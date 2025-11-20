Новини
България »
СЕМ иска 10% увеличение на заплатите в БНТ и БНР

СЕМ иска 10% увеличение на заплатите в БНТ и БНР

20 Ноември, 2025 21:49 1 089 40

  • сем-
  • заплати-
  • бнт-
  • бнр

Съветът е обосновал необходимост от допълнително финансиране на различни свои дейности в размер на 1 286 747 лева, което ние, разбира се, поддържаме, но разбираме ясно реалностите и необходимостите от финансиране на различни сфери на обществения живот

СЕМ иска 10% увеличение на заплатите в БНТ и БНР - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на Съвета за електронни медии (СЕМ) Симона Велева представи пред парламентарната медийна комисия позицията на СЕМ относно проектобюджета за 2026 г. в областта на медийния регулатор. От съвета настояват за увеличение на заплатите в държавните БНТ и БНР с 10%.

"По отношение на бюджета, при нас увеличението, което е предвидено, е от едва 5% увеличение заплатите на служителите, които към момента са едва 53 от 61 щатни бройки. Ние поддържаме и подкрепяме увеличението от 10% на възнагражденията на служителите на Българската национална телевизия и на Българското национално радио. Бюджети, които ние сме съгласували, защото това е част от съгласувателната процедура по реда на Закона за радиото и телевизията. Подкрепяме увеличението на възнагражденията на служителите на БТА и отправяме молба, ако е възможно и има такава воля", каза Велева.

„Съветът е обосновал необходимост от допълнително финансиране на различни свои дейности в размер на 1 286 747 лева, което ние, разбира се, поддържаме, но разбираме ясно реалностите и необходимостите от финансиране на различни сфери на обществения живот. Повишихме средната работна заплата на служителите, която отново, макар и малка, е вече в размер на над 2100 лева", каза Велева, цитирана от БТА.

„Обновихме регионалните центрове на СЕМ – нещо, което не се беше случвало от 2006 година, като изцяло оживихме регионалния ни център във Варна, където наехме нови служители, които да подпомагат огромната дейност на СЕМ по мониторинг на аудиовизуалното медийно съдържание, нелинейното и платформите за видеосподеляне. На година гледаме повече от 18 000 часа аудиовизуално съдържание, слушаме повече от 7000 часа радиосъдържание. Необходимостта от обновяване на тези регионални центрове, след почти 20 години, наистина дойде добре дошло. Обновихме Велико Търново, Варна и Пловдив, като предстои да обновим Бургас, Благоевград и Видин, което е важна стъпка за СЕМ", каза Симона Велева.

„Не по-малко важно е това, че това гледане и слушане на ръка в днешния XXI век е изключително трудоемко, затова СЕМ предприе действия към обновяване на мониторинговата система и внедряване на изкуствен интелект, така че голямата част от съдържанието да бъде сваляно от говор на текст и да може да бъде обработвано с голям езиков модел, който съветът предстои да закупи, да надгради и да създаде", каза Симона Велева.

„Не на последно място, изцяло дигитализирахме документно оборота ни и нашата електронна система, така че повече от 99% от документооборота в момента е изцяло електронен, като по този начин има пълна прозрачност по отношение на дейността на съвета и на неговите функционалности", каза Велева.

„Става дума за едва 81 хиляди евро, което на фона на многомилионния бюджет действително е една символична сума, но е необходима оптимизация на възнагражденията за нашите служители от 5% и те да бъдат 10%, за да може да има равно третиране между медийните работници в СЕМ, които в крайна сметка осъществяват надзор върху обществените меди и върху всички останали частни меди. И това е един принцип и подход за недискриминация и равно третиране, защото тези служители работят в тези институции повече от 20 години, независимо от това, че ние се сменяме. Когато се види, че работещите в БНР и БНТ вземат увеличение от 10%, за едва 53-та служители на СЕМ това остава в рамките на 5%, се създават естествени напрежения, които много леко и с воля и такава молба от наша страна могат да бъдат преодолени", каза още Симона Велева.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кошлука на боклука!

    32 0 Отговор
    Тези антибългари от БНТ да вървят на боклука след Кошлука!

    Изедници и паразити искат да искат...

