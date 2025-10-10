Сачева: Вината за кризата с боклука води до един човек - кметът Васил Терзиев

Вината за кризата с боклука води до един човек - кметът Васил Терзиев. Това е поредната криза в София, не първата. Това заяви пред БТВ депутатът от ГЕРБ-СДС Деница Сачева.
Ако някой не може да си задържи коалиционните партньори, не може да задържи заместник-кметовете, администрацията си, да събере мнозинство, да си задържи районните кметовете, не може да направи така че хората да имат вода и парно през зимата, ако някой не се справя с боклука, и ако този някой е един и същ, то кой е виновен.
"Терзиев се е обърнал към агенцията за обществени поръчки на 26 март, при положение, че договорът за отпадъците е изтичал на 10 април."
И уточни: "Трябвало е 6 месеца преди март да подаде документите."
"Цялостното поведение на Васил Терзиев е на човек, чиито GPS все още се лута още между ПР стратегиите и реалността. Човек влиза в политиката, за да прави нещо, а не за да обяснява постоянно кой е виновен", разкри депутатът от ГЕРБ-СДС.
Васил Терзиев не се постара дори да обуе едни дънки и една тениска и да помогне на доброволците за боклука, коментира Сачева.
"Вие нали не очаквате цените да останат едни и същи, а същевременно доходи, пенсии, всичко друго да скача", заяви тя в отговор на коментар от водещите, че цените за извозване на боклука в Пловдив и Бургас също вече са близо до двойни спрямо предишните договори.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #19
09:58 10.10.2025
2 Здрасти
09:58 10.10.2025
3 Трол
10:00 10.10.2025
4 питащ
безполезници, разберете, столичани не ви искат
Коментиран от #14
10:00 10.10.2025
5 Хайде бе
10:00 10.10.2025
6 агенцията за обществени поръчки
Човек влиза в политиката, за да прави нещо
като нови чекмеджета и офшорки на гърба
на преизбирачите
10:01 10.10.2025
7 432432432
10:02 10.10.2025
8 проблема се решава лесно
10:02 10.10.2025
9 Даниел
На 1000% дядо е някой дърт конунист!
10:02 10.10.2025
10 ако беше от гепи нямаше
10:02 10.10.2025
11 Отивай да чистиш
10:03 10.10.2025
12 431431
10:03 10.10.2025
13 да паднеш от коня направо
10:04 10.10.2025
14 Сикаджията от Банкя
До коментар #4 от "питащ":Всъщност цялата страна не ни иска, но ние я искаме и не щем да пуснем кокала :)))
10:04 10.10.2025
16 432432432
10:04 10.10.2025
17 Грешиш мааа
10:05 10.10.2025
18 Тя,
10:05 10.10.2025
19 тя за туй му опада
До коментар #1 от "Последния Софиянец":косата заради този уру?+нг;„;.-ел
10:06 10.10.2025
20 щом досега има 3 кризи
10:07 10.10.2025
21 Вили
10:07 10.10.2025
22 Наври си мнението
10:07 10.10.2025
23 Връщайте
10:08 10.10.2025
24 !!!?
10:08 10.10.2025
27 Георги
10:09 10.10.2025
28 ШЕФА
10:09 10.10.2025
29 За натикването в Еврозоната
10:10 10.10.2025
30 !!!?
10:12 10.10.2025
31 анааааа
10:16 10.10.2025
32 Емигрант
10:16 10.10.2025
33 654321
10:25 10.10.2025
34 Стефко
10:26 10.10.2025
35 Директора👨✈️
10:26 10.10.2025
37 охранена и нагла
10:28 10.10.2025
38 Ицо Багера
10:30 10.10.2025
39 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЕВРОТО СЕ СРИВА
А ДА НИ Е ЧЕСТИТО, ЧЕ ПОЧТИ СМЕ В " КЛУБА НА БОГАТИТЕ" , ЗАРАДИ МАЛОУМНИТЕ ЛОЕНИ УПРАВЛЕНЦИ!
ВСИЧКИ СТЕ ЗА БЕСИЛКАТА!!!!!
10:32 10.10.2025
40 Гледащ
Да направи както много общини по БГ да закупи коли и да наеми работници и да си ги събира сам общината какво се занимава със мафията да ги отсвирка така се прави щом не искаш на тази цена аз ще си ги подсигурят ха шарлатани
10:33 10.10.2025
41 Чочо
Но ,явно Терзиев е умен и не му се дава на тиквата.
Евала на пича.
10:34 10.10.2025
42 Ваклин
10:37 10.10.2025
44 Чачев
10:39 10.10.2025
45 Голем
До коментар #15 от "голем смех":Смешник
10:41 10.10.2025
46 Баш софиянец
10:43 10.10.2025
47 бббб
10:47 10.10.2025
48 дядото
10:56 10.10.2025