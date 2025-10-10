Награждаването на победителите в конкурса „Кмет на годината“ 2025 превзема ефира в неделя. Българската национална телевизия ще излъчи гала церемонията в знаков ден - Деня на българската община - 12 октомври, точно в 16.00 ч.

Само преди дни, на 7 октомври, Kmeta.bg раздаде за 13-а поредна година престижните награди, в които кметовете се състезават онлайн за вота на гражданите на платформата

Kmetnagodinata.bg. И тази година между 25 септември и 5 октомври десетки хиляди българи оценяваха постиженията на градоначалниците за изминалата година от мандата им в 7 различни категории.

Наградите се връчват ежегодно в три групи общини според броя на жителите – малка (до 20 000 жители), средна – (от 20 000 до 50 000 жители)и голяма община – над 50 000 жители, според официалните данни на НСИ за населението към 31.12.2022 г.

Големите победители в конкурса тази година са кметовете на Ивайловград Диана Овчарова (малка община), на Тунджа Станчо Ставрев (средна община) и на Ямбол Валентин Ревански (голяма община). Техните награди връчи вицепрезидентът Илияна Йотова.

Отличията в престижната категория „Кмет на гражданите“ спечелиха след оспорван вот Емануил Манолов, Аврен, (малка община), инж. Ангел Джоргов, Самоков, (средна община) и д-р Христо Грудев, Асеновград, (голяма община). Грамотите им бяха връчени от Омбудсмана на Република България Велислава Делчева.

Какво споделиха те и наградените кметове в останалите 5 категории на конкурса - „Градска среда“, „Инвестиции и растеж“, „Смарт сити“, „Туризъм и култура“ и „Спорт и младежки дейности“, както и раздадените специални призове, зрителите ще видят в ефира на БНТ 1 в неделя, 12 октомври, от 16.00 ч.

Събитието се осъществява с подкрепата на Хювефарма, Виваком, Геотрейдинг, Биовет, efbet, Кредисимо, Електрохолд, Минстрой холдинг, Борика, Метрореклама, Билборд.