    Коментиран от #14

    21:52 20.11.2025

  • 2 дикажф

    25 0 Отговор
    Докато лъжете и обслужвате мафията на ГЕРБ и другарчета, никакви пари. Нито стотинка. Мръсници, правите им Моника Люински докато крадат българите, а сега искате заплати??? Нахалници. Никакво увеличение, не сте заслужили нито лев, нито евро. Както пенсионерите са с 322 евро така и вие дето обслужвате крадците. Слава на Господ Иисус Христос това сте спечелили като слугувате на лъжци и крадци.

    21:58 20.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Велев

    28 0 Отговор
    Аз съм човек данъкоплатец и казвам НЕ! НИКАКВО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЗАПЛАТИТЕ!!! Да им дават пари от джоба си онея къде им заповядват да лъжат така нагло народа и да живеят на гърба му.

    22:07 20.11.2025

  • 5 име

    29 0 Отговор
    Е, нали инфлацията е 3 процента, що всеки иска 10, 20, 30 или 50 процента увеличение?! Я отивайте дапси търсите парите от Националния Нагласически Институт.

    22:08 20.11.2025

  • 6 ООрана държава

    26 0 Отговор
    Да се издържат от реклами, парите ни потъват в глупави предавания

    22:18 20.11.2025

  • 7 Гилотина за Чиновници

    12 0 Отговор
    Минималната запалта трябва да е НИСКА.. А който ВЪРШИ много работа, може да взима ПОВЕЧЕ, като процент от продажбите !!! Ако някой иска да получава голяма ПЕНСИЯ или заплата от държавата и да ходи на ПОЧИВКА в чужбина, нека да бяга към Африка, както онази АЛЧНА мошеничка , корумпираната Шефка на Митницата- Веска Меджидиева...

    22:18 20.11.2025

  • 8 Чорап

    23 0 Отговор
    На хора слуги на мафията никакво увеличение. БНТ и БНР закриване! Нямат нищо общо с обществеността. Загубили са всякакво обществено доверие. Придатък на политическата мафия. Позор за журналистиката. Ходете в дома на Данчо Ментата да ревете за пари.

    22:20 20.11.2025

  • 9 по-добре ще е бнт и сем

    17 0 Отговор
    да пускат кепенците.Барабар с новата тв и босфор тв .Никой нормален не ги гледа.

    22:26 20.11.2025

  • 10 Бай Иван

    18 0 Отговор
    Тези мисирки от БНР и БНТ денонощно ни обясняват, че инфлацията у нас била под 3% и сме изпълнявали критериите за убийство на ЛЕВА и влизане в потъващия Титаник-Еврозоната! Защо тогава искат увеличение 10%, а не 3%? На тези слуги на управляващата мафия не се полага нито 1% увеличение! Нека искат пари от личните финанси на мафията, която енонощно обслужват, а не от нас данъкоплатците! И сега вземат незаслужени заплати, за да ни лъжат денонощно!

    22:39 20.11.2025

  • 11 Перо

    18 0 Отговор
    СЕМ трябва да бъде закрит! Огромни заплати на политически протежета, на квотен принцип, без никаква полезна работа и никакъв контрол за разложителната политика в медиите!

    22:46 20.11.2025

  • 12 Какви пари за

    16 0 Отговор
    Лъжци и манипулатори закриване .

    22:50 20.11.2025

  • 13 Язе

    12 0 Отговор
    Тез, двете медии, веднага да се закрият. Ама наистина не знам, кой ги гледа/слуша тия.
    Пълна утрепия.

    22:52 20.11.2025

  • 14 Коментиращ

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кошлука на боклука!":

    Особено Любенов (мисля беше) и оная Златарева, леле мале каква крещяща продажна същност излъчват тия т.нар. "журналисти"?!

    И оня Бойко Василев от Панорама, където винаги държи ръцете си успоредно(мислейки си вероятно, че по този начин си вдига "ай кю-то" с поне 10%), е от тия услужливите "журналисти" с удобни/угодни въпроси за "правилните" хора и ултра нападателен срещу "неправилните" хора (колкото и рядко да ги канят)!

    Всичките, заедно с Кошлуков, вън от БНТ!
    Тия не са журналисти, а слуги на собствениците си!!!

    22:57 20.11.2025

  • 15 Нула процента!

