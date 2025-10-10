Новини
България »
Няма такава тесла!

Няма такава тесла!

10 Октомври, 2025 13:01 1 462 20

  • емил йотовски-
  • закон-
  • цензура-
  • корупция

Но най-важният ми въпрос е: този закон ще разглежда ли случаи със задна дата?

Няма такава тесла! - 1
Снимка: Фейсбук
Емил Йотовски Емил Йотовски

Наистина не мога да повярвам! Има такъв народ? Какво стана, бе? Къде отиде свободата? Къде отиде смехът, иронията, сарказмът? До преди една година бяхте синоним на свобода! Питам с най-добри чувства: какво стана? Този ваш нов закон някакъв нов вид скеч ли е?

Вярно ли хората, които тридесет години живеехте и си правехте шоуто от това, че се ровите в чужди животи, предлагате това вече да се наказва със затвор? Това някаква форма на закъснял катарзис ли е? Осмисляне на грешка? Чистене на карма? Изкупление?

Може би опит да запазите себе си или да запазите някой друг? Кога престанахте да бъдете хора, а станахте политически хиени? Въобще, дишате ли, или вече е коректно да се казва, че усвоявате кислород? Нали се нахакахте в тази власт да се борите с неправдата, с корупцията, с двойните стандарти, с мафията? Е? Преборени ли са? Сега в антракт ли се намираме? Фас пауза и остана малко време да се удари по журналистите, за да не могат съвсем да напишат каквото и да е за мръсните чаршафи на корумпираната ни власт.

Че нали вие самите над тридесет години джвакахте личните истории на кой ли не? И добре ви се получаваше. И никой от вас не влезе в затвора, нали? И точно затова станахте народни любимци и дори на едни избори спечелихте властта... и не можахте нищо да направите с нея. Но това с властта е простимо, а това, което правите сега – хич никак.

Да! И аз имам троха, малка трохичка в тези неща. И аз съм дъвкал чуждите животи. Знам, че да си сценарист свободата не е важна – тя е задължителна. И смелост ти трябва, и глутница, в която да си опираш гърба. Ако искаш да направиш нещо смело и силно, без свобода си обречен на провал.

Днес, след този закон, искам да ви видя как ще направите скеч с потта на Веско Маринов. Искам да ви видя как ще направите скеч с годините на Лили Иванова. Или скеч с онзи, който в момента е в ролята на министър, как се прави на пияния Калин Терзийски? Или скеч с когото и да е? Или вие вече с такива презрени неща като скечове не се занимавате?

Този закон поръчка ли е, глупост ли е, какво е, не знам. Няма и как да разбера. А и не искам. Знам, че ако вие бяхте шутът в царския дворец, току-що вкарахте закон за задължителното убийство на шутовете.

Но най-важният ми въпрос е: този закон ще разглежда ли случаи със задна дата? Или за такава подточка законодателната ви химикалка е отказала да пуска законодателно мастило? Че ако химикалката пропише, тогава точно вие живи от затвора няма да излезете!

П.П. Възторжен и отвличащ вниманието коментар за златото на Карлос Насар и българската гордост и какъв ни бил националния дух и т.н. няма да оправи нещата. Дори и песен с три куплета да направите - няма. Хайде на бас!


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Ралева

    13 2 Отговор
    Има "Тесла".

    13:02 10.10.2025

  • 2 Факт

    18 0 Отговор
    И аз се питам къде отиде самоиронията!

    13:04 10.10.2025

  • 3 Анонимен

    17 1 Отговор
    Има няколко десетки хиляди легални и много повече нелегални подслушващи и шпиониращи личния ни живот. Време е да се въведе ред. Защитете гражданите. Държавните служители и политиците трябва да имат открит личен живот

    13:05 10.10.2025

  • 4 Безпартиен

    23 0 Отговор
    Все тая. Някога ни подслушваха партийци, днес ни подслушват мутри!

    13:11 10.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Наивник на средна възраст

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Наивник на средна възраст":

    Изводът от ситуацията е,че няма нужда да си внасяме такива за по 500 долара,имаме си свои....

