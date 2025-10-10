Новини
Сачева: Вината за кризата с боклука води до един човек - кметът Васил Терзиев

Сачева: Вината за кризата с боклука води до един човек - кметът Васил Терзиев

10 Октомври, 2025 09:56

  • васил терзиев-
  • криза с боклука-
  • боклук-
  • софия-
  • деница сачева

Вие нали не очаквате цените да останат едни и същи, а същевременно доходи, пенсии, всичко друго да скача

Сачева: Вината за кризата с боклука води до един човек - кметът Васил Терзиев - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Вината за кризата с боклука води до един човек - кметът Васил Терзиев. Това е поредната криза в София, не първата. Това заяви пред БТВ депутатът от ГЕРБ-СДС Деница Сачева.

Ако някой не може да си задържи коалиционните партньори, не може да задържи заместник-кметовете, администрацията си, да събере мнозинство, да си задържи районните кметовете, не може да направи така че хората да имат вода и парно през зимата, ако някой не се справя с боклука, и ако този някой е един и същ, то кой е виновен.

"Терзиев се е обърнал към агенцията за обществени поръчки на 26 март, при положение, че договорът за отпадъците е изтичал на 10 април."

И уточни: "Трябвало е 6 месеца преди март да подаде документите."

"Цялостното поведение на Васил Терзиев е на човек, чиито GPS все още се лута още между ПР стратегиите и реалността. Човек влиза в политиката, за да прави нещо, а не за да обяснява постоянно кой е виновен", разкри депутатът от ГЕРБ-СДС.

Васил Терзиев не се постара дори да обуе едни дънки и една тениска и да помогне на доброволците за боклука, коментира Сачева.

"Вие нали не очаквате цените да останат едни и същи, а същевременно доходи, пенсии, всичко друго да скача", заяви тя в отговор на коментар от водещите, че цените за извозване на боклука в Пловдив и Бургас също вече са близо до двойни спрямо предишните договори.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    42 2 Отговор
    Горкият колега Алибегов.Съчувствам му.

    Коментиран от #19

    09:58 10.10.2025

  • 2 Здрасти

    51 1 Отговор
    Да, да, той беше виновен и за стачката на градския транспорт, ама тогава нещо не им се получи :)

    09:58 10.10.2025

  • 3 Трол

    3 49 Отговор
    Напълно е възможно г-н Терзиев да инсценира кризи, за да си помпи рейтинга.

    10:00 10.10.2025

  • 4 питащ

    58 4 Отговор
    за втори път опитахте да приложите мутрафонските прийоми от далечонто минало на терзиев и се гръмнахте в коляното.

    безполезници, разберете, столичани не ви искат

    Коментиран от #14

    10:00 10.10.2025

  • 5 Хайде бе

    48 2 Отговор
    Гаргамел от рано иска да ни отврати днес

    10:00 10.10.2025

  • 6 агенцията за обществени поръчки

    21 2 Отговор
    кака бръмбарка:

    Човек влиза в политиката, за да прави нещо
    като нови чекмеджета и офшорки на гърба
    на преизбирачите

    10:01 10.10.2025

  • 7 432432432

    42 2 Отговор
    ГРОБАРСКИ БУКЛУК, БУКЛУКККККККККККККККККК

    10:02 10.10.2025

  • 8 проблема се решава лесно

    38 1 Отговор
    Сметосъбирането и снегопочистването трябва да се извършват от местната власт, за да остават тези пари като печалби на общините, а не да пълнят частни джобове.

    10:02 10.10.2025

  • 9 Даниел

    20 2 Отговор
    Но пък до теб няма какво да ни доведе,просто не правиш нищо!
    На 1000% дядо е някой дърт конунист!

    10:02 10.10.2025

  • 10 ако беше от гепи нямаше

    32 1 Отговор
    да е виновен те са мамини девици и не крадът

    10:02 10.10.2025

  • 11 Отивай да чистиш

    42 1 Отговор
    Свинкьо Борисова!

    10:03 10.10.2025

  • 12 431431

    36 0 Отговор
    МРАСНА ГРОБАРКСА ИЗМЕТТТТ

    10:03 10.10.2025

  • 13 да паднеш от коня направо

    23 2 Отговор
    А когато капото е бил кмет каза ,че София е била най-чистата столица Европа .

    10:04 10.10.2025

  • 14 Сикаджията от Банкя

    42 0 Отговор

    До коментар #4 от "питащ":

    Всъщност цялата страна не ни иска, но ние я искаме и не щем да пуснем кокала :)))

    10:04 10.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 432432432

    28 0 Отговор
    ГНУСНЪ СЕЛСКА ПАЧАВРЪ ОТ ПАРТИЯ ГРОП, НЕНАЯЛА СЕ

    10:04 10.10.2025

  • 17 Грешиш мааа

    24 2 Отговор
    Шопарите са виновни

    10:05 10.10.2025

  • 18 Тя,

    35 0 Отговор
    бивщата кметица от Герб е чиста вода ненапита. Проблемите , които тя остави, сега се решават. Опомни се бе джанъм, не хортувай празни приказки.

    10:05 10.10.2025

  • 19 тя за туй му опада

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    косата заради този уру?+нг;„;.-ел

    10:06 10.10.2025

  • 20 щом досега има 3 кризи

    1 4 Отговор
    следователно ще има още . Но когато има решение е добре . сега 2 квартала са с боклуци . Раздигат само от централните големи квартални булеварди . но никой не е можел дори да предполага за досегашните кризи в софия . иде нова година ще вдигат цените .

