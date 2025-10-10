Какъв ще бъде ефектът на еврозоната върху бизнеса, доходите и гражданите?

Подобряване на инвестиционната среда, повишаване на икономическата стабилност, увеличаване на доходите и жизнения стандарт, равни начала за българските производители при износ в чужбина – това са само част от ефектите, които ще последват от влизането на България в еврозоната. В по-малките населени места средният и малкият бизнес ще имат по-добър достъп до инвестиции, което ще създаде и повече работни места. Най-големият риск в този процес е липсата на информация.
Тези изводи и прогнози споделиха представители на бизнеса, синдикатите, гражданските организации и институции по време на регионална дискусия за еврото в Карлово. Събитието „Ефектът на еврозоната“ беше организирано от Икономическия и социален съвет (ИСС) като част от Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България.
„В последните години ИСС работи последователно по темата еврозона и е изразявал своята подкрепа към усилията на държавата в свои анализи и резолюции. Целта на регионалните дискусии, които организираме, е да дадем подробни разяснения за предстоящите етапи и да улесним гражданите в това да се информират. Особено важно е, ако хората имат съмнения или въпроси да ги задават към институциите, за да получат достоверен отговор и да не станат обект на измами или дезинформация“, каза по време на откриването на събитието председателят на ИСС Зорница Русинова.
„Мястото на България е в еврозоната. Ние сме в заключителния етап да станем член на голямото европейско семейство. Това ще даде големи възможности на бизнеса и съм убеден, че още през 2026 г. всеки един български гражданин и във финансово отношение ще бъде повече европеец. Проследявайки пътя на други държави виждаме, че никоя от тях не е претърпяла загуби“, каза кметът на Община Карлово Емил Кабаиванов.
В трите тематични панела на регионалната дискусия работодателски, синдикални и граждански организации, както и представители на ключови държавни институции – Министерство на финансите, Националната агенция за приходите, Комисия за защита на потребителите, „Български пощи“ и ГДБОП, представиха различните аспекти от въвеждането на еврото.
Еврозоната е най-добрата инвестиция, която България може да направи за бъдещето си. Бизнесът е добре информиран и запознат с предимствата и предизвикателствата в процеса на присъединяване. Опитът от страните членки показва, че влизането на страната в еврозоната ще има положителен ефект върху развитието на икономиката, конкурентоспособността и инвестициите. Около това мнение се обединиха представителите на национално представените работодателски организации, членове на ИСС - Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), Българската стопанска камара (БСК). В панела с фокус бизнес участваха и експерти от Министерството на финансите.
„От присъединяването ни към еврозонота зависи как ще се развива държавата занапред. Към днешна дата две трети от българската икономика е свързана с европейската. Въпросът е как да извлечем най-доброто от членството ни за предприятията и най-доброто за хората“, посочи Ивелин Желязков, член на ИСС от организациите на работодателите и директор „Тристранно сътрудничество“ в АИКБ.
Какви ще бъдат ефектите върху доходите и цените, както и какъв ще бъде контролът върху търговците, стоките и услугите, обсъдиха в тематичния панел КНСБ, НАП и КЗП.
„Има човешки причини заради, които подкрепяме еврозоната. Ако вземем опита на Прибалтийските държави и Хърватия виждаме впечатляващ ръст на БВП и доходите на хората след присъединяването им“, посочи президентът на КНСБ и заместник-председател на ИСС от група „Синдикати“ Пламен Димитров.
„В Литва средната работна заплата вече 2233 евро, което е нарастване 3 пъти от 714 евро при влизането ѝ. В Латвия и Естония ръстът е 2 пъти, но и това е значително по-ускорен ход от този в България.
Ако следваме тази логика от сегашните 1326 евро средна заплата в България след 10 години тя трябва да се удвои и да достигне 2700 евро. Това е прогнозата, ако вземем динамиката в страните членки досега“, отбеляза Димитров.
Третият панел – „Полезно за гражданите“, се фокусира върху практическите аспекти за хората, сигурността на плащанията и превенцията на измами. В него се включиха представители на ГДБОП, „Български пощи“ и община Карлово.
Особено бдителни трябва да бъдат гражданите по време на двойното обращение и когато обменяме пари.
