СЕМ иска 10% увеличение на заплатите в БНТ и БНР

Председателят на Съвета за електронни медии (СЕМ) Симона Велева представи пред парламентарната медийна комисия позицията на СЕМ относно проектобюджета за 2026 г. в областта на медийния регулатор. От съвета настояват за увеличение на заплатите в държавните БНТ и БНР с 10%.
"По отношение на бюджета, при нас увеличението, което е предвидено, е от едва 5% увеличение заплатите на служителите, които към момента са едва 53 от 61 щатни бройки. Ние поддържаме и подкрепяме увеличението от 10% на възнагражденията на служителите на Българската национална телевизия и на Българското национално радио. Бюджети, които ние сме съгласували, защото това е част от съгласувателната процедура по реда на Закона за радиото и телевизията. Подкрепяме увеличението на възнагражденията на служителите на БТА и отправяме молба, ако е възможно и има такава воля", каза Велева.
„Съветът е обосновал необходимост от допълнително финансиране на различни свои дейности в размер на 1 286 747 лева, което ние, разбира се, поддържаме, но разбираме ясно реалностите и необходимостите от финансиране на различни сфери на обществения живот. Повишихме средната работна заплата на служителите, която отново, макар и малка, е вече в размер на над 2100 лева", каза Велева, цитирана от БТА.
„Обновихме регионалните центрове на СЕМ – нещо, което не се беше случвало от 2006 година, като изцяло оживихме регионалния ни център във Варна, където наехме нови служители, които да подпомагат огромната дейност на СЕМ по мониторинг на аудиовизуалното медийно съдържание, нелинейното и платформите за видеосподеляне. На година гледаме повече от 18 000 часа аудиовизуално съдържание, слушаме повече от 7000 часа радиосъдържание. Необходимостта от обновяване на тези регионални центрове, след почти 20 години, наистина дойде добре дошло. Обновихме Велико Търново, Варна и Пловдив, като предстои да обновим Бургас, Благоевград и Видин, което е важна стъпка за СЕМ", каза Симона Велева.
„Не по-малко важно е това, че това гледане и слушане на ръка в днешния XXI век е изключително трудоемко, затова СЕМ предприе действия към обновяване на мониторинговата система и внедряване на изкуствен интелект, така че голямата част от съдържанието да бъде сваляно от говор на текст и да може да бъде обработвано с голям езиков модел, който съветът предстои да закупи, да надгради и да създаде", каза Симона Велева.
„Не на последно място, изцяло дигитализирахме документно оборота ни и нашата електронна система, така че повече от 99% от документооборота в момента е изцяло електронен, като по този начин има пълна прозрачност по отношение на дейността на съвета и на неговите функционалности", каза Велева.
„Става дума за едва 81 хиляди евро, което на фона на многомилионния бюджет действително е една символична сума, но е необходима оптимизация на възнагражденията за нашите служители от 5% и те да бъдат 10%, за да може да има равно третиране между медийните работници в СЕМ, които в крайна сметка осъществяват надзор върху обществените меди и върху всички останали частни меди. И това е един принцип и подход за недискриминация и равно третиране, защото тези служители работят в тези институции повече от 20 години, независимо от това, че ние се сменяме. Когато се види, че работещите в БНР и БНТ вземат увеличение от 10%, за едва 53-та служители на СЕМ това остава в рамките на 5%, се създават естествени напрежения, които много леко и с воля и такава молба от наша страна могат да бъдат преодолени", каза още Симона Велева.
1 Кошлука на боклука!
Изедници и паразити искат да искат...
Коментиран от #14
21:52 20.11.2025
2 дикажф
21:58 20.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Велев
22:07 20.11.2025
5 име
22:08 20.11.2025
6 ООрана държава
22:18 20.11.2025
7 Гилотина за Чиновници
22:18 20.11.2025
8 Чорап
22:20 20.11.2025
9 по-добре ще е бнт и сем
22:26 20.11.2025
10 Бай Иван
22:39 20.11.2025
11 Перо
22:46 20.11.2025
12 Какви пари за
22:50 20.11.2025
13 Язе
Пълна утрепия.
22:52 20.11.2025
14 Коментиращ
До коментар #1 от "Кошлука на боклука!":Особено Любенов (мисля беше) и оная Златарева, леле мале каква крещяща продажна същност излъчват тия т.нар. "журналисти"?!
И оня Бойко Василев от Панорама, където винаги държи ръцете си успоредно(мислейки си вероятно, че по този начин си вдига "ай кю-то" с поне 10%), е от тия услужливите "журналисти" с удобни/угодни въпроси за "правилните" хора и ултра нападателен срещу "неправилните" хора (колкото и рядко да ги канят)!
Всичките, заедно с Кошлуков, вън от БНТ!
Тия не са журналисти, а слуги на собствениците си!!!
22:57 20.11.2025
15 Нула процента!
23:01 20.11.2025
16 СЕМ, не чоплете семки!
23:05 20.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Никакви заплати не заслужават
23:19 20.11.2025
22 Силвия великова
23:21 20.11.2025
23 10% увеличение на заплатите в БНТ
23:22 20.11.2025
24 Пълни глупости дрънка тая
23:24 20.11.2025
25 Тея чуват ли се въобще ?
23:28 20.11.2025
26 На "предаде БТА"
23:31 20.11.2025
27 Аааа браво
23:48 20.11.2025
28 тома
23:54 20.11.2025
29 Силвия Великова
23:54 20.11.2025
30 За какво
00:06 21.11.2025
31 Принципен
01:21 21.11.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 яяяя
07:22 21.11.2025
37 Станев
07:44 21.11.2025
38 Тервел
09:10 21.11.2025
39 един слушател
За новините им давам 5,50, на фона на другите медии. Имам забележки към мижавите им кореспонденти в чужбина, защото са някакви фъфлещи бабички или ръкащи неприятни за слушане /Кпака ТодоХХХова Берлин/.
Кореспонденките в страната също са гола вода, след пенция. Предаванията - налива се евроатлантическа пропаганда с голям тонаж, непосилно за слушане. Музиката - доста зле, пускат някакви измислени нови бг певици и певци, от които може да получиш световъртеж. Кореспондентката в Италия, която губи 15 минути ефирно време за италианското първенство /кого го интересува?!/ Елена Шаханова е поне от 25 години на тая хранилка, не досадна, непоносима. Спирам дотук, че се разстроих.
10:19 21.11.2025
40 там средната заплата е над 5000 лв
10:59 21.11.2025