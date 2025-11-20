СЕМ иска 10% увеличение на заплатите в БНТ и БНР

Председателят на Съвета за електронни медии (СЕМ) Симона Велева представи пред парламентарната медийна комисия позицията на СЕМ относно проектобюджета за 2026 г. в областта на медийния регулатор. От съвета настояват за увеличение на заплатите в държавните БНТ и БНР с 10%.

"По отношение на бюджета, при нас увеличението, което е предвидено, е от едва 5% увеличение заплатите на служителите, които към момента са едва 53 от 61 щатни бройки. Ние поддържаме и подкрепяме увеличението от 10% на възнагражденията на служителите на Българската национална телевизия и на Българското национално радио. Бюджети, които ние сме съгласували, защото това е част от съгласувателната процедура по реда на Закона за радиото и телевизията. Подкрепяме увеличението на възнагражденията на служителите на БТА и отправяме молба, ако е възможно и има такава воля", каза Велева.

„Съветът е обосновал необходимост от допълнително финансиране на различни свои дейности в размер на 1 286 747 лева, което ние, разбира се, поддържаме, но разбираме ясно реалностите и необходимостите от финансиране на различни сфери на обществения живот. Повишихме средната работна заплата на служителите, която отново, макар и малка, е вече в размер на над 2100 лева", каза Велева, цитирана от БТА.

„Обновихме регионалните центрове на СЕМ – нещо, което не се беше случвало от 2006 година, като изцяло оживихме регионалния ни център във Варна, където наехме нови служители, които да подпомагат огромната дейност на СЕМ по мониторинг на аудиовизуалното медийно съдържание, нелинейното и платформите за видеосподеляне. На година гледаме повече от 18 000 часа аудиовизуално съдържание, слушаме повече от 7000 часа радиосъдържание. Необходимостта от обновяване на тези регионални центрове, след почти 20 години, наистина дойде добре дошло. Обновихме Велико Търново, Варна и Пловдив, като предстои да обновим Бургас, Благоевград и Видин, което е важна стъпка за СЕМ", каза Симона Велева.

„Не по-малко важно е това, че това гледане и слушане на ръка в днешния XXI век е изключително трудоемко, затова СЕМ предприе действия към обновяване на мониторинговата система и внедряване на изкуствен интелект, така че голямата част от съдържанието да бъде сваляно от говор на текст и да може да бъде обработвано с голям езиков модел, който съветът предстои да закупи, да надгради и да създаде", каза Симона Велева.

„Не на последно място, изцяло дигитализирахме документно оборота ни и нашата електронна система, така че повече от 99% от документооборота в момента е изцяло електронен, като по този начин има пълна прозрачност по отношение на дейността на съвета и на неговите функционалности", каза Велева.

„Става дума за едва 81 хиляди евро, което на фона на многомилионния бюджет действително е една символична сума, но е необходима оптимизация на възнагражденията за нашите служители от 5% и те да бъдат 10%, за да може да има равно третиране между медийните работници в СЕМ, които в крайна сметка осъществяват надзор върху обществените меди и върху всички останали частни меди. И това е един принцип и подход за недискриминация и равно третиране, защото тези служители работят в тези институции повече от 20 години, независимо от това, че ние се сменяме. Когато се види, че работещите в БНР и БНТ вземат увеличение от 10%, за едва 53-та служители на СЕМ това остава в рамките на 5%, се създават естествени напрежения, които много леко и с воля и такава молба от наша страна могат да бъдат преодолени", каза още Симона Велева.