре ще има валежи, но слаби и главно в масивите в западната половина от страната. Ще продължи да духа силен северозападен вятър.