    13:13 10.10.2025

  • 7 Логика и мозък

    17 1 Отговор
    В ИТН няма. Излишно е да се търсят такива

    13:13 10.10.2025

  • 8 закривай парламента

    13 1 Отговор
    Те не са има такъв народ, а има такива неандерталци

    13:14 10.10.2025

  • 9 Не са го прочели "както трябва"

    10 1 Отговор
    Сега са го прочели "както трябва" ...... каза Бойчо умника

    13:15 10.10.2025

  • 10 Дежурната слушалка

    6 1 Отговор
    И ние сме против!

    13:17 10.10.2025

  • 11 Факт

    15 0 Отговор
    Само подлец може да шпионира хора!

    13:18 10.10.2025

  • 12 АМИ ТОЛКОВА СИ МОЖЕ

    10 1 Отговор
    ОНОВА ЯМБОЛСКО ГОВЕДО ТОШКО.ТУРБО КОМПЛЕКСАР.

    13:42 10.10.2025

  • 13 Българи!

    7 0 Отговор
    това е номер, много мръсен и коварен номер на мутрата от СИК - неграмотния селяндур Боко Тиквата! той за пореден път употреби жалките и смешни чалгари на сакатото учиндолско ниощжество в своя полза! Целта му е да бъде отвлечено вниманието ни от трагедията в "Елените" и Несебър, където главните вниовници и перстъпници са негови авери от СИК, воглаве с Маджо! Да, най-големият хотел, посторен в коритото на реката е на СИКаджията и Боков авер Маджо! Ей, школите на ВИС и СИК, в които се е "образовал" селяндуринът от Банкя наистина се оказаха" повече от успешни за крадци, за престъпници и бандити от световно ниво, за крадци на милиарди, за нарушители на всякакво закони и норми, за убийци!

    13:50 10.10.2025

  • 14 Подлец

    0 1 Отговор
    На свободна практика!

    13:55 10.10.2025

  • 15 Из "Тенеке бабаит кахър суратлъ"

    2 0 Отговор
    "Къде отиде свободата? "
    "Свободата е на върха на копието! Свободата, Санчо, е сладко нещо. От сладкодумците властимеющи не я чакай – с обещанията ще си останеш. Сладките неща те за себе си ги пазят. Я гледай за година власт само какви търбуси правят. Теб най-много с някое позагнило морковче да те залъжат. Свободата, Санчо, сам трябва да си я вземеш..."

    13:55 10.10.2025

  • 16 Ха-ха-ха!

    2 0 Отговор
    След поредния огромен позор на смешната чалгарска сбирщина на сакатия учиндолец, хасковското нищожество Хаджи Африкански и клептомана Балабана са се скрили като мокри плъхове и бягат като н.....и! Ами, така е, каруцаирно Хаджи Африкански, така е и така ще бъде! Отсега нататък ще се криеш в миша дупка от хората, защото дори и ти трябва да си се засрамил, дори и ти, чалгар долен, неграмотен и нечистоплътен, дето не се къпеш и смърдиш от километри! Със сигурност си осмърдял и цала Япония, понеже нали беше тама като турист за наша сметка!

    14:01 10.10.2025

  • 17 Факт

    0 0 Отговор
    Емо теслата!

    14:03 10.10.2025

  • 18 Факти

    1 0 Отговор
    Прав е човека! Когато преди много години Дългия трябваше да излезе от Учиндолската кал и да бъде нещо различно от продавач на мартеници в подлеза на ЦУМ, тогава беше "ОК" да се рови в личния живот на някой хора и да ги подиграва! Сега обаче е "господин" и е почнал нещо да се обижда като го изстипосват, що за "страхотен човек е". И депутати си има! Защо да не забрави с какви похвати си е вадил хляба?

    14:04 10.10.2025

  • 19 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Безброй пъти съм писал че болният селяндур Славчо и неговата изтривалка Тошко са най,най,ама най душевно мръсните хора в България.По мръсни и продажни са даже от най големите престъпници Буда и Шиши.

    14:09 10.10.2025

  • 20 Анонимен

    0 0 Отговор
    Изтрий си тъпия коментар, обслужващ мутренската мафия. Теб кой и за какво ще те цензурира?

    14:09 10.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове