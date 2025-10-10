Сачева: Вината за кризата с боклука води до един човек - кметът Васил Терзиев

Вината за кризата с боклука води до един човек - кметът Васил Терзиев. Това е поредната криза в София, не първата. Това заяви пред БТВ депутатът от ГЕРБ-СДС Деница Сачева.

Ако някой не може да си задържи коалиционните партньори, не може да задържи заместник-кметовете, администрацията си, да събере мнозинство, да си задържи районните кметовете, не може да направи така че хората да имат вода и парно през зимата, ако някой не се справя с боклука, и ако този някой е един и същ, то кой е виновен.

"Терзиев се е обърнал към агенцията за обществени поръчки на 26 март, при положение, че договорът за отпадъците е изтичал на 10 април."

И уточни: "Трябвало е 6 месеца преди март да подаде документите."

"Цялостното поведение на Васил Терзиев е на човек, чиито GPS все още се лута още между ПР стратегиите и реалността. Човек влиза в политиката, за да прави нещо, а не за да обяснява постоянно кой е виновен", разкри депутатът от ГЕРБ-СДС.

Васил Терзиев не се постара дори да обуе едни дънки и една тениска и да помогне на доброволците за боклука, коментира Сачева.

"Вие нали не очаквате цените да останат едни и същи, а същевременно доходи, пенсии, всичко друго да скача", заяви тя в отговор на коментар от водещите, че цените за извозване на боклука в Пловдив и Бургас също вече са близо до двойни спрямо предишните договори.