Какъв ще бъде ефектът на еврозоната върху бизнеса, доходите и гражданите?

10 Октомври, 2025 13:25 544 22

ИСС с регионална дискусия и в Карлово

Какъв ще бъде ефектът на еврозоната върху бизнеса, доходите и гражданите? - 1
Снимка: ИСС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Подобряване на инвестиционната среда, повишаване на икономическата стабилност, увеличаване на доходите и жизнения стандарт, равни начала за българските производители при износ в чужбина – това са само част от ефектите, които ще последват от влизането на България в еврозоната. В по-малките населени места средният и малкият бизнес ще имат по-добър достъп до инвестиции, което ще създаде и повече работни места. Най-големият риск в този процес е липсата на информация.

Тези изводи и прогнози споделиха представители на бизнеса, синдикатите, гражданските организации и институции по време на регионална дискусия за еврото в Карлово. Събитието „Ефектът на еврозоната“ беше организирано от Икономическия и социален съвет (ИСС) като част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България.

„В последните години ИСС работи последователно по темата еврозона и е изразявал своята подкрепа към усилията на държавата в свои анализи и резолюции. Целта на регионалните дискусии, които организираме, е да дадем подробни разяснения за предстоящите етапи и да улесним гражданите в това да се информират. Особено важно е, ако хората имат съмнения или въпроси да ги задават към институциите, за да получат достоверен отговор и да не станат обект на измами или дезинформация“, каза по време на откриването на събитието председателят на ИСС Зорница Русинова.

„Мястото на България е в еврозоната. Ние сме в заключителния етап да станем член на голямото европейско семейство. Това ще даде големи възможности на бизнеса и съм убеден, че още през 2026 г. всеки един български гражданин и във финансово отношение ще бъде повече европеец. Проследявайки пътя на други държави виждаме, че никоя от тях не е претърпяла загуби“, каза кметът на Община Карлово Емил Кабаиванов.

В трите тематични панела на регионалната дискусия работодателски, синдикални и граждански организации, както и представители на ключови държавни институции – Министерство на финансите, Националната агенция за приходите, Комисия за защита на потребителите, „Български пощи“ и ГДБОП, представиха различните аспекти от въвеждането на еврото.

Еврозоната е най-добрата инвестиция, която България може да направи за бъдещето си. Бизнесът е добре информиран и запознат с предимствата и предизвикателствата в процеса на присъединяване. Опитът от страните членки показва, че влизането на страната в еврозоната ще има положителен ефект върху развитието на икономиката, конкурентоспособността и инвестициите. Около това мнение се обединиха представителите на национално представените работодателски организации, членове на ИСС - Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската стопанска камара (БСК). В панела с фокус бизнес участваха и експерти от Министерството на финансите.

„От присъединяването ни към еврозонота зависи как ще се развива държавата занапред. Към днешна дата две трети от българската икономика е свързана с европейската. Въпросът е как да извлечем най-доброто от членството ни за предприятията и най-доброто за хората“, посочи Ивелин Желязков, член на ИСС от организациите на работодателите и директор „Тристранно сътрудничество“ в АИКБ.

Какви ще бъдат ефектите върху доходите и цените, както и какъв ще бъде контролът върху търговците, стоките и услугите, обсъдиха в тематичния панел КНСБ, НАП и КЗП.

„Има човешки причини заради, които подкрепяме еврозоната. Ако вземем опита на Прибалтийските държави и Хърватия виждаме впечатляващ ръст на БВП и доходите на хората след присъединяването им“, посочи президентът на КНСБ и заместник-председател на ИСС от група „Синдикати“ Пламен Димитров.

„В Литва средната работна заплата вече 2233 евро, което е нарастване 3 пъти от 714 евро при влизането ѝ. В Латвия и Естония ръстът е 2 пъти, но и това е значително по-ускорен ход от този в България.

Ако следваме тази логика от сегашните 1326 евро средна заплата в България след 10 години тя трябва да се удвои и да достигне 2700 евро. Това е прогнозата, ако вземем динамиката в страните членки досега“, отбеляза Димитров.

Третият панел – „Полезно за гражданите“, се фокусира върху практическите аспекти за хората, сигурността на плащанията и превенцията на измами. В него се включиха представители на ГДБОП, „Български пощи“ и община Карлово.