    10:07 10.10.2025

  • 21 Вили

    12 0 Отговор
    Другарко Сачева, колкото си права, толкова да си здрава.

    10:07 10.10.2025

  • 22 Наври си мнението

    18 0 Отговор
    Дето слънце не огрява.

    10:07 10.10.2025

  • 23 Връщайте

    16 0 Отговор
    Парите!!!!

    10:08 10.10.2025

  • 24 !!!?

    28 0 Отговор
    Тази заприлича напълно на Боко...и на акъл, и на лой !

    10:08 10.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Георги

    12 0 Отговор
    тая дртакpвa, не че не е права, ама само какъв бклk е

    10:09 10.10.2025

  • 28 ШЕФА

    23 0 Отговор
    Кризата с боклука води до Фандъкова,ББ и цялото ОПГ ГРОБ за България.

    10:09 10.10.2025

  • 29 За натикването в Еврозоната

    17 0 Отговор
    Ще горите в ада Герб но и ДПС. Защото изпълнявате политическа поръчка по политическо решение както каза лидера ви.

    10:10 10.10.2025

  • 30 !!!?

    19 0 Отговор
    Боко организира кръгова отбрана с послушните си лакей, защото разбра, че Грамадата от боклук се трупа пред кочината му !

    10:12 10.10.2025

  • 31 анааааа

    15 0 Отговор
    А На Ричи Мазния кум му е Петър Стоянов - Сумиста (осъден по Килърите), проверете. Всички са навързани, Мрасна Гробарска Изметтттт

    10:16 10.10.2025

  • 32 Емигрант

    17 0 Отговор
    Щом Сачева се появи с мнение значи се очаква и дъвката Биков да изрази мнение ! Навремето всички помнят за тези две "кукли" Тиквата им беше виновен, какво стана в последствие преминаха под "чадърът" на Тиквуний, сега Терзиев им е виновен, какво означава това, че се скоро може да подменят зависимостта си !

    10:16 10.10.2025

  • 33 654321

    9 0 Отговор
    Тоя Бойко как ги избира такива?! Ми тая като я видя и две седмици не мога да правя кекс!

    10:25 10.10.2025

  • 34 Стефко

    7 1 Отговор
    Тези няколко ренегата, които дойдоха в ГЕРБ, заради властови позиции, нямащи нищо общо с автентичната идея на партията, ще я потопят окончателно. Историята е доказала, че на ренегати не се вярва.

    10:26 10.10.2025

  • 35 Директора👨‍✈️

    8 0 Отговор
    Ах ти колко си дооооооолнаааааааа

    10:26 10.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 охранена и нагла

    9 1 Отговор
    Всички кризи в страната водят до Двете Прасета,нагла и лъжлива слугиньо!

    10:28 10.10.2025

  • 38 Ицо Багера

    2 0 Отговор
    Сега очаквам да направи коментар за строежа на къщата на Теменужка Петкова на Парижкото езеро в Швейцария.

    10:30 10.10.2025

  • 39 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 2 Отговор
    ЕВРОЗОНАТА СЕ РАЗПАДА
    ЕВРОТО СЕ СРИВА
    А ДА НИ Е ЧЕСТИТО, ЧЕ ПОЧТИ СМЕ В " КЛУБА НА БОГАТИТЕ" , ЗАРАДИ МАЛОУМНИТЕ ЛОЕНИ УПРАВЛЕНЦИ!
    ВСИЧКИ СТЕ ЗА БЕСИЛКАТА!!!!!

    10:32 10.10.2025

  • 40 Гледащ

    5 0 Отговор
    Аре бе Терзиев ви е виновен че не иска да дава двойно повече на таки.
    Да направи както много общини по БГ да закупи коли и да наеми работници и да си ги събира сам общината какво се занимава със мафията да ги отсвирка така се прави щом не искаш на тази цена аз ще си ги подсигурят ха шарлатани

    10:33 10.10.2025

  • 41 Чочо

    5 1 Отговор
    Говориш,каквото ти каже Борисов.
    Но ,явно Терзиев е умен и не му се дава на тиквата.
    Евала на пича.

    10:34 10.10.2025

  • 42 Ваклин

    4 1 Отговор
    Казват, че Терзиев бил “немозач”! Ами не може да краде човека! Няма опита на кметицата в тези неща!

    10:37 10.10.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Чачев

    3 0 Отговор
    Нагла си Сачева, ама много нагла.

    10:39 10.10.2025

  • 45 Голем

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "голем смех":

    Смешник

    10:41 10.10.2025

  • 46 Баш софиянец

    4 1 Отговор
    Софиянци са напълно наясно чия е вината. Рекетът е наличен от доста дълго време и всички знаем къде отиват парите. Както знаем и как точно сега в кофите се озовават дюшеци, матраци, мебели, гуми и т.н. Айде, Сачева, поне не дрънкайте глупости от телевизора.

    10:43 10.10.2025

  • 47 бббб

    2 0 Отговор
    Борисов замине ли си, следва разпад на партия ГРОБ. Дано го доживеем! Тогава ще им се стори тясна малка България.

    10:47 10.10.2025

  • 48 дядото

    2 0 Отговор
    грешка.за кризата с боклука,както и за всички безобразия в страната вината води на вас,отеклите от "преяждане" и злоупотреби и към върхушката на герб.

    10:56 10.10.2025