„Възможно е „доброжелателни граждани“ да се опитат да ви измамят като обменят парите ви с претекст да не чакате на опашка или че погрешка са предоставени белязани банкноти. Да внимават възрастните хора“, предупреди инспектор Милен Стоянов от сектор „Изпиране на пари“ в ГДБОП. Най-сигурно е да държите парите си в сметка в банка, по възможност плащайте с карта, за да избегнете да бъдете измамени докато ви връщат ресто. Търговците да се снабдят с UV лампи инфраред, които различават истинските парични знаци – така ще се предотврати навлизането на фалшиви банкноти, посъветва инспектор Стоянов.
Инициативата в Карлово е част от поредицата регионални събития, които ИСС провежда в страната, за да осигури обективна, достъпна и надеждна информация за процеса на присъединяване към еврозоната и неговото отражение върху икономиката и обществото.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #18
13:27 10.10.2025
2 провинциалист
13:32 10.10.2025
3 Ефекта се виде веке.
13:33 10.10.2025
4 Възpожденец 🇧🇬
За заспалия и мързелив хомосъветикус няма да има никакъв ефект. Ще продължат да си живеят в мизерия, обсебени от злоба и завист .
13:41 10.10.2025
5 МНОГО ПОЛОЖИТЕЛЕН
13:41 10.10.2025
6 Работник
13:42 10.10.2025
7 ха-ха
13:43 10.10.2025
8 Левски
Коментиран от #9
13:44 10.10.2025
9 Раковски
До коментар #8 от "Левски":Е щом сме имали такова голямо производство, защо бяха празни магазините.Лютеница, леща.....всичко дефицит.
Коментиран от #12
13:49 10.10.2025
10 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЕВРОТО СЕ СРИВА!
А НАШИТЕ "УМНИЦИ" ,ДЕТО НИ НАТИКАХА НАСИЛА ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПРОМИВАТ МОЗЪЦИТЕ НА ХОРАТА.
ТА ПИТАМ АЗ, КАКЪВ ЛИ МОЖЕ ДА Е ЕФЕКТЪТ!!!??????
13:50 10.10.2025
11 Мафията ще краде, а народа ще плаща
13:51 10.10.2025
12 шопо с търнокопо
До коментар #9 от "Раковски":Дефицитът беше в първите години след падането на соца, по време на соца магазините бяха пълни, вярно, не с лъскави опаковки, но с качество. Стига сте манипулирали, вижте снимките- усмихнати, спокойни хора, сравнете сега, изводите- за който има останал акъл.
Коментиран от #19
13:58 10.10.2025
13 и не само
13:59 10.10.2025
14 и не само
Благородният метал ще бъде прехвърлен в резервите на ЕЦБ и отчетен като вземане в евро, без механизъм за връщане. Тези активи могат да бъдат използвани за покриване на загубите на ЕЦБ, която вече втора поредна година отчита отрицателен резултат и очаква още загуби.
14:00 10.10.2025
15 и не само
14:01 10.10.2025
16 Пълна лъжа е че
14:03 10.10.2025
17 Финансист
14:06 10.10.2025
18 не може да бъде
До коментар #1 от "Последния Софиянец":М.д-а-а за съжаление това е еднозначният отговор -лошо!!След това което става във Франция и Германия розовите облаци изчезнаха и на тяхно място виждаме черни буреносни!?Утешителното е че все още не сме влезли -докато влезем еврозоната може да се разпадне!?!...Апропо сега се вижда какъв ръководител е Орбан и какви са нашите -особено този който по повод разговора с Доналд Тръмп -младши твърди че е разговарял с децата на приятел!?
14:07 10.10.2025
19 Шопо от Елин Пелин
До коментар #12 от "шопо с търнокопо":Ха ха явно сме живели в две различни държави.Най популярната думичка в соца беше имаш ли ВРЪЗКИ
Виж Корекомите бяха пълни..
Тези сказки за соц.рая ги разказвай на комсомолците от Израждане
Коментиран от #22
14:09 10.10.2025
20 Ъхъъъъъ... сигурно
14:11 10.10.2025
21 Тома
14:13 10.10.2025
22 Ха-ха-ха
До коментар #19 от "Шопо от Елин Пелин":Е сега не е ли пак най-популярен израз "имаш ли връзки?" . И може да не е било рай по време на соца но в сравнение със сегашната лудост изглежда рай.
14:13 10.10.2025