Особено бдителни трябва да бъдат гражданите по време на двойното обращение и когато обменяме пари.

„Възможно е „доброжелателни граждани“ да се опитат да ви измамят като обменят парите ви с претекст да не чакате на опашка или че погрешка са предоставени белязани банкноти. Да внимават възрастните хора“, предупреди инспектор Милен Стоянов от сектор „Изпиране на пари“ в ГДБОП. Най-сигурно е да държите парите си в сметка в банка, по възможност плащайте с карта, за да избегнете да бъдете измамени докато ви връщат ресто. Търговците да се снабдят с UV лампи инфраред, които различават истинските парични знаци – така ще се предотврати навлизането на фалшиви банкноти, посъветва инспектор Стоянов.

Инициативата в Карлово е част от поредицата регионални събития, които ИСС провежда в страната, за да осигури обективна, достъпна и надеждна информация за процеса на присъединяване към еврозоната и неговото отражение върху икономиката и обществото.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 1 Отговор
    Днес всички вестници на Запад излязоха с заглавия: Франция потопи еврото.

    Коментиран от #18

    13:27 10.10.2025

  • 2 провинциалист

    12 0 Отговор
    "Ако следваме тази логика..." - е да де, ама не я следваме. От 35 години "демокрация" сравнението с другите страни от източния блок показва, че при нас това животно не вирее. Да не се сравняваме със западния блок.

    13:32 10.10.2025

  • 3 Ефекта се виде веке.

    9 0 Отговор
    Мизерия , за да може ГЕРБ да взимат субсидии.

    13:33 10.10.2025

  • 4 Възpожденец 🇧🇬

    1 13 Отговор
    Положителен ефект ще има само за работливите, предприемчивите и дейни българи.
    За заспалия и мързелив хомосъветикус няма да има никакъв ефект. Ще продължат да си живеят в мизерия, обсебени от злоба и завист .

    13:41 10.10.2025

  • 5 МНОГО ПОЛОЖИТЕЛЕН

    10 0 Отговор
    ЩЕ ДРЪПНЕМ ШАЛТЕРА---МЪГЛИЖ БЕШЕ ПРЪВ СЛЕД НЕГО НОВА И СТАРА ЗАГОРА-И КАТО СЕ ПОЧНЕ ДА Е С НОВИЯТ НАРОДЕН СЪД-ВАКАНЦИОННО СЕЛИЩЕ БЕЛЕНЕ ОЧАКВА СВОИТЕ ГОСТИ - МОЖЕ И С ДЕЦАТА И РОДАТА ДО 9 то КОЛЯНО

    13:41 10.10.2025

  • 6 Работник

    11 0 Отговор
    Ми съсипаха земеделието, животновъдството, природата , всякакъв вид добив на нещо в тая страна и хората станаха по мързеливи и лакоми!!! !!!

    13:42 10.10.2025

  • 7 ха-ха

    11 0 Отговор
    Неспособни да си платят сметките и на улицата/ това е обикновенния работещ гражданин в България. Тези който правят разни пиянски сбирки са откраднали достатъчно за да ни убедават колко добре ще живеем.

    13:43 10.10.2025

  • 8 Левски

    12 1 Отговор
    Никакъв. Ако поне половината от икономиката през соца се възвърне, ще бъдем по-добре, другото е празни приказки.

    Коментиран от #9

    13:44 10.10.2025

  • 9 Раковски

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "Левски":

    Е щом сме имали такова голямо производство, защо бяха празни магазините.Лютеница, леща.....всичко дефицит.

    Коментиран от #12

    13:49 10.10.2025

  • 10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    9 0 Отговор
    ЕВРОИЗМАМАТА/ЗОНАТА/ СЕ РАЗПАДА!
    ЕВРОТО СЕ СРИВА!
    А НАШИТЕ "УМНИЦИ" ,ДЕТО НИ НАТИКАХА НАСИЛА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПРОМИВАТ МОЗЪЦИТЕ НА ХОРАТА.
    ТА ПИТАМ АЗ, КАКЪВ ЛИ МОЖЕ ДА Е ЕФЕКТЪТ!!!??????

    13:50 10.10.2025

  • 11 Мафията ще краде, а народа ще плаща

    12 0 Отговор
    Сметката им!