    17 0 Отговор
    Българските медии са на 113-то място, след повечето африкански медии! Според "Репортери без граници"

    23:01 20.11.2025

  • 16 СЕМ, не чоплете семки!

    10 0 Отговор
    Кошлука на боклука!

    23:05 20.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Никакви заплати не заслужават

    11 0 Отговор
    БНТ,БНР,БТА,СЕМ също. И Пиимпирата и Пеерпирикона също

    23:19 20.11.2025

  • 22 Силвия великова

    7 0 Отговор
    Човек на голямото Д

    23:21 20.11.2025

  • 23 10% увеличение на заплатите в БНТ

    11 0 Отговор
    А Кушлуков милиони харчи като се вживява във ролята филмов продуцент на външни продукции нали? А нещо друго не искат ли?

    23:22 20.11.2025

  • 24 Пълни глупости дрънка тая

    6 1 Отговор
    Симона Велева Направо е гнусно

    23:24 20.11.2025

  • 25 Тея чуват ли се въобще ?

    7 0 Отговор
    допълнително финансиране на различни свои дейности в размер на 1 286 747 лева....за 53 от 61 щатни бройки....и колко е увеличението на човек ? А?

    23:28 20.11.2025

  • 26 На "предаде БТА"

    10 0 Отговор
    Работата двама ученика 9 клас могат да свършат ! И то на по 4 часа

    23:31 20.11.2025

  • 27 Аааа браво

    6 0 Отговор
    Допълнително 1 286 747 лева за 53 души ! Колко е това на месец че съм неграмотен. И ако е 5-10 % това увеличение тея колко трябва да получават се пита в задачата.

    23:48 20.11.2025

  • 28 тома

    8 0 Отговор
    Акакво произвеждат тези че да взимат увеличение на заплатите освен да се навеждат на властта

    23:54 20.11.2025

  • 29 Силвия Великова

    6 0 Отговор
    4ума Голяма-Сфинска ПЕЕВСКА... Сиганска

    23:54 20.11.2025

  • 30 За какво

    10 0 Отговор
    искат увеличение тия. От светло до тъмно ръсят само глупости и реклами - също като другите две национални тв.

    00:06 21.11.2025

  • 31 Принципен

    9 0 Отговор
    От екрана ни внушавате с години, че инфлацията е под 3 процента, а искате 10. Това заем ли е?

    01:21 21.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 яяяя

    5 0 Отговор
    Тия овехтели проскубани лъжливи мисирки от БНР не заслужават увеличение, а уволнение. Някои не вогат да кажат едно изречение без да сбъркат, хем работят в радиото от сто години , а има една Веселина Миланова, която хем има говорен дефект и едвам предъвква думите, ами говори и с акцент на меко. Къш!

    07:22 21.11.2025

  • 37 Станев

    3 1 Отговор
    Това за 40 минути реклами и 20 минути телевизия на час ли е ? Нагли и тези партийни медии.

    07:44 21.11.2025

  • 38 Тервел

    2 0 Отговор
    Реалността е колкото може по бързо да фалира България и тогава искат не искат ще бъдат принудени да съкратят безумно раздутата държавна администрация която тежи като воденичен камък на шията на Държавата.

    09:10 21.11.2025

  • 39 един слушател

    1 0 Отговор
    За БНР защото го слушам като мия чинии:
    За новините им давам 5,50, на фона на другите медии. Имам забележки към мижавите им кореспонденти в чужбина, защото са някакви фъфлещи бабички или ръкащи неприятни за слушане /Кпака ТодоХХХова Берлин/.
    Кореспонденките в страната също са гола вода, след пенция. Предаванията - налива се евроатлантическа пропаганда с голям тонаж, непосилно за слушане. Музиката - доста зле, пускат някакви измислени нови бг певици и певци, от които може да получиш световъртеж. Кореспондентката в Италия, която губи 15 минути ефирно време за италианското първенство /кого го интересува?!/ Елена Шаханова е поне от 25 години на тая хранилка, не досадна, непоносима. Спирам дотук, че се разстроих.

    10:19 21.11.2025

  • 40 там средната заплата е над 5000 лв

    2 0 Отговор
    Мединопропагндната мафия иска още да граби от народа.Единствената им работа е промиват самосъзнанието на народа и да го заблуждават за истината.

    10:59 21.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове