Новини
България »
Зафиров: Мирът и сигурността на Балканите минават през диалог

10 Октомври, 2025 14:03 273 3

  • атанас зафиров-
  • балкани-
  • диалог

Той подчерта, че устойчивото сътрудничество не може да се гради върху наследени от миналото противоречия

Зафиров: Мирът и сигурността на Балканите минават през диалог - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

“Намирането на трайно решение на всички конфликти моменти в отношенията между балканските държави е необходимата основа, върху която да стъпят каквито и да е инициативи, касаещи сътрудничеството и партньорството между държавите от Балканския полуостров, включително процесът по присъединяване на страните от Западните Балкани към ЕС.” Това заяви вицепремиерът и председател на Националния съвет на БСП и коалиция “БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА” Атанас Зафиров на конференция “Балканите – за мир, сигурност, сътрудничество и партньорство”, организирана от Стратегическия институт за национални политики и идеи (СИНПИ).

Той подчерта, че устойчивото сътрудничество не може да се гради върху наследени от миналото противоречия: „На Балканите има наследени проблеми от междунационално ниво с висок конфликтен потенциал. Опитът показва, че подобни отношения бързо могат да бъдат ‘размразени’.“

Вицепремиерът акцентира върху дипломацията и политическия диалог като реална гаранция за мира: „Мирът може да бъде запазен чрез поддържане на каналите за преговори, понижаване на напрежението, активна дипломация и засилване на регионалната интеграция.“

Атанас Зафиров предупреди, че процесът на милитаризация в Европа трябва да се съчетае с усилия за политическо разбирателство: „Когато модернизацията и превъоръжаването се случват на фон от нерешени междунационални въпроси, рисковете от нежелани сценарии неимоверно се увеличават.“

По време на изказването си той, подчерта, че войната в Украйна е поставила нови предизвикателства пред Европейския съюз и държавите от Балканите. „Напрежението на източната граница на Съюза доведе на дневен ред темата за разширяването на ЕС като геополитическа необходимост“, обърна внимание Зафиров.

Той припомни, че българската позиция по процеса е ясна и последователна: „България подкрепя приемането на нови държави след изпълнение на всички критерии и при запазване на принципа на консенсус. Отхвърляме идеите важни решения в Съюза да се взимат с квалифицирано мнозинство.“

По отношение на Република Северна Македония, Зафиров бе категоричен, че страната ни очаква конкретни действия, а не формални ангажименти: „Подкрепяме изискването за конституционни промени и вписване на българите като държавообразуващ народ – това е условие, ясно залегнало в преговорната рамка.“

В заключение лидерът на БСП припомни историческата роля на левицата като носител на идеи за мир и солидарност между балканските народи. „Необходим е нов тип политическо мислене, което изгражда отношения между държавите, основани на сътрудничество и разбирате. Само така можем да осигурим просперитет и благоденствие на региона и да оставим войната в миналото. С гордост мога да заявя, че съм председател на партията, която е наследник на политическа традиция, виждаща бъдещето на Балканите по този начин“, завърши Атанас Зафиров.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    3 0 Отговор
    Само корумпета, продажници, слуги и подлоги виждам на снимката

    Коментиран от #2

    14:07 10.10.2025

  • 2 Обединен

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Ами това е мат,ряла в ко.чинката.

    14:10 10.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
