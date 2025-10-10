Няма такава тесла!

Наистина не мога да повярвам! Има такъв народ? Какво стана, бе? Къде отиде свободата? Къде отиде смехът, иронията, сарказмът? До преди една година бяхте синоним на свобода! Питам с най-добри чувства: какво стана? Този ваш нов закон някакъв нов вид скеч ли е?

Вярно ли хората, които тридесет години живеехте и си правехте шоуто от това, че се ровите в чужди животи, предлагате това вече да се наказва със затвор? Това някаква форма на закъснял катарзис ли е? Осмисляне на грешка? Чистене на карма? Изкупление?

Може би опит да запазите себе си или да запазите някой друг? Кога престанахте да бъдете хора, а станахте политически хиени? Въобще, дишате ли, или вече е коректно да се казва, че усвоявате кислород? Нали се нахакахте в тази власт да се борите с неправдата, с корупцията, с двойните стандарти, с мафията? Е? Преборени ли са? Сега в антракт ли се намираме? Фас пауза и остана малко време да се удари по журналистите, за да не могат съвсем да напишат каквото и да е за мръсните чаршафи на корумпираната ни власт.

Че нали вие самите над тридесет години джвакахте личните истории на кой ли не? И добре ви се получаваше. И никой от вас не влезе в затвора, нали? И точно затова станахте народни любимци и дори на едни избори спечелихте властта... и не можахте нищо да направите с нея. Но това с властта е простимо, а това, което правите сега – хич никак.

Да! И аз имам троха, малка трохичка в тези неща. И аз съм дъвкал чуждите животи. Знам, че да си сценарист свободата не е важна – тя е задължителна. И смелост ти трябва, и глутница, в която да си опираш гърба. Ако искаш да направиш нещо смело и силно, без свобода си обречен на провал.

Днес, след този закон, искам да ви видя как ще направите скеч с потта на Веско Маринов. Искам да ви видя как ще направите скеч с годините на Лили Иванова. Или скеч с онзи, който в момента е в ролята на министър, как се прави на пияния Калин Терзийски? Или скеч с когото и да е? Или вие вече с такива презрени неща като скечове не се занимавате?

Този закон поръчка ли е, глупост ли е, какво е, не знам. Няма и как да разбера. А и не искам. Знам, че ако вие бяхте шутът в царския дворец, току-що вкарахте закон за задължителното убийство на шутовете.

Но най-важният ми въпрос е: този закон ще разглежда ли случаи със задна дата? Или за такава подточка законодателната ви химикалка е отказала да пуска законодателно мастило? Че ако химикалката пропише, тогава точно вие живи от затвора няма да излезете!

П.П. Възторжен и отвличащ вниманието коментар за златото на Карлос Насар и българската гордост и какъв ни бил националния дух и т.н. няма да оправи нещата. Дори и песен с три куплета да направите - няма. Хайде на бас!