    13:51 10.10.2025

  • 12 шопо с търнокопо

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Раковски":

    Дефицитът беше в първите години след падането на соца, по време на соца магазините бяха пълни, вярно, не с лъскави опаковки, но с качество. Стига сте манипулирали, вижте снимките- усмихнати, спокойни хора, сравнете сега, изводите- за който има останал акъл.

    Коментиран от #19

    13:58 10.10.2025

  • 13 и не само

    7 0 Отговор
    БНБ купи 2 тона злато, за да ги предостави на Европейската централна банка при влизане в еврозоната.

    13:59 10.10.2025

  • 14 и не само

    5 0 Отговор
    Съставът на прехвърлените резерви в съотношение 85% валута и 15% злато за България означава: 1,088 млрд. евро във валута (USD) и 192 млн. евро в злато, което при днешната цена се равнява на около 1,8-2 тона физическо злато.

    Благородният метал ще бъде прехвърлен в резервите на ЕЦБ и отчетен като вземане в евро, без механизъм за връщане. Тези активи могат да бъдат използвани за покриване на загубите на ЕЦБ, която вече втора поредна година отчита отрицателен резултат и очаква още загуби.

    14:00 10.10.2025

  • 15 и не само

    6 0 Отговор
    Решението се взема с квалифицирано мнозинство от Управителния съвет на Европейската централна банка. На 30 декември 2025 г. България все още няма да е член и няма да има представител. Но дори и да имаше, при този тип решения на ЕЦБ се гласуват спрямо капиталовата тежест, тоест влиянието на България ще е 1% и в бъдеще, ако се изисква още прехвърляне на резерви.

    14:01 10.10.2025

  • 16 Пълна лъжа е че

    3 0 Отговор
    две трети от българската икономика е свързана с европейската. Освен ако и вътрешният го броим

    14:03 10.10.2025

  • 17 Финансист

    6 0 Отговор
    Ефектът беше ясно и обяснен от множество истински експерти (не тези, които показват по Би Ти Ви и Нова). Дори на неикономист беше ясно, че ще има инфлация и ще влезем в дългова спирала. Еми инфлацията е балице и ще става по-зле. С лесния и евтин достъп до финансиране само гледайте колко ще скочи дълга в следващите 5 години. А на някой ако не му е ясно още, Еврозоната потъва и ние се качваме на Титаник, след като се е ударил вече в айсберга. Германия е в рецесия, Франция е потънала в дълг и не може да се справи с дефицита, Италия е в стагфлация. Полша и Чехия (първата най-добре представящата се икономика в Европа) категорично казаха, че няма да влиза в еврозоната. Ние ще сме последните глупаци и ще си платим за грешката. Но с липса на гражданска инициатива, будност и позиция, това си заслужаваме.

    14:06 10.10.2025

  • 18 не може да бъде

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    М.д-а-а за съжаление това е еднозначният отговор -лошо!!След това което става във Франция и Германия розовите облаци изчезнаха и на тяхно място виждаме черни буреносни!?Утешителното е че все още не сме влезли -докато влезем еврозоната може да се разпадне!?!...Апропо сега се вижда какъв ръководител е Орбан и какви са нашите -особено този който по повод разговора с Доналд Тръмп -младши твърди че е разговарял с децата на приятел!?

    14:07 10.10.2025

  • 19 Шопо от Елин Пелин

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "шопо с търнокопо":

    Ха ха явно сме живели в две различни държави.Най популярната думичка в соца беше имаш ли ВРЪЗКИ
    Виж Корекомите бяха пълни..
    Тези сказки за соц.рая ги разказвай на комсомолците от Израждане

    Коментиран от #22

    14:09 10.10.2025

  • 20 Ъхъъъъъ... сигурно

    2 0 Отговор
    (Най-сигурно е да държите парите си в сметка в банка, по възможност плащайте с карта, за да избегнете да бъдете измамени докато ви връщат ресто.)..... на до 0,9% годишна лихва нали ?

    14:11 10.10.2025

  • 21 Тома

    0 0 Отговор
    Ефекта ще е беден ли си дядо попе в ..........

    14:13 10.10.2025

  • 22 Ха-ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Шопо от Елин Пелин":

    Е сега не е ли пак най-популярен израз "имаш ли връзки?" . И може да не е било рай по време на соца но в сравнение със сегашната лудост изглежда рай.

    14:13 10.10